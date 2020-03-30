Федеральный список формировал Минстрой РФ. В перечень системообразующих включали строительные компании, возводящие не менее 400 тысяч кв.м. с совокупной выручкой не менее 10 млрд рублей.
Предприятия сферы ЖКХ, включенные в перечень, в 2019 году показали выручку не менее 12 млрд, водоканалы — не менее 3,5 млрд.
Предполагается, что все предприятия, получившие статус системообразующих, будут отслеживаться правительством и при необходимости получат господдержку.
Эхо Москвы
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Самых богатых ждет господдержка
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