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Разумное решение: Парада победы в Уфе не будет

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Власти Башкортостана не планируют проводить в Уфе 24 июня традиционный торжественный "Парад победы" – это следует из распоряжения главы республики Радия Хабирова, которым он утвердил изменения в плане мероприятий по празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Разумное решение: Парада победы в Уфе не будет


Документ был опубликован на официальном республиканском портале правовой информации вечером в понедельник.

В пресс-службе главы республики "Idel.Реалии" пояснили, что решение об отмене парада связано со сложной ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции.

— Массовые торжественные мероприятия, посвященные юбилею пока у нас перенесены на осень. В июньские же дни планируется провести персональные парады с минимальным количеством участников для ветеранов войны во дворах домов, где они живут, — заявили в пресс-службе.

Как следует из распоряжения главы республики, в сентябре 2020 года планируется провести республиканский фестиваль военно-патриотических клубов, в ноябре — конкурс "Салют Победы" и марафон "Победа", в декабре — конкурс исполнителей "Во славу Великой Победы".

По сообщениям СМИ, уже в 17 российских регионах власти отказались проводить Парады победы, опасаясь новых вспышек коронавирусной инфекции.

Ограничение на проведение таких мероприятий введены, в том числе, в Удмуртии, Перми, Пензе, Челябинске, а также в Набережных Челнах в Татарстане.

В конце мая президент Владимир Путин объявил датой проведения парада 24 июня, которое объявлено нерабочим днем.

Традиционный парад и шествие Бессмертный полк не состоялись в мае из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Изначально власти планировали масштабные торжества, на которые были приглашены лидеры мировых государств.

В этом году в параде должны были быть задействованы 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. Изначально власти отрицали возможность переноса мероприятия. Министерство обороны рассматривало возможность провести военный парад без зрителей.

9 мая праздничный парад прошёл в Минске. "Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора", — заявил на нём президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мероприятие было проигнорировано российскими государственными каналами.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 17.06.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
особое СПАСИБО хабирову от ветеранов за снижение пособий это каким надо обладать умом до этого додуматься



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  • Гость
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  • 2 | 17.06.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разумное решение: Парада победы в Уфе не будет
=======================================
Власти еще четырех российских регионов в понедельник объявили об отказе проводить Парады Победы 24 июня из-за коронавируса. Таким образом, всего отказались от парадов в столицах уже 17 регионов. В Кремле относятся к этим решениям "с абсолютным пониманием". Би-би-си разбиралась, как организуются парады в регионах и кто стоит за окончательным решением об их отмене.
Похоже путин теряет хватку, как говорится "Акела промахнулся" и теперь по законам стаи (банды) должен уступить свое место более молодому и сильному волку...



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  • Гость
  •  
  • 3 | 17.06.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.06.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разумное решение: Парада победы в Уфе не будет
=======================================
Власти еще четырех российских регионов в понедельник объявили об отказе проводить Парады Победы 24 июня из-за коронавируса. Таким образом, всего отказались от парадов в столицах уже 17 регионов. В Кремле относятся к этим решениям "с абсолютным пониманием". Би-би-си разбиралась, как организуются парады в регионах и кто стоит за окончательным решением об их отмене.
Похоже путин теряет хватку, как говорится "Акела промахнулся" и теперь по законам стаи (банды) должен уступить свое место более молодому и сильному волку...
========================================
Медведеву ?



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0

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  • Гость
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  • 4 | 17.06.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Парад Победы на местах совсем не обязателен.
Тот, великий Парад прошел на Красной площади, значит там же надо провести и юбилейный, 75-й.
И проведем. Уверенно и мощно, как полагается Победителям.
Остальные по усмотрению.
В чем злорадство наших вонючих либерастов, не очень понятно.



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  • Эксперт
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  • 5 | 17.06.2020, 11:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68452 | Рейтинг: +11917,3
Власти Башкортостана не планируют проводить в Уфе 24 июня традиционный торжественный "Парад победы"
__________________________________________
Вот список городов, где должны были пройти парады и 0 мая и 24 июня(около 20 уже отказались проводить):

9 мая военные парады пройдут в городах: Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Тула, Астрахань, Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Самара, Североморск, Симферополь, Ставрополь, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита и Южно-Сахалинск.

Ну и где тут Уфа? Нету. СРАдий намеревался провести его волюнтаристски - не вышло... теперь говорит о каких-то "персональных парадах"... персональный - будет на Красной площади, поехавший кукухой дед, как в песне Высоцкого - "уж если я чего решил, то выпью обязательно", а какой парад можно провести во дворах?! У каждого из оставшихся ветеранов(кое-кто за эти полтора месяца уже и помер, кто-то не встает с постели, кто-то живет в глухой деревне и т.д.)...
Ну не идиот ли?! Кто мешал к 9 мая персонально поздравить ветеранов? Подарить им планшет с закаченными на него видео - в том числе и хроники парада 24 июня 1945г. и другими, которые они видели позже по телеку и это им бы напомнило о многом...
Сейчас-то это ВСЁ вот это вот - нахера?!



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  • 6 | 17.06.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что-то всё больше губернаторов отказываются от проведения парадов, нет ли по этому вопросу указивки сверху? Или губернаторы стали очень самостоятельными?



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  • Гость
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  • 7 | 17.06.2020, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Москве пройдет, что тут потенциальные полицаи раскудахтались?



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  • Гость
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  • 8 | 17.06.2020, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 17.06.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что-то всё больше губернаторов отказываются от проведения парадов, нет ли по этому вопросу указивки сверху? Или губернаторы стали очень самостоятельными?

****
эт если шо бояре плохие.



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