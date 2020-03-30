Самых богатых ждет господдержка

Всего в этот перечень попали 76 предприятий из сферы строительства и ЖКХ. Из Башкирии, помимо “Гранели”, в него вошли ГК “Первый трест”, МУП “Водоканал” и БашРТС, а также ЗАО «ФСК Архстройинвестиции».Федеральный список формировал Минстрой РФ. В перечень системообразующих включали строительные компании, возводящие не менее 400 тысяч кв.м. с совокупной выручкой не менее 10 млрд рублей.Предприятия сферы ЖКХ, включенные в перечень, в 2019 году показали выручку не менее 12 млрд, водоканалы — не менее 3,5 млрд.Предполагается, что все предприятия, получившие статус системообразующих, будут отслеживаться правительством и при необходимости получат господдержку.