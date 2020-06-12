Затянем пояса, навернём пальмового масла, сплотимся на голодный желудок

Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике. Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает сохранения противостояния на международной экономической арене. Такое мнение глава государства выразил в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».Ранее, 7 июля, эксперты Российского совета по международным делам, Института Дальнего Востока РАН и Института международных исследований Фуданьского университета выпустили доклад, в котором констатировали усиление конфронтации США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Кроме того, в докладе говорилось, что США нацелены на соперничество с крупными державами, а Россию и Китай Вашингтон воспринимает как стратегических конкурентов, и активнее, чем когда-либо со времен холодной войны, применяет против них инструменты сдерживания.О конкуренции на мировой экономической арене Путин уже говорил в июне 2019 года на Петербургском экономическом форуме.По словам президента, нынешняя глобальная экономическая модель находится в кризисе, а механизм ее развития «начал давать сбои».Путин связал это с тем, что у западных стран «подросли конкуренты», в результате чего начались торговые войны, а также санкционное противостояние.