Горите сколько влезет. Еще не все распилено

Минздрав Башкирии пока не планирует расторгать контракт на поставку аппаратов ИВЛ с предприятием «Ростеха».Министерство здравоохранения Башкирии пока не планирует расторгать контракт с московским АО «КРЭТ» (входит в «Ростех») на поставку в регион 300 аппаратов ИВЛ стоимостью 558,6 млн руб. Об этом сегодня сообщил на брифинге глава минздрава Максим Забелин. Он сообщил, что ему неизвестно о том, чтобы другие регионы отказались от исполнения этого контракта.«У нас пока нет информации, что другие регионы якобы расторгают… Аппараты будут поставлены в соответствии с гарантией, условиями безопасности и регламента. Оснований расторгать контракт руководство республики пока не видит»,— сказал господин Забелин.9 и 12 мая эксплуатация аппаратов ИВЛ «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода привела к возникновению пожаров в 50-й клинической больнице Москвы и реанимации больницы Святого Георгия Санкт-Петербурга. В Москве погибла одна пациентка, в Петербурге — пять. Все они проходили лечение от нового коронавируса COVID-19.Росздравнадзор вчера приостановил обращение этой техники на территории страны.Контракт, заключенный минздравом с АО «КРЭТ» 24 апреля в рамках закупки у единственного поставщика предусматривает поставку в регион 300 аппаратов ИВЛ в течение 150 дней. Стоимость каждого аппарата в документах закупки определена в 1,86 млн руб. Госзаказчик обязался предоставить поставщику стопроцентную предоплату в течение трех дней после заключения контракта. Договор предусматривает право сторон на односторонний отказ от исполнения договора.