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Больше штрафов для дорогих башкортостанцев

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Законодательная и исполнительная власти Башкирии вчера продемонстрировали способность принятия законов в рекордные сроки. В течение дня в парламент были внесены, рассмотрены, утверждены сразу в трех чтениях, подписаны и опубликованы поправки в Кодекс об административных нарушениях, предусматривающие штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе так называемого масочного режима.

Больше штрафов для дорогих башкортостанцев


Теперь жителей Башкирии могут штрафовать за появление на улице и в магазине без защитных масок и перчаток на 1-5 тыс. руб. Авторами проекта стали единороссы: бывший врач-гинеколог Римма Утяшева, главврач ГКБ №21 Уфы Ринат Нагаев и экс-управляющий ГУП «Башфармация» Салават Рахматуллин.

Глава региона Радий Хабиров, поддержавший идею новых штрафов, заявил, что разделяет мнение «медицинского сообщества».

В Башкирии вчера за один день утвердили новые штрафы, которые будут действовать в период повышенной готовности к пандемии нового коронавируса и налагаться на граждан, должностных и юридических лиц за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и так называемого масочно-перчаточного режима.

В Кодекс об административных правонарушениях республики (КоАП) введена новая статья 13.19 «Нарушение требований нормативных правовых актов Республики Башкортостан, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Республики Башкортостан».

Она предусматривает наложение на граждан штрафа в размере от 1 до 3 тыс. руб. (до 5 тыс. — за повторное нарушение). Минимальным наказанием является предупреждение. За нарушение тех же требований должностными лицами предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб., юридическими лицами — от 50 до 100 тыс. руб. За повторное нарушение штрафы выше в два-три раза.

Процедура внесения поправок в КоАП уложилась в восемь часов. Утром, как следует из обоснования проекта, его авторы-единороссы — депутат Курултая Римма Утяшева (в прошлом — заведующая отделением в уфимском роддоме №4), главный врач ГКБ №31 Ринат Нагаев и заведующий отделом межрайонных отделений ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Салават Рахматуллин (бывший управляющий ГУП «Башфармация») — внесли инициативу на имя спикера Курултая Константина Толкачева. В 9 ч в режиме опроса проект поддержали депутаты профильного комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам. Во второй половине дня проект — также путем опроса — был поддержан 71 из 81 депутатов, участвовавших в голосовании.

Коммерсант
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 13.05.2020, 10:15 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39984 | Рейтинг: +5169,2
Возможно гинеколог думала о гигиенических прокладках для женщин?



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2

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  • Эксперт
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  • 2 | 13.05.2020, 10:16 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 67 | Комментарии: 656 | Рейтинг: +198,9
Раз не работает обычная экономика, то для наполнения бюджета включают ШТРАФНУЮ ЭКОНОМИКУ. Это тоже своеобразный особый путь существования. Как известно, у России особенная стать и аршин не общепринятый.



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  • Гость
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  • 3 | 13.05.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему такой негатив -а как заставить носить.Почему я должен сидеть и думать в транспорте , не болен ли человек и выйду ли я здоровым



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0

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  • Гость
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  • 4 | 13.05.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 13.05.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему такой негатив -а как заставить носить.Почему я должен сидеть и думать в транспорте , не болен ли человек и выйду ли я здоровым
=======================================================
Сколько у нас ещё не далёких людишек. Они не хотят включать голову, а будут слушать помёт -кисель ТВ. Ну полно ещё медицинской литературы по микробиологии и вирусологии, просвещайтесь.

И-2



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1

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  • Гость
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  • 5 | 13.05.2020, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Больше штрафов для дорогих башкортостанцев
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Всё "Элементарно Ватсон" :
Путин спихнул всю ответственность на губернаторов, а те в свою очередь на население, типа: " не носили маски вот и заболели, а мы здесь неприделах"



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  • 6 | 13.05.2020, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
муж Ксении Бородиной стал похож на Алексея Петрова



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