Жуликоватая игра в напёрстки

Один мой знакомый, добрый человек, написал о грядущем обнулении: «По уму — надо бойкотировать, а по совести — надо пойти и проголосовать против. Поэтому я поступлю не по уму, а по совести!»
Удивительное противопоставление. По этой формуле выходит, что «умные» — означает, «бессовестные»; но сейчас нет времени для придирок. Времени вообще нет.
Настоящая противоположность уму не совесть, а глупость. Поступить не по уму — значит, поступить по глупости.
В формуле доброго знакомого явственна слышна гордость: «Смотрите: я выбираю совесть!» — то есть, мораль выше расчётов.
Конечно, мораль выше выгоды. Но скажите: вы водите машину по совести или сперва учили правила, учились водить — то есть, садитесь за руль по уму, а не как пьяный дурак (хоть бы и совестливый).
Предложенное голосование не имеет к совести ни малейшего отношения. Оно предложено абсолютно бессовестными. Оно предложено напёрсточниками.
Заманивают простаков точно, как жулики на ярмарке: призывы, подарки, лотереи; Безруковы, Плющенко и прочие артисты-фигуристы работают зазывалами…
***
Я лично знаю людей, которые на моих глазах кидались сыграть в напёрстки. Подруга горящими глазами смотрела на шарик (вот же он!); она шептала мне: «Гляди: вон мужик только что выиграл!». Она не понимала, что «выигравший мужик» — из той же шайки. А главное: она не понимала, что шарика нет. Просто нет — ни под одним из трёх стаканчиков. Шарик воровским приёмом в последнюю секунду напёрсточник прячет в ладони.
И вот теперь миллионы добрых совестливых людей готовы сыграть с гигантским государственным напёрсточником. Там всё так красиво! Глава ЦИК Элла Памфилова с дрожью в голосе, с гневным взором обещает строго наказать жуликов. Мол, теперь уж всё-всё-всё будет по-честному. Для этой честности созданы все условия: неделя предварительного голосования, надомное, электронное, для этого принуждение, для этого без наблюдателей… То есть, всё явное и жуткое беззаконие придумано только с одной целью: честно и точно подсчитать голоса.
***
Вот наглядное пособие. Перед вами два человека. Один с пафосом и полным отсутствием реального опыта. Другой реально выигрывал настоящие выборы. Выигрывал вопреки всем усилиям властей.
Первый: «Надо пойти! Надо сказать «нет»! Нельзя сидеть дома!» С такой верой и совестью он мог бы (с тем же успехом) пойти в ближайшую инфекционную больницу и сказать «нет!» вирусу COVID 19. Он зовёт туда же, куда вас зовут Гном Гномыч, Безруков, Путин и пр. Ну, идите — сделайте им подарок.
Другой без пафоса объясняет, почему ходить не стоит; почему это вредно и глупо. Потому что для власти сейчас единственный приоритет — явка. Власть всё делает ради явки. Когда власть хочет, чтоб на выборы пришли только её сторонники, явку «сушат», агитации нет, ролики по ТВ не крутятся.
Один взывает, другой объясняет.
«По совести надо, а не по уму!» — звучит красиво. Но когда вас прихватит инфаркт или геморрой — обратитесь к умному врачу. Ибо только у умного врача есть совесть и ответственность. У глупого врача совести нет, а об ответственности он не думает.
…Совесть есть — ума не надо? Совестливые люди кидаются к сбитому машиной человеку, поднимают, тащат с проезжей части, усаживают на скамейку.
Умный напрасно орёт: «Отойдите, не трогайте!» Он-то видит, что шея сломана; что поднимать — значит, погубить окончательно. Напрасно; совестливых добрых людей не остановишь.
Александр Минкин, Эхо Москвы
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Жуликоватая игра в напёрстки
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