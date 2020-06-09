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Уфимские журналисты вышли на пикеты в защиту подвергшихся репрессиям коллег

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Уфимские журналисты сегодня провели серию одиночных пикетов в защиту своих коллег, подвергшихся в последнее время репрессиям со стороны российского государства.

Уфимские журналисты вышли на пикеты в защиту подвергшихся репрессиям коллег


В пикетах в поддержку коллег приняли участие журналисты изданий "Коммерсантъ-Уфа", "Аргументы недели", радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе", порталов "Медиакорсеть", "Idel.Реалии", "Про Уфу", "Башмедиа", телеканалов "БСТ" и "РБК-Уфа", а также отдельные уфимские фрилансеры и блогеры.

Видео:



Пикетчики держали в руках плакаты: “Журналистика — не госизмена!”, “Журналистика — не преступление!”, “Иван Сафронов, Петр Верзилов, Светлана Прокопьева. Коллеги, мы с вами!”, “Винтите” коррупционеров, а не журналистов!”, “Иван Голунов, Светлана Прокопьева, Иван Сафронов… Кто следующий?”, “Настоящая госизмена – это коррупция!” и другие.

7 июля ФСБ задержала в Москве по подозрению в госизмене бывшего журналиста газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова, работавшего в последнее время советником главы Роскосмоса. По версии следствия, Сафронов собрал и передал представителю спецслужбы Чехии сведения о военно-техническом сотрудничестве России с ближневосточным африканским государством. В тот же день экс-журналист был арестован Лефортовским судом в Москве на два месяца. У главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой, которую ФСБ привлекла к этому делу в качестве свидетеля, прошел обыск.

В этот же день стало известно, что издателю "Медиазоны" Петру Верзилову предъявили обвинение по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).

За день до этого в Пскове военный суд приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей журналистку Светлану Прокопьеву по делу об оправдании терроризма из-за ее колонки с размышлениями о причинах, толкнувших 17-летнего жителя Архангельска на самоподрыв в здании регионального УФСБ. При этом, гособвинение просило приговорить Прокопьеву к шести годам лишения свободы, а также запретить ей заниматься журналистской деятельностью в течение четырех лет.

Ведущие российские издания вчера вышли с редакционными материалами в поддержку журналиста Ивана Сафронова и с требованием прозрачного исследования его дела.

Редакция уфимского портала "Медиакорсеть" опубликовала заявление "Журналистика под ударом", в котором также выразила свою солидарность с коллегами.

"Мы видим, как день за днём работа журналиста превращается в одну из самых опасных профессий в стране. Поэтому мы присоединяемся к нашим коллегам и требуем максимально прозрачного и открытого разбирательства по делу Ивана Сафронова и других наших коллег. Мы понимаем, как важно общественное внимание в этом деле и убеждены, как и другие наши коллеги, что журналистика — не преступление", — говорится в заявлении "Медиакорсети".

"Новая газета" сегодня опубликовала петицию с требованием к ФСБ России рассекретить дело Ивана Сафронова.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 09.07.2020, 09:20 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4207 | Рейтинг: -330,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Нету никаких независимых журналистов и СМИ.

Кто девушку кормит, тот её и танцует.

В капитализме только деньги единственный мотиватор.



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10

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 09.07.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Госизмена и свобода журналистики-это разные понятие.Наши дятлы не на то слетелись и не за то протестовали ....Сами же заказные ,в период выборов такие статейки о кандидатах пишут,что на божницу сажай .А потом -бац и посадили депутата



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6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 09.07.2020, 09:40 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40149 | Рейтинг: +5150,5
Таких как наша Н. Павлова и и Лилия (глава штаба Навального) надо охранять и беречь. Зная о судьбе А.Политковской, Эстемировой, и многих других.
Россия просыпается!



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 09.07.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
“Иван Сафронов, Петр Верзилов, Светлана Прокопьева. Коллеги, мы с вами!”
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Не волнуйтесь, всему своё время! Будете и Вы с ними, если будете предавать интересы Родины, оправдывать терроризм, врать про нашу историю, зажимать противоположное Вашему мнение, как это происходит на УЖе! Так что продажные "журналисты" будьте готовы! Очень Опытный



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7

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  • Гость
  •  
  • 5 | 09.07.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Соловьев заподозрил Венедиктова в госизмене
09 июля 2020, 07:50
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на своем YouTube-канале оценил дело о госизмене, по которому проходит советник госкорпорации «Роскосмос» и бывший журналист газеты «Коммерсант» Иван Сафронов. В ходе обсуждения он призвал проверить и главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Соловьев обратил внимание на текст газеты «Комсомольская правда», в котором говорилось, что многие коллеги Сафронова были удивлены его «осведомленностью», которую теперь «проверит ФСБ».

«Исходя из этой логики, уж кого в первую очередь надо проверить, так это человека по фамилии Венедиктов, который в беседе с (журналистом Дмитрием) Гордоном бравировал своими неформальными отношениями с представителями власти и излагал данные, которые при определенных обстоятельствах можно считать государственной тайной», — заявил ведущий.

Во время интервью с Гордоном Венедиктов заявил, что ракету, сбившую самолет Ту-154 над Черным морем в 2001 году, могли выпустить как украинские, так и российские военные. Кроме того, он пересказал разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным об объединении Белоруссии с Россией. Также главред «Эха» высказался о Соловьеве, назвал его торгашом и рассказал о его желании снова оказаться рядом с российским президентом.

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы его дела засекретили. Он был арестован на два месяца.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Всех либерастов внимательно проверить надо! Очень Опытный



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4

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  • Гость
  •  
  • 6 | 09.07.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
3 | 09.07.2020, 09:40 | Автор: юнг
Публикации: 162 | Комментарии: 40146 | Рейтинг: +5151,2
Таких как наша Н. Павлова и и Лилия (глава штаба Навального) надо охранять и беречь. Зная о судьбе А.Политковской, Эстемировой, и многих других.
Россия просыпается!
+++++++++++++++++++++++++++
Вес правильн, надо их спрятать на пару лет по статье.



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4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 09.07.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
3 | 09.07.2020, 09:40 | Автор: юнг
Публикации: 162 | Комментарии: 40146 | Рейтинг: +5150,8

Таких как наша Н. Павлова и и Лилия (глава штаба Навального) надо охранять и беречь.
---------------------
Вот и охраняй ваших Павлову и Лильку.



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5

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  • Наблюдатель
  •  
  • 8 | 09.07.2020, 11:49 | Автор: natall
    Публикации: 595 | Комментарии: 354 | Рейтинг: +111,4
Не страшно, ублюдок ОО, репрессируйте! Потом за ваш же счет все и возместите + еще накинете, вон смотри соседнюю ветку. ПИДА РАС



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  • Гость
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  • 9 | 09.07.2020, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы уфимские журналисты, что то Шамиля Валеева не видно?



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1

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  • Эксперт
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  • 10 | 09.07.2020, 12:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68605 | Рейтинг: +11889,4
Шомка не выйдет - он не журналист, а писака-проститутка.
От Башинформа тоже никого - журналистов там нет, только журнашлюхи.
Был Савельев, но и его сожрали за свободомыслие.

Не было и из сосущего у власти ГорОбзора, и Уфа1... короче - те издания, от кого не было пикетчиков - можно вообще не читать.



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3

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  • Гость
  •  
  • 11 | 09.07.2020, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Внаглую минусит клонами, развлекается вовсю.



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3

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  • Гость
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  • 12 | 09.07.2020, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обворованные дольщики милпарка под открытыс небом сколько уже суток ... и де эти "борцы" ... ни одного, за исключением Потылицына ! Вывод - журналисты чем не проститутки ??? Нашли за кого заступаться - за всех врагов народа.



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4

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  • Гость
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  • 13 | 09.07.2020, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 09.07.2020, 09:20 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4207 | Рейтинг: -330,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Нету никаких независимых журналистов и СМИ.
Кто девушку кормит, тот её и танцует.

В капитализме только деньги единственный мотиватор.
====
то то Сталин за подбитый танк..самолет выплачивал хорошие премиальные!!!
то то на "эпохальных" стройках большацкой эпохи выплачивались огромные деньжата, а на приписки закрывали глазки!
тото Сталин за рационализаторские внедрения на всё время выпуска продукции всему явочному составу трудового коллектива выплачивал ежемесячно премиальные! и ЧЕМ это НЕ СОВРЕМЕННЫЕ дивиденды??? Чем?!



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2

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  • 14 | 09.07.2020, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 09.07.2020, 11:49 | Автор: natall
Публикации: 595 | Комментарии: 353 | Рейтинг: +111,3
Не страшно, ублюдок ОО, репрессируйте! Потом за ваш же счет все и возместите + еще накинете, вон смотри соседнюю ветку. ПИДА РАС
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ natall! Не возместят, по новым поправкам в Конституцию это можно уже не делать! Кайлом или пилой будешь себе пайку лагерную зарабатывать! Как женщина охрану уже скорее всего не заинтересуешь! Очень Опытный



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  • 15 | 09.07.2020, 16:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 09.07.2020, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован

Обворованные дольщики милпарка под открытыс небом сколько уже суток ... и де эти "борцы" ... ни одного, за исключением Потылицына ! Вывод - журналисты чем не проститутки ??? Нашли за кого заступаться - за всех врагов народа.

===

вы облизывапете СП/эшного ублюдка, а журналист должен за ваши интересы свою судьбу "ложить"?
Кто вы апосля этого?
20 лет лежите под СПбэшным бандитом!
Кто вы?!



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  • Наблюдатель
  •  
  • 16 | 09.07.2020, 17:04 | Автор: natall
    Публикации: 595 | Комментарии: 354 | Рейтинг: +111,4
ОО, выплачивать, сс уки, будете не смотря на вашу поганую хероту на бумажке, иначе лишитесь имущества на Западе, а его у ваших шлюх дохера.

Да и не долго продлится ваше дерьмо на бумажке, ты, тварь, даже дольше проживешь и сам все увидишь



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  • 17 | 09.07.2020, 17:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 09.07.2020, 17:04 | Автор: natall
Публикации: 595 | Комментарии: 354 | Рейтинг: +111,4
ОО, выплачивать, сс уки, будете не смотря на вашу поганую хероту на бумажке, иначе лишитесь имущества на Западе, а его у ваших шлюх дохера.

Да и не долго продлится ваше дерьмо на бумажке, ты, тварь, даже дольше проживешь и сам все увидишь
___________________
Натали!
Готовь узелок с тёплыми рейтузами, сухарями и чесноковиной - опять собираются приполярную железную дорогу строить, и ты можешь пригодиться: ну, не платить же бешенные деньги строителям, когда столько дураков и дур либерастов сами напрашиваются!



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  • 18 | 09.07.2020, 17:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 09.07.2020, 16:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 09.07.2020, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован

Обворованные дольщики милпарка под открытыс небом сколько уже суток ... и де эти "борцы" ... ни одного, за исключением Потылицына ! Вывод - журналисты чем не проститутки ??? Нашли за кого заступаться - за всех врагов народа.

===

вы облизывапете СП/эшного ублюдка, а журналист должен за ваши интересы свою судьбу "ложить"?
Кто вы апосля этого?
20 лет лежите под СПбэшным бандитом!
Кто вы?!
_________________
А ты кто кто?
Хотя видно, что ты - идиот!



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3

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  • 19 | 09.07.2020, 17:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 09.07.2020, 17:04 | Автор: natall
Публикации: 595 | Комментарии: 354 | Рейтинг: +111,4
ОО, выплачивать, сс уки, будете не смотря на вашу поганую хероту на бумажке, иначе лишитесь имущества на Западе, а его у ваших шлюх дохера.

Да и не долго продлится ваше дерьмо на бумажке, ты, тварь, даже дольше проживешь и сам все увидишь
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ natall! А что ты за их имущество-то беспокоишься? Или у тебя там тоже есть? Не будут платить, а если там начнут требовать, то выйдут из СЕ и Европарламента, сами они потом прибегут, как уже было, чтобы взносы РФ платила! Я вообще считаю ошибкой вступление туда и ВТО! В мире всё меняется и только тупые либерасты не хотят этого очевидного видеть! Вот и Дания дала разрешение на достройку СП-2! Вот от того, что всё меняется, Вас, либерастов, и коряжит! Очень Опытный



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  • 20 | 09.07.2020, 18:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 09.07.2020, 17:04 | Автор: natall
Публикации: 595 | Комментарии: 354 | Рейтинг: +111,4
ОО, выплачивать, сс уки, будете не смотря на вашу поганую хероту на бумажке, иначе лишитесь имущества на Западе, а его у ваших шлюх дохера.

Да и не долго продлится ваше дерьмо на бумажке, ты, тварь, даже дольше проживешь и сам все увидишь
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Что за хрень несешь Наталл?



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