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Фальшивые «выборы» и прочие «референдумы»

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Мои выводы о результатах работы на избирательном участке 371 в Уфе. 1. Мы (уфимцы, башкортостанцы, россияне) достойны того, что имеем. В смысле, нам даже больше дано/разрешено/доступно, чем могло бы быть, учитывая уровень гражданского самосознания. Нам зачем-то устраивают выборы и прочие «референдумы». За неделю плебисцита на участок пришло меньше половины избирателей, хотя они наверняка находились где-то поблизости. 63% проголосовали за несменяемость власти. Хотя внешне кажется, что они голосовали исключительно за повышение пенсий и медицину. Что же, в обоих вариантах мотивация для меня не близкая.

Фальшивые «выборы» и прочие «референдумы»


2. С другой стороны, устраивая электоральные процессы, к голосам тех, кто идёт на участки, власти особого пиетета не испытывают. Если суммировать анализ «графиков Шпилькина», мои собственные наблюдения и информацию от коллег по избирательному процессу, то оценочное суждение происходящего сводится к простому слову «беспредел». Так вот, до половины явки по республике могло быть нарисовано. То же и с вариантом «Да».

Если к результатам моего 371-го УИКа прибавить 50%, то получится 91% явки и 93% за принятие поправок. Это совсем немного больше, чем показала Башкирия, заняв «почетное» третье место по явке в стране. То есть разница между данными нашего участка с общими почти равна 50%. Интересная деталь. На других участках Советского района со схожей списочной численностью избирателей, где явка близка или равна средней по республике и близится к 90%, количество проголосовавших против поправок в абсолютном выражении примерно равно результату нашего участка: 300-350 человек. Но у них резко больше тех, кто сказал «да». А именно, на 950-1000 человек! То есть примерно на половину списочной численности участка! На те самые 50%! Ни я, ни кто другой за руку никого не ловили. Но выводы делайте сами.

3. В избирательной системе есть неплохие законодательные нормы. Но совершенно порочна практика. Начиная с того, как формируются избирательные комиссии. Классический УИК — это небольшая часть педагогического коллектива школы под руководством директора. Учителя зависят от директора, который зависит от администрации района, в свою очередь зависящей от руководство города и региона. Полная зависимость от вышестоящего руководства по всей вертикали. Эту зависимость видно и слышно на протяжении всей работы на избирательном участке. Но эти люди тоже не с Луны свалились. Они видят, что происходит вокруг, критикуют власть и искренне не понимают, почему вопросы к честности выборов задают им, а не вышестоящим руководителям. С этой претензией отчасти я даже соглашаюсь, но все же призываю всех не идти на сговор с совестью и поступать так, как на этот раз сработал коллектив УИКа 371. Уверен, что председателю комиссии Татьяне Евстифеевой было и есть непросто. Поэтому, как представитель СМИ, я буду в числе первых, кто сообщит о возможном притеснении или несправедливости по отношению к ней или, что ещё хуже, к лицею 96 — в нашей реальности всего можно ожидать.

Всё также остаюсь уверенным, что участвовал в этом не зря. Отдельно благодарю классных ребят, которые помогли с наблюдением. И также, как и всегда, призываю к гражданской активности всех без исключения

Эхо Москвы
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  • 1 | 08.07.2020, 06:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
призываю к гражданской активности всех без исключения

--------------

Мыслящие люди, уразумев бесполезность активности, свалили во внутреннюю
эмиграцию. Проще говоря, замкнулись. Какие-то предпосылки должны созреть.



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  • 2 | 08.07.2020, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни я, ни кто другой за руку никого не ловили. Но выводы делайте сами.
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____________________________________________________________
________ Выводы мной давно сделаны! Такую оппу, как на УЖе, близко к власти подпускать нельзя, так как свободы слова у них уже сейчас нет, а тогда тем более не будет: вчера не было выложено ни одного моего коммента, так они страшны для продажной оппы! Очень Опытный



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  • 3 | 08.07.2020, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После буйных истерик наступило время, когда либерасты с горестным видом будут вещать о том, как они все это предвидели, предупреждали, и как быдло опять к ним не прислушалось.
Поеду на дачу баню топить и мангал разгонять.



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  • 4 | 08.07.2020, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Сначала выяснял кто это написал, оказывается некий Руслан Валеев. Расскажите теперь, кто этот мальчик, решивший избрать тернистый путь либераста?



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  • 5 | 08.07.2020, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Закрытые города Минобороны массово показали протестный результат на опросе по Конституции. Против поправок от47,46% в Оренбугской обл. до 25,51% Власика (Московская обл. В ненецком автономном округе против поправок выступили более половины жителей. www Znak. com



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  • 6 | 08.07.2020, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Извиняюсь, дорогая редакция, но что это за дебилоид в очках у вас на фото? Прочитал все, что написано, но нигде нет ФИО этого подонка.
Ну так же нельзя, а может это враг народа, либераст какой то?



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  • 7 | 08.07.2020, 19:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец руслан ! Хоть есть честный борец за честные выборы . А ты диван ный политик ,едрос руки прочь от честного человека с большой буквой ! А если каждый поступил бы мы жили в другом обществе и не дали грабить наши природные богатства ,и не плакали что плохо живем !держись руслан от нападков воров едросов,жадных малообразованных людей !



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  • 8 | 08.07.2020, 22:46 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 442 | Рейтинг: +8,1
России нужны Русланы, а не диваны...



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0

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  • 9 | 09.07.2020, 00:25 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 112 | Комментарии: 1514 | Рейтинг: +739,8
8 | 08.07.2020, 22:46 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 442 | Рейтинг: +8,2
России нужны Русланы, а не диваны

И не дырявые писдаболы как ты альбертик, которые прогрызли баш.яблоко - червь ты засланный......



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  • 10 | 09.07.2020, 00:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6, 7

А в Сибайском и Учалинском суд ах доказавшего путинские фальсификации ещё с десяток лет назад вам не в счет?!

Да были в наше время, не то что нанешнее племя...



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