Уфимцы по старой традиции бунтовали на коленях

Жильцы дома на улице Руставели в Уфе встали перед мэрией на колени. Шесть жителей дома на улице Руставели, 5 в Уфе, выступающие против точечной застройки их двора, сегодня провели акцию протеста перед зданием городской администрации, в ходе которой встали на колени лицом к входу. На лицах участников были надеты защитные маски, на одежде прикреплены надписи, в том числе надпись «Носков — уходи, Путин — помоги!». Андрей Носков — основатель и совладелец строительной группы ПСК-6, которая строит 34-этажный дом в 10 м от дома на улице Руставели, 5.Активисты простояли на коленях около пяти минут, сообщила участница акции Алла Яковлева. Они зачитали обращение к сити-менеджеру Ульфату Мустафину, в котором еще раз потребовали личного приема и решения их проблемы. В обращении жильцы сообщают, что не принадлежат ни к какой политической силе, партии, а просто защищают придомовую территорию, право на безопасность.Видео:По словам Аллы Яковлевой, примерно через пять минут после начала акции к ним подошли сотрудники полиции, которые попросили пройти с ними через дорогу, в «стаканчик», на составление протокола. «Идти пешком мы отказались. Нас посадили в "бобик" и перевезли на другую сторону проспекта Октября. Кстати, выяснилось, что ремни безопасности в машине полиции не работают: их еле-еле прикрепили за какие-то крюки, которые ничего не фиксировали. Ответственность за проведение акции взяла наша председатель домкома Гульнара Зареева. С административным протоколом она не согласна»,— сообщила госпожа Яковлева.Протокол составлен по ч.1. ст. 20.2 КоАП «Нарушение организатором установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Статья предполагает штраф для граждан в сумме от 10 до 20 тыс. руб.Акция жильцов дома на улице Руставели, 5 в Уфе длится с начала июня: сначала несколько жительниц дома объявили бессрочную голодовку в знак протеста против строительства высотки в непосредственной близости от их девятиэтажного дома. Жильцы возмущены тем, что строительство объекта началось без учета их мнения (жильцы не принимали участия в публичных слушаниях). Кроме того, в доме на улице Руставели, который расположен на склоне, уже есть трещина, образовавшаяся в ходе осадки грунта. Ширина трещины на 9 этаже достигает 7 см, она доходит до первого этажа. О разрушении дома с 2012 года проинформирована как районная, так и городская администрация. Мер для устранения угрозы разрушения дома ни одно ведомство с тех пор не приняло.