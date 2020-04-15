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Чемпионка и депутат Курултая Оксана Савченко раскритиковала закон о штрафах за отсутствие масок

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Савченко, которая является депутатом от «Единой России», у себя вы Инстаграме заявила, что не согласна с поправками в административный кодекс, предусматривающий штрафы за отсутствие масок.

Чемпионка и депутат Курултая Оксана Савченко раскритиковала закон о штрафах за отсутствие масок


Савченко отметила, что она воздержалась от голосования. Она также написала, что людям не оказывают реальную помощь, зато заставляют снова платить штрафы.

Оксана Савченко добавила, что уже готова сложить депутатские полномочия, поскольку ничего не меняется, а парламент поддерживает подобные инициативы.

Позже депутат опубликовала новое видео, пояснив, что пока уходить не будет и хочет дождаться реакции на своё заявление.

Напомним, ранее Савченко рассказала о том, что вице-премьер правительства Ирек Сагитов нахамил ей во время проверки бассейна в Инорсе, потребовав «поднять задницу» и подойти к нему. Позже Сагитов извинился перед спортсменкой, написав в инстаграме, что сделал это по поручению Радия Хабирова.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 14.05.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чемпионка и депутат Курултая Оксана Савченко раскритиковала закон о штрафах за отсутствие масок
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Чтобы понять идиотизм этого закона, ненадо быть ни чемпионкой, ни депутатом. У меня лично, давно уже стойкая алергия на этого гадия! Такого типа людей даже в управдомы нельзя нанимать!!!



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2

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  • Гость
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  • 2 | 14.05.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Савченко молодец.



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4

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  • Участник
  •  
  • 3 | 14.05.2020, 12:37 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14563 | Рейтинг: -2093,7
Если уйдёт их Курултая по несогласию, то уважение.
Объединяйтесь с Чувилиным, вот и посмотрим, слова это или вы всё-таки что-то сделаете.



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2

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  • Гость
  •  
  • 4 | 14.05.2020, 18:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Савченко такой же спортсмен инвалид как и балерина - профессор. Всегда на совещаниях сидит и играет в сотовый, если что то говорит, то только по указке с выше. Двух слов связать не может, можете сами пообщаться в сети. Просто у власти стало слишком много группировок, которые ищут бабосы и рвут в связи с этим друг у дружки чубы. Вот и Савченко обычный чуборвач, не более.



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