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Пиррова Победа Лукашенко

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«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал». Лукашенко, несмотря на рост числа зараженных ковидом в Беларуси, проведёт 9 мая военный парад в честь дня Победы.

Пиррова Победа Лукашенко


На самом деле, плохо он подумал. Решил не отступать от своей прежней линии полупризнания пандемии. В противном случае, это означало бы признание собственных ошибок. Но диктатор не может ошибаться!

«Надо помнить, что те люди (участники войны) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали», — пытается аргументировать президент Беларуси.

Но лучше бы Лукашенко вспомнить о другом историческом событии, параллели с которым намного более очевидны. Майские демонстрации 1986 года, на которые погнали народ сразу после Чернобыльской катастрофы. Вспоминают до сих пор.

«И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались», — говорит белорусский президент. Ой, скажут, будь уверен, если ситуация с ковидом в Беларуси пойдёт по еще более плохому сценарию.

Можно сказать, что сейчас диктатор Лукашенко даже «сделал» своего кремлевского коллегу. Путин тянул-тянул, но все равно был вынужден со скрипом перенести празднования 9 мая. Хотя «победобесие» — наиважнейшая составляющая путинской пропаганды.

Лукашенко, возможно, рассчитывает, что ему это не припомнят просто потому, что никто в Беларуси не узнает реальных цифр. В чем, в чем, а во вранье со статистикой батька точно нашему сказочному президенту не уступает.

Так думали и советские бонзы. Но радиацию, как и вирус, в мешке не утаить.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 04.05.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эх нам бы такого президента как Лукашенко.



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5

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  • Гость
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  • 2 | 04.05.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так думали и советские бонзы. Но радиацию, как и вирус, в мешке не утаить.

СерпомПо, Эхо Москвы
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Чё, аффтар не подписался, боится Батьки, зассал!

Тебе надо самого серпом по яйко, потому что не мужику они нахер не нужны!



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5

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  • Участник
  •  
  • 3 | 04.05.2020, 13:06 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: +365,9
Ну выгонит батька рабов на парад, ну помрут а ему то чего? Бульбаши а более рабском положении чем мы. Тот тоже вечно не сменяемый. Да и не надо рассказывать басни про благополучие бульбашей. Ну да, хлеб да картоха есть, с голодухи не подохнут. Но на этом и все, сам видел, знаю. Кто соскучился по совку дуйте туда, а мы здесь после пуйла новую страну соорудим.



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1

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  • Гость
  •  
  • 4 | 04.05.2020, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 04.05.2020, 13:06 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: +365,9
Ну выгонит батька рабов на парад, ну помрут а ему то чего? Бульбаши а более рабском положении чем мы. Тот тоже вечно не сменяемый. Да и не надо рассказывать басни про благополучие бульбашей. Ну да, хлеб да картоха есть, с голодухи не подохнут. Но на этом и все, сам видел, знаю. Кто соскучился по совку дуйте туда, а мы здесь после пуйла новую страну соорудим.
_____________________
"а мы здесь после пуйла новую страну соорудим"
Что может соорудить макака? Только обезьянник!



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 04.05.2020, 15:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68167 | Рейтинг: +11960,9
Обезьянник вы уже соорудили.



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2

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  • Участник
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  • 6 | 04.05.2020, 16:09 | Автор: Ирек
    Публикации: 110 | Комментарии: 9984 | Рейтинг: -775,9
Кухерка я лично ничего не сооружал, а ты в этом обезьяннике самая красава, или самая умная?



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3

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  • Гость
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  • 7 | 04.05.2020, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лукашенко состоял на учете у психиатра ещё в молодости, и на этот счет имеются соответствующие документы. Впервые на Лукашенко психиатры обратили внимание после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии, он настаивал на назначении его председателем колхоза, ссылаясь на свое сельское происхождение и знание особенностей ведения хозяйства. Тогда Лукашенко был направлен на освидетельствование. Ему был выставлен диагноз «мозаичная психопатия».
В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии по той же причине.
Позже, когда Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, директор Могилевского облпищеторга, обратился к начальнику медицинской службы с просьбой о психиатрическом освидетельствовании Лукашенко в связи с тем, что нарушения производственного процесса и трудовой дисциплины, Лукашенко представляет в качестве доказательства якобы раскрытой им мафиозной структуры.



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  • Гость
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  • 8 | 04.05.2020, 18:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.05.2020, 15:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68164 | Рейтинг: +11960,8
Обезьянник вы уже соорудили.
_________________
Кто это "вы"?
Резус - это вы! Это вы - макак Кухарка!



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