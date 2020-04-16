Часть вторая: Вхождение народов Среднего Поволжья в российское правовое пространство

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Больше 20 тысяч в день: Х ...

Одного из соавторов видеообращения господин Афзалов назвал козлом и эк ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Про что этот день

Участники ВОВ и подумать не могли, что победители могут жить хуже побе ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Шома считает, что чумной ...

Радий джан получил от Путина на совещании очень тонкий намек на толсты ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Мурзагулов: «Врачи со ...

Председатель совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ» ...
  15.05.2020   30278    26

Часть вторая: Вхождение ...

Однако как только государство начало выбираться из полосы кризиса, для татар ...
  15.05.2020   29966    20

Горите сколько влезет. ...

Минздрав Башкирии пока не планирует расторгать контракт на поставку аппаратов ...
  15.05.2020   31027    7

Антинародный суд в своем ...

28 апреля в Уфе прошел пикет в поддержку жителя Стерлитамака Ранэля ...
  15.05.2020   13707    11

Смертельная школа ...

Песков-то вылечится. Амулет с него снимут, наденут современное западное ...
  15.05.2020   39336    7

Последние публикации
Мурзагулов: «Врачи со ...

Председатель совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ» ...
  15.05.2020   24696    26

Часть вторая: Вхождение ...

Однако как только государство начало выбираться из полосы кризиса, для татар ...
  15.05.2020   43675    20

Горите сколько влезет. ...

Минздрав Башкирии пока не планирует расторгать контракт на поставку аппаратов ...
  15.05.2020   26948    7

Антинародный суд в своем ...

28 апреля в Уфе прошел пикет в поддержку жителя Стерлитамака Ранэля ...
  15.05.2020   17456    11

Смертельная школа ...

Песков-то вылечится. Амулет с него снимут, наденут современное западное ...
  15.05.2020   26029    7

Пожароопасное ...

Правда ПФО: Завод «Ростеха» поставил в Уфу аналогичные сгоревшим в Москве и ...
  14.05.2020   25814    12

В заботе о людях ...

Приоритет работы президента – жизнь и здоровье россиян. Он никогда не скрывал ...
  14.05.2020   21079    53

Чемпионка и депутат ...

Савченко, которая является депутатом от «Единой России», у себя вы Инстаграме ...
  14.05.2020   43335    6

Можно без фарса, можно ...

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки, которые упрощают ...
  14.05.2020   12827    9

Шаг к концу ...

Вирус послужил катализатором, ускорил внутреннее разложения существующего ...
  14.05.2020   30711    23

Читаемое за месяц
Собянин парализовал ...

Я, вот, сижу дома. На улицу выхожу в маске и перчатках. Передачу свою веду из ...
  16.04.2020   20609    9

А вот это — давно пора! ...

В ближайшее время у них может возникнуть необходимость покинуть дом. В Башкирии ...
  16.04.2020   40224    73

Муртаза Рахимов, ...

Пятнадцать лет назад на главной площади Уфы президент Башкирии Муртаза Рахимов ...
  16.04.2020   16355    16

Прикрывать уголовников — ...

Ростислав Мурзагулов о докторе Камаловой: «Были у нее амбиции. И у людей ...
  16.04.2020   22564    48

Следователи Башкирии ...

Башкирское управление Следственного комитета РФ отреагировало на обращение ...
  16.04.2020   40141    20

Архив публикаций
Май 2020 (49)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)


Часть вторая: Вхождение народов Среднего Поволжья в российское правовое пространство

  • Опубликовано: Ирек | 15.05.2020
    Раздел: История | Просмотры: 24364 | Комментарии: 20
Оценили
2


Однако как только государство начало выбираться из полосы кризиса, для татар наступили иные времена. Ситуация стала меняться во многом благодаря возвращению к активной политической деятельности отца царя Михаила Романова – патриарха Филарета. «Властительный, сильный деятельною волей, политическим опытом и государственным умом, Филарет Никитич после возвращения из польского плена [в 1618 г. – А.Н.] стал в сане святейшего патриарха вторым «великим государем», который на деле всякими царскими делами и ратными владел до своей кончины», — писал об этой исторической фигуре А.Е.Пресняков(42). При Филарете, сосредоточившем в своих руках всю полноту духовной и светской власти, началась новая волна религиозного фанатизма. Одним из ее проявлений стал указ, вышедший не позднее 16 июля 1622 г.(43), направленный на ограничение владельческих прав татарских феодалов.

Часть вторая: Вхождение народов Среднего Поволжья в российское правовое пространство


Указ 1622 г.: «... А в своих дворах татарам крещеных латышей и русских людей отнюдь не держати и на государеву службу им с собою имати не велено, чтоб однолично татаровя руских людей никоторыми мерами не басурманили и православной крестьянской веры не поругались. И служилых руских людей татаром приимати и за дворы тут им с ними быть вместе и оскверненье им от татар будет по-прежнему, потому что запасы и суды на службе будут с ними одни, а розных судов и запасов им на службу с собою на русских людей не на-возитца...» // Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой половины XVII века. Л., 1986. № 119. С. 113.

Еще грамота Федора Ивановича от 1593 г. зафиксировала наличие у определенной части татарского общества холопов – зависимых людей различного происхождения. Это были русские, попавшие в кабалу за неуплату долгов или добровольно, «немецкие полоняники», представлявшие собой в основном литовцев и латышей, взятых татарами в плен в ходе Ливонской войны или же перекупленных у русских служилых людей и новокрещен, а также калмыки и мордва(44). Указ 1622 г. оставил за татарами право владения холопами, однако существенно ограничил его. Непосредственной целью данного правового акта являлось уничтожение практики совместного проживания помещиков и вотчинников из числа мусульман с принадлежавшими им православными холопами (русскими и принявшими православие латышами).

Для практической реализации замысла всю холопью массу, находившуюся в собственности некрещеных татар, разделили на две части, установив для обеих безусловный запрет на жительство в «господских дворах». Люди, относившиеся к низшей части холопьего контингента, названные в указе «пашенными» холопами, могли с непременного их добровольного согласия селиться вне господских усадеб, в специально отведенных для этого отдельных дворах. Что касается второй категории — «служилых холопов», то ими владеть татарам запрещалось вовсе, безотносительно от места проживания. Такой запрет объяснялся тем, что в походной военной жизни невозможно было избежать контактов, совместного ночлега и трапезы православных служилых холопов и их некрещеных господ. Царское правительство внимательно следило за тем, чтобы «татаровя русских людей никоторыми мерами не бусурманили и православной крестьянской веры не поругались»(45), и стремилось устранить саму возможность возникновения подобных ситуаций.

По существу этот запрет был одним из частных проявлений общего правила. В указе, изданном не позднее 16 июля 1622 г., есть упоминание о более раннем законодательном установлении, которым было определено русских православных людей «от татар... освободити на волю»(46). Однако сам факт выхода указа 1622 г. свидетельствует, что вышеупомянутое повеление не соблюдалось. Косвенным подтверждением этого является содержащаяся в тексте указа оговорка относительно латышей, изъявивших желание принять православие. Православие еще не стало фактором, гарантирующим освобождение от кабалы. Иначе законодатели не стали бы запрещать крестить тех латышей, про которых стало известно, что их намерение принять православие вызвано желанием избавиться таким способом от холопьей зависимости(47).

Такую «уступку» татарским помещикам следует рассматривать как пережиток прежней правовой практики, которая в течение XVII столетия полностью изживается. Освобождение от личной зависимости в обмен на принятие православной веры становится со временем сильнейшим рычагом давления на нерусских феодалов, средством побуждения их к перемене веры. Без сомнения, появление указа 1622 г. факт не случайный. Издание его с подачи патриарха Филарета фактически означало очередную попытку наступления на ислам(48). То, что наступление было на мусульман–помещиков, а не на татар–помещиков, – несомненно. Принявший крещение, и соответственно, сохранивший холопов, служилый татарин оставался татарином, но переставал быть мусульманином. Конечно, можно возразить, что в те времена понятия «татарин» и «мусульманин» были практически синонимами, и многие представители татарской феодальной верхушки, потеряв веру, действительно меняли национальную принадлежность. Но этот процесс шел в течение жизни нескольких поколений и всегда был связан с ассимиляцией. Не смешивавшиеся с русскими татары сохраняли и язык, и обычаи, невзирая на свое православное вероисповедание.

Успех миссионерской деятельности в тот период оценивался по ее видимым количественным результатам. Полная русификация изначально предполагалась как процесс длительный, перемена же веры – акт практически единовременный. Совершен обряд крещения – и для русских властей ты уже почти «наш» – православный. Такая ориентация на внешнюю сторону дела была характерна и для последующего времени, получив наибольшее воплощение в царствование Елизаветы Петровны. Только в XIX в. под воздействием массового возвращения крещеных татар в мусульманство правительство стало больше обращать внимание на качественную сторону христианизации.

Вообще говоря о том, какой из двух факторов: национальный или религиозный в большей степени сказывался на правовом положении нерусского населения в Российском государстве, нельзя не согласиться с точкой зрения О.И.Чистякова, подчеркивающего определяющую роль вероисповедания. «Сам по себе национальный статус не влиял на положение человека... Имело значение другое – вероисповедание... Человек не может изменить свою национальную принадлежность, но имеет возможность с большими или меньшими трудностями изменить вероисповедание, а значит, и весь свой государственно–правовой статус. Поэтому, с точки зрения закона, например, иудей, принявший крещение и ставший православным, получал все права, которые имел и любой русский человек, принадлежавший к соответствующему сословию. То же касалось мусульман, католиков и прочих...»(49).
Именно фактор вероисповедания обусловил значительное сходство указов, регулирующих правовое положение татарского служилого сословия, с актами, касающимися «иноземцев», состоящих на русской службе. Последних объединяло с татарами то, что каноны их веры (христианские по своей сути. – А.Н.) не признавались в государстве, опорой которого было православие. К примеру, на рубеже 1627–1628 гг. появляется указ «О запрещении неправославным иноземцам владеть православными людьми, живущими в городских дворах»(50). При ближайшем рассмотрении выясняется, что прообразом данного законодательного акта послужил указ 1622 г., и норма, заложенная в нем в отношении татар, была распространена теперь на всех иноземцев, проживавших в Российском государстве.

Фактически указ 1622 г. можно считать наиболее ранним документальным подтверждением практики, запрещавшей нехристианам владеть православными холопами. Учитывая тот факт, что данное законодательное установление вошло составной частью в Соборное уложение 1649 г., есть основания утверждать, что на татарах зачастую обкатывались законодательные нормы, получившие затем общегосударственное применение(51). Впрочем, встречались и ситуации обратного порядка. Так, не позднее 8 мая 1630 г. вышел указ «О запрещении иноземцам продавать и обменивать данные им поместные и вотчинные земли»(52). Адресован он был «иноземцы розных государьств», испомещенным в русских городах. Им запрещалось продавать и обмениваться землями между собой и с русскими служилыми людьми. То и другое допускалось только со специального разрешения верховной власти и оформлялось через Иноземский и Поместный приказы. Впервые такое запрещение встречается в боярском приговоре, состоявшемся не позднее 27 ноября 1613 г. и предписывавшем отдавать выморочные поместья иноземцев только иноземцам(53). Упомянутые указы послужили основой для указа, вышедшего не позднее 30 апреля 1635 г., запрещавшего дворянам и детям боярским покупать, принимать в заклад и нанимать поместные земли татар(54).
Непосредственным поводом для его издания была челобитная арзамасских мурз и татар на «арзамасских же мурз и татар, что те мурзы и татарове, не хотя государевы службы служить, поместья свои и вотчины продали, и заложили, и в наем на многие лета отдали московским и иных городов дворяном, и детем боярским, и всяких чинов людем»(55). Запрещение государством совершения каких-либо сделок с землями татарских феодалов, последовавшее после нее, можно оценивать двояко. С одной стороны, оно как будто имело положительное значение для данной группы татарского населения.

Создавалось нечто вроде особого земельного фонда, перераспределение земель в котором было возможно только внутри определенной группы – служилых татар. Такое обособление позволяло избежать размывания земельных пожалований, перехода их в руки русских помещиков и, соответственно, способствовало сохранению татарского служилого сословия как особой социально–этнической категории.

С другой стороны, установление подобного порядка землевладения оборачивалось для татарских феодалов существенным ущемлением их владельческих прав. Указывая на подобные ограничения, Н.А.Фирсов сравнивал их с тем, что «если бы было узаконено, что платою получаемою за труд нельзя пользоваться на правах полного ее собственника, нельзя на нее приобрести у одних людей то, что у других можно»(56). Из-за этого земля теряла в глазах татар–землевладельцев определенную долю своей ценности.

Хотя с точки зрения закона введение запрета на операции с земельной собственностью нерусских феодалов означало, что владения русских служилых людей также перераспределялись только между ними, на практике это было не так. Анализ законодательных документов свидетельствует, что данная правовая норма не работала, межэтнические сделки совершались в основном в пользу русских владельцев. Не случайно указ 1635 г. был адресован прежде всего русским дворянам и детям боярским(57).

Из его содержания явствует и такой немаловажный факт, как стремление части татарской феодальной верхушки всяческими способами уклониться от несения службы в русском войске. Указ сообщает о том, что продав, заложив или сдав в наем свои поместные и вотчинные владения, некоторые арзамасские мурзы и татары «пошли жить в Казань и в Свияжской и в Казанской пригороды, и живут в татарских и черемисских деревнях»(58).

Несомненно, подобное явление не ограничивалось одним Арзамасским уездом, так как было характерным для того времени. На наш взгляд, оно было вызвано целым рядом взаимосвязанных между собой причин. По свидетельству Е.И.Чернышева, к середине XVII в. подавляющее большинство служилых татар не имело крестьян. К примеру, в 1646 г. в Казанском уезде было 619 дворов служилых татар–помещиков. Из них 449 помещиков (72,3%) не имели крестьян и бобылей(59). Да и из оставшихся 170 едва ли можно было насчитать 25 человек с более или менее значительными поместьями. Большинство служилых татар владело земельными угодьями, однако в их распоряжении было лишь один-два крестьянских двора или два-три дворовых человека, обслуживающих помещика, но не обрабатывающих землю(60). В таких условиях, когда поместья не приносили дохода, выглядит вполне естественным желание их владельцев сбыть эту землю каким-либо образом, избавившись тем самым от обязанности служить, а нередко – погибать за нее.

Не следует забывать и то, что одной из отличительных черт политики государства в этот период было стремление оторвать служилых татар от обстановки, которая способствовала бы консолидации татарского феодального класса, сохранению его этнической и религиозной самобытности. Из-за этого татар испомещали в средней полосе России, в областях с русским населением. Поэтому оставление ими поместий и бегство на историческую родину можно расценивать как своеобразную форму противодействия грозящей русификации и ассимиляции.

Подводя итоги рассмотрению законодательства о татарах второй половины XVI–первой половины XVII вв., отметим ряд моментов, характеризующих его особенности:

во-первых, необходимо указать на узость источниковой базы этого периода. По существу в распоряжении исследователей имеется всего лишь пять-шесть документов, так или иначе характеризующих правовое положение татарского населения;

во-вторых, следует отметить, что уже с 1550-х гг. политика, проводимая царским правительством в Среднем Поволжье, имела ярко выраженную антимусульманскую направленность. Не добившись зримых результатов в христианизации широких слоев татарского общества, центральная власть делает ставку на обращение в православие представителей татарской феодальной верхушки. Анализ законодательства показывает, что с 1620-х гг. принадлежность к мусульманской конфессии становится фактором, негативно сказывающимся на реализации служилыми татарами прав на землю и зависимых людей;

в-третьих, действия правительства по отношению к татарскому служилому классу отмечены печатью противоречивости. Московским правящим кругам приходилось умерять свои антимусульманские устремления, соотносить их с военными интересами государства. Оборотной стороной ограничения владельческих прав татарских феодалов было их обнищание и деклассирование, а следовательно, невозможность нести воинскую службу. Это вынуждало правительство избегать форсирования указанных процессов.

Примечания

1 Более полную информацию о документах указанного периода см. в книге: Ермолаев И.П. Казанский край во второй половине XVI-XVII вв. – Казань, 1980.
2 Веселовский СБ. Вступительная лекция к практическим занятиям по истории русского права, прочитанная в Московском университете // Труды по источниковедению и истории России периода феодализма. – М., 1978. – С. 301
3 Павленко Н.И. Идеи абсолютизма в законодательстве XVIII века тизм в России XVII-XVIII вв. – М., 1964. – С. 416.
4 Владимирскш–Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Киев, 1905. –С. 4; Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. – Юрьев, 1912. –С. 17.
5 Владимирский–Буданов М.Ф. Указ. соч. – С. 4.
6 Филиппов А.Н. Указ. соч. – С. 31.
7 Владимирский–Буданов М.Ф. Указ. соч. – С. 90.
8 Чиркин В.Е. Мусульманская концепция права // Мусульманское право. Структура и основные институты. – М., 1984. – С. 11; Шариат // Ислам: энциклопедический словарь. – М., 1991. – С. 292-294.
9 Каппелер А. Россия – многонациональная империя: Возникновение. История. Распад / Пер. с нем. С.Червонной. – М., 1996. – С. 18.
10 Фаизов Г.Б. Государственно–исламские отношения в Поволжье и При-уралье. – Уфа, 1995. - С. 38.
11 Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. – Казань, 1990. – С. 196.
12 Головашенко А. История России: спорные проблемы. – М., 1994. – С. 82-84.
13 Виппер Р. Иван Грозный. – М., 1922. – С. 34.
14 Каппелер А. Россия – многонациональная империя... – С. 28.
15 Каштанов СМ. Земельно-иммунитетная политика русского правительства в Казанском крае в 50-х годах XVI в. // Ученые записки Казанского гос. пед. ин-та. Вып. 80. Казань, 1970. – С. 164-165.
16 Ермолаев И. П. Среднее Поволжье ... – С. 14.
17 Об этих событиях см.: Ермолаев И.П. Указ. соч. – С. 16—26.
18 ААЭ. – Т. 1. – № 241. – С. 259.
19 ААЭ. – Т. 1. – № 241. – С. 260.
20 Там же.
21 Градовский А. Д. История местного управления в России нений. – СПб., 1899. – Т. 2. – С. 372-373. // Собрание сочинений. – СПб., 1899. – Т.2. – С. 372-373.
22 ААЭ. – Т. 1. – № 358. – С. 436-439
23 Там же. – С. 436.
24 Там же. – С. 437.
25 Там же. – С. 438.
26 Фирсов И.А. Положение инородцев ... – С. 213-214; Можаровский А.Ф. Изложение хода миссионерского дела ... – С. 26-27; Григорьев А.Н. Христианизация нерусских народностей как один из методов национально–колониальной политики царизма // Материалы по истории Татарии. – Казань, 1948. – Вып. 1. – С. 226-286; Исхаки Г. Идель–Урал. – Казань, 1991. – С. 23 и др.
27 ААЭ. – Т. 1. – № 358. – С. 437.
28 Там же.
29 Там же. – С. 438.
30 Макаров Д.М. Осуществление политики царизма по христианизации чувашей в XVI-XVIII веках // Вопросы социально–экономической и политической истории Среднего Поволжья и Приуралья периода феодализма. – Чебок-сары, 1973. – С. 48.
31 ААЭ. – Т. 1. – № 358. – С. 438.
32 Владимирский–Буданов М.Ф. Обзор истории... – С. 127.
33 Ермолаев И.П. Среднее Поволжье... – С. 64.
34 ААЭ. – Т.1. – №245. – С. 267-268; Фирсов Н.А. Положение инородцев... – С. 109.
35 Степанов Р.Н. К вопросу о служилых и ясачных татарах // Сборник аспирантских работ. Право, история, филология. – Казань, 1964. – С. 63.
36 По данным А.В. Чернова, относящимся к 1630 г., число ратных людей из представителей народов Среднего Поволжья (татар, чувашей, мордвы) составляло 18701 человек. Эта цифра составляла около 20% от общей численности русского войска (92555 человек): Чернов А.В. Вооруженные силы русского государства в XV-XVII веках. – М., 1954. – С. 130.
37 См.: ААЭ. – Т. 2. – № 89. – С. 161-183; № 97. – С. 194; № 100. С. 198; № 104. – С. 203-206; Т. 188. – С. 318-327 и др.
38 АИ. – Т. 2. – № 307. – С. 364-365.
39 Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. – М., 1978. – С. 173, 174, 230.
40 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI-первой половины XVII вв.: Тексты. – Л., 1986. – № 78. – С. 86.
41 Там же. – № 79. – С. 85.
42 Пресняков А.Е. Российские самодержцы. – М., 1990. – С. 18.
43 Законодательные акты... – № 119. – С. 113.
44 ААЭ. – Т. 1. - № 358. – С. 438-439.
45 Законодательные акты... – № 119. – С. 113.
46 Там же.
47 Там же.
48 В комментарии к данному указу В.М.Панеях отмечает: «Вызванный религиозным фанатизмом и нетерпимостью, указ был подготовлен, вероятно, под влиянием патриарха Филарета». (Законодательные акты Русского государства второй половины XVI-первой половины XVII вв. Комментарии. – Л., 1987. – С.146.).
49 Чистяков О. И. О политико–правовом опыте и традициях России ник Моск. ун-та. Серия 11. Право. – 1990. – № 2. – С. 13-14.
50 Законодательные акты... – № 166. – С. 138.
51 ПСЗ-1. – Т. 1. – № 1. – С. 128-129.
52 Законодательные акты... № 198. – С. 156.
53 Там же. – № 69. – С. 82.
54 Там же. – № 224. – С. 165-166.
55 Там же.
56 Фирсов Н.А. Положение инородцев... – С. 110.
57 Распорядительная часть указа начинается следующими словами: «И государь царь и великий князь Михаил Федорович... указал... московским и из городов дворяном, и детем боярским, и всяких чинов людем в городех у мурз и у татар их поместных и всяких земель покупати и меняти, и в заклад, и в наем, и здачею имати не велел...». См.: Законодательные акты... – № 224. – С. 166.
58 Там же.
59 Чернышев Е.И. Татарская деревня второй половины XVI и XVII вв. //. Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1961 г. – Рига, 1963. – С. 182.
60 Там же.






  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 15.05.2020, 09:16 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4886 | Рейтинг: -742,8
Записки из желтого гаража продолжаются......



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 15.05.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Часть вторая: Вхождение народов ...
==========================
Ну это уже, даже не смешно !!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 15.05.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять физик рулит. До науки ума не хватило, а вот сказки сочинять бумага терпит, каждый со своей колокольни толкает и каждый из них прав(для себя). На то и история - у кого то розовые очки, а у кого то близорукость, а кто-то комара через лупу смотрит и описывает, что останки мамонта нашёл. Вот тебе и исторические факты.



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 15.05.2020, 10:53 | Автор: Ирек
    Публикации: 114 | Комментарии: 10073 | Рейтинг: -784,1
3 | 15.05.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован, т.е. в квадрате аняням.
++++++++++++++++++++++++++++
Очень вумный анянямный господин, чё кажу. Айдар Ильсурович Ногманов автор книги: Самодержавие и татары. Очерки истории законодательной политики второй половины XVI-XVIII веков. – Казань: Татар, кн. изд-во, 2005. – 215 с.», текст из которой мной приведен, никак не из технарей, а кандидат исторических наук.
Так что же ты с утра шепелявишь озвучивая свой бред?
И не заводите глупые анянямы и не "анянямы" меня, и так вчера я много времени на вас бестолковых потерял. Пришлось с работой своей до четырех часов уже сегодняшнего утра за своими компами пребывать, и уже с семи утра я у них, с ними за работой.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 15.05.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И не заводите глупые анянямы и не "анянямы" меня, и так вчера я много времени на вас бестолковых потерял. Пришлось с работой своей до четырех часов уже сегодняшнего утра за своими компами пребывать, и уже с семи утра я у них, с ними за работой.
--------------------------
Епнутый.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 15.05.2020, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отличный исторический анализ .



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 15.05.2020, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошая статья, много новых фактов.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 15.05.2020, 14:46 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39281 | Рейтинг: +6493,8
следует отметить, что уже с 1550-х гг. политика, проводимая царским правительством в Среднем Поволжье, имела ярко выраженную антимусульманскую направленность.
===
до 12 века христианство и ислам были единой религией

С 602 года правоверные и православные молились в одних и тех же храмах, на куполах которых сияла звезда в полумесяце.

Потом правоверные оставили только полумесяц, а православные, немного исказив звезду, превратив ее в крест с лучами, поставили сей крест в полумесяц. Таковой крест и поныне можно увидать на русских церквах.

в 1180 году церковные иерархи Константинополя провозгласили анафему:
«Отлучение Богу Магомета, ...». Это было в мае 1180 года.

Но в 1180 году это отлучение коснулось лишь Византии.

Русь еще долго была правоверно-православной, пока в 1666 году не произошло «исправление книг», когда старые писания (собственно, тексты Корана) не были изымаемы, а новое Писание (Библия, переведенная с еврейского и латинского, а не с греческого) не начали навязывать силой.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 15.05.2020, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирек, спасибо за статью.Много нового узнал.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 15.05.2020, 14:58 | Автор: Ирек
    Публикации: 114 | Комментарии: 10073 | Рейтинг: -784,1
В Приложении книги А.И. Ногманова: Самодержавие и татары. Очерки истории законодательной политики второй половины XVI-XVIII веков. – Казань: Татар, кн. изд-во, 2005. – 215 с.», был представлен «Хронологиче-ский перечень законодательных актов о татарах Среднего Поволжья и При-уралья второй половины XVI–XVIII вв.» (С. 193-214).
Список этот был приведен и в блоге вашего покорного слуги, и насчитывает он 251 единиц всяческих указов, наказов, грамот и прочих законодательных документов властей Русского государства по отношению татар Волго-Урала. А несколько ранее означенной книги с этим перечнем документов в 1999 году Уфимским издательстовом «Китап» был издан целый сборник "Законы Российской империи о башкирах, мишарях, тептярах и бобылях". Составитель, автор вступительных статей и примечаний этого сборника Ф.Х. Гумеров. Много интересного написал он уже только в своём Предисловии к этому сборнику, но здесьб и сейчас не будем за это.
Щас же я готовлю список дукаментов из первого из трех разделов этого сборника охватывающий период с 1649 по 1798 гг., начинающийся с "Соборного уложения 1649 года, и включающий, по словам и самого автора, законы, принятые до введения кантонного управления башкирами. Тоже очень интересно, как даже то, что этот составитель, башкирский учёный, какдидат ист. наук, забыл в названии сборника упомянуть татар, хотя в приводимых им дукаментах они, татары, вполне даже активно упомниются. И наверное он, тоже забыл, что введенное в 1798 году кантонное управление распространялось и на мещеряков, и соответствующее войско называлось Башкиро–мещеряцким (или иначе Башкиро–мещерякским). Аднак простим земляку это, и ещё многое его интересное.

И как бы к слову, по случаю, скажу, выражу большой риспект башкирским гуманитариям, действительно, очень интересно они пишут, очень интересно.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 15.05.2020, 14:59 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39281 | Рейтинг: +6493,8
Не следует забывать и то, что одной из отличительных черт политики государства в этот период было стремление оторвать служилых татар от обстановки...
===
Кубанские Татары = Кубанские Казаки на картах России при Петре I.

Петр I и его картографы, ничуть не смущаясь, именовали КАЗАКОВ – ТАТАРАМИ.

в эпоху Петра I ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ТАТАР С КАЗАКАМИ было широко распространено, никого не удивляло и в рутинном порядке изображалось на военно-морских картах.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 15.05.2020, 15:06 | Автор: Ирек
    Публикации: 114 | Комментарии: 10073 | Рейтинг: -784,1
9 | 15.05.2020, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
Ирек, спасибо за статью.Много нового узнал.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Не за что. Ради таких читателей в "десятом ряду", я и пою, ой пардон, пишу, стараюсь. И, даже в окружении и кукарекании в мой адрес преобладающей здесь агрессивной, тупой и гадкой среды шоблятых, кацанутых и хернецутых.
Спасибо тебе земляк.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 15.05.2020, 15:11 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39281 | Рейтинг: +6493,8
... действия правительства по отношению к татарскому служилому классу отмечены печатью противоречивости.
===
современное употребление слова «татары» восходит, скорее всего, к западноевропейской традиции.

В России до XVII столетия татарами называли воинские общины казаков...

отметим, что в договорах XVII века, приводимых Костомаровым, СЛОВО ТАТАРЫ НЕ ПРИСУТСТВУЕТ.

Однако очень часто упоминается слово ОРДА.
... речь идет о казаках, поскольку Орда — это просто войско, РАТЬ.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 15.05.2020, 15:15 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39281 | Рейтинг: +6493,8
«Посол (шотландский посол — Авт.) спрашивал Григорья: "как ныне с Великим Государем вашим Татаровя?"

И Григорей и Ивашко послу говорили: "О которых Татарех спрашиваешь? У Великого Государя нашего у его Царского Величества служат многие бусурманские Цари и Царевичи и Татаровя многие люди, Царств Казанского и Астороханского и Сибирского и КОЗАЦКИЕ и Колматцкие Орды и иных многих Орд, и Нагаи Заволжские, и Казыева улуса в прямом холопстве"».

Мы видим, что в начале XVII века русский посол даже не смог понять вопроса иностранца об отношениях Москвы с Татарами.

Из его ответа абсолютно ясно, что он называет Татарами отнюдь не иноплеменников, а лишь подданных русского царя.

При этом, называет так не какую-либо одну определенную народность, а сразу несколько народов или общин, входивших в состав московского государства.

Более того, перечисляя различных Татар, он прямо называет КАЗАКОВ. А казачьи войска названы им ОРДАМИ!
То есть старым русским словом РАТЬ.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 15.05.2020, 15:20 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39281 | Рейтинг: +6493,8
Оборотной стороной ограничения владельческих прав татарских феодалов было их обнищание и деклассирование, а следовательно, невозможность нести воинскую службу.
===
«Нынешнее распространение этнонима „татары“, ... связано... со способом именования разных тюркских народов, принятым в Российской империи в XVIII-XIX вв.

Этот способ таков: всех, кроме турок, якутов и чувашей, называли татарами...

Это все хорошо известно любому профессиональному тюркологу...».

https://www.business-gazeta.ru/article/332111



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 15.05.2020, 15:33 | Автор: Ирек
    Публикации: 114 | Комментарии: 10073 | Рейтинг: -784,1
Забыл я к уже упомянутым упомянуть вдунутых, шариков, дедорасов и прочих тук-тук-турк-нутых, хрю-хрю-хрюшнутых, и Оху-Хошных, кто тоже вертится вокруг да около в своей бестолковости, а иные ещё и с тупой кичливостью.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 15.05.2020, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 15.05.2020, 14:59 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 39274 | Рейтинг: +6492,7------------вася тебе надо бы знать значение перевод слова" казак " - касак , кашак , качак оно означает с тюркского беглец .



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 15.05.2020, 15:46 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39281 | Рейтинг: +6493,8
6 | 15.05.2020, 15:33 | Автор: Ирек
===
ДурЕк, ты если с текстом комментария не согласен, то опровергай его своей дополнительной информацией.

А не начинай кидаться навозом, как капризный несмышленый карапуз в зарыганном сопливчике и мокром памперсе.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 19 | 15.05.2020, 16:42 | Автор: Ирек
    Публикации: 114 | Комментарии: 10073 | Рейтинг: -784,1
Вдунутый ты чего, я со всем тобой фонтанируемым согласен, только читать не успеваю. Не скажу известными словами Козьмы Пруткова, но прикрой чуток свой фонтан, а то полный сквозняк. Слушай Вдунутый, а разве Кацик там у вас не рядом, да ко всему прочему, его братик Хернец=Кукарец здесь, чем тебе оне не собеседники. А со вторым то, ужо ведь как зажигаете, пыль коромыслом, и губы с попой бантиком. Любит этот твой собеседник тереться, потереться, и ты поди не против.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 15.05.2020, 16:54 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39281 | Рейтинг: +6493,8
ДурЕк, Козьма Прутков, после чтения твоих объёмов, вообще бы не разговаривал, а без остановки крыл бы твою байду матом в несколько слоёв.



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com