ЦИРК Башкирии: Очередная гадкая история

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии
«Башкиры не успокоятся, п ...

Валидов- басмач и гитлеровский прихвостень. Сегодня, в день памяти и с ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сначала «вор», а потом за ...

Сначала вор, а потом за обнулёж ====================================== ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Ряженый или продажный?

У меня знакомый так вошел в роль что сам начал верить что служил в ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
ЦИРК Башкирии: Очередная ...

В Стерлитамаке женщине, вынесшей бюллетень с избирательного участка, угрожают ...
  7.07.2020   14263    3

Выдержит ли страна ...

Двоюродный племянник Путина стал лидером партии. Двоюродного племянника ...
  7.07.2020   19395    8

Мстительные негодяи ...

«Репрессии развиваются постепенно. Невозможно предугадать, когда ограничение ...
  7.07.2020   20808    1

Арсен Нуриджанов: «Мне ...

Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов, подводя итоги закончившегося ...
  6.07.2020   23366    18

В защиту шихана Куштау в ...

Местные жители получили предупредительные листовки. 5 июля, местные жители и ...
  6.07.2020   23165    15

Последние публикации
ЦИРК Башкирии: Очередная ...

В Стерлитамаке женщине, вынесшей бюллетень с избирательного участка, угрожают ...
  7.07.2020   15826    3

Выдержит ли страна ...

Двоюродный племянник Путина стал лидером партии. Двоюродного племянника ...
  7.07.2020   37055    8

Мстительные негодяи ...

«Репрессии развиваются постепенно. Невозможно предугадать, когда ограничение ...
  7.07.2020   37960    1

Арсен Нуриджанов: «Мне ...

Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов, подводя итоги закончившегося ...
  6.07.2020   11382    18

В защиту шихана Куштау в ...

Местные жители получили предупредительные листовки. 5 июля, местные жители и ...
  6.07.2020   14816    15

Избирательная система ...

Как человек, который последние семь лет занимается наблюдением за выборами, я ...
  6.07.2020   25099    20

Как и почему 1 июля ...

Голосование 1 июля за поправки о вечном правлении Путина вызвало в обществе ...
  6.07.2020   43111    27

АУЕ-Шизофрения авторов ...

Жаловавшаяся Путину на мороженое приравняла радугу к свастике. Отношение к ...
  5.07.2020   24589    63

Башкирский ЦИРК: ...

Председатели участковых избирательных комиссий №303, 309 и 351 обратились в ...
  4.07.2020   25164    44

Кто поможет Илоне ...

Явка на участке, где работают журналисты, самая низкая в Уфе. По данным ...
  3.07.2020   20630    26

Читаемое за месяц
Шанс на победу ...

На всех предыдущих «выборах» мы не могли предотвратить победу властей — могли ...
  8.06.2020   16804    94

Шома, кому нужны твои ...

Систему городских и районных общественных палат ожидает перезапуск. Начнут со ...
  8.06.2020   11253    6

Бесполезно курултаить ...

На ремонт залов Курултая Башкирии потратят 21 миллион рублей. Деньги будут ...
  8.06.2020   32061    8

Кутлугужин продолжает ...

Руководитель башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин в утреннем эфире «Эха» ...
  8.06.2020   33452    26

Роспотребнадзор завершил ...

Половина всех летальных исходов в республике – 9 из 18 – связаны со вспышкой в ...
  9.06.2020   41138    3

Архив публикаций
Июль 2020 (20)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)


ЦИРК Башкирии: Очередная гадкая история

Оценили
0


В Стерлитамаке женщине, вынесшей бюллетень с избирательного участка, угрожают уголовным делом. 1 июля Руфина Лаврентьева вынесла бюллетень с избирательного участка №690, расположенного в здании физико-математического факультета СФ БашГУ. В журнале учета избирателей женщина обнаружила данные своей дочери, которая выписана из квартиры уже больше года, после чего заявила, что будет подавать жалобы в ТИК.

ЦИРК Башкирии: Очередная гадкая история


Как рассказала “Эху” дочь Лаврентьевой, после этого председатель УИК №690 Александр Потапов вызвал полицию, однако наряд не застал женщину дома.

Сегодня на работу к Руфине Лаврентьевой приехал инспектор группы охраны общественного порядка Рустам Гизатуллин. Он заявил, что в отношении женщины будет возбуждаться уголовное дело за хищение государственной собственности. Кроме того, Лаврентьеву намерены привлечь к административной ответственности по 19.1 КоАП РФ (самоуправство).

Женщина отказалась давать объяснения и заявила, что явится в полицию только по повестке.

Семья Лаврентьевой обратилась к экспертам движения “Голос”, они пояснили, что вынос бюллетеня с участка не является уголовно или административно наказуемым деянием.

Дополнение:

Журналист «Эха» пытался получить комментарий в ЦИК РБ по телефону, однако представитель Центризбиркома Ришат Лукманов отказался от разговора после того, как журналист предупредил, что ведется аудиозапись беседы.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 07.07.2020, 08:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я балдею от этих русских, ну и что, что выписанная дочь оказалась в списке. Элементарно не были переданы сведения о ее выписке и список жильцов передали в уик.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 07.07.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну не умершая же в прошлом веку прабабушка,а живая дочка!



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 3 | 07.07.2020, 11:58 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 441 | Рейтинг: +8,4
Защитить эту форму протеста против фальсификаций! И второе: по сообщениям активистов - защитников природы - намечен новый флешмоб в защиту шихана Куштау в воскресенье, 12 июля в 15-00 часов.



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 4 | 07.07.2020, 12:54 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 441 | Рейтинг: +8,4
Защитить эту форму протеста! И второе: по сообщениям активистов - защитников природы - состоится флешмоб в защиту шихана Куштау в воскресенье, 12 июля в 15-00 часов, вблизи с шиханом.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com