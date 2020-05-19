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Лживые башкирские СМИ скрывают путинский обнулеж

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Государственные СМИ Башкирии опубликовали ответы на “Девять главных вопросов” о голосовании по поправкам в Конституцию России без упоминания пункта об обнулении сроков Владимира Путина.

Лживые башкирские СМИ скрывают путинский обнулеж


В статье, опубликованной 15 июня на сайте агентства “Башинформ” и после перепечатанной рядом республиканских изданий, содержатся ответы на самые популярные, по мнению издания, вопросы граждан. Здесь говорится о времени работы участков, о проведении распродаж, с помощью которых “многие бизнесмены хотят попиариться на массовом мероприятии”. Имеется описание процедуры получения бюллетеня, и объясняется алгоритм подачи заявления на участие в дистанционном голосовании.

В пятом пункте, который отвечает на вопрос “Какие поправки вносятся в Конституцию” относительно подробно перечислены 6 поправок, преимущественно о социальных гарантиях. Упоминаются поправки о минимальном размере оплаты труда, индексации пенсий, медицинской помощи, ценности детей, запрете чиновникам иметь иностранное гражданство. Отдельно упоминается историческая поправка о том, что “Россия объединена тысячелетней историей и хранит память предков” и норма о том, что брак — это союз мужчины и женщины.

Поправки, касающиеся полномочий органов власти и президентских сроков, в статье не упоминаются. При этом отмечается, что подробнее о них можно прочитать в опубликованном ранее материале, если перейти по ссылке.

Отметим, что данная статья без сокращений и изменений уже опубликована в ряде республиканских СМИ.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






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  • Гость
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  • 1 | 17.06.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лживые башкирские СМИ скрывают путинский обнулеж
====================================
А потом жалуются что их не читают, на них не подписываются...
Да после этого я эти, так называемые СМИ, не буду использовать даже в качестве подтирки!
Надо объявит полный бай кот этим Государственным изданиям, которые за Наши же с Вами деньги НАМ НАГЛО ВРУТ!!!!



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 17.06.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До такой степени упрощенной пошлятины и идиотской лживой пропаганды ни в одной стране Мира еще наверное не опускались .
И все ради власти и безраздельного господства кучки ворья в стране над простым и молчаливым народом достойного таких правителей .



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4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 17.06.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.06.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лживые башкирские СМИ скрывают путинский обнулеж
====================================
А потом жалуются что их не читают, на них не подписываются...
Да после этого я эти, так называемые СМИ, не буду использовать даже в качестве подтирки!
Надо объявит полный бай кот этим Государственным изданиям, которые за Наши же с Вами деньги НАМ НАГЛО ВРУТ!!!!

====================================
У нас что в стране все дураки, не понимают для чего все это?
Холоп способен максимум под дверь соседу наложить.



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0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 17.06.2020, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.06.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До такой степени упрощенной пошлятины и идиотской лживой пропаганды ни в одной стране Мира еще наверное не опускались .
И все ради власти и безраздельного господства кучки ворья в стране над простым и молчаливым народом достойного таких правителей .

===============================
каждый народ имеет то правительство которое он заслуживает



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 17.06.2020, 10:44 | Автор: юнг
    Публикации: 161 | Комментарии: 40068 | Рейтинг: +5160,2
eugeniy_65
16 июня 2020 | 23:57
Мне особенно нравится такая эпичная поправка к Конституции: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога,.. признает исторически сложившееся государственное единство». Точно, мудро, изысканно сказано!
Знаете, как предки передают нам свои идеалы? Конечно, в песнях, хороводах, народных сказах, былинах, частушках, свадебных и погребальных плачах… Вот, например:

По восемь копеек глазами смотрю на ковыль и бурьян!
И водку большими глотками я пью за стаканом стакан!
Как долго уже правит нами
Известный своими делами
Бесстрашный, лихой атама-а-а-ан!

Все (хором): Бесстрашный, лихой атаман!

(«Заморин – наш атаман» из сборника «Песни и плачи донских казаков», Батайск, «Степьиздат», 1870)

Или такая фольклорная лирика из совсем другого исторического времени:

Доступный народу простому! И выбритый чисто всегда!
Он место укажет любому – на торной дороге труда!
Большого воспитанник Дома.
Лицо его многим знакомо.
Лубянка за ним и Орда!

Все (хором): Лубянка за ним! И Орда!

(из сборника «Народные ритуалы. Причитания и плачи Общероссийского Народного Фронта», М. «Сер***ат», 2017)

Или более отдалённые наши азиатские предки. Тоже передавали кое-какие свои идеалы будущим московским богатырям:

Двунадесять лет его трону! О чём это нам говорит?
При нём даже латы не тонут! Солома - и та не горит!
И если кого пальцем тронут,
Сатрапы расскажут Патрону,
И дерзостных Он усмирит!

(«Кир Великий и династические песни древних персов». Вавилон, издательство «Ксенофонт и Партнёры Пресс Лимитед», 370 г. до н.э.)
7



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 17.06.2020, 10:54 | Автор: юнг
    Публикации: 161 | Комментарии: 40068 | Рейтинг: +5160,2
eugeniy_65
16 июня 2020 | 23:57
Мне особенно нравится такая эпичная поправка к Конституции: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога,.. признает исторически сложившееся государственное единство». Точно, мудро, изысканно сказано!
Знаете, как предки передают нам свои идеалы? Конечно, в песнях, хороводах, народных сказах, былинах, частушках, свадебных и погребальных плачах… Вот, например:

По восемь копеек глазами смотрю на ковыль и бурьян!
И водку большими глотками я пью за стаканом стакан!
Как долго уже правит нами
Известный своими делами
Бесстрашный, лихой атама-а-а-ан!

Все (хором): Бесстрашный, лихой атаман!

(«Заморин – наш атаман» из сборника «Песни и плачи донских казаков», Батайск, «Степьиздат», 1870)

Или такая фольклорная лирика из совсем другого исторического времени:

Доступный народу простому! И выбритый чисто всегда!
Он место укажет любому – на торной дороге труда!
Большого воспитанник Дома.
Лицо его многим знакомо.
Лубянка за ним и Орда!

Все (хором): Лубянка за ним! И Орда!

(из сборника «Народные ритуалы. Причитания и плачи Общероссийского Народного Фронта», М. «Сер***ат», 2017)

Или более отдалённые наши азиатские предки. Тоже передавали кое-какие свои идеалы будущим московским богатырям:

Двунадесять лет его трону! О чём это нам говорит?
При нём даже латы не тонут! Солома - и та не горит!
И если кого пальцем тронут,
Сатрапы расскажут Патрону,
И дерзостных Он усмирит!

(«Кир Великий и династические песни древних персов». Вавилон, издательство «Ксенофонт и Партнёры Пресс Лимитед», 370 г. до н.э.)
7



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 7 | 17.06.2020, 11:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68452 | Рейтинг: +11917,3
Вчера слушала эфир(понедельника) - Альбац с Гуриевым - очень рекомендую, касается как раз этих поправок

https://echo.msk.ru/sounds/2660309.html?fbclid=IwAR1DhWJ5Zio
5pQUSRPPJ807CCfEGXl7OrhXk6_aLwIeFA_ddW1SjMBEXBuk

короткая:
https://clck.ru/P3ejS



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0

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  • Гость
  •  
  • 8 | 17.06.2020, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь продвинутые граждане нашей Родины не узнают, что Путин может руководить страной до 2036 года и хором попрутся голосовать за поправки.



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1

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  • Гость
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  • 9 | 17.06.2020, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо объявит полный бай кот этим Государственным изданиям, которые за Наши же с Вами деньги НАМ НАГЛО ВРУТ!!!!
_______________________________________________________
Кто не знает, бюджетников в приказном порядке заставляют подписываться на эту макулатуру. За отказ - объяснительная руководству, и так далее. Меры воздействия начальство найдет, особенно в районах, где бюджетнику другую работу найти невозможно будет



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0

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  • Гость
  •  
  • 10 | 17.06.2020, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь продвинутые граждане нашей Родины не узнают, что Путин может руководить страной до 2036 года и хором попрутся голосовать за поправки.
__________________________________________________
Пускай. Я за попраки о государствообразующем проголосую



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5

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  • Гость
  •  
  • 11 | 17.06.2020, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 17.06.2020, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Кто не знает, бюджетников в приказном порядке заставляют подписываться на эту макулатуру. За отказ - объяснительная руководству, и так далее. Меры воздействия начальство найдет, особенно в районах, где бюджетнику другую работу найти невозможно будет
-----------------------
Не надо врать. Я бюджетник и ни разу никто не заставлял меня подписываться на какие-то издания. Нас в организации около тысячи человек и никого не заставляли.



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5

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  • Гость
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  • 12 | 17.06.2020, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 17.06.2020, 13:56 | Автор:

Не надо врать. Я бюджетник и ни разу никто не заставлял меня подписываться на какие-то издания. Нас в организации около тысячи человек и никого не заставляли.
=================================================
В какой бюджетной организации РБ работают Около ТЫСЯЧИ
человек ?
Очень Интересно знать ! ..." Не надо врать ..." ??



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3

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  • Гость
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  • 13 | 17.06.2020, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо врать. Я бюджетник и ни разу никто не заставлял меня подписываться на какие-то издания. Нас в организации около тысячи человек и никого не заставляли.
______________________________________________________
Не надо блеять, если не знаешь. У нас требуют квитки с фамилиями, что ты подписался



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0

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  • Гость
  •  
  • 14 | 17.06.2020, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 17.06.2020, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

11 | 17.06.2020, 13:56 | Автор:

Не надо врать. Я бюджетник и ни разу никто не заставлял меня подписываться на какие-то издания. Нас в организации около тысячи человек и никого не заставляли.
=================================================
В какой бюджетной организации РБ работают Около ТЫСЯЧИ
человек ?
Очень Интересно знать ! ..." Не надо врать ..." ??
___________________________________________-
Он в армии чиновников РБ работает. Их никто не заставляет, даже работать



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1

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  • Гость
  •  
  • 15 | 17.06.2020, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо блеять, если не знаешь. У нас требуют квитки с фамилиями, что ты подписался
-----------------
Вы бараны поэтому с вас и требуют. В нашей бюджетной организации никого не заставляют подписываться.



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3

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  • Гость
  •  
  • 16 | 17.06.2020, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему во это произошло без референдума, кто нибудь ответит
Государственная дума РФ одобрила поправки в Конституцию об увеличении сроков полномочий президента с 4 до 6 лет, нижней палаты парламента - с 4 до 5 лет. Эти нормы вступают в действие после будущих президентских и парламентских выборов.

Это решение поддержали 392 депутата при необходимом минимуме в 300 голосов, против были 57. "Президент РФ избирается сроком на 6 лет гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании", а Государственная дума - сроком на пять лет", - говорится теперь в Основном законе страны.



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2

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  • Участник
  •  
  • 17 | 17.06.2020, 15:43 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14877 | Рейтинг: -2135,7
16 | 17.06.2020, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А почему во это произошло без референдума, кто нибудь ответит
________________________________________________
Так Вы откройте Конституцию и посмотрите.
Посмотрите главу 9.



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1

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  • Гость
  •  
  • 18 | 17.06.2020, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему во это произошло без референдума, кто нибудь ответит
________________________________________________
Так Вы откройте Конституцию и посмотрите.
Посмотрите главу 9.
___________________
Спасибо может ответите- почему сейчас так не делают а идут на референдум?



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0

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  • Гость
  •  
  • 19 | 17.06.2020, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 17.06.2020, 15:14 | Автор:

Вы бараны поэтому с вас и требуют. В нашей бюджетной организации никого не заставляют подписываться.
=================================================
Слушай Небаран ! Какая бюджетная организация в которой около тысячи бюджетников , как называется ваша организация ? ?
На какой специальности зарабатываете свой хлеб ?
Мне интересно знать , для познавательного кругозора !



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3

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  • Гость
  •  
  • 20 | 17.06.2020, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куа исчез Кац? Получил повышение или его расчехлили и уволили !



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