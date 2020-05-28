Жуликоватая игра в напёрстки

«Сила есть — ума не надо!» — это насмешливая поговорка. Это о человеке, который микроскопом гвозди забивает. Дурацкий итог неизбежен: микроскоп разбит, а гвоздь не забит.Один мой знакомый, добрый человек, написал о грядущем обнулении: «По уму — надо бойкотировать, а по совести — надо пойти и проголосовать против. Поэтому я поступлю не по уму, а по совести!»Удивительное противопоставление. По этой формуле выходит, что «умные» — означает, «бессовестные»; но сейчас нет времени для придирок. Времени вообще нет.Настоящая противоположность уму не совесть, а глупость. Поступить не по уму — значит, поступить по глупости.В формуле доброго знакомого явственна слышна гордость: «Смотрите: я выбираю совесть!» — то есть, мораль выше расчётов.Конечно, мораль выше выгоды. Но скажите: вы водите машину по совести или сперва учили правила, учились водить — то есть, садитесь за руль по уму, а не как пьяный дурак (хоть бы и совестливый).Предложенное голосование не имеет к совести ни малейшего отношения. Оно предложено абсолютно бессовестными. Оно предложено напёрсточниками.Заманивают простаков точно, как жулики на ярмарке: призывы, подарки, лотереи; Безруковы, Плющенко и прочие артисты-фигуристы работают зазывалами…***Я лично знаю людей, которые на моих глазах кидались сыграть в напёрстки. Подруга горящими глазами смотрела на шарик (вот же он!); она шептала мне: «Гляди: вон мужик только что выиграл!». Она не понимала, что «выигравший мужик» — из той же шайки. А главное: она не понимала, что шарика нет. Просто нет — ни под одним из трёх стаканчиков. Шарик воровским приёмом в последнюю секунду напёрсточник прячет в ладони.И вот теперь миллионы добрых совестливых людей готовы сыграть с гигантским государственным напёрсточником. Там всё так красиво! Глава ЦИК Элла Памфилова с дрожью в голосе, с гневным взором обещает строго наказать жуликов. Мол, теперь уж всё-всё-всё будет по-честному. Для этой честности созданы все условия: неделя предварительного голосования, надомное, электронное, для этого принуждение, для этого без наблюдателей… То есть, всё явное и жуткое беззаконие придумано только с одной целью: честно и точно подсчитать голоса.***Вот наглядное пособие. Перед вами два человека. Один с пафосом и полным отсутствием реального опыта. Другой реально выигрывал настоящие выборы. Выигрывал вопреки всем усилиям властей.Первый: «Надо пойти! Надо сказать «нет»! Нельзя сидеть дома!» С такой верой и совестью он мог бы (с тем же успехом) пойти в ближайшую инфекционную больницу и сказать «нет!» вирусу COVID 19. Он зовёт туда же, куда вас зовут Гном Гномыч, Безруков, Путин и пр. Ну, идите — сделайте им подарок.Другой без пафоса объясняет, почему ходить не стоит; почему это вредно и глупо. Потому что для власти сейчас единственный приоритет — явка. Власть всё делает ради явки. Когда власть хочет, чтоб на выборы пришли только её сторонники, явку «сушат», агитации нет, ролики по ТВ не крутятся.Один взывает, другой объясняет.«По совести надо, а не по уму!» — звучит красиво. Но когда вас прихватит инфаркт или геморрой — обратитесь к умному врачу. Ибо только у умного врача есть совесть и ответственность. У глупого врача совести нет, а об ответственности он не думает.…Совесть есть — ума не надо? Совестливые люди кидаются к сбитому машиной человеку, поднимают, тащат с проезжей части, усаживают на скамейку.Умный напрасно орёт: «Отойдите, не трогайте!» Он-то видит, что шея сломана; что поднимать — значит, погубить окончательно. Напрасно; совестливых добрых людей не остановишь.