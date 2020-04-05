Победоносные маски-ленточки

Конечно, можно сказать про казус исполнителей. Не сегодня, так завтра — будут маски. Не завтра, так попозже. В нестандартной ситуации большое хозяйство маневрирует с напрягом и со сбоями, и никакого злого умысла здесь нет.
Слава богу, что нет умысла. Но каждый сбой – это же не просто какие-то цифры, это конкретные люди. Как во всех историях с аннулированными пропусками, штрафами, взявшимися неизвестно откуда, здоровыми, записанными в больные, нарушителями изоляции, которые ничего не нарушали и всем остальным. Обещали маски – давайте маски. Хорошо еще, что ношение масок в метро пока не является обязательным. Иначе была бы классика: носить обязаны, а достать маски негде.
Кстати! Введение масочного режима в транспорте практически неизбежно. Вы там, наверху, не будьте дважды дураками и учтите, что вы на пороге новой давки в метро, когда толпа будет стоять сначала за масками, а потом к турникетам! И не странно ли, что маски будут продавать, а георгиевские ленточки раздавать? Что сейчас нужнее людям? Почему у городского бюджета есть средства, чтобы платить космические зарплаты ничего не умеющим, бесполезным практикантам, но нет денег, чтобы бесплатно давать людям средства защиты? Вы лучше ленточки георгиевские продавайте, а на эти средства раздадите бесплатные маски с перчатками. Кстати, сразу узнаете, сколько человек готовы нахаляву нацепить эти ленты на свои самокаты, выхлопные трубы автомобилей, повесить на собак и вообще куда попало — а сколько не пожалеют на это нескольких рублей.
И вот вопрос: если всего себя обмотать этим лентами – они нас от вируса защитят? И будут ли штрафовать людей, у которых нет маски, но есть ленточка? А может быть, проще начать выпуск масок георгиевский цветов – тем более что умельцы к 9 Мая и не такую жуть уже выпускают!
Я не злорадствую, не покушаюсь на святое и на символы Победы. Символом победы ленточка никогда не была – эту функцию ей стараются придумать пропагандисты все последние годы, а для меня она стала символом войны с Украиной и захвата Крыма. Просто сейчас вообще уже не до символов.
Людям нужны конкретные меры и конкретная помощь. Желательно вовремя и желательно без сбоев.
Антон Орехъ, Эхо Москвы
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Победоносные маски-ленточки
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