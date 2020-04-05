Пиррова Победа Лукашенко ...

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал». Лукашенко, несмотря на рост числа зараженных ковидом в Беларуси, проведёт 9 мая военный парад в честь дня Победы.На самом деле, плохо он подумал. Решил не отступать от своей прежней линии полупризнания пандемии. В противном случае, это означало бы признание собственных ошибок. Но диктатор не может ошибаться!«Надо помнить, что те люди (участники войны) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали», — пытается аргументировать президент Беларуси.Но лучше бы Лукашенко вспомнить о другом историческом событии, параллели с которым намного более очевидны. Майские демонстрации 1986 года, на которые погнали народ сразу после Чернобыльской катастрофы. Вспоминают до сих пор.«И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались», — говорит белорусский президент. Ой, скажут, будь уверен, если ситуация с ковидом в Беларуси пойдёт по еще более плохому сценарию.Можно сказать, что сейчас диктатор Лукашенко даже «сделал» своего кремлевского коллегу. Путин тянул-тянул, но все равно был вынужден со скрипом перенести празднования 9 мая. Хотя «победобесие» — наиважнейшая составляющая путинской пропаганды.Лукашенко, возможно, рассчитывает, что ему это не припомнят просто потому, что никто в Беларуси не узнает реальных цифр. В чем, в чем, а во вранье со статистикой батька точно нашему сказочному президенту не уступает.Так думали и советские бонзы. Но радиацию, как и вирус, в мешке не утаить.