При этом Валеев отметил, что пока не смог разобрать, откуда инициирована кампания. В числе возможных инициаторов он предположил фармпоставщиков и дилеров медтехники, лоббирующих назначения и отставки главврачей.
По его словам, признаками «заказухи» являются резкий взлет истории в прессе, «плато кошмара» и падение интереса, как и в случае с «Кроношпаном».
— Когда резкая падаемость (интереса) — это кто то инициирует, как только снимают политтехнолога — все обрушивается, — резюмировал он.
Эхо Москвы
Оригинал публикации
Шома отрабатывает хозяйскую линию
Раздел: Новости | Просмотры: 29001 | Комментарии: 9