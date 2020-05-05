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Шома отрабатывает хозяйскую линию

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Руководитель Аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев заявил в эфире «Эха», что в истории с противостоянием врачей в стенах РКБ, заявивших о сокрытии вспышки коронавируса, он «заметил признаки информационной кампании» и даже сравнил этот случай со скандалом вокруг завода «Кроношпан».

Шома отрабатывает хозяйскую линию


При этом Валеев отметил, что пока не смог разобрать, откуда инициирована кампания. В числе возможных инициаторов он предположил фармпоставщиков и дилеров медтехники, лоббирующих назначения и отставки главврачей.

По его словам, признаками «заказухи» являются резкий взлет истории в прессе, «плато кошмара» и падение интереса, как и в случае с «Кроношпаном».

— Когда резкая падаемость (интереса) — это кто то инициирует, как только снимают политтехнолога — все обрушивается, — резюмировал он.

Эхо Москвы
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  • 1 | 03.06.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
он «заметил признаки информационной кампании»
================================
А признаки самадурства главного врача, повлекшие смерти больных он не заметил?!
Судить таких очковтирателей надо, жесточайшим образом СУДИТЬ!!!!



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  • 2 | 03.06.2020, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ужж , да уж ! Вот так рождаются анекдоты про ПОДЖОПНИКОВ и БЛЮДОЛИЗОВ власти ! Кругом в Мире коронавирус буйствует и люди
умирают , а у нас в РБ инициаторы компании Пропаганды и Угитации этой самой заразы .. Шамиль Валеев ........"предположил фармпоставщиков и дилеров медтехники, лоббирующих назначения и отставки главврачей...."
Ну вот так , Все просто ! РКБ в РБ не причем !



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  • 3 | 03.06.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шуты играют роли в спектаклях по своему умственному развитию .



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  • 4 | 03.06.2020, 12:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68333 | Рейтинг: +11935,7
Какой проблядью был - такой и остался. Ничего нового.



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  • 5 | 03.06.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Противная и уродливая морда. Какашек просит.



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  • 6 | 03.06.2020, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это и ранее было явно, что это внутриведомственные склоки, дележ портфелей. В первые дни об этом и Мурзагулов сказал как есть, не прислушались, повелись на различные вбросы, фейки. Человека только подставили очень здорово.



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  • 7 | 03.06.2020, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для тех, кто не верит в существование эпидемии коронавируса!

Вчера из соседнего подъезда врачи скорой помощи в "скафандрах" увезли мужчину с подозрением на коронавирус! Подтвердится или нет - пока не знаю! Люди! Берегите себя, своих близких и других людей!

Очень Опытный



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  • 8 | 03.06.2020, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На ВАЗе коронки нет.



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  • 9 | 03.06.2020, 15:33 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39395 | Рейтинг: +6514,2
он «заметил признаки информационной кампании» и даже сравнил этот случай со скандалом вокруг завода «Кроношпан».
===
Об чём и речь!!!

В городе Уфа, народ травится, заражается и мрёт не просто за так и от избытка здоровья, а из-за умышленной информационной компании.



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