Александр Войцех: «Далеко же ваши игры в демиургов вас довели!»

Сегодня адвокатская верхушка, под воздействием головокружения от многолетней безнаказанности, разродилась новой химерой, расширив попутно себе полномочия. Федеральная палата адвокатов, являющаяся по своей правовой природе некоммерческой организацией, объединением граждан по профессиональному признаку, под видом разъяснений для своих членов порядка и условия действия закона по сути расширило его, внеся выгодные для руководства адвокатуры нормы. Присвоив тем самым полномочия законодательного органа. Еще и внешние атрибуты законотворчества соблюли «после вступления в силу подлежит опубликованию в Адвокатской газете…».Суть разъяснений в том, что изменения закона касаются необходимости приостановления статуса тех адвокатов, которые поступили на государственную службу после вступления в силу закона. А те кто уже является например депутатом Госсобрания-Курултай Республики Башкортостан те и впредь сохранят свое доминирующее положение в адвокатской иерархии ввиду отсутствия необходимости приостановления статуса адвоката.Можно привести пример: если ты получил водительское удостоверение до вступления в силу изменений КоАП и ПДД, то исполнять их требования не обязан.А про необходимость отдельного упоминания о порядке вступления в силу в самом законе видимо адвокатские чиновники не слышали. Или попросту пренебрегли.Недавно кстати Генри Маркович Резник выпустил разъяснение к УПК по вопросу возможности уголовного преследования членов башкирской адвокатской преступной группировки. Где весьма гневно прошёлся по обвинению президента Адвокатской палаты РБ Юмадилова Б.Г. в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть которого заключается в том, что никак нельзя Следственному комитету без дозволения самих фигурантов дела привлекать их к уголовной ответственности.То есть вслед за высшими судами и Федеральным собранием РФ некоммерческая организация самовольно наделила себя правом толкования федерального закона. Это так вы понимаете часть публичных функций?Далеко же ваши игры в демиургов вас довели!Не просто ведь разъяснили, но по сути расширили и дополнили правовые нормы своими размышлениями, суть которых прямо противоречит духу и букве закона, основным принципам российского права. И все это в сотый раз облачено в личину этических норм. А что? Схема то присвоения функций судебной системы в установлении юридически значимых фактов многие годы уже отработана при отправлении правосуд…. дисциплинарной практики.Квалификационные комиссии, подменяя судебный орган, вынесли сотни заключений по признанию действий адвокатов порочащими честь, достоинство или деловую репутацию.Более того, судебную практику продавили до такой степени, что при рассмотрении исков адвокатов об обжаловании этих заключений, суды стали не вправе даже давать собственную оценку по существу. То есть налицо не просто присвоение адвокатурой функции суда, но уже ИЗЪЯТИЕ исключительного права отправления правосудия у судебной системы.Что это, если не присвоение функции федеральной власти? Если не откровенный ее захват?Видимо расширять толкование принципа независимости адвокатуры Генри Маркович Резник способен до бесконечности. При этом совершенно не проецируя этот признак на самих адвокатов. Вслед за его язвительным оскорблением в сторону его оппонентов «свидетели конституции» последовал явный саботаж ее постулатов.Вот только в Хамовнический суд с иском обращаться будет неверно, поскольку это уже откровенная уголовщина.А что такого? — подумали адвокатские бонзы, нам же разрешили в 2002ом написать закон «под себя». Сейчас также под себя и разъяснение выпустили.Вот к чему привело попустительство государством резолюции о запрете обращения в государственные органы, принятое в апреле 2019 на IX съезде адвокатской КПСС.Адвокатура давно внедрила принципы управления криминальных сообществ «не стучи», «с ментами не сотрудничай», «почитай пахана», «у нас не законы, у нас свои понятия».Ярко проявился один из главных признаков преступного сообщества — взаимовыручка, силами и средствами всей группировки.Работай дальше, уважаемый Булат Гумерыч Юмадилов, мы за тебя будем впрягаться до конца. Видимо до всеобщего конца.Ради чего все это? Даже не ради приобретения эффективного способа затыкания ртов, а для поддержания стабильности системы тотального обкрадывания адвокатов, торговли статусами и коррупционного решалова.Совершенно невозможно изнутри влиять на процессы морального и криминального разложения адвокатуры, потому что адвокаты жестко поставлены на колени авторами ФЗ-63, являющимися до сих пор ее управленцами. Государство до такой степени контроля и унижения в вопросах адвокатуры никогда не опускалось. Поистине самые жестокие надсмотрщики это бывшие рабы.Господа адвокатские номенклатурщики, у вас действительно безграничная власть, но в определенных рамках, а сейчас вы далеко вышли за ее пределы.Ну нельзя расследовать Дело Юмадиловгейта не видя коррупционной картины целиком.