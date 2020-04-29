Запуск программы стажировки намечен на 2021 год. С ее помощью власти региона рассчитывают улучшить качество питания в социальных учреждениях.
Для оценки качества и безопасности школьного питания в Башкирии в апреле было создано ГКУ «Управление социального питания».
По данным госкомторга, проведенные в 2019 году местными лабораториями 5,3 тыс. исследований забраковали качество 27% продукции, проверенной в социальных учреждениях.
Коммерсант
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Вырвет прямо на костюм: Чиновникам Башкирии предложат кухню поваров школьных столовых
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