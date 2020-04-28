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Аббас Галлямов: Как теперь будет голосовать большинство?

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Рейтинги властей падают; число людей, готовых голосовать за кремлевских кандидатов снижается. При этом показатели поддержки оппозиции не растут.

Аббас Галлямов: Как теперь будет голосовать большинство?


Это значит, что увеличивается число тех избирателей, которых принято называть колеблющимися. Многие из них будут голосовать ситуативно — определяясь с выбором в последний момент, в том числе и под влиянием достаточно случайных обстоятельств.

Я хорошо помню, как голосовал на думских выборах 1995 года. Был я тогда студентом, политикой особо не интересовался, хотя ощущение творящегося вокруг бардака начинало уже раздражать. Вот иду я однажды по коридору мимо работающего телевизора и случайно слышу фразу ведущего: «Наиболее последовательный противник войны в Чечне Гайдар…» Все, этого хватило. Пришёл на участок, а поскольку других электоральных мотивов у меня не было, проголосовал за «Демвыбор России». На основании одной, случайно услышанной и неизвестно кем произнесённой фразы.

С тех пор прошло много лет, политикой я уже не просто интересуюсь, но и занимаюсь профессионально, однако тот свой студенческий опыт помню и ценю. Потому что знаю, что примерно так же будет осуществлять свой выбор в ближайшем будущем до половины российских избирателей.

В условиях подобной турбулентности значительно возрастает роль избирательных кампаний. Качественно сделанная и организованная кампания может принести неожиданно много голосов, а кампания плохая — наоборот, способна будет перечеркнуть работу, делавшуюся до этого на протяжении многих лет. Золотое время для политтехнологов, плохое — для политиков.

Если последним это не нравится, они должны перестать плыть по течению и начать работать вёслами. Нужно формулировать убедительные альтернативы нынешнему курсу. Люди этого заждались.

Сформировать новое, качественные политическое предложение — это единственный способ успокоить растущую турбулентность и придать происходящему осмысленность.

Вы думаете, что на видео — снятое от скуки на карантине израильское море? Нет, это начало шторма, который скоро охватит российскую политику.

Эхо Москвы
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  • 1 | 27.05.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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А вот за кого нужно голосовать оказалось непонятным, Гайдар помер и теперь я весь в сомнениях.



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  • 2 | 27.05.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рейтинги властей падают;
===========================
Крупное зарубежное издание, Bloomberg, опубликовало аналитическую статью о том, как Владимир Путин торопится провести голосование по поправкам в Конституцию. И привели в данной статье рейтинг президента, который составил рекордно низкие 27%.



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  • 3 | 27.05.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При одном упоминании фамилии Путин собеседники чаще начинает материться.



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  • 4 | 27.05.2020, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При одном упоминании фамилии Путин собеседники чаще начинает материться.

Неужели люди услышав фамилию Гайдар, начинают благостно улыбаться, а при упоминании Чубайса рот становится до ушей?



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  • 5 | 27.05.2020, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аббас, ну что ты пиаришься. В большие начальники тебя больше не возьмут. Один раз уже обосрался, показал свою профнепригодность. Сиди у себя в башкирской химии и химичь про себя. Достал уже.



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  • 6 | 27.05.2020, 14:32 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14765 | Рейтинг: -2118,4
3 | 27.05.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

При одном упоминании фамилии Путин собеседники чаще начинает материться.
____________________________________________
Ха. Вчера, по настойчивым "просьбам" либерастной шелухи, решил, наконец, посмотреть про поправки в Конституцию.
А Путин-то, молодец.
1. Приоритет российских законов над международными.
Совершенно правильно. Мы в России живём, в своей стране и не хер разным иноземцам для нас законы устанавливать.
2. Запрет высшим государственным чиновникам иметь гражданство другой страны или вид на жительство.
Совершенно правильный закон. Не хер жителям и гражданам иноземных государств руководить нашей страной.
Ох, чувствую полетят разные министры, парламентарии и прочие сановники.
В ближайшее время грянут большие перемены в составе Правительства, Парламента, в судах и т.п.
В общем, для себя точно решил - пойду и проголосую за поправки в Конституцию.



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  • 7 | 27.05.2020, 14:53 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14765 | Рейтинг: -2118,4
"Разбирался для себя, кто они - подписавшие письмо против поправок к Конституции

Сегодня утро привычно началось с новостей. Как обычно, пишут про три главных для страны события - коронавирус, обрущивший рубль и нефть; наше культурное достояние Little Big; предстоящие изменения в Конституцию.

И тут оказывается, что ночь-то прошла не зря. Собрались где-то в районе редакции Эха Москвы некие граждане да и написали открытое письмо куда-то и кому-то о том, что изменения в Конституцию - это Зло и мы, лучшие люди страны, требуем вообще не браться немытыми руками за это дело.

Возник вопрос - кто же они, поднявшие голову?

Оказалось, что таких вот писем уже целых два. Зачем вообще письма эти нелепые, когда есть нормальный способ общения - сайт Российской общественной инициативы? Создай петицию, распространяй ссылку и ты в шоколаде... Ну да ладно, показуху никто не отменял.

Оказалось, что в первом письме подписались члены Конгресса интеллигенции. Даже не России, а вообще. Мира, не иначе. Что за Конгресс? Оказалось, это они так сокращенно себя обозвали, а то ведь ересь получится и никто читать не будет. Полное название: "Конгресс интеллигенции против войны, самоизоляции России, реставрации тоталитаризма". На сайте никакой информации о какой-либо регистрации как общества или того же конгресса нет. Абы кого туда не принимают, надо подписать какие-то "учредительные" декларации, которые открыть не получилось. В Фейсбуке сказано, что "Конгресс интеллигенции «Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма» возник для объединения мнений граждан России, не согласных с насильственным отторжением Крыма от Украины". То есть - явно противоправное нелегальное объединение."
https://maxpark.com/community/5134/content/7060266



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  • 8 | 27.05.2020, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 27.05.2020, 14:32 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 14756 | Рейтинг: -2117,1
3 | 27.05.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

При одном упоминании фамилии Путин собеседники чаще начинает материться.
____________________________________________
Ха. Вчера, по настойчивым "просьбам" либерастной шелухи, решил, наконец, посмотреть про поправки в Конституцию.
А Путин-то, молодец.
1. Приоритет российских законов над международными.
=================================
Объясняю для особо одаренных:
Теперь ни один инвестор в Россию непридет, так как весь бизнес основывается на международных законах. Вкладывать деньги в страну где закон сЮверенный никто небудет, таких бизмесметов в цивильных странах нет!



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  • 9 | 27.05.2020, 14:54 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14765 | Рейтинг: -2118,4
Там же.

Вот некоторые интеллигенты:

Людмила Улицкая, писатель - обладатель множества премий, в том числе Русского Букера. Множество из этого множества, почему-то, чисто европейские книжные премии.
Лия Ахеджакова, актриса - великолепная актриса из "Служебного романа", игравшая во множестве советских фильмов. Сейчас почти не снимается.
Леонид Гозман, политик - забыли написать слово "бывший". Да и бывший-то непонятно кем в давно забытой то ли партии, то ли конгрессе.
Лев Тимофеев, писатель - ярый антисоветчик. Добился же своего - Союз развалился, так нет - теперь надо развалить Россию.
Татьяна Лазарева, телеведущая - настоящий интеллигент. Человек с двумя неоконченными высшими образованиями (чуть не стала учителем французского и дирижером). Живет в Испании.

Ну и коллективчик, если честно. Там в Конгрессе даже бизнесмены есть, такие как директор Липецкой кондитерской фабрики "Рошен", принадлежащей Петру Порошенко. В общем - с этим обращением мне все понятно: выплеск тех, кто называет себя оппозицией и отрабатывает зарплату, не принося никакой пользы стране, как интеллигенты.



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  • 10 | 27.05.2020, 14:55 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14765 | Рейтинг: -2118,4
Захар Прилепин
Вот.
«Мы, граждане России, профессиональные юристы, ученые, журналисты и писатели, обращаемся к нашим согражданам, депутатам всех уровней, политикам, общественным деятелям, и конечно – к судьям Конституционного суда, приносившим присягу на тексте действующей Конституции.
Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму».
И дальше список юристов и примкнувших. Перечисляю только тех, кого знаю сам.
Азар Илья, журналист. Айзенберг Михаил, поэт. Ахеджакова Лия, народная артистка России. Альбац, Евгения, журналист. Архангельский Александр, писатель. Архангельский Андрей, журналист. Бахнов Леонид, литератор. Бильжо Андрей, художник. Витухновская, Алина писатель. Вишневецкая Марина, писатель. Ганиева Алиса, писатель. Гельман Александр, драматург. Генис Александр, писатель, литературовед. Гербер Алла, писатель. Гозман Леонид, психолог. Громова Наталья, писатель. Долин Антон, журналист, кинокритик. Елена Чижова, писатель. Коренева Елена, актриса. Кучерская Майя, писатель. Лазарева Татьяна, телеведущая. Ларина Ксения, журналист. Лекманов Олег, филолог. Литвинович Марина, главный редактор Besttoday.ru . Лобков Павел, журналист. Лошак Андрей, журналист. Малкина Татьяна, журналист. Мирзоев Владимир, режиссёр. Монгайт Анна, журналист. Наринская Анна, журналист, куратор. Павловский Глеб, политолог. Парфенов Леонид, журналист. Пархоменко Сергей, журналист. Прохорова Ирина, издатель. Ройзман Евгений, писатель, историк. Райхельгауз Иосиф, главный режиссер театра «Школа современной пьесы». Рубинштейн Лев, писатель. Синдеева Наталья, гендиректор телеканала «Дождь». Слаповский Алексей, писатель. Слоним Маша, журналист. Шендерович Виктор, писатель, журналист. Ширвиндт Михаил, телеведущий, блогер. Шихман Ирина, журналист. Ясин Евгений, экономист, доктор экономических наук.
И ещё много юристов. Потому что юристы знают о чём говорят.



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  • 11 | 27.05.2020, 14:59 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14765 | Рейтинг: -2118,4
В общем, если визжат Альбацы, Шендеровичи, Гозманы и к ним примкнувшие, значит дело стоящее.
Верная примета.



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  • 12 | 27.05.2020, 15:06 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14765 | Рейтинг: -2118,4
Объясняю для особо одаренных:
Теперь ни один инвестор в Россию непридет, так как весь бизнес основывается на международных законах. Вкладывать деньги в страну где закон сЮверенный никто небудет, таких бизмесметов в цивильных странах нет!
____________-_________________________
Валом повалят.
Ещё и отбор среди инвесторов проводить придётся, отсеивать.
То ли дело, когда страной руководят граждане этой страны, и совсем другое, когда страной руководят непонятные личности, непонятно из каких краёв.
А не придут, да и хер бы с ними.
Меньше денег будет из страны выкачиваться. Тем более, с помощью иностранных граждан, которые работают у нас министрами и парламентариями.



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  • 13 | 27.05.2020, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 27.05.2020, 15:06 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 14761 | Рейтинг: -2117,3
Объясняю для особо одаренных:
Теперь ни один инвестор в Россию непридет, так как весь бизнес основывается на международных законах. Вкладывать деньги в страну где закон сЮверенный никто небудет, таких бизмесметов в цивильных странах нет!
____________-_________________________
Валом повалят.
Ещё и отбор среди инвесторов проводить придётся, отсеивать.
=============================
Эх корней, корней, вижу ты в экономике разбираешся как башкир в апельсинах...



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  • 14 | 27.05.2020, 15:16 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14765 | Рейтинг: -2118,4
Прослушал одного мудрого еврея.
Как чётка он сказал.
Путин, говорит, всё делает последовательно.
Сначала решал первую задачу - спасение и восстановление государства, которое угробили предшественники.
Потом взялся за вторую задачу - обеспечение безопасности государства.
Теперь приступил к третьей - организация (или реорганизация?) управления государством и социальная сфера.



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  • 15 | 27.05.2020, 15:18 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14765 | Рейтинг: -2118,4
Этот же мудрый еврей сказал.
Сейчас во власть придут молодые кадры, граждане страны.
А опостылевшие всем рожи прежних руководителей будут убраны.



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  • 16 | 27.05.2020, 15:22 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14765 | Рейтинг: -2118,4
Эх корней, корней, вижу ты в экономике разбираешся как башкир в апельсинах...
___________________________________________
Ну куда мне до таких видных экономистов как Вы.
Я с апельсинами, пожалуй, разбираться буду.
Проголосую за поправки в Конституцию, можно будет и апельсинчиков треснуть.



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  • 17 | 27.05.2020, 15:30 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14765 | Рейтинг: -2118,4
Вроде нет в поправках в Конституцию ни одной ...гхм, поправки, которая бы ущемляла права граждан России.



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  • 18 | 27.05.2020, 18:49 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1589 | Рейтинг: +367,4
Корнейплод, зря стараешься. Зря из штанов выпрыгиваешь, не заценит тебя ботексный. Рейтинг всей власти ниже плинтуса, только овощи тебе подобные за них.



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