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Самых богатых ждет господдержка

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Всего в этот перечень попали 76 предприятий из сферы строительства и ЖКХ. Из Башкирии, помимо “Гранели”, в него вошли ГК “Первый трест”, МУП “Водоканал” и БашРТС, а также ЗАО «ФСК Архстройинвестиции».

Самых богатых ждет господдержка


Федеральный список формировал Минстрой РФ. В перечень системообразующих включали строительные компании, возводящие не менее 400 тысяч кв.м. с совокупной выручкой не менее 10 млрд рублей.

Предприятия сферы ЖКХ, включенные в перечень, в 2019 году показали выручку не менее 12 млрд, водоканалы — не менее 3,5 млрд.

Предполагается, что все предприятия, получившие статус системообразующих, будут отслеживаться правительством и при необходимости получат господдержку.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 28.04.2020, 11:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68114 | Рейтинг: +11971,6
Хотя - те 3 коммента, оставленные на соседней ветке - нужно было поместить сюда.



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  • Участник
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  • 2 | 28.04.2020, 14:24 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14441 | Рейтинг: -2076,6
Самых богатых ждет господдержка
_______________________________________________
Серьёзно?
А вы ожидали чего-то другого?
Конечно, капиталисты в первую очередь озабочены своим капиталом, своим кошельком.



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4

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  • Гость
  •  
  • 3 | 28.04.2020, 20:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас можно не платить за ЖКХ, пени отменили до 2021 года, но в конце 2020 года готовьтесь выложить ну очень кругленькую сумму! Только не забывайте передавать показания счётчиков! Очень Опытный



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