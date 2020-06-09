Фальшивые «выборы» и прочие «референдумы»

Мои выводы о результатах работы на избирательном участке 371 в Уфе. 1. Мы (уфимцы, башкортостанцы, россияне) достойны того, что имеем. В смысле, нам даже больше дано/разрешено/доступно, чем могло бы быть, учитывая уровень гражданского самосознания. Нам зачем-то устраивают выборы и прочие «референдумы». За неделю плебисцита на участок пришло меньше половины избирателей, хотя они наверняка находились где-то поблизости. 63% проголосовали за несменяемость власти. Хотя внешне кажется, что они голосовали исключительно за повышение пенсий и медицину. Что же, в обоих вариантах мотивация для меня не близкая.2. С другой стороны, устраивая электоральные процессы, к голосам тех, кто идёт на участки, власти особого пиетета не испытывают. Если суммировать анализ «графиков Шпилькина», мои собственные наблюдения и информацию от коллег по избирательному процессу, то оценочное суждение происходящего сводится к простому слову «беспредел». Так вот, до половины явки по республике могло быть нарисовано. То же и с вариантом «Да».Если к результатам моего 371-го УИКа прибавить 50%, то получится 91% явки и 93% за принятие поправок. Это совсем немного больше, чем показала Башкирия, заняв «почетное» третье место по явке в стране. То есть разница между данными нашего участка с общими почти равна 50%. Интересная деталь. На других участках Советского района со схожей списочной численностью избирателей, где явка близка или равна средней по республике и близится к 90%, количество проголосовавших против поправок в абсолютном выражении примерно равно результату нашего участка: 300-350 человек. Но у них резко больше тех, кто сказал «да». А именно, на 950-1000 человек! То есть примерно на половину списочной численности участка! На те самые 50%! Ни я, ни кто другой за руку никого не ловили. Но выводы делайте сами.3. В избирательной системе есть неплохие законодательные нормы. Но совершенно порочна практика. Начиная с того, как формируются избирательные комиссии. Классический УИК — это небольшая часть педагогического коллектива школы под руководством директора. Учителя зависят от директора, который зависит от администрации района, в свою очередь зависящей от руководство города и региона. Полная зависимость от вышестоящего руководства по всей вертикали. Эту зависимость видно и слышно на протяжении всей работы на избирательном участке. Но эти люди тоже не с Луны свалились. Они видят, что происходит вокруг, критикуют власть и искренне не понимают, почему вопросы к честности выборов задают им, а не вышестоящим руководителям. С этой претензией отчасти я даже соглашаюсь, но все же призываю всех не идти на сговор с совестью и поступать так, как на этот раз сработал коллектив УИКа 371. Уверен, что председателю комиссии Татьяне Евстифеевой было и есть непросто. Поэтому, как представитель СМИ, я буду в числе первых, кто сообщит о возможном притеснении или несправедливости по отношению к ней или, что ещё хуже, к лицею 96 — в нашей реальности всего можно ожидать.Всё также остаюсь уверенным, что участвовал в этом не зря. Отдельно благодарю классных ребят, которые помогли с наблюдением. И также, как и всегда, призываю к гражданской активности всех без исключения