Путинг можно, митинг нельзя

Радий Хабиров разрешил массовые мероприятия, организованные органами власти. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал очередные поправки в указ, которым 18 марта ввел режим повышенной готовности к пандемии коронавируса. Режим самоизоляции в республике был серьезно ослаблен 12 мая, когда власти вернули право на свободное передвижение граждан. С 1 июня возобновлена работа торговых центров за исключением расположенных в них фудкортов, кинотеатров и развлекательных заведений. С 23 марта разрешена работа музеев и библиотек.Согласно новым поправкам, 29 июня смогут возобновить работу храмы, но нахождение в них ограничено ста посетителями, обязательным условием для которых остается ношение масок и площадь не менее 4 кв. м на каждого. С 29 июня власти отказываются от своей прежней рекомендации к гражданам не ездить в туристические поездки.Кроме того, с даты подписания указа — 22 июня — в республике снимается запрет на массовые мероприятия с участием более 50 человек. Но не на все.Разрешаются только мероприятия, организованные органами госвласти и местного самоуправления, а также государственными и муниципальными учреждениями. Запрет на все прочие мероприятия, в том числе концерты, сохраняется.Ранее Радий Хабиров проанонсировал проведение 30 июня в Уфе масштабного международного урбанистического форума, организованного совместно с Московским центром урбанистики.В Башкирии выявлено 5068 носителей нового коронавируса. По этому показателю республика занимает 21 место в России. Показатель выявляемости новых носителей стал резко снижаться во второй декаде июня: причины в минздраве и Центре гигиены и эпидемиологии, куда стекаются пробы на коронавирус, не уточняли. По показателю смертности от коронавируса республика занимает 56 место в России. Статистика смертности от этого заболевания в республике не обновляется с 20 мая. В списке по-прежнему 18 умерших.