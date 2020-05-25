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Уфимцы по старой традиции бунтовали на коленях

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Жильцы дома на улице Руставели в Уфе встали перед мэрией на колени. Шесть жителей дома на улице Руставели, 5 в Уфе, выступающие против точечной застройки их двора, сегодня провели акцию протеста перед зданием городской администрации, в ходе которой встали на колени лицом к входу. На лицах участников были надеты защитные маски, на одежде прикреплены надписи, в том числе надпись «Носков — уходи, Путин — помоги!». Андрей Носков — основатель и совладелец строительной группы ПСК-6, которая строит 34-этажный дом в 10 м от дома на улице Руставели, 5.

Уфимцы по старой традиции бунтовали на коленях


Активисты простояли на коленях около пяти минут, сообщила участница акции Алла Яковлева. Они зачитали обращение к сити-менеджеру Ульфату Мустафину, в котором еще раз потребовали личного приема и решения их проблемы. В обращении жильцы сообщают, что не принадлежат ни к какой политической силе, партии, а просто защищают придомовую территорию, право на безопасность.

Видео:



По словам Аллы Яковлевой, примерно через пять минут после начала акции к ним подошли сотрудники полиции, которые попросили пройти с ними через дорогу, в «стаканчик», на составление протокола. «Идти пешком мы отказались. Нас посадили в "бобик" и перевезли на другую сторону проспекта Октября. Кстати, выяснилось, что ремни безопасности в машине полиции не работают: их еле-еле прикрепили за какие-то крюки, которые ничего не фиксировали. Ответственность за проведение акции взяла наша председатель домкома Гульнара Зареева. С административным протоколом она не согласна»,— сообщила госпожа Яковлева.

Протокол составлен по ч.1. ст. 20.2 КоАП «Нарушение организатором установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Статья предполагает штраф для граждан в сумме от 10 до 20 тыс. руб.

Акция жильцов дома на улице Руставели, 5 в Уфе длится с начала июня: сначала несколько жительниц дома объявили бессрочную голодовку в знак протеста против строительства высотки в непосредственной близости от их девятиэтажного дома. Жильцы возмущены тем, что строительство объекта началось без учета их мнения (жильцы не принимали участия в публичных слушаниях). Кроме того, в доме на улице Руставели, который расположен на склоне, уже есть трещина, образовавшаяся в ходе осадки грунта. Ширина трещины на 9 этаже достигает 7 см, она доходит до первого этажа. О разрушении дома с 2012 года проинформирована как районная, так и городская администрация. Мер для устранения угрозы разрушения дома ни одно ведомство с тех пор не приняло.

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • 1 | 23.06.2020, 08:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что поделать рабской нации ? Только бунтовать на коленях и целовать руки хозяев раздающие затрещины и щелкающие по щекам А остальные сегодня не стоящие как и я , смотрим и говорим какой позор !А на самом деле и я такой же как и они - стоящие на коленях !
А Вы остальные разве не такие ? Не на коленях ?



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  • 2 | 23.06.2020, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что остается нам ? пенсионеров обокрали ,попробуй возмутись ,такие смешные отговорки дамы с ощипанными бровями хорошо неграм ,как что не так громят все вокруг



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  • 3 | 23.06.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У демократической Америки учатся. Там белые люди на коленях приветствуют господ негров.



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  • 4 | 23.06.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 22.06.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему Уфимский журнал так усиленно блокирует негативные отзывы о коррупционной деятельности экс-мэра г Уфы?
В чем его интерес скрывать действительные факты разворовывания городского бюджета, земель и арендных платежей с муниципальной собственности?



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  • 5 | 23.06.2020, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимцы по старой традиции бунтовали на коленях
====================================
Неправильно они просят!
Надо так:
1. Снять годовные уборы
2. Встать наколени,
3. Затем совсей дури трахнуть головой об брусчатку
4. Затем снова на колени
5. Потом снова выпримится...

Такую прцедуру надо повторять не менее 100 раз и желательно синхронно как в акрабатике или где там еще... Тогда, возможно, мозги, или что там у них в голове, начнут функционировать.В любом случае их дело не пропадет: в крайнем случае, нахудой конец брусчатку укрепят,- ито дело!



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  • 6 | 23.06.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Позор!!! Нашли перед кем встать на колени -пузатеньким завхозом ,с подачи потомка Валидке ставшим мэром РУССКОЙ У Ф Ы



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  • 7 | 23.06.2020, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
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почему вторая на корточках? лишить её заморской премии.



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  • 8 | 23.06.2020, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слабый перфоманс. Плохо челобитную подают.
Где прибитые к мостовой машенки и клиторы, я вас спрашиваю?



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  • 9 | 23.06.2020, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Госспаадаа , господаа " ! Да , это мы на коленях , нас и Раком могут поставит и поиметь, и мы будем и за это благодарны , в своих мыслях , что заметили " великих и могучих " не обошли сирых барским вниманием .
Это наверное потому , что мы порода и нация холуев с крепостным многовековым менталитетом .
Над африканцами - неграми насмехаемся , а чем мы лучше ?
Над нами бы кто посмеялся ,над государство образующим и другими народами РФ !



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