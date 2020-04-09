Путин как главный фактор нестабильности

Путин обвалил свой рейтинг доверия. Сейчас он составляет всего 28%. С момента последнего исследования, проведенного Левада-центром в январе, когда этот показатель был 35%, он упал на 7%.Специалисты даже предлагают использовать к 28% понижающий коэффициент в 4-6 процентных пункта, так как осуществленный дистанционный метод телефонного опроса, в отличии от постоянно проводимого face-to-face, вынуждает респондентов давать заведомо конформистские ответы, демонстрирующие еще большую лояльность власти.Руководствуясь этими поправками, получается, что рейтинг доверия президенту за апрель обрушился даже ниже, на уровень 22-24%. То есть иными словами ядерный электорат гаранта сжался до самого минимума.Некогда бывшее путинское большинство сошло на нет. Оставшееся меньшинство сторонников президента обозначает контуры круга этих людей, представляющих в основе своей жителей сел или небольших городов, пожилого возраста, чаще женщин, со средним общим образованием, с очень «средним» потребительским статусом, имеющими скромный достаток. То есть, формула опоры Путина — это социальная и культурная периферия, группы, обладающие ограниченным социальным капиталом и отсутствием возможностей изменения своей жизни к лучшему. Именно эти люди и количественно и по убеждениям составляют опору действующего режима. Но и в их рядах выявляются серьезные претензии к государству и его главе, к власти в целом, так как их бедность и бесперспективность существования может уже в ближайшем будущем поставить их на грань элементарного выживания.Путин теперь не является символом стабильности. Только небольшая часть электората, руководствуясь принципом «лишь бы не было хуже», остается сторонниками гаранта. С другой стороны, всегда есть прослойка общества, которая в любой ситуации готова поддерживать действующий режим. Но крайне узок круг этих людей. Постоянное убеждение граждан в том, что лидера поддерживает большинство и что альтернативы ему нет, а также выработка у населения постоянного страха и чувства беспомощности — вот тот нехитрый информационный базис, который производят пропагандисты-охранители главного лица и всей системы в целом.Кремлевский центр принятия решений действует по принципу симулякра, давно продуцируя неэффективные решения, проводя непопулярные меры, осуществляя критически-ошибочные шаги. Это становится понятно всё большему количеству граждан.Пока еще верные режиму элиты крайне нервничают. Их план действия заключен в известной стратегии: вовремя предать — значит предвидеть. Им политическая чуйка подсказывает, что надо включиться в срочный поиск преемника. Но президент категорически не мыслит в этом направлении, пресекая любые поползновения на эту тему.Режим продолжает свое окукливание и консервацию. Цепляясь за осколки своего электората, которые грозят превратиться в электоральную пыль, Путин надеется провести выгодное ему голосование по Конституции. Но трансформация общественного сознания на фоне беспрецедентной самоизоляции общества и обрушение экономики, устроенные верховной властью, только простимулируют дальнейший активный рост социальной напряженности и объемного диффузного недовольства. Все накопленные системой проблемы грозят обвалить действующий режим, что приведет в итоге к его краху.Перезапустить тему народного доверия президенту с выходом на высокие цифры политического потенциала гаранта в нынешних российских реалиях невозможно. Сакральный образ Путина, как успешного правителя разрушен. Расписавшись в своей неспособности руководить страной, он раздал свои полномочия губернаторам, премьеру, главе штаба ЧС. Впервые за 20 лет рейтинги губернаторов оказались выше рейтинга президента. Делегирование беспрецедентных полномочий из центра главам регионов стимулирует центробежные силы в государстве, актуализируя сепарацию территорий, раскачивая в итоге ситуацию в стране.Низкий рейтинг народного доверия президенту тут же ставит под вопрос легитимность принимаемых решений, так как за президентом уже нет сакрального электорального большинства, которое поддерживало бы его власть и силу.