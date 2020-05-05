Шома отрабатывает хозяйскую линию

Руководитель Аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев заявил в эфире «Эха», что в истории с противостоянием врачей в стенах РКБ, заявивших о сокрытии вспышки коронавируса, он «заметил признаки информационной кампании» и даже сравнил этот случай со скандалом вокруг завода «Кроношпан».При этом Валеев отметил, что пока не смог разобрать, откуда инициирована кампания. В числе возможных инициаторов он предположил фармпоставщиков и дилеров медтехники, лоббирующих назначения и отставки главврачей.По его словам, признаками «заказухи» являются резкий взлет истории в прессе, «плато кошмара» и падение интереса, как и в случае с «Кроношпаном».— Когда резкая падаемость (интереса) — это кто то инициирует, как только снимают политтехнолога — все обрушивается, — резюмировал он.