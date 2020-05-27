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Путинг можно, митинг нельзя

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Радий Хабиров разрешил массовые мероприятия, организованные органами власти. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал очередные поправки в указ, которым 18 марта ввел режим повышенной готовности к пандемии коронавируса. Режим самоизоляции в республике был серьезно ослаблен 12 мая, когда власти вернули право на свободное передвижение граждан. С 1 июня возобновлена работа торговых центров за исключением расположенных в них фудкортов, кинотеатров и развлекательных заведений. С 23 марта разрешена работа музеев и библиотек.

Путинг можно, митинг нельзя


Согласно новым поправкам, 29 июня смогут возобновить работу храмы, но нахождение в них ограничено ста посетителями, обязательным условием для которых остается ношение масок и площадь не менее 4 кв. м на каждого. С 29 июня власти отказываются от своей прежней рекомендации к гражданам не ездить в туристические поездки.

Кроме того, с даты подписания указа — 22 июня — в республике снимается запрет на массовые мероприятия с участием более 50 человек. Но не на все.

Разрешаются только мероприятия, организованные органами госвласти и местного самоуправления, а также государственными и муниципальными учреждениями. Запрет на все прочие мероприятия, в том числе концерты, сохраняется.

Ранее Радий Хабиров проанонсировал проведение 30 июня в Уфе масштабного международного урбанистического форума, организованного совместно с Московским центром урбанистики.

В Башкирии выявлено 5068 носителей нового коронавируса. По этому показателю республика занимает 21 место в России. Показатель выявляемости новых носителей стал резко снижаться во второй декаде июня: причины в минздраве и Центре гигиены и эпидемиологии, куда стекаются пробы на коронавирус, не уточняли. По показателю смертности от коронавируса республика занимает 56 место в России. Статистика смертности от этого заболевания в республике не обновляется с 20 мая. В списке по-прежнему 18 умерших.

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 25.06.2020, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Статистика смертности от этого заболевания в республике не обновляется с 20 мая. В списке по-прежнему 18 умерших.
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В молодости, еще при СССР пришлось работать в довольно таки крупной организации, в плановом отделе, ну и естественно составлять отчеты в вышестояшие организации и в Статуправление.
Так вот что я вам скажу, отчет в вышестоящую, и в статуправление это две болльшие разницы: Попробуй что то напутать в отчете вышестоящей, все равно всплывет и мало непокажется, а в стат управление пиши что хошь,нихрена никто проверять небедет! И это при "Развитом социализме" где главное "Учет т контороль"Что уж тут говорить о путинской статистике,- одно вранье!!!!!



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