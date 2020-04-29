Аналоговнеты из мультиков, к бою!

ТАСС отрапортовал, что Россия начала строительство первого стратегического стелс-бомбардировщика. «Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации», — сообщил источник агентства.Возможно, у «Туполева» выйдет с военным самолётом получше, чем у «Сухого» с гражданским — Sukhoi Superjet 100. Впрочем, с таким «эффективным менеджером» во главе, как Анатолий Сердюков, полной уверенности быть не может.К тому же, в этом полугодии должна завершится передача акций ОАК в ещё более громосткую, разношерстную и плохо управляемую корпорацию Ростех, которая не перестаёт раздуваться. Там сидит гендиректором ещё один «видный стратег», большой спец по аппаратам ИВЛ и друг ВладимВладимыча Сергей Чемезов.«Первым делом мы испортим самолёты, ну а…» Дальше совсем не весело.С учетом того, что Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации возглавляет ещё один бывший сослуживец президента по КГБ и тоже «выдающийся управленец», экс-мэр Петербурга Георгий Полтавченко.А ведь у ОСК планы гораздо серьезнее и опаснее, если говорить про испытания. В данный момент форсируется работа по созданию «вурдервафли», публично обещанной Путиным в 2018 году в виде знаменитых «мультиков».В показанном недавно сентябрьском интервью он в очередной раз грозил, что у РФ уже есть оружие, которого «нет ни у одной страны мира».Так, другое госагентство «Россия сегодня» тоже со ссылкой на источник сообщило , что на осень запланирован первый пуск беспилотного подводного ядерного аппарата «Посейдон» (разработчики ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» и СПМБ «Малахит»), который уже окрестили торпедой «Судного дня».Осуществлён он будет с новой атомной подводной лодки «Белгород». Последняя относится к проекту 949А «Антей» (аналог печально известного «Курска»). «Севмаш» обещает успеть ее сдать к сентябрю.Правда, «Посейдона» «в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов».К чему мы это все. К тому, что 8 августа прошлого года под Северодвинском, вероятно, тоже спешили, чтобы порадовать царя.В итоге во время испытания на морской платформе ракеты с радиоизотопным элементом в двигателе произошла катастрофа с человеческими жертвами из числа сотрудников «Росатома» и загрязнение окружающей среды. Про испарившиеся деньги и речи не идёт. По одной из версий, испытывалась ракета 9М730 «Буревестник», о которой Путин рассказал в том самом послании Федеральному собранию 1 марта 2018-го.Понятно, что на этих предприятиях над такими заказами работают лучшие из оставшихся в стране конструкторов и оружейников. Но многое зависит не от них.Вызывает опасения «социалистическое соревнование», которым руководят путинские чиновники уровня Рогозина, доведшего отечественную космонавтику до ручки. Порой откровенные жулики и шахер-махеры государственного масштабаНо одно дело телекоммуникационный спутник грохнул, и совсем другое — неудачное испытание ядерного оружия. При известном развале и бардаке, который за 20 лет только усугубился. В мутных схемах с недобросовестными посредниками, которыми в путинской гнилой вертикали не брезгуют даже когда речь идёт о «деле государственной безопасности». В нехватке квалифицированных кадров. В регулярных скандалах со срывами гособоронзаказа на местах. В хроническом недофинансировании науки.Мы, конечно, понимаем, если что, «они все сдохнут, а мы попадём рай». Но лично мы туда вместе с ВладимВладимычем не спешим. Не хотелось бы, чтобы правление Путина, начавшееся «Курском», закончилось «Белгородом».