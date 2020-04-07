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Доштрафовали

  • Опубликовано: ПроУфу | 06.05.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 41948 | Комментарии: 1
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У полицейских Башкирии выявлен коронавирус. У ряда сотрудников диагноз уже подтвержден, другая часть изолирована на дому.

Доштрафовали


Сразу у четырех сотрудников системы МВД Башкирии был выявлен новый коронавирус COVID-19. Трое из них работают в УВД г. Уфы, а один из второго очага распространения заболевания из города Белебей.

Сейчас полицейские с подтвержденным диагнозом находятся в ГКБ № 3, который превращен в инфекционный госпиталь и инфекционной больнице № 4.

Сейчас не менее 6 сотрудников полиции, которые имели тесные контакты с больными находятся на карантине у себя дома. Среди них есть сотрудники-женщины.

Личному составу полиции приказано строго соблюдать масочный режим, за руку не здороваться, а с гражданами работать исключительно в перчатках.

При этом супруг одной из изолированных 1 мая сотрудниц продолжает нести службу в одной из служб ГИБДД Уфы и осуществляет прием граждан.

Как утверждают источники, об этом якобы прекрасно осведомлено его руководство (звучат фамилии Дудко и Ющенко). В пресс-службе МВД по РБ пообещали разобраться в данной ситуации. А вот количество заболевших полицейских уточнять не стали, сославшись на республиканский штаб.

ПроУфу
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  • 1 | 06.05.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько ходил по Уфе, видел *** только раз. И после восьми вечера не встречал этих ***, наделённых властью *** и *** мирных граждан. Скотовозки проезжали, с мигалками, а *** не было.



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