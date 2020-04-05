Сергей Лаврентьев: «Застой в Госсобрании очевиден»

Вице-спикер Курултая и глава регионального исполкома «ЕР» Рустем Ахмадинуров, ушедший на больничный в связи с ковид-положительным диагнозом, поблагодарил всех, кто переживает за его судьбу. Он сообщил, что его состояние стабильное, а его коллеги и близкие, с кем он контактировал в последние две недели, полностью самоизолированы и начали сдавать тесты на коронавирус. Слова поддержки выразили даже оппоненты Ахмадинурова, включая главу штаба политика Алексея Навального в Уфе Лилиию Чанышеву.Между тем, эксперты продолжают оценивать шансы нового вице-спикера ГС сменить Константина Толкачева по окончании пандемии Covid-19.Так, политолог Сергей Лаврентьев в эфире «Эха» заметил, что для этого сам Толкачев должен захотеть уйти в отставку. Он ведь тоже из «ЕР» и, к тому же, член союза законодателей, и авторитетный политик.— Председатель представительного органа субъекта – номенклатурная должность Центра: всегда согласовывается. Если будет инициатива и согласие «оттуда», то возможна рокировка. Константин Борисович очень долго председатель Госсобрания. За это время уже три главы сменилось. По времени больше, чем Брежнев. Необходимы кадровые ротации. Застой в Госсобрании очевиден.Лаврентьев считает, что в случае ухода Толкачева с поста спикера, будет сложно найти ему почетную пенсионную должность. По его мнению, возможно «горизонтальное или вертикальное передвижение». Например, в Совет Федерации, или на должность, не требующую его квалификации, как юриста.Оценивая качества Ахмадинурова, политолог заметил, что его плюс в том, что он как общественник вырос из профсоюзов и знает структуру трудовых масс, к тому же Ахмадинуров — доктор социологических наук и то, что происходит в обществе, может подвергать анализу. Минус – не юрист.— А если посмотреть, кто там юрист? Кроме Толкачева нет. Есть аппарат Курултая, можно любого академика пригласить консультировать. В чем авторитет Толкачева? В том, что он доктор юридических наук по конституционному праву, — заметил Сергей Лаврентьев.В свою очередь, политолог Николай Евдокимов уверен, что должность вице-спикера – номинальная, но, она показывает политический вес персонажа.— Политический вес Ахмадинурова реально выше, чем рядовой депутат Госсобрания. Посмотрите, кто там помимо него: Ишмухаметов – экс-депутат ГД, Аиткулова – руководитель ВКБ, и Старов, представляющий КПРФ, вторая фигура после Кутулугужина, которого нельзя было сделать вице-спикером потому, что он руководит фракцией. Такой негласный пантеон башкирского парламентаризма. Я рассматриваю (назначение вице-спикером – ред.) как символический шаг. Три единороса и один коммунист. Партийная принадлежность не играет роли. Это реальное влияние на ход политических процессов. Все знают, что Ахмадинуров — человек близкий к главе. Это решение логично. Но с точки зрения парламентаризма бессмысленно: четыре уже много.С мнением Лаврентьева о возможном смещении Толкачева Евдокимов не согласен.— Есть негласная практика с 50-60 годов: второй человек в республике — русский. При Рахимове практика сохранилась, руководителями Госсобрания были Зайцев, а затем Толкачев. Если будет произведена такая замена, каким образом будет биться негласный принцип? Может, вторым лицом будет позиционироваться Андрей Назаров? Хотя формально он не председатель правительства.Евдокимов напомнил, что тезис об уходе Толкачева «постоянно муссируется» с приходом Хамитова к власти десять лет назад. Он уверен, что национальный паритет «ключевых публичных фигур» будет сохранен.— Система нацелена на сохранение межнационального согласия в республике. Если система начинает работать с перекосами, она вызовет кривотолки в обществе, поднимутся разговоры о слабой этнической представленности тех или иных групп. Об этом говорили русские при Рахимове, башкиры тоже самое говорили при Хамитове. Мы можем недооценивать этот фактор, но он важный. Публичных фигур-то в республике… Толкачев, да Хабиров и Назаров. И то сомневаюсь, что Назаров имеет широкую узнаваемость за пределами экспертного круга. Ну, мэр Уфы. Если это не произошло в первые полтора года руководства республикой Хабировым, то вряд ли произойдет до следующих выборов в Курултай, — резюмировал Евдокимов.