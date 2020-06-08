Как рассказала “Эху” дочь Лаврентьевой, после этого председатель УИК №690 Александр Потапов вызвал полицию, однако наряд не застал женщину дома.
Сегодня на работу к Руфине Лаврентьевой приехал инспектор группы охраны общественного порядка Рустам Гизатуллин. Он заявил, что в отношении женщины будет возбуждаться уголовное дело за хищение государственной собственности. Кроме того, Лаврентьеву намерены привлечь к административной ответственности по 19.1 КоАП РФ (самоуправство).
Женщина отказалась давать объяснения и заявила, что явится в полицию только по повестке.
Семья Лаврентьевой обратилась к экспертам движения “Голос”, они пояснили, что вынос бюллетеня с участка не является уголовно или административно наказуемым деянием.
Дополнение:
Журналист «Эха» пытался получить комментарий в ЦИК РБ по телефону, однако представитель Центризбиркома Ришат Лукманов отказался от разговора после того, как журналист предупредил, что ведется аудиозапись беседы.
Эхо Москвы
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ЦИРК Башкирии: Очередная гадкая история
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