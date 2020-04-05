«Помогаем» даже Конго, лишь бы не своим

Россия доставит в Демократическую Республику Конго лаборатории для диагностики COVID-19. Это позволит ускорить исследования коронавируса.Россия в ближайшие отправит в Демократическую Республику Конго лабораторные материалы и тест-системы для диагностики коронавируса, сообщает Роспотребнадзор РФ.«Помощь будет оказана в рамках текущих программ содействия, выполняемых при поддержке правительства РФ. При этом акцент предполагается сделать на поставке российских тест-систем, лабораторного оборудования и реагентов, необходимых для ранней диагностики нового коронавируса, а также запатентованных мобильных лабораторий, успешно применяемых в ряде государств мира», - говорится в сообщении.Отмечается, что это позволит ускорить исследования на коронавирус и другие инфекции, среди которых лихорадка Эбола. Также специалисты из РФ продолжают свою работу в Гвинейской Республике, куда уже доставлены российские тест-системы и реагенты для проведения почти 7 тысяч исследований.«Дополнительно будут направлены еще 10 тысяч тестов. Все исследования проводятся совместно российскими и гвинейскими специалистами с соблюдением всех требований биологической безопасности», - подчеркивается в сообщении.