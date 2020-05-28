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Жуликоватая игра в напёрстки

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«Сила есть — ума не надо!» — это насмешливая поговорка. Это о человеке, который микроскопом гвозди забивает. Дурацкий итог неизбежен: микроскоп разбит, а гвоздь не забит.

Жуликоватая игра в напёрстки


Один мой знакомый, добрый человек, написал о грядущем обнулении: «По уму — надо бойкотировать, а по совести — надо пойти и проголосовать против. Поэтому я поступлю не по уму, а по совести!»

Удивительное противопоставление. По этой формуле выходит, что «умные» — означает, «бессовестные»; но сейчас нет времени для придирок. Времени вообще нет.

Настоящая противоположность уму не совесть, а глупость. Поступить не по уму — значит, поступить по глупости.

В формуле доброго знакомого явственна слышна гордость: «Смотрите: я выбираю совесть!» — то есть, мораль выше расчётов.

Конечно, мораль выше выгоды. Но скажите: вы водите машину по совести или сперва учили правила, учились водить — то есть, садитесь за руль по уму, а не как пьяный дурак (хоть бы и совестливый).

Предложенное голосование не имеет к совести ни малейшего отношения. Оно предложено абсолютно бессовестными. Оно предложено напёрсточниками.

Заманивают простаков точно, как жулики на ярмарке: призывы, подарки, лотереи; Безруковы, Плющенко и прочие артисты-фигуристы работают зазывалами…

***

Я лично знаю людей, которые на моих глазах кидались сыграть в напёрстки. Подруга горящими глазами смотрела на шарик (вот же он!); она шептала мне: «Гляди: вон мужик только что выиграл!». Она не понимала, что «выигравший мужик» — из той же шайки. А главное: она не понимала, что шарика нет. Просто нет — ни под одним из трёх стаканчиков. Шарик воровским приёмом в последнюю секунду напёрсточник прячет в ладони.

И вот теперь миллионы добрых совестливых людей готовы сыграть с гигантским государственным напёрсточником. Там всё так красиво! Глава ЦИК Элла Памфилова с дрожью в голосе, с гневным взором обещает строго наказать жуликов. Мол, теперь уж всё-всё-всё будет по-честному. Для этой честности созданы все условия: неделя предварительного голосования, надомное, электронное, для этого принуждение, для этого без наблюдателей… То есть, всё явное и жуткое беззаконие придумано только с одной целью: честно и точно подсчитать голоса.

***

Вот наглядное пособие. Перед вами два человека. Один с пафосом и полным отсутствием реального опыта. Другой реально выигрывал настоящие выборы. Выигрывал вопреки всем усилиям властей.

Первый: «Надо пойти! Надо сказать «нет»! Нельзя сидеть дома!» С такой верой и совестью он мог бы (с тем же успехом) пойти в ближайшую инфекционную больницу и сказать «нет!» вирусу COVID 19. Он зовёт туда же, куда вас зовут Гном Гномыч, Безруков, Путин и пр. Ну, идите — сделайте им подарок.

Другой без пафоса объясняет, почему ходить не стоит; почему это вредно и глупо. Потому что для власти сейчас единственный приоритет — явка. Власть всё делает ради явки. Когда власть хочет, чтоб на выборы пришли только её сторонники, явку «сушат», агитации нет, ролики по ТВ не крутятся.

Один взывает, другой объясняет.

«По совести надо, а не по уму!» — звучит красиво. Но когда вас прихватит инфаркт или геморрой — обратитесь к умному врачу. Ибо только у умного врача есть совесть и ответственность. У глупого врача совести нет, а об ответственности он не думает.

…Совесть есть — ума не надо? Совестливые люди кидаются к сбитому машиной человеку, поднимают, тащат с проезжей части, усаживают на скамейку.

Умный напрасно орёт: «Отойдите, не трогайте!» Он-то видит, что шея сломана; что поднимать — значит, погубить окончательно. Напрасно; совестливых добрых людей не остановишь.

Александр Минкин, Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 26.06.2020, 09:13 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40103 | Рейтинг: +5156,6
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Записки Рика
120 подписчиков
Анекдот: Президент говорит народу: "Сложные времена, надо подзатянуть пояса". Мужчина из толпы кричит в ответ.
25 июня
1,2 тыс. дочитываний
1 мин.
1,4 тыс. просмотров. Уникальные посетители страницы.
1,2 тыс. дочитываний, 88%. Пользователи, дочитавшие до конца.
1 мин. Среднее время дочитывания публикации.
Всем привет!

Сегодня для вас анекдот прямо очень социальный. Ну что, рассказываю.

Собрал на собрание Путин всех политиков. Начали все вместе, все правительство обсуждать кризис. Как его предотвратить, что дальше делать? Сидели они долго, думали, но ничего нормального так и не придумали. Вот такие у нас управленцы…















Фото из сети
Фото из сети















Так вот, идет уже 4 час собрания, и тут 1 министр говорит, которой за продовольствие отвечает.

“Нужно собрать все необходимые продукты: пшено, мясо... и спрятать. В тайное место, на какой - нибудь неизвестный склад. С этими продуктами мы хотя бы несколько лет протянем.”

Идея понравилась всем политикам. Так и решили.

Был только еще один вопрос важный, его не обсудили. Как об этом людям сообщить? Придется несколько лет те же без этих продуктов жить. А продукты первой необходимости.















Не хотелось президенту, конечно, говорить, но пришлось. Взял Вова себя в руки и вышел к народу рассказывать:

"Дорогие мои граждане, начался кризис. Страна находится в тяжелом экономическом положении. Мы провели заседание с правительством и решили, что нужно себя в чем - то ограничить, чтобы выбраться из этой ситуации. Вы сможете жить без мяса следующие пару лет?"
















В ответ тишина, но 1 мужчина из толпы крикнул:

"Сможем, дорогой президент. Мы больше времени работе уделять будем. А про мясо даже и не вспомню, зато из кризиса выйдем!"
Владимир Владимирович продолжает:

"А без хлеба? Сможете?"
Этот же мужчина из толпы отвечает:

"Конечно, нас работа спасет!"
















И первое лицо России задает третий вопрос:

"А без крупы выживете?"
"Готовы мы, президент и без крупы жить, и без хлеба, и без мяса. Я работать буду!" - кричит тот же мужик.
Путин заинтересовался и снова спрашивает:

"Кем вы работаете, если не секрет?"
"Да, я гробовщик. Поэтому и говорю : работы много будет."



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  • Участник
  •  
  • 2 | 26.06.2020, 10:11 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14931 | Рейтинг: -2143,6
Конечно, мораль выше выгоды. Но скажите: вы водите машину по совести или сперва учили правила, учились водить — то есть, садитесь за руль по уму, а не как пьяный дурак (хоть бы и совестливый).
_________________________________________
А скажите, когда пожарный идёт в горящую избу, которая вот-вот рухнет, но там остался ребёнок - он поступает по уму или по совести?
В общем из этих активизировавшихся высеров либерастов против голосования к поправкам в Конституцию понял:
1. Единственное чем они могут хоть как-то возразить - это обнуление сроков Путина. Всё. Больше у них ничего нет.
А обнуление сроков Путина не означает автоматического его назначения Президентом. Просто у либерастов нет никого, кто может составить хотя бы нехзначительную конкуренцию Путину с низким рейтингом. Вообще, никого нет. Рейтинг самых популярных кандидатов от либерастов ниже одного процента.
2. Либерасты очень не хотят этих поправок, но возразить не смеют. Не смеют возразить протьив приоритета наших законов над международными, не смеют возразить против того, что брак - это союз мужчины и женщины, не смеют возразить на то, чтобы госчиновникам не разрешалось иметь второе гражданство, вид на жительство и имущество в чужой стране.



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