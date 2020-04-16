Горите сколько влезет. Еще не все распилено

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Больше 20 тысяч в день: Х ...

Одного из соавторов видеообращения господин Афзалов назвал козлом и эк ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Про что этот день

Участники ВОВ и подумать не могли, что победители могут жить хуже побе ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Шома считает, что чумной ...

Радий джан получил от Путина на совещании очень тонкий намек на толсты ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Мурзагулов: «Врачи со ...

Председатель совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ» ...
  15.05.2020   30278    26

Часть вторая: Вхождение ...

Однако как только государство начало выбираться из полосы кризиса, для татар ...
  15.05.2020   29966    20

Горите сколько влезет. ...

Минздрав Башкирии пока не планирует расторгать контракт на поставку аппаратов ...
  15.05.2020   31027    7

Антинародный суд в своем ...

28 апреля в Уфе прошел пикет в поддержку жителя Стерлитамака Ранэля ...
  15.05.2020   13707    11

Смертельная школа ...

Песков-то вылечится. Амулет с него снимут, наденут современное западное ...
  15.05.2020   39336    7

Последние публикации
Мурзагулов: «Врачи со ...

Председатель совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ» ...
  15.05.2020   24696    26

Часть вторая: Вхождение ...

Однако как только государство начало выбираться из полосы кризиса, для татар ...
  15.05.2020   43675    20

Горите сколько влезет. ...

Минздрав Башкирии пока не планирует расторгать контракт на поставку аппаратов ...
  15.05.2020   26948    7

Антинародный суд в своем ...

28 апреля в Уфе прошел пикет в поддержку жителя Стерлитамака Ранэля ...
  15.05.2020   17456    11

Смертельная школа ...

Песков-то вылечится. Амулет с него снимут, наденут современное западное ...
  15.05.2020   26029    7

Пожароопасное ...

Правда ПФО: Завод «Ростеха» поставил в Уфу аналогичные сгоревшим в Москве и ...
  14.05.2020   25814    12

В заботе о людях ...

Приоритет работы президента – жизнь и здоровье россиян. Он никогда не скрывал ...
  14.05.2020   21079    53

Чемпионка и депутат ...

Савченко, которая является депутатом от «Единой России», у себя вы Инстаграме ...
  14.05.2020   43335    6

Можно без фарса, можно ...

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки, которые упрощают ...
  14.05.2020   12827    9

Шаг к концу ...

Вирус послужил катализатором, ускорил внутреннее разложения существующего ...
  14.05.2020   30711    23

Читаемое за месяц
Собянин парализовал ...

Я, вот, сижу дома. На улицу выхожу в маске и перчатках. Передачу свою веду из ...
  16.04.2020   20609    9

А вот это — давно пора! ...

В ближайшее время у них может возникнуть необходимость покинуть дом. В Башкирии ...
  16.04.2020   40224    73

Муртаза Рахимов, ...

Пятнадцать лет назад на главной площади Уфы президент Башкирии Муртаза Рахимов ...
  16.04.2020   16355    16

Прикрывать уголовников — ...

Ростислав Мурзагулов о докторе Камаловой: «Были у нее амбиции. И у людей ...
  16.04.2020   22564    48

Следователи Башкирии ...

Башкирское управление Следственного комитета РФ отреагировало на обращение ...
  16.04.2020   40141    20

Архив публикаций
Май 2020 (49)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)


Горите сколько влезет. Еще не все распилено

Оценили
0


Минздрав Башкирии пока не планирует расторгать контракт на поставку аппаратов ИВЛ с предприятием «Ростеха».

Горите сколько влезет. Еще не все распилено


Министерство здравоохранения Башкирии пока не планирует расторгать контракт с московским АО «КРЭТ» (входит в «Ростех») на поставку в регион 300 аппаратов ИВЛ стоимостью 558,6 млн руб. Об этом сегодня сообщил на брифинге глава минздрава Максим Забелин. Он сообщил, что ему неизвестно о том, чтобы другие регионы отказались от исполнения этого контракта.

«У нас пока нет информации, что другие регионы якобы расторгают… Аппараты будут поставлены в соответствии с гарантией, условиями безопасности и регламента. Оснований расторгать контракт руководство республики пока не видит»,— сказал господин Забелин.

9 и 12 мая эксплуатация аппаратов ИВЛ «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода привела к возникновению пожаров в 50-й клинической больнице Москвы и реанимации больницы Святого Георгия Санкт-Петербурга. В Москве погибла одна пациентка, в Петербурге — пять. Все они проходили лечение от нового коронавируса COVID-19.

Росздравнадзор вчера приостановил обращение этой техники на территории страны.

Контракт, заключенный минздравом с АО «КРЭТ» 24 апреля в рамках закупки у единственного поставщика предусматривает поставку в регион 300 аппаратов ИВЛ в течение 150 дней. Стоимость каждого аппарата в документах закупки определена в 1,86 млн руб. Госзаказчик обязался предоставить поставщику стопроцентную предоплату в течение трех дней после заключения контракта. Договор предусматривает право сторон на односторонний отказ от исполнения договора.

Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 15.05.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Минздрав Башкирии пока не планирует расторгать контракт на поставку аппаратов ИВЛ с предприятием «Ростеха».
===========================
Так как пока, указаний не поступало.....



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 15.05.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поздно расторгать ! Условия дележа " навара " подписаны .
Как отказаться от ожиданий и предвкушения радостного
окончания щемящих чувств в груди !



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 15.05.2020, 11:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68221 | Рейтинг: +11949,6
Для этого нужна отвага, смелость, честность и мужество. А откуда она у холуев?! Рассчитывают на авось, как Сыртланова... Забелину, суке, мало одной ошибки... ну-ну...



Оценили
6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 15.05.2020, 15:41 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39281 | Рейтинг: +6493,8
9 и 12 мая эксплуатация аппаратов ИВЛ «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода привела к возникновению пожаров в 50-й клинической больнице Москвы и реанимации больницы Святого Георгия Санкт-Петербурга.
===
С 99.9 процентной уверенностью можно утверждать, что эта аппаратуру была подключена через удлинители в которые бабы ещё тыкнули чайники и пылесосы.

Лично наблюдал картину, как баба поставила стул на провод удлинителя и со всего размаху плюхнулась седалищем.

Ножка стула передавила всю изоляцию, и это всё не шуточно полыхнуло.

Нам тогда повезло, что на полу не было бумаги, а то бы всё ахнуло до небес.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 15.05.2020, 16:26 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39281 | Рейтинг: +6493,8
Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу.

Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать. Завели, подсунули ей деревце.
- Вжик! — сказала японская пила.
- У, бля! — сказали лесорубы.
Подсунули ей деревце потолще.
- Вж-ж-жик! — сказала пила.
- У, бля! — сказали лесорубы.
Подсунули ей толстенный кедр.
- Вж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-жик! — сказала пила.
- Ууух, бля! — сказали лесорубы.
Подсунули ей железный лом.
- КРЯК! — сказала пила.
- Ага, бля! — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы.

И ушли рубить лес топорами.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 15.05.2020, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть предложение к руководству. Обязать все магазины к установке автоматических раздвижных дверей чтобы люди лишний раз не контактировали с дверными ручками рискуя подхватить коронавирус.Такие двери уже стоят в магазина Магнит. Эта эпопея чувствуется на долго.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 15.05.2020, 16:57 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39281 | Рейтинг: +6493,8
6 | 15.05.2020, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован

Есть предложение к руководству. Обязать все магазины к установке ...
===
Не, нехай магазинные кадры таскают на руках покупателей, чтобы к ним никакие вирусы ни к чему не налипли.



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com