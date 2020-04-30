А может, и Уфу переименуем в Алгу?

Михаил Мишустин одобрил создание особой экономической зоны «Алга». Принято решение о первой ОЭЗ в Башкирии.Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о создании на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкирии особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга», сообщил в социальных сетях глава республики Радий Хабиров. ОЭЗ промышленно-производственного типа, по его информации, «будет одним из крупнейших в Азии газохимических кластеров».Это – сотни миллиардов в нашу экономику, тысячи рабочих мест, мощнейший новый драйвер нашего развития»,— написал господин Хабиров и сопроводил новость тремя восклицательными знаками.Власти республики взяли на себя обязательство до 2025 года построить инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру ОЭЗ, выделив средства из регионального бюджета. Затраты оценивают не менее чем в 6,3 млрд руб.Радий Хабиров объявил о намерении создать ОЭЗ «Алга» летом 2019 года на встрече с бывшим премьером России Дмитрием Медведевым. В России действуют 30 особых экономических зон, в том числе 14 промышленно-производственных.По информации ТАСС, предварительно в «Алге» согласовано девять инвестпроектов на 26 млрд руб., которые создадут в регионе 2,3 тыс. рабочих мест.Еще с девятью инвесторами ведутся переговоры о реализации проектов на 40 млрд руб., которые позволят создать более 1,4 тыс. мест.Якорными резидентами ОЭЗ «Алга», как предполагается, будут семь инвесторов в области нефтехимии, приборостроительной микроэлектроники и пищевой промышленности.Приоритетным инвестпроектом «Алги» признано строительство установки переработки углеводородных газов в ароматические углеводороды стоимостью около 2 млрд руб. Оператором проекта является ООО «Финансовая группа ДоГа» Дмитрия Донцова.ОЭЗ, которые создаются на 49 лет, предоставляют резидентам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, гарантируют доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. По оценке, которую приводит ТАСС, разворачивание проектов в ОЭЗ позволяет инвесторам экономить в среднем 30% затрат.Особые экономические зоны изначально имели под собой цель разогнать экономику страны, но они эффективны далеко не в каждом регионе, отмечает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов.«Важно их расположение и функционал. Например, ОЭЗ, задачей которых было развитие внутреннего туризма, себя не оправдали вовсе,— отмечает господин Бишенов.— Анализ эффективности функционирования ОЭЗ, проведенный Счетной палатой в 2016 году, показал, что около десяти из них показали неэффективность. Этот анализ тогда наделал много шума и выявил не самые приятные стороны расходования бюджетных средств для становления ОЭЗ. Из федерального бюджета на их создание было потрачено 136 млрд руб.. Общий объем вложений инвесторов в ОЭЗ за эти годы превысил 370 млрд руб., что на 95,5% от плана, создано при этом свыше 37 тыс рабочих мест, что также укладывается в план. Но не самый положительный нюанс заключается в том, что большая часть инвестиций пришлась лишь на несколько ОЭЗ, которые располагаются в регионах с благоприятным предпринимательским и инвестиционным климатом, где экономика все эти годы и так параллельно росла естественным образом. Речь идет в первую очередь об "Алабуге" в Татарстане, ОЭЗ в Липецке, Санкт-Петербурге и московском Технополисе. Словом, для региона, где нет стабильных локомотивов экономики, само по себе наличие ОЭЗ играет не самую выигрышную роль. Это добавляет контроля со стороны центра, вынуждает выполнять план по привлечению инвестиций и целевых инвесторов. Если рассматривать перспективы ОЭЗ "Алга", то здесь все пока складывается наилучшим образом: есть схожие по роду деятельности сильные резиденты, с объемным размером вложений, а также перспективный рынок сбыта».