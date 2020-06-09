Уфимские журналисты вышли на пикеты в защиту подвергшихся репрессиям коллег

Уфимские журналисты сегодня провели серию одиночных пикетов в защиту своих коллег, подвергшихся в последнее время репрессиям со стороны российского государства.В пикетах в поддержку коллег приняли участие журналисты изданий "Коммерсантъ-Уфа", "Аргументы недели", радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе", порталов "Медиакорсеть", "Idel.Реалии", "Про Уфу", "Башмедиа", телеканалов "БСТ" и "РБК-Уфа", а также отдельные уфимские фрилансеры и блогеры.Видео:Пикетчики держали в руках плакаты: “Журналистика — не госизмена!”, “Журналистика — не преступление!”, “Иван Сафронов, Петр Верзилов, Светлана Прокопьева. Коллеги, мы с вами!”, “Винтите” коррупционеров, а не журналистов!”, “Иван Голунов, Светлана Прокопьева, Иван Сафронов… Кто следующий?”, “Настоящая госизмена – это коррупция!” и другие.7 июля ФСБ задержала в Москве по подозрению в госизмене бывшего журналиста газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова, работавшего в последнее время советником главы Роскосмоса. По версии следствия, Сафронов собрал и передал представителю спецслужбы Чехии сведения о военно-техническом сотрудничестве России с ближневосточным африканским государством. В тот же день экс-журналист был арестован Лефортовским судом в Москве на два месяца. У главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой, которую ФСБ привлекла к этому делу в качестве свидетеля, прошел обыск.В этот же день стало известно, что издателю "Медиазоны" Петру Верзилову предъявили обвинение по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).За день до этого в Пскове военный суд приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей журналистку Светлану Прокопьеву по делу об оправдании терроризма из-за ее колонки с размышлениями о причинах, толкнувших 17-летнего жителя Архангельска на самоподрыв в здании регионального УФСБ. При этом, гособвинение просило приговорить Прокопьеву к шести годам лишения свободы, а также запретить ей заниматься журналистской деятельностью в течение четырех лет.Ведущие российские издания вчера вышли с редакционными материалами в поддержку журналиста Ивана Сафронова и с требованием прозрачного исследования его дела.Редакция уфимского портала "Медиакорсеть" опубликовала заявление "Журналистика под ударом", в котором также выразила свою солидарность с коллегами."Мы видим, как день за днём работа журналиста превращается в одну из самых опасных профессий в стране. Поэтому мы присоединяемся к нашим коллегам и требуем максимально прозрачного и открытого разбирательства по делу Ивана Сафронова и других наших коллег. Мы понимаем, как важно общественное внимание в этом деле и убеждены, как и другие наши коллеги, что журналистика — не преступление", — говорится в заявлении "Медиакорсети"."Новая газета" сегодня опубликовала петицию с требованием к ФСБ России рассекретить дело Ивана Сафронова.