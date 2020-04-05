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«Помогаем» даже Конго, лишь бы не своим

  • Опубликовано: ПроУфу | 05.05.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 14278 | Комментарии: 1
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Россия доставит в Демократическую Республику Конго лаборатории для диагностики COVID-19. Это позволит ускорить исследования коронавируса.

«Помогаем» даже Конго, лишь бы не своим


Россия в ближайшие отправит в Демократическую Республику Конго лабораторные материалы и тест-системы для диагностики коронавируса, сообщает Роспотребнадзор РФ.

«Помощь будет оказана в рамках текущих программ содействия, выполняемых при поддержке правительства РФ. При этом акцент предполагается сделать на поставке российских тест-систем, лабораторного оборудования и реагентов, необходимых для ранней диагностики нового коронавируса, а также запатентованных мобильных лабораторий, успешно применяемых в ряде государств мира», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит ускорить исследования на коронавирус и другие инфекции, среди которых лихорадка Эбола. Также специалисты из РФ продолжают свою работу в Гвинейской Республике, куда уже доставлены российские тест-системы и реагенты для проведения почти 7 тысяч исследований.

«Дополнительно будут направлены еще 10 тысяч тестов. Все исследования проводятся совместно российскими и гвинейскими специалистами с соблюдением всех требований биологической безопасности», - подчеркивается в сообщении.

ПроУфу
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  • 1 | 05.05.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!##



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