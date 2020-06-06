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В защиту шихана Куштау в Башкирии вновь выстроилась живая цепь

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Местные жители получили предупредительные листовки. 5 июля, местные жители и активисты вновь выстроились в живую цепь у шихана Куштау. Во флешмобе, по разным оценкам, приняли участие от 100 до 200 человек.

В защиту шихана Куштау в Башкирии вновь выстроилась живая цепь


По словам активистки и местной жительницы села Урняк, вчера жители обнаружили в почтовых ящиках и на доске объявлений листовки с информацией о том, что на Куштау начинаются геологоразведочные работы.

«Времени на сбор не было, нам нужно было выразить свой протест», – говорит она.

Напомним, флешмоб в защиту шихана Куштау проходит не в первый раз и собирает не только активистов и неравнодушных жителей Башкирии, но и всей России.

В августе 2019 года Башкирская содовая компания получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет, несмотря на активные протесты.

Общественные деятели и ученые республики просили главу Башкирии Радия Хабирова отменить решение, но он остался при своем мнении, заявив, что «никто не позволит остановить стратегическое для страны производство и оставить без работы тысячи людей».

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