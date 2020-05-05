Вирус — удобный предлог для отмены публичных слушаний

Госсобрание Башкортостана приостановило действие норм республиканского закона "О бюджетном процессе в РБ", предписывающих обязательное проведение публичных слушаний при принятии бюджета республики и рассмотрении отчета о его исполнении.Законопроект в парламент был внесен правительством республики.Представляя законопроект, министр финансов РБ Лира Игтисамова сослалась на норму указа главы республики от 18 марта 2020 года "О введении режима повышенной в связи с угрозой распространение коронавирусной инфекции", налагающую запрет на проведение мероприятий с количеством участников свыше 50 человек.Министр заявила, что законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2019 год необходимо было рассмотреть в течение весенней сессии Госсобрания. В то же время, отметила Игтисамова, в период осенней сессии намечен "сжатый график рассмотрения республиканского бюджета на 2021-2023 годы".Перенос обязательных публичных слушаний по этим вопросам слушаний, по словам министра, не представляется возможным, поэтому правительство вошло в парламент с предложением приостановить действие соответствующих норм закона "О бюджетном процессе в РБ" на срок до 1 января 2021года.Предложение министра встретило возражения со стороны депутата фракции КПРФ Дмитрия Чувилина.— Я просто-напросто возмущен данным законопроектом, — заявил Чувилин. — Проведение публичных слушаний по бюджету это не только норма регионального законодательства, это, прежде всего, норма федерального законодательства. Мы не можем принять отчет об исполнении бюджета без проведения слушаний. Публичные слушания — это не просто формальное требование, это реальная возможность для граждан потребовать отчета, как бюджет исполнен, на что потрачены средства. Вы ссылаетесь на указ главы республики, но этот указ не отменял действия федеральных законов. Мы тут явно вылезем за рамки своих полномочий. Я предлагаю данный законопроект не принимать. А слушания вполне возможно провести в другом формате, в онлайн-режиме.Игтисамова ответила депутату, что "все желающие граждане могут изучить отчет об исполнении бюджета на сайте минфина РБ", а также заявила, что она будет еще выступать с отчетом на заседании Госсобрания.Дмитрий Чувилин потребовал, чтобы по предложенному законопроекту высказался представитель прокуратуры республики и дал ему оценку.— Давайте, я сама вместо прокурора выскажусь! — вступила в дискуссию председатель профильного комитета Госсобрания по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Рида Субханкулова. —​ Решение проводить или не проводить публичные слушания каждый субъект РФ принимает сам; есть субъекты, которые их вообще не проводят. А граждане, желающие сделать замечания по исполнению бюджета, могут их направлять в минфин, в Госсобрание, депутатам.— Мы направили на прошлом заседании в Госдуму законодательную инициативу о том, чтобы субъектам РФ была предоставлена возможность в этих условиях [эпидемии] проводить, при необходимости, такие мероприятия [как публичные слушания] в электронной форме, о чем и говорил депутат Чувилин, — подал реплику спикер Госсобрания Константин Толкачев.— Нам отказали уже, сказали, что публичные слушания не могут проводиться в электронном виде, — бросила ответную реплику Субханкулова.За принятие законопроекта, в итоге, проголосовало 69 депутатов, десять высказались против, еще двое воздержались.Отметим, что само Госсобрание еще 23 апреля, когда в республике уже вовсю действовал пресловутый режим повышенной готовности, приняло постановление о порядке проведения публичных слушаний по бюджету на очередной финансовый год и исполнению бюджета за отчетный финансовый год. Порядок проведения слушаний предусматривался самый обычный, как будто никакой пандемии нет и в помине.После заседания депутат Чувилин заявил, что в республике, фактически, "приостановлен весь бюджетный процесс", поскольку "без проведения публичных слушаний все отчеты правительства Башкирии об исполнении бюджета и о его принятии станут ничтожными".— На прошлых публичных слушаниях граждане активно пользовались возможностью непосредственно высказать чиновникам свои замечанию по трате бюджетных средств. К примеру, в прошлом году активист "Левого фронта" Альберт Рахматуллин выступил с резкой критикой недофинансирования на приобретение жилья для детей сирот и семей с детьми-инвалидами. Но любая критика, к сожалению, воспринимается властями как личное оскорбление. Вот, в этом и я вижу реальную причину отмены слушаний, а пандемия послужила удобным предлогом. В итоге же всего этого создалась угроза нелегитимного принятия в ближайшем будущем важнейшего республиканского финансового документа, — отметил в беседе с "Idel.Реалии" Чувилин.Ранее не принимать закон, откладывающий проведение публичных слушаний по бюджету до 2021 года, потребовала от депутатов Госсобрания координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева. После принятия закона активистка выразила опасения, что практика отмены обязательных публичных слушаний и общественных обсуждений может теперь распространиться на другие сферы, в частности, на градостроительную деятельность. В этом с общественницей согласились и эксперты.— Очевидно, что власти в этой истории в очередной раз попали в неловкое положение. Они мучительно искали верный юридический рецепт, как выйти из такого положения, не нарушая букву закона, но, на мой взгляд, не сумели этого сделать. Помимо чисто эпидемиологических соображений тут возобладали и политические охранительные инстинкты — власти помнят, что все последние публичные слушания в республике проходили для них в высшей степени скандально, причем из-за их же поведения. Общественный резонанс от этого был большой и весьма неприятный для властей, и теперь они не прочь хоть временно отменить такие мероприятия, - отметил политтехнолог Андрей Потылицын.Целый ряд публичных слушаний, прошедших в Уфе в прошлом году, закончились скандалом. На обсуждении проекта строительства дельфинария в городе чиновники установили приборы, глушащие мобильную связь. На слушания по проекту бюджета республики на 2020-2022 годы организаторы не пустили часть общественников, а координатора уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву охрана Госсобрания по распоряжению модератора мероприятия депутата Риды Субханкуловой силой удалила с трибуны, когда она попыталась взять слово. Не были допущены независимые активисты, а также ряд журналистов и на публичные слушания по проекту бюджета Уфы на 2020-2022 годы. Глава Башкортостана Радий Хабиров на заявил, что активистов штаба Навального "нельзя пускать на публичные слушания".Заметим также, что вопрос о возможности проведения в период пандемии таких массовых мероприятий, как публичные слушания, периодически обсуждается и в других регионах России. При этом, власти нередко заявляют, что обязательные поЗакону публичные слушания, общественные обсуждения тех или иных проектов вполне могут быть проведены на электронных площадках. К примеру, в Москве так могут пройти общественные обсуждения проектов реновации, в Нижнем Новгороде — публичные слушания по градостроительной деятельности.Примечательно, что иногда в дискуссиях на эту тему чиновники и общественники как бы "меняются местами" в аргументации — так, председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт заявил: "Пойти на поводу у критиков дистанционной работы и отложить поведение публичных слушаний — позиция безвольная, и я бы даже сказал — разрушительная".В то же время, нижегородские правозащитники опасаются, что временный перенос городской Думой слушаний на дистанционные площадки "может стать постоянным" и напоминают властям о том, что "если у кого-то нет компьютера, то и в слушаниях он участвовать не может".Уфимский юрист Айдар Муллануров, комментируя решение Госсобрания, заявил что "не верит в то, что решение парламента было обусловлено действительной заботой о благополучии населения".— Есть много случаев в нынешней истории с эпидемией COVID-19, где депутаты могли бы вмешаться с целью защиты общественных интересов, но они не пользуются своими возможностями. Это вопросы обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты, организации медицинской помощи, это критические ситуации со вспышками коронавируса в больницах, например, в РКБ имени Куватова. Однако, Госсобрание не считает нужным применять здесь меры парламентского контроля, в частности, использование такого инструмента, как парламентское расследование.Юрист также отметил, что, по его мнению, решение парламента вошло в противоречие с целями законодательства.— Полагаю, при разборе этой ситуации нужно исходить из того, какова была воля законодателя, когда прописывали нормы об обязательности проведения публичных слушаний, — сказал Муллануров. — Воля, очевидно, состояла в том, чтобы обеспечить повышенное доверие населения к принимаемым актам, максимально учесть все точки зрения в обществе, — особенно, если вопрос спорен — и, в итоге, получить на выходе качественный закон. Тем более, такой важный, как закон о бюджете целого региона. В этом случае депутаты, как мне видится, используют формальную причину эпидемиологического характера, чтобы избежать этой процедуры. Между тем слушания вполне можно было бы провести в онлайн-формате — современные технологии это позволяют, и я не вижу здесь каких-либо затруднений, кроме, разумеется, наличия воли. Особенно, учитывая то, что власти сейчас обсуждают возможность голосовать дистанционно даже за поправки к Конституции.