В защиту шихана Куштау в Башкирии вновь выстроилась живая цепь

Местные жители получили предупредительные листовки. 5 июля, местные жители и активисты вновь выстроились в живую цепь у шихана Куштау. Во флешмобе, по разным оценкам, приняли участие от 100 до 200 человек.По словам активистки и местной жительницы села Урняк, вчера жители обнаружили в почтовых ящиках и на доске объявлений листовки с информацией о том, что на Куштау начинаются геологоразведочные работы.«Времени на сбор не было, нам нужно было выразить свой протест», – говорит она.Напомним, флешмоб в защиту шихана Куштау проходит не в первый раз и собирает не только активистов и неравнодушных жителей Башкирии, но и всей России.В августе 2019 года Башкирская содовая компания получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет, несмотря на активные протесты.Общественные деятели и ученые республики просили главу Башкирии Радия Хабирова отменить решение, но он остался при своем мнении, заявив, что «никто не позволит остановить стратегическое для страны производство и оставить без работы тысячи людей».