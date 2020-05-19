В статье, опубликованной 15 июня на сайте агентства “Башинформ” и после перепечатанной рядом республиканских изданий, содержатся ответы на самые популярные, по мнению издания, вопросы граждан. Здесь говорится о времени работы участков, о проведении распродаж, с помощью которых “многие бизнесмены хотят попиариться на массовом мероприятии”. Имеется описание процедуры получения бюллетеня, и объясняется алгоритм подачи заявления на участие в дистанционном голосовании.
В пятом пункте, который отвечает на вопрос “Какие поправки вносятся в Конституцию” относительно подробно перечислены 6 поправок, преимущественно о социальных гарантиях. Упоминаются поправки о минимальном размере оплаты труда, индексации пенсий, медицинской помощи, ценности детей, запрете чиновникам иметь иностранное гражданство. Отдельно упоминается историческая поправка о том, что “Россия объединена тысячелетней историей и хранит память предков” и норма о том, что брак — это союз мужчины и женщины.
Поправки, касающиеся полномочий органов власти и президентских сроков, в статье не упоминаются. При этом отмечается, что подробнее о них можно прочитать в опубликованном ранее материале, если перейти по ссылке.
Отметим, что данная статья без сокращений и изменений уже опубликована в ряде республиканских СМИ.
Эхо Москвы
Оригинал публикации
Лживые башкирские СМИ скрывают путинский обнулеж
Раздел: Политика | Просмотры: 31922 | Комментарии: 60