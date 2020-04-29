Аналоговнеты из мультиков, к бою!

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Мурзагулов: «Врачи со вре ...

Ублюдок просто, тварь поганая
  Рейтинг: +6  Анонимно

Про что этот день

Участники ВОВ и подумать не могли, что победители могут жить хуже побе ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Оскорбление чувств верующ ...

Никакого очернения советской власти. Увы все это было. И организовано ...
  Рейтинг: +4  Старый лесник

Обсуждаемое за месяц
Башкирский... «Нельсон ...

В Самаре сегодня, 27 мая, начался судебный процесс над известным башкирским ...
  28.05.2020   43404    1

Вырвет прямо на костюм: ...

В Башкирии планируют на время поменять местами поваров школьных и чиновничьих ...
  28.05.2020   35600    0

Бахтияров: «В тоже время ...

Искандар Бахтияров — генеральный директор компании «Уфанет». Удивляюсь людской ...
  28.05.2020   26277    0

Аналоговнеты из ...

ТАСС отрапортовал, что Россия начала строительство первого стратегического ...
  28.05.2020   34454    2

Ответчик Путин ...

И жизнь, и смерть, и смех, и слёзы – всё есть в этой истории. Был такой ...
  28.05.2020   37655    0

Последние публикации
Башкирский... «Нельсон ...

В Самаре сегодня, 27 мая, начался судебный процесс над известным башкирским ...
  28.05.2020   41714    1

Вырвет прямо на костюм: ...

В Башкирии планируют на время поменять местами поваров школьных и чиновничьих ...
  28.05.2020   30918    0

Бахтияров: «В тоже время ...

Искандар Бахтияров — генеральный директор компании «Уфанет». Удивляюсь людской ...
  28.05.2020   26368    0

Аналоговнеты из ...

ТАСС отрапортовал, что Россия начала строительство первого стратегического ...
  28.05.2020   43372    2

Ответчик Путин ...

И жизнь, и смерть, и смех, и слёзы – всё есть в этой истории. Был такой ...
  28.05.2020   26633    0

Когда мэра Стерлитамака ...

Мэр Стерлитамака заявил, что в городе от коронавируса умерли 8 человек. ...
  27.05.2020   31347    18

Уголовник переобулся ...

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд —​ к Владимиру ...
  27.05.2020   16996    7

Аббас Галлямов: Как ...

Рейтинги властей падают; число людей, готовых голосовать за кремлевских ...
  27.05.2020   29001    22

Гафур Гилязов: Россия ...

В. Путин заявил, что Россия является «отдельной цивилизацией». Он, видимо, имел ...
  26.05.2020   16464    60

Прокуратура РБ проверяет ...

В Башкортостане прокуратура начала проверку после сообщений СМИ о двух ...
  26.05.2020   12509    8

Читаемое за месяц
Дмитрий Михайличенко: В ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. Финансирование «Салавата Юлаева» беспокоит? ...
  29.04.2020   18841    5

Денег не будет, но вы ...

Третье выступление из ново-огаревского бункера, где, как нас порадовал Песков, ...
  29.04.2020   26884    9

Стыдливые «нерабочие» дни ...

Пятая неделя в принудительной изоляции, названной властями почему-то ...
  29.04.2020   28187    14

Генсеков нам было мало. ...

Глава Башкирии Радий Хабиров на первом международном онлайн-форуме "Мир после ...
  29.04.2020   28550    13

За Родину! За Путина! ...

Глава Башкирии Радий Хабиров на организованном сегодня в Уфе онлайн-форуме «Мир ...
  29.04.2020   21165    34

Архив публикаций
Май 2020 (93)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)


Аналоговнеты из мультиков, к бою!

Оценили
0


ТАСС отрапортовал, что Россия начала строительство первого стратегического стелс-бомбардировщика. «Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации», — сообщил источник агентства.

Аналоговнеты из мультиков, к бою!


Возможно, у «Туполева» выйдет с военным самолётом получше, чем у «Сухого» с гражданским — Sukhoi Superjet 100. Впрочем, с таким «эффективным менеджером» во главе, как Анатолий Сердюков, полной уверенности быть не может.

К тому же, в этом полугодии должна завершится передача акций ОАК в ещё более громосткую, разношерстную и плохо управляемую корпорацию Ростех, которая не перестаёт раздуваться. Там сидит гендиректором ещё один «видный стратег», большой спец по аппаратам ИВЛ и друг ВладимВладимыча Сергей Чемезов.

«Первым делом мы испортим самолёты, ну а…» Дальше совсем не весело.

С учетом того, что Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации возглавляет ещё один бывший сослуживец президента по КГБ и тоже «выдающийся управленец», экс-мэр Петербурга Георгий Полтавченко.

А ведь у ОСК планы гораздо серьезнее и опаснее, если говорить про испытания. В данный момент форсируется работа по созданию «вурдервафли», публично обещанной Путиным в 2018 году в виде знаменитых «мультиков».

В показанном недавно сентябрьском интервью он в очередной раз грозил, что у РФ уже есть оружие, которого «нет ни у одной страны мира».

Так, другое госагентство «Россия сегодня» тоже со ссылкой на источник сообщило , что на осень запланирован первый пуск беспилотного подводного ядерного аппарата «Посейдон» (разработчики ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» и СПМБ «Малахит»), который уже окрестили торпедой «Судного дня».

Осуществлён он будет с новой атомной подводной лодки «Белгород». Последняя относится к проекту 949А «Антей» (аналог печально известного «Курска»). «Севмаш» обещает успеть ее сдать к сентябрю.

Правда, «Посейдона» «в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов».

К чему мы это все. К тому, что 8 августа прошлого года под Северодвинском, вероятно, тоже спешили, чтобы порадовать царя.

В итоге во время испытания на морской платформе ракеты с радиоизотопным элементом в двигателе произошла катастрофа с человеческими жертвами из числа сотрудников «Росатома» и загрязнение окружающей среды. Про испарившиеся деньги и речи не идёт. По одной из версий, испытывалась ракета 9М730 «Буревестник», о которой Путин рассказал в том самом послании Федеральному собранию 1 марта 2018-го.

Понятно, что на этих предприятиях над такими заказами работают лучшие из оставшихся в стране конструкторов и оружейников. Но многое зависит не от них.

Вызывает опасения «социалистическое соревнование», которым руководят путинские чиновники уровня Рогозина, доведшего отечественную космонавтику до ручки. Порой откровенные жулики и шахер-махеры государственного масштаба

Но одно дело телекоммуникационный спутник грохнул, и совсем другое — неудачное испытание ядерного оружия. При известном развале и бардаке, который за 20 лет только усугубился. В мутных схемах с недобросовестными посредниками, которыми в путинской гнилой вертикали не брезгуют даже когда речь идёт о «деле государственной безопасности». В нехватке квалифицированных кадров. В регулярных скандалах со срывами гособоронзаказа на местах. В хроническом недофинансировании науки.

Мы, конечно, понимаем, если что, «они все сдохнут, а мы попадём рай». Но лично мы туда вместе с ВладимВладимычем не спешим. Не хотелось бы, чтобы правление Путина, начавшееся «Курском», закончилось «Белгородом».

СерпомПо, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 28.05.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мужика с серпом до смерти бесят наши успехи в науке, что сказать, это хорошо.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 28.05.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Запуск космического корабля Crew Dragon, который должен был стать первым за девять лет полетом астронавтов с территории США, не состоялся из-за погодных условий.

---------------

С Драгоном там какая-то засада. Погодники говорят, что дождик намечается, а Драгоны в дождик летать не могут. Сопли, на который они склеены, разжижаются.
Вроде как отложить собираются от греха.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com