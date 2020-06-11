Наталья Павлова: «Последние два года с информационной открытостью стало хуже»

Участник вчерашнего одиночного пикета у Дома Довлатова в поддержку издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове» Светланы Прокопьевой и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова главред газеты «Коммерсант-Уфа» Наталья Павлова заявила, что акция собрала тех, кто видит в происходящих событиях тревожный знак в адрес профессии.— На мой взгляд, это совпадения, в которые не хочется верить, — сказала Павлова в эфире «Эха», — помним, что спецмероприятия (задержание Сафронова) последовали после резонансного процесса по делу Светланы Прокопьевой. Это из серии «Совпадение? Не думаю!».Она заметила, что пикет проходил напротив бывшего здания НКВД Башкирии, «откуда все и понеслось».— Я бы не сказала, что помню другие времена. Только в начале своей журналисткой карьеры, в 90-е, буквально первые годы, не было проблем с получением информации. Был некий «перерыв» при Рустэме Хамитове, хотя идеальной ситуацией для работы журналистов это трудно назвать.Павлова поделилась мнением, что последние два года с информационной открытостью в регионе стало хуже.— Я думаю, что хуже. Наш глава очень круто заворачивает такие истории: несколько раз «Коммерсант» упоминался в негативном контексте. Когда мы предоставили слово представителю застройщика «Миловского парка», недавнее заявление Макаренко (БашЦИК – ред), которое мне очень сложно понять, по результатам голосования, и наши публикации про захоронения ковидных пациентов. Первая ласточка – штраф главреду «Проуфу» в 60 тысяч рублей. Я думаю есть какие-то рамки — установки спускаемые из Кремля, и чтобы «перебдеть», начинают давать по шапке тем, кто предоставляет такую информацию.