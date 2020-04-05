Победоносные маски-ленточки

Масок в метро не продают, а раздача георгиевских ленточек началась. Вся эта история напоминает классику про раков, которые были то вчера, то сегодня, то по пять, то по три, то большие, то маленькие.Конечно, можно сказать про казус исполнителей. Не сегодня, так завтра — будут маски. Не завтра, так попозже. В нестандартной ситуации большое хозяйство маневрирует с напрягом и со сбоями, и никакого злого умысла здесь нет.Слава богу, что нет умысла. Но каждый сбой – это же не просто какие-то цифры, это конкретные люди. Как во всех историях с аннулированными пропусками, штрафами, взявшимися неизвестно откуда, здоровыми, записанными в больные, нарушителями изоляции, которые ничего не нарушали и всем остальным. Обещали маски – давайте маски. Хорошо еще, что ношение масок в метро пока не является обязательным. Иначе была бы классика: носить обязаны, а достать маски негде.Кстати! Введение масочного режима в транспорте практически неизбежно. Вы там, наверху, не будьте дважды дураками и учтите, что вы на пороге новой давки в метро, когда толпа будет стоять сначала за масками, а потом к турникетам! И не странно ли, что маски будут продавать, а георгиевские ленточки раздавать? Что сейчас нужнее людям? Почему у городского бюджета есть средства, чтобы платить космические зарплаты ничего не умеющим, бесполезным практикантам, но нет денег, чтобы бесплатно давать людям средства защиты? Вы лучше ленточки георгиевские продавайте, а на эти средства раздадите бесплатные маски с перчатками. Кстати, сразу узнаете, сколько человек готовы нахаляву нацепить эти ленты на свои самокаты, выхлопные трубы автомобилей, повесить на собак и вообще куда попало — а сколько не пожалеют на это нескольких рублей.И вот вопрос: если всего себя обмотать этим лентами – они нас от вируса защитят? И будут ли штрафовать людей, у которых нет маски, но есть ленточка? А может быть, проще начать выпуск масок георгиевский цветов – тем более что умельцы к 9 Мая и не такую жуть уже выпускают!Я не злорадствую, не покушаюсь на святое и на символы Победы. Символом победы ленточка никогда не была – эту функцию ей стараются придумать пропагандисты все последние годы, а для меня она стала символом войны с Украиной и захвата Крыма. Просто сейчас вообще уже не до символов.Людям нужны конкретные меры и конкретная помощь. Желательно вовремя и желательно без сбоев.