Вырвет прямо на костюм: Чиновникам Башкирии предложат кухню поваров школьных столовых

В Башкирии планируют на время поменять местами поваров школьных и чиновничьих столовых. С идеей проведения такой стажировки сегодня выступил первый вице-премьер республики Андрей Назаров, сообщает пресс-служба правительства.Запуск программы стажировки намечен на 2021 год. С ее помощью власти региона рассчитывают улучшить качество питания в социальных учреждениях.Для оценки качества и безопасности школьного питания в Башкирии в апреле было создано ГКУ «Управление социального питания».По данным госкомторга, проведенные в 2019 году местными лабораториями 5,3 тыс. исследований забраковали качество 27% продукции, проверенной в социальных учреждениях.