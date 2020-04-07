Доштрафовали ...

У полицейских Башкирии выявлен коронавирус. У ряда сотрудников диагноз уже подтвержден, другая часть изолирована на дому.Сразу у четырех сотрудников системы МВД Башкирии был выявлен новый коронавирус COVID-19. Трое из них работают в УВД г. Уфы, а один из второго очага распространения заболевания из города Белебей.Сейчас полицейские с подтвержденным диагнозом находятся в ГКБ № 3, который превращен в инфекционный госпиталь и инфекционной больнице № 4.Сейчас не менее 6 сотрудников полиции, которые имели тесные контакты с больными находятся на карантине у себя дома. Среди них есть сотрудники-женщины.Личному составу полиции приказано строго соблюдать масочный режим, за руку не здороваться, а с гражданами работать исключительно в перчатках.При этом супруг одной из изолированных 1 мая сотрудниц продолжает нести службу в одной из служб ГИБДД Уфы и осуществляет прием граждан.Как утверждают источники, об этом якобы прекрасно осведомлено его руководство (звучат фамилии Дудко и Ющенко). В пресс-службе МВД по РБ пообещали разобраться в данной ситуации. А вот количество заболевших полицейских уточнять не стали, сославшись на республиканский штаб.