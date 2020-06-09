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Распилы и гранты в активном поиске «северо-западных башкир»

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Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о грантах, которые были розданы в Башкортостане. Речь идет о государственных средствах, выделенных на сохранение и развитие языков народов РБ.

Распилы и гранты в активном поиске «северо-западных башкир»


Изменение Конституции и коронавирусная пандемия начисто перекрыли любые другие информационные поводы. Сухой констатацией о том, что были розданы очередные гранты на развитие и сохранение языков народов РБ, отметился лишь главный информационный рупор республики — агентство "Башинформ". А между тем, в структуре распределения этих грантов есть немало любопытного и очень важного.

В этом году проведение конкурса грантов на развитие родных языков было отдано Фонду содействия гражданскому обществу РБ. Фонд этот был создан указом Радия Хабирова 1 октября прошлого года. Структура теперь занимается раздачей трёх грантов: 1) на развитие гражданского общества; 2) на сохранение и развитие государственных языков республики и языков народов Башкортостана и 3) на реализацию общественно значимых программ.

Годом ранее, когда гранты раздавались в первый раз, процессом руководило министерство культуры. Тогда, напомню, практически все гранты (98%) были отданы исключительно под башкирские проекты, хотя даже название гранта подразумевает поддержку родных языков разных народов Башкортостана. Татарский язык, являющийся родным для трети населения республики, тогда не получил ни рубля. Башкирский минкульт предпочел сделать вид, что ничего особенного не произошло: за него отдувались "говорящие головы", которые не нашли ничего более умного, чем сказать "просто так получилось".

Кстати, главой Фонда содействия гражданскому обществу является Люция Юлуева, которая также руководит региональным штабом башкортостанского отделения "Молодой гвардии "Единой России". Главой же конкурсной комиссии, решающей, кому дать деньги, а кому отказать, является Ростислав Мурзагулов (председатель Совета директоров акционерного общества "Башинформ"), неофициально считающийся главным "пиарщиком" хабировской администрации, отвечающим за информационную политику всей республиканской власти.

Отмечу, что информация о проектах, которым были присуждены гранты на родные языки, на сайте Фонда до сих пор [полностью] отсутствует. Между тем, проекты аналогичного конкурса на предоставление грантов главы РБ в форме субсидий на развитие гражданского общества были вывешены на сайте Фонда еще до утверждения списка его победителей. Если нечего скрывать, то к чему такая "конспирация"?

Грантовый фонд составляет 50 млн руб. Большую сумму в размере — почти 3 млн руб. (2,996 тыс.) — получил проект "Год башкирского языка — 2020" Фонда поддержки башкирского народа "Возрождение".

Основная масса распределенных грантов направлена на поддержку башкирского языка и башкирской идентичности (хоть и в меньшей пропорции, чем год назад). Среди этих проектов есть и весьма странные. Так, на организацию Башкирского этнокультурного клуба в Москве выделено почти 1,5 млн руб. А ведь на создание де-факто новой общественной структуры, как правило, подобные гранты не выдаются. Множество национальных организаций создаются руками самих гражданских активистов. И уже они разрабатывают проекты, на реализацию которых и даются гранты.

Еще более интересно вот что: кому выдаётся сей грант? Организация называется "Общероссийская общественная организация помощи социально незащищенным категориям граждан "Под крылом России". Т.е. башкиры, проживающие в Москве — теперь "социально незащищенные слои"?..

В уставе деятельности этой организации написано, что они занимаются "закупкой учебных и письменных принадлежностей для школьников, установкой спортивного инвентаря, оказанием помощи в восстановлении объектов социальной инфраструктуры.... ...реализацией программы социальной адаптации детей-сирот и программы социальной реабилитации для детей войны... ...содействием патриотическому воспитанию молодёжи".

В общем, данная организация никак не пересекается с тематикой сохранения и развития родных языков и национальной идентичности. Интересно, как организация, занимающаяся помощью инвалидам, собирается создавать башкирский клуб?!. Всё это больше смахивает на попытку банального освоения денег.

Есть и откровенно карикатурные проекты. К примеру, 378 тыс. руб. отдается на проект "Онлайн-проект народного голосования на определение самого благозвучного слова на башкирском языке". Даже если учесть затраты на создание отдельного сайта, всё равно непонятно — откуда такая сумма?..

Надо отметить, что были обделены проекты на поддержку марийского и чувашского языков, которые пробились через первый этап и эти заявки были признаны соответствующим требованиям конкурса.

Татарский язык — в отличие от прошлого года — получил некоторую долю поддержки. Региональная национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан (РНКАТ РБ) получила 982 тыс. руб. на "Методическое обеспечение уроков родного татарского языка в общеобразовательных организациях с русским языком обучения". Кроме того, поддержку (221 тыс. рублей) получит школа села Айдарали Стерлибашевского района на свой проект "Жемчужины татарского языка", а татарская гимназия №65 Уфы — на создание музейно-образовательного комплекса.

Однако тут есть два "но".

Во-первых, если изучить список всех поданных заявок, то ясно видно, что после нескольких безуспешных попыток основная масса небашкирских общественных организаций и — особенно татарских — разочаровавшись в справедливости, в непредвзятости и объективности оценки, попросту перестали участвовать в подобных конкурсах.

Во-вторых, факт того, что грант получила Региональная национально-культурная автономия татар, не является удивительным. Вот уже 8 лет руководителем этой организации является Римма Утяшева. Она, по сути, является фигурой, полностью управляемой властями Башкортостана, и лишний раз пальцем не двинет без разрешения из уфимского Белого Дома. Она упорно молчит, когда нагло нарушаются права татар, проживающих в Башкортостане. При этом Утяшева охотно подписывается под разного заявлениями, одобряющими нарушение конституционных прав татарского народа (например, в случае с татарским диктантом).

"СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИАЛЕКТ"

Самое большое количество бюджетных денег будет направлено на продвижение так называемых "северо-западных башкир".

Так, 2,5 млн рублей получит Башкирский государственный университет на "этнолингвокультурологические экспедиции в северо-западные районы Башкорстана". Учитывая, что один из авторов методических пособий по искусственно созданному "северо-западному диалекту" башкирского языка Искандер Саитбатталов является сотрудником данного вуза, то нетрудно догадаться, какие новые "открытия" ждут по результатам этих самых экспедиций.

Самый же большой грант получит центр "Шежере", принадлежащий небезызвестному телеведущему Салавату Хамидуллину. Он в этом году получит почти 5 млн (4,497 тыс.) руб. (в прошлом году этот центр на те же цели получил 3,5 млн руб.) Тут же вспоминается, как Хамидуллин сообщал в СМИ о личной встрече с Радием Хабировым, где тот поблагодарил его и обещал поддержать проекты. Всё так и есть. Так же вспомним, как группа, занимающаяся пропагандой башкиризации, в том числе, и так называемого "северо-западного диалекта" башкирского языка, весьма одобрительно отозвалась о преследовании ныне запрещенной организации "Башкорт". Т.е. через грантовую поддержку на родные языки башкирские власти выполняют и свои чисто тактические политические задачи.

На открытие и функционирование башкирской воскресной школы в селе Барда Пермского края будет выделено 410 тыс. руб. Сумма небольшая, но здесь опять-таки есть два момента. Во-первых, для бардымских башкир родным языком издавна является татарский. Во-вторых, грант получит школа №1 села Верхние Татышлы Татышлинского района РБ. Видимо, школы северо-западного региона, где в настоящее время время активно идет политика башкиризации татар, теперь будут считаться "шефствующими".

Словом, распределение грантов главы Башкортостана на родные языки происходит в русле политики башкиризации татар и "кормления" лояльных властям организаций. Уфимский Белый Дом собирается бросить все имеющиеся у него финансовые и административные ресурсы на получение нужного для него результата предстоящей переписи населения. Следовательно и относиться к этому надо не как к свободному выбору и честному подсчету, а как к аналогичным манипуляциям, которые мы наблюдаем во время выборов или, к примеру, во время голосования по новой Конституции.

Ильнар Гарифуллин, Идель.Реалии
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  • 1 | 08.07.2020, 06:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Воленс-неволенс вся эта межнациональная политика оборачивается стравливанием народов. Эх, как всё было хорошо и как всё стало х-во...



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  • 2 | 08.07.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
блин, я вот без нац заморочек и пробежал статью бегло.
Что уяснил? статья делится на 2 основные составляющие:
1. распилы и коррупция
2. ущемление татарского этноса в РБ
Что не уяснил?
1. за что всё-таки больше переживает автор , за распил или за ущемление?
2. а вот тут без обид , но просто не понимаю - с какого такого йуха РБ должна вкладываться в развитие других народов? допустим вот сентенция с претензией от от автора - даже в москву на развитие Баш культуры были выделены деньги... спрашиваю - и чё, надо было выделить на развитие Тат культуры? Или - выделены деньги школе на развитие Баш языка, где в основном татароязычные дети... ????? бляяяя, дык потому и выделили , что бы в башкирии башкиры говорили на своём языке , а другие национальности имели представление о башязыке и по желанию а желание насильно не привить, только завлечь можно, поэтому и выделяют деньги что бы создать интересные условия.
короче ну его нах ваши гавнотерки, а то щас гаражный вылезет и весь экран слюной забрызгает
турк



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  • 3 | 08.07.2020, 10:14 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4202 | Рейтинг: -329,6
Щас Ирек насрет большую кучу.



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  • 4 | 08.07.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.07.2020, 10:14 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4201 | Рейтинг: -329,7

Щас Ирек насрет большую кучу.
................................
Знает кот чьё мясо съела!



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  • 5 | 08.07.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Илнар, узбогойса! Нет страшнее татнацика - отатарившегося башкира. Ты - живой пример



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  • 6 | 08.07.2020, 12:53 | Автор: xrul
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Ирек,
выходи подлый трус. Вылазь из-под плинтуса.



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  • 7 | 08.07.2020, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
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выходи подлый трус. Вылазь из-под плинтуса.

Ты что, из психушки сбежал?



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  • 8 | 08.07.2020, 15:02 | Автор: Ирек
    Публикации: 117 | Комментарии: 10447 | Рейтинг: -829,2
Эти придурки УЖа Хрюша и Тра-та-та Мудак уже отметились. Пшли мудилы в зад, и не вылазте оттеда.



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  • 9 | 08.07.2020, 17:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68588 | Рейтинг: +11892,2
08.07.2020, 13:43
ВС России отменил приговор фигуранту дела «Уфагубъ» Сергею Масленникову

Президиум Верховного суда России сегодня отменил приговор, вынесенный в 2010 году Октябрьским районным судом Уфы по делу уфимца Сергея Масленникова. Он был признан виновным в публикации более 450 комментариев экстремистского характера (возбуждение ненависти, вражды, унижении человеческого достоинства — ст. 282 УК РФ) на портале «Уфа губернская» («Уфагубъ») и приговорен к году лишения свободы условно. Верховный суд Башкирии оставил этот приговор в силе в апреле 2011 года.

В октябре 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу Сергея Масленникова на несправедливое судебное разбирательство и нарушение презумпции невиновности в Российской Федерации. Россия должна выплатить ему компенсацию в размере 2,4 тыс. евро.

Адвокат международной «Агоры» Леонид Соловьев, представлявший интересы Сергея Масленникова в президиуме ВС, сообщил, что требовал в суде отмены приговора уфимского суда и оправдательного приговора, приводил доводы ЕСПЧ в том числе о том, что при рассмотрении дела господина Масленникова башкирские суды не оценили алиби подсудимого.

ВС, отменив приговор, направил дело на новое рассмотрение в Уфу.

«В заседании президиума ВС РФ участвовал первый заместитель генерального прокурора России Игорь Буксман. Он поддержал довод о том, что было нарушено право на справедливое судебное разбирательство. Мы считаем это хорошим знаком»,— сообщил Леонид Соловьев.

Сергей Масленников — один из шести фигурантов резонансного дела портала «Уфа губернская» («Уфагубъ»), которых признали виновными по так называемым «экстремистским» статьям.

В сентябре 2017 года ЕСПЧ принял к производству жалобы пяти других фигурантов дела «Уфагуба» — Николая Швецова, Сергея Орлова, Ильдара Габдрафикова, Игоря Кучумова и Константина Нестерова. Российские суды признали их участниками экстремистского сообщества (ст. 282 УК), лицами, публично призывавшими к экстремистской деятельности (ст. 280) и массовым беспорядкам (ст. 212). Фигуранты дела также были приговорены к условным срокам. В жалобе в ЕСПЧ они заявили, что считают приговор результатом расширенного толкования законодательства о противодействии экстремизму и нарушением права на свободу мнения.
_______________________________________
Мои поздравления Масленникову. Жду отмены приговоров остальным невинно осужденным по иску ПЕРДИна.



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  • 10 | 08.07.2020, 19:38 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39521 | Рейтинг: +6522
Пока Россия находится в разодранном состоянии, нац мародёры прожрут казённого бабла, своими высунутыми языками, больше, чем его сами заработают хотя б руками.



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  • 11 | 08.07.2020, 22:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 08.07.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован

Илнар, узбогойса! Нет страшнее татнацика - отатарившегося башкира. Ты - живой пример
*************************************
Это точно! Татарину незачем разоряться, доказывая что он татарин, его видно издаля, а вот отатарившемуся башкиру приходится из кожи прыгать, чтоб доказать, что он "щистокровный" татарин)) Вот и крчит, что его обижают, притесняют, житья не дают))))))



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