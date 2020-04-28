Аббас Галлямов: Как теперь будет голосовать большинство?

Рейтинги властей падают; число людей, готовых голосовать за кремлевских кандидатов снижается. При этом показатели поддержки оппозиции не растут.Это значит, что увеличивается число тех избирателей, которых принято называть колеблющимися. Многие из них будут голосовать ситуативно — определяясь с выбором в последний момент, в том числе и под влиянием достаточно случайных обстоятельств.Я хорошо помню, как голосовал на думских выборах 1995 года. Был я тогда студентом, политикой особо не интересовался, хотя ощущение творящегося вокруг бардака начинало уже раздражать. Вот иду я однажды по коридору мимо работающего телевизора и случайно слышу фразу ведущего: «Наиболее последовательный противник войны в Чечне Гайдар…» Все, этого хватило. Пришёл на участок, а поскольку других электоральных мотивов у меня не было, проголосовал за «Демвыбор России». На основании одной, случайно услышанной и неизвестно кем произнесённой фразы.С тех пор прошло много лет, политикой я уже не просто интересуюсь, но и занимаюсь профессионально, однако тот свой студенческий опыт помню и ценю. Потому что знаю, что примерно так же будет осуществлять свой выбор в ближайшем будущем до половины российских избирателей.В условиях подобной турбулентности значительно возрастает роль избирательных кампаний. Качественно сделанная и организованная кампания может принести неожиданно много голосов, а кампания плохая — наоборот, способна будет перечеркнуть работу, делавшуюся до этого на протяжении многих лет. Золотое время для политтехнологов, плохое — для политиков.Если последним это не нравится, они должны перестать плыть по течению и начать работать вёслами. Нужно формулировать убедительные альтернативы нынешнему курсу. Люди этого заждались.Сформировать новое, качественные политическое предложение — это единственный способ успокоить растущую турбулентность и придать происходящему осмысленность.Вы думаете, что на видео — снятое от скуки на карантине израильское море? Нет, это начало шторма, который скоро охватит российскую политику.