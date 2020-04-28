Аббас Галлямов: Как теперь будет голосовать большинство?

Это значит, что увеличивается число тех избирателей, которых принято называть колеблющимися. Многие из них будут голосовать ситуативно — определяясь с выбором в последний момент, в том числе и под влиянием достаточно случайных обстоятельств.
Я хорошо помню, как голосовал на думских выборах 1995 года. Был я тогда студентом, политикой особо не интересовался, хотя ощущение творящегося вокруг бардака начинало уже раздражать. Вот иду я однажды по коридору мимо работающего телевизора и случайно слышу фразу ведущего: «Наиболее последовательный противник войны в Чечне Гайдар…» Все, этого хватило. Пришёл на участок, а поскольку других электоральных мотивов у меня не было, проголосовал за «Демвыбор России». На основании одной, случайно услышанной и неизвестно кем произнесённой фразы.
С тех пор прошло много лет, политикой я уже не просто интересуюсь, но и занимаюсь профессионально, однако тот свой студенческий опыт помню и ценю. Потому что знаю, что примерно так же будет осуществлять свой выбор в ближайшем будущем до половины российских избирателей.
В условиях подобной турбулентности значительно возрастает роль избирательных кампаний. Качественно сделанная и организованная кампания может принести неожиданно много голосов, а кампания плохая — наоборот, способна будет перечеркнуть работу, делавшуюся до этого на протяжении многих лет. Золотое время для политтехнологов, плохое — для политиков.
Если последним это не нравится, они должны перестать плыть по течению и начать работать вёслами. Нужно формулировать убедительные альтернативы нынешнему курсу. Люди этого заждались.
Сформировать новое, качественные политическое предложение — это единственный способ успокоить растущую турбулентность и придать происходящему осмысленность.
Вы думаете, что на видео — снятое от скуки на карантине израильское море? Нет, это начало шторма, который скоро охватит российскую политику.
Эхо Москвы
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Аббас Галлямов: Как теперь будет голосовать большинство?
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