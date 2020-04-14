Больше штрафов для дорогих башкортостанцев

Законодательная и исполнительная власти Башкирии вчера продемонстрировали способность принятия законов в рекордные сроки. В течение дня в парламент были внесены, рассмотрены, утверждены сразу в трех чтениях, подписаны и опубликованы поправки в Кодекс об административных нарушениях, предусматривающие штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе так называемого масочного режима.Теперь жителей Башкирии могут штрафовать за появление на улице и в магазине без защитных масок и перчаток на 1-5 тыс. руб. Авторами проекта стали единороссы: бывший врач-гинеколог Римма Утяшева, главврач ГКБ №21 Уфы Ринат Нагаев и экс-управляющий ГУП «Башфармация» Салават Рахматуллин.Глава региона Радий Хабиров, поддержавший идею новых штрафов, заявил, что разделяет мнение «медицинского сообщества».В Башкирии вчера за один день утвердили новые штрафы, которые будут действовать в период повышенной готовности к пандемии нового коронавируса и налагаться на граждан, должностных и юридических лиц за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и так называемого масочно-перчаточного режима.В Кодекс об административных правонарушениях республики (КоАП) введена новая статья 13.19 «Нарушение требований нормативных правовых актов Республики Башкортостан, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Республики Башкортостан».Она предусматривает наложение на граждан штрафа в размере от 1 до 3 тыс. руб. (до 5 тыс. — за повторное нарушение). Минимальным наказанием является предупреждение. За нарушение тех же требований должностными лицами предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб., юридическими лицами — от 50 до 100 тыс. руб. За повторное нарушение штрафы выше в два-три раза.Процедура внесения поправок в КоАП уложилась в восемь часов. Утром, как следует из обоснования проекта, его авторы-единороссы — депутат Курултая Римма Утяшева (в прошлом — заведующая отделением в уфимском роддоме №4), главный врач ГКБ №31 Ринат Нагаев и заведующий отделом межрайонных отделений ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Салават Рахматуллин (бывший управляющий ГУП «Башфармация») — внесли инициативу на имя спикера Курултая Константина Толкачева. В 9 ч в режиме опроса проект поддержали депутаты профильного комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам. Во второй половине дня проект — также путем опроса — был поддержан 71 из 81 депутатов, участвовавших в голосовании.