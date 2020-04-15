Чемпионка и депутат Курултая Оксана Савченко раскритиковала закон о штрафах за отсутствие масок

Савченко, которая является депутатом от «Единой России», у себя вы Инстаграме заявила, что не согласна с поправками в административный кодекс, предусматривающий штрафы за отсутствие масок.Савченко отметила, что она воздержалась от голосования. Она также написала, что людям не оказывают реальную помощь, зато заставляют снова платить штрафы.Оксана Савченко добавила, что уже готова сложить депутатские полномочия, поскольку ничего не меняется, а парламент поддерживает подобные инициативы.Позже депутат опубликовала новое видео, пояснив, что пока уходить не будет и хочет дождаться реакции на своё заявление.Напомним, ранее Савченко рассказала о том, что вице-премьер правительства Ирек Сагитов нахамил ей во время проверки бассейна в Инорсе, потребовав «поднять задницу» и подойти к нему. Позже Сагитов извинился перед спортсменкой, написав в инстаграме, что сделал это по поручению Радия Хабирова.