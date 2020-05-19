Разумное решение: Парада победы в Уфе не будет

Власти Башкортостана не планируют проводить в Уфе 24 июня традиционный торжественный "Парад победы" – это следует из распоряжения главы республики Радия Хабирова, которым он утвердил изменения в плане мероприятий по празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.Документ был опубликован на официальном республиканском портале правовой информации вечером в понедельник.В пресс-службе главы республики "Idel.Реалии" пояснили, что решение об отмене парада связано со сложной ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции.— Массовые торжественные мероприятия, посвященные юбилею пока у нас перенесены на осень. В июньские же дни планируется провести персональные парады с минимальным количеством участников для ветеранов войны во дворах домов, где они живут, — заявили в пресс-службе.Как следует из распоряжения главы республики, в сентябре 2020 года планируется провести республиканский фестиваль военно-патриотических клубов, в ноябре — конкурс "Салют Победы" и марафон "Победа", в декабре — конкурс исполнителей "Во славу Великой Победы".По сообщениям СМИ, уже в 17 российских регионах власти отказались проводить Парады победы, опасаясь новых вспышек коронавирусной инфекции.Ограничение на проведение таких мероприятий введены, в том числе, в Удмуртии, Перми, Пензе, Челябинске, а также в Набережных Челнах в Татарстане.В конце мая президент Владимир Путин объявил датой проведения парада 24 июня, которое объявлено нерабочим днем.Традиционный парад и шествие Бессмертный полк не состоялись в мае из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Изначально власти планировали масштабные торжества, на которые были приглашены лидеры мировых государств.В этом году в параде должны были быть задействованы 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. Изначально власти отрицали возможность переноса мероприятия. Министерство обороны рассматривало возможность провести военный парад без зрителей.9 мая праздничный парад прошёл в Минске. "Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора", — заявил на нём президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мероприятие было проигнорировано российскими государственными каналами.