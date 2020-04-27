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Продолжать обворовывать население за ЖКХ будут раньше

  • Опубликовано: ПроУфу | 26.05.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 32135 | Комментарии: 15
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В Росиии предложили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ. Ранее пени за ЖКУ было решено не взыскивать до 1 января следующего года.

Продолжать обворовывать население за ЖКХ будут раньше


Минэнерго предложило вернуть начисление пеней за неоплату услуг ЖКХ с 1 июня, пишут «Ведомости» со ссылкой на замглавы минэнерго Юрия Маневича.

Ранее правительство решило, что пени за ЖКУ не будут взиматься до 1 января следующего года. Таким образом, ведомство предложило отменить мораторий на их начисление раньше срока. Как отметили в министерстве, срок его действия может быть продлен на два месяца для людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Такой же мораторий предложили ввести для предприятий малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от кризиса отраслей. Кроме того, им захотели разрешить несколько вариантов погашения задолженности: единовременно или равными частями. Второй вариант рассчитан на три месяца, процент за рассрочку при этом будет равен размеру ключевой ставки ЦБ плюс два процента.

По подсчетам Манкевича, при сохранении моратория до конца года выпадающие доходы в электро- и теплоэнергетике для электростанций, работающих в комбинированном режиме, могут составить до 700 миллиардов рублей. Это негативно отразится на всей цепочке жизненного цикла и поставит под угрозу устойчивое энерго- и теплоснабжение страны, посчитал замминистра.

Предложение о сокращении срока действия моратория входит в план министерства энергетики о первоочередных мероприятиях по поддержке предприятий электроэнергетики. На данный момент документ направлен на рассмотрение в аппарат правительства.

ПроУфу
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  • 1 | 26.05.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По подсчетам Манкевича, при сохранении моратория до конца года выпадающие доходы в электро- и .....
==============================
Во первых это не "выпадающие "доходы, а отсроченные доходы,так как один хрен они их получат!
А вот выподающие доходы (доходы, которые недополучаются человеком или фирмой по вине государства) ждут как раз таки рядовых граждан и малых предпринимателей. Они что, послек "самоизоляции", как после отпуска придут на работу и будет все попрежнему?!
Прав был Рональд Рейган сказав что "Россия,-империя зла"



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  • 2 | 26.05.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По подсчетам Манкевича,
------------------------------
Вот откуда ноги растут от Манкевичей.



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  • 3 | 26.05.2020, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раньше квартиры давали бесплатно и квартплата была копейки где сэкономленные деньги большой вопрос.



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  • 4 | 26.05.2020, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68282 | Рейтинг: +11940
Раньше квартиры давали бесплатно и квартплата была копейки
_____________________________________
Пи-зди Емеля - твоя неделя!
1. Картиру давали В НАЁМ, а не в собственность. Прописать туда "лишнего" человека - было крайне затруднительно, поскольку бабкины-дедкины квартиры одиноких стариков - государство возвращало себе, а не отдавало внукам.
2. Квартплата за двушку была примерно 12,5- столько мы платили за троих в 70-е, не такие уж и копейки! 10% от зарплаты инженера. Плюс э/э около 2,2 обычно набегало, плюс 1,2 телефон - у кого был(установка телефона счастливчикам стоила 100!!! рублей - месячная почти зарплата! )

Знаю и помню эти цифры, потому что в 1977 пошла работать и стала отдавать маме 1/3 от стоимости всех этих услуг, еще одну треть отдавал старший брат. Ну и скидывались на продукты и мыльно-рыльное из своих зарплат. Выходило на общие нужды по 40 рублей в месяц - с каждого. Остальное, каждый тратил, как хотел... включая обеды на работе и на дорогу.
Еще скидывались на подписку в сентябре - выписывали много газет, журналов. Правда нужно было обязательно на работе подписаться - хотя бы на одну газету - ну мы и распределяли - я на комсомолку, мама на Вечерку, брат - не помню на какую-то центральную - типа Известий(точно - не Правда и не Труд это совсем для убитых пропагандой)... но и добровольно еще подписывались на интересные издания типа "Наука и жизнь", АиФ - когда появился и стало возможным - долгое время он был по квоте на работе - кто успел, как грится - тот и съел...



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  • 5 | 26.05.2020, 13:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68282 | Рейтинг: +11940
Дополню.
1. В очереди на квартиру нужно было отстоять лет 15-25 - живя в это время в комнате в коммуналке метров 18... многие жили вчетвером в таких комнатах. Дети спали часто на полу - иначе всю комнату бы заняли кровати-диваны, уроки делали за обеденным столом - рядом со сковородками... не раз наблюдала такую картину у одноклассниц... квартиру получали, когда дети уже были взрослыми или почти взрослыми...

2. Вспомнила еще, что выписывали:
- Роман-газету
- Вокруг света

и еще мама часто подписывалась на ЖЗЛ(книги, конечно, а не СМИ, но выпускались периодично - то есть каждый месяц - 1-2 книги-биографии каких-то знаменитостей - обычно одна, но иногда, если издание тоненькое, то - две биографии разных малоинтересных людей - ведь были уплочены деньги вперед)



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  • 6 | 26.05.2020, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 Кухарка
в Москве через год апосля получения прописки получали квартиру! Чем пользовались парни поумнее: почётную обязанность призывались с Москвы и получали постоянную прописку...
Путин бесплатно разрешил москалям приватизировать по 25...30 млн руб, а провинции по 0,8 млн руб.!
Путин лучший презик!



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  • 7 | 26.05.2020, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Покойный крепильщик Учалинский РВ шахты Абдуллаев женившись должен был получить отнокомнатную. семья росла уже двушку, потом трешку дале 4хкомнатную и всё отказы. Детки повырастали до получения однокомнатной но отказы так его и похоронили без жилья...



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  • 8 | 26.05.2020, 13:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68282 | Рейтинг: +11940
Пуйло - ничего никому не разрешал, кроме себя любимого и своих кошельков. Ну и тех, кто ему отстегивает - поговаривают, что от 50 до 70% от навара...

Приватизацию жилья разрешил Ельцин - за это вы его в жопу должны целовать... Ну, а кому что досталось... тут уж как фишка легла.

Другое дело, что пуйло стал поощрять бесплатными квартирами своих приспешников - сначала они типа служебные, а потом - РАЗ! и приватизированы... нарушений при этом(вторая приватизация, или приватизация не на тех, кому выделяли - на детей-внуков, например, которые не участвовали в приватизации в 90-е, поскольку их на свете не было) - никто не видит и не замечает.
Я не военных имею вы виду - они за свои квартиры родине по 15-25 лет отдали мотаясь по гарнизонским общагам... а госслужащих, чиновников, депутатов и сенаторов разного уровня, судей, которым зарплата позволяет легко брать ипотеку, ментов, гэбёшек и прочих вертухаев-прокурорских-фсошников...
Вот врачам-учителям - вообще перестали что либо выделять, впрочем - это нормально, не нормально - вышеперечисленное.



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  • 9 | 26.05.2020, 13:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68282 | Рейтинг: +11940
в Москве через год апосля получения прописки получали квартиру!
_________________________________
Это не правда. В лучшем случае можно было взять кооператив... у меня так коллега сделала - заключила с москвичом фиктивный брак, он на работе взял кооператив, она его оплачивала и первый взнос и потом - в принципе - та же ипотека - 15 лет кооператив выплачивали - (моя тётка с мужем сначала за однушку платили 15, а потом взяли трешку и стали платить 25), а ему откатила кругленькую сумму за это.
Парень жил с мамой... и как бы до брака - не был нуждающимся, ну и после - тоже...

В Москве именно из-за квартирного вопроса было очень много фиктивных браков в прекрасное совеццкое время...



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  • 10 | 26.05.2020, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.05.2020, 13:58 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68282 | Рейтинг: +11940,2
в Москве через год апосля получения прописки получали квартиру!
_________________________________
Это не правда. В лучшем случае можно было взять кооператив... у меня так коллега сделала - заключила с москвичом фиктивный брак, он на работе взял кооператив, она его оплачивала и первый взнос и потом - в принципе - та же ипотека - 15 лет кооператив выплачивали - (моя тётка с мужем сначала за однушку платили 15, а потом взяли трешку и стали платить 25), а ему откатила кругленькую сумму за это.
Парень жил с мамой... и как бы до брака - не был нуждающимся, ну и после - тоже...

В Москве именно из-за квартирного вопроса было очень много фиктивных браков в прекрасное совеццкое время...
_________
да, неправда, часть получала квартиры в москве через полгода!



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3

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  • Участник
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  • 11 | 26.05.2020, 17:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14755 | Рейтинг: -2116,3
В приватизации квартир есть один момент, который постоянно "упускают".
Ельцин не дал квартиры.
Он разрешил приватизировать квартиры, которые были построены и выданы гражданам в СССР и в которых граждане и так жили.
Вот если бы он сначала квартиры построил, потом выдал их гражданам, а затем разрешил их приватизировать, тогда другое дело.
Ну и в момент приватизации квартир, Ельцин заодно разрешил малюсенькой кучке будущих олигархов прихватизировать землю, недра и другое народное достояние.



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  • Участник
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  • 12 | 26.05.2020, 18:57 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14755 | Рейтинг: -2116,3
Ельцин разрешил людям приватизировать то, что и так было их.
То, что не мог хапнуть сам со своими подельниками. Ну не могли они забрать у людей квартиры, не могли.
А вот если бы могли, тогда и разговор был бы другой.
Но зато подельники хапнули всё остальное.



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  • 13 | 26.05.2020, 19:06 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14755 | Рейтинг: -2116,3
Простой пример.
Цены сейчас на квартиры итак завышены.
Но по ипотеке их продают ещё в раза в два дороже.
И в течение всего срока ипотеки, люди, которые приобрели квартиру, не являются собственниками квартиры.



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  • 14 | 26.05.2020, 22:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В общаге живет про чужие квартиры рассуждает.



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  • 15 | 26.05.2020, 22:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Приватизацию жилья разрешил Ельцин - за это вы его в жопу должны целовать... Ну, а кому что досталось... тут уж как фишка легла.
----------
Ты за кубовую целуешь.



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