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Издевка от позорного судилища

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Апелляционный военный суд сократил шестимесячный арест Айрату Дильмухаметову на одни сутки. Апелляционный военный суд, находящийся в поселке Власиха Московской области, сократил шестимесячный срок содержания под стражей башкирского политика Айрата Дильмухаметова на одни сутки, до 23 сентября 2020 года.

Издевка от позорного судилища


6 апреля Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге продлил ​ арест Дильмухаметова до 24 сентября 2020 года. Требуя для политика шестимесячного срока ареста, прокуратура, согласно тексту судебного определения, заявляла, что "применение более мягких мер пресечения в отношении Дильмухаметова невозможно ввиду его устойчивого антисоциального поведения и отрицательной характеристики по месту отбывания наказания" (Айрат Дильмухаметов в 2015-2017 годах отбывал трехлетний срок лишения свободы в исправительной колонии № 9 в Кировской области по обвинению в "публичном оправдании терроризма"; башкирская общественность посчитала такой приговор политической расправой с оппозиционером. — Idel.Реалии).

В своей жалобе на продление срока ареста Айрат Дильмухаметов заявил:

— [Окружной военный] суд, механически повторяя предыдущие постановления, пишет, что основания, по которым ранее мне избиралась и продлевалась мера пресечения, в настоящее время не отпали. Однако предварительное следствие завершено, дело передано в суд, сам мой процессуальный статус изменился с подследственного на подсудимого. Все доказательства закреплены и находятся в уголовном деле и в суде. Все трафаретные отговорки – необходимость ознакомления с делом, завершения псевдоэкспертиз, вручения обвинительного заключения уже отпали. Тем не менее, суд пишет об "особой сложности дела", но этот довод смехотворен.

Политик выразил "крайнее удивление" тем фактом, что в окружном военном суде была оглашена его характеристика трехлетней давности, выписанная администрацией ИК-9 Кировской области.

— Эта характеристика, подготовленная для рассмотрения административного дела летом 2017 года, никакого отношения к существу дела не имеет, никем из ИК-9 в суде не подтверждалась. Суд судорожно искал хоть какое-то негативное предположение, домысел о моей личности и не нашел ничего более приличного, чем сослаться на необъективную характеристику безымянного сотрудника ГУЛАГа-ФСИН из забытой Богом колонии, — написал Дильмухаметов.

Он также указал, что "суд де-факто демонстрирует, что перешел на сторону обвинения", приводя в своем решении доводы из постановления следствия о привлечении его в качестве обвиняемого,

В жалобе Дильмухаметов потребовал отменить решение окружного военного суда о содержании его под стражей и избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В судебном заседании, в котором Дильмухаметов и его защитник участвовали по видеоконференцсвязи, адвокат политика Алексей Захаров попросил изменить меру пресечения своему подзащитному с содержания под стражей на запрет ему определенных действий – пользование сетью Интернет и телефонной связью, нахождение вне дома в определенное время.

– Все наши доводы, как обычно, были проигнорированы, – рассказал "Idel.Реалии" адвокат. – Прокуратура вновь заявила, что Дильмухаметов, выйдя из-под стражи, обязательно продолжит ту деятельность, которая ему сейчас инкриминируется, либо скроется от суда. Суд же, приняв доводы гособвинения, сократил Дильмухаметову срок ареста всего лишь на одни сутки. Мотивировочная часть решения не была оглашена, но я полагаю, что суд всего лишь уточнил, когда кончается шестимесячный срок содержания под стражей – он, по всем расчетам, истекает именно 23 сентября. Разумеется, такой проявленный судом формализм выглядит как чистое издевательство над нашими доводами, над нашим ходатайством.

В феврале 2020 года Айрату Дильмухаметову было предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому политику инкриминируется пять эпизодов, в том числе, два эпизода по обвинению в "призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ", один эпизод по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", эпизод по обвинению в "финансировании экстремистской деятельности". Эпизод по обвинению в "публичном оправдании терроризма" был переквалифицирован следствием в "пропаганду терроризма".

Судебный процесс по обвинению Айрата Дильмухаметова идет с 27 мая ​в Самаре, где находится постоянное судебное присутствие Центрального окружного военного суда. Ходатайства Дильмухаметова и его защитника о проведении слушания дела в Уфе, где проживает большинство свидетелей, было ранее судом отклонено. На последнем заседании, состоявшемся 10 июня, суд начал допрос свидетелей обвинения, который будет продолжен 25 июня.

Российское правозащитное общество "Мемориал" в апреле 2019 года заявило, что считает Айрата Дильмухаметова политзаключенным.

В мае 2019 года Айрат Дильмухаметов обратился к российской и мировой общественности с просьбой о моральной, материальной и информационной поддержке. Рассказав о подоплеке обвинений, политик заявил: "Не дайте свершиться беззаконию и военному трибуналу!"

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 20.06.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Издевка от позорного судилища
==============================
Что то бледный какой то айратка стал, кушает наверно мало, надо бы сокамерникам подсказать чтобы они его почаще "вафлями " кормили, глядишь и поправится...



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1

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  • Гость
  •  
  • 2 | 20.06.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что то бледный какой то айратка стал, кушает наверно мало, надо бы сокамерникам подсказать чтобы они его почаще "вафлями " кормили, глядишь и поправится...
--------------------------
Подскажи если такой смелый. Только не поперхнись потом.



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 20.06.2020, 12:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68480 | Рейтинг: +11913,2
1 | 20.06.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован

Со знанием дела говоришь - поди в двери не пролазил, когда освобождался...



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