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Затянем пояса, навернём пальмового масла, сплотимся на голодный желудок

  • Опубликовано: РБК | 11.07.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 14504 | Комментарии: 31
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Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике. Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает сохранения противостояния на международной экономической арене. Такое мнение глава государства выразил в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Затянем пояса, навернём пальмового масла, сплотимся на голодный желудок


Ранее, 7 июля, эксперты Российского совета по международным делам, Института Дальнего Востока РАН и Института международных исследований Фуданьского университета выпустили доклад, в котором констатировали усиление конфронтации США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, в докладе говорилось, что США нацелены на соперничество с крупными державами, а Россию и Китай Вашингтон воспринимает как стратегических конкурентов, и активнее, чем когда-либо со времен холодной войны, применяет против них инструменты сдерживания.

О конкуренции на мировой экономической арене Путин уже говорил в июне 2019 года на Петербургском экономическом форуме.

По словам президента, нынешняя глобальная экономическая модель находится в кризисе, а механизм ее развития «начал давать сбои».

Путин связал это с тем, что у западных стран «подросли конкуренты», в результате чего начались торговые войны, а также санкционное противостояние.

РБК
Оригинал публикации






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  • Гость
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  • 1 | 11.07.2020, 06:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как он зае6ал



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  • 2 | 11.07.2020, 07:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике.

---------------------------

Какая глыбокая мысль. Так ведь, "противостояние" - это сущность капитализма.
По-другому, "конкуренция". Кто успел - тот и съел. Или кому-то показалось,
что карантин сделает всех братьями и все начнут делиться друг с другом?

Советский народ ждёт возвращения советской экономической модели.
Тому, кто начинает глумливо пороть чушь про её, якобы, "неэффективность" - просто дать по башке. Пусть тренируются на кошках. И так сколько времени потеряно. Создать органы государственного планирования - и вперёд.



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  • Участник
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  • 3 | 11.07.2020, 07:26 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1612 | Рейтинг: +369,6
Ну китаезы со своим дешевым и говенным товаром еще могут быть конкурентами США. А бензоколонка и сырьевый придаток ну никак. Так что не только пояса придется подтягивать, уже удавка на шее затягивается.



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1

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  • Гость
  •  
  • 4 | 11.07.2020, 07:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 11.07.2020, 07:26 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1610 | Рейтинг: +369,3
Ну китаезы со своим дешевым и говенным товаром еще могут быть конкурентами США. А бензоколонка и сырьевый придаток ну никак. Так что не только пояса придется подтягивать, уже удавка на шее затягивается.

============

Резус, ещё шажок... ну, ну... Вот "китаёзы" начали переориентацию экономики на внутренний рынок потребления, дабы не зависеть от недобросовестных забугорных партнёров. Ну дык... У них ведь, стратегическое планирование, народу полно, коммунисты рулят... Украл, выпил - в тюрьму... А у нас? А у нас, блять, газ...



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  • Гость
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  • 5 | 11.07.2020, 08:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Создать органы государственного планирования - и вперёд."-----------------------------У сожалению, если сохранятся те же плановики (Голикова,Орешкин,Набиуллина и ее Кузьминов,Греф,Кудрин и наши местные со степенями наук и без степеней с дипломами юристов непонятного происхождения и ВЗФЭИ правят "финансами, экономикой, прогнозированием ") - так и продолжится туши свет.Они не то,что планированием заниматься, даже не владеют экономическими терминами. Умнейший специалист в этой области Глазьев не ко двору этим безмозглым выскочкам.



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  • Гость
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  • 6 | 11.07.2020, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Моська знать сильна что лает на слона...

Народ силён 20 лет с мизерком из подворотни...



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2

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  • Участник
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  • 7 | 11.07.2020, 08:57 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1612 | Рейтинг: +369,6
Ну вот, в целом о народе можно и судить какой у него рукамиводитель. Это означает что мы не народ, даже не народишко а населяющие территорию существа.



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1

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  • Гость
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  • 8 | 11.07.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 11.07.2020, 06:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как он зае6ал
________________
Обратитесь к сексопатологу - он вам поможет.



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3

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  • 9 | 11.07.2020, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 11.07.2020, 08:57 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1611 | Рейтинг: +369,4
Ну вот, в целом о народе можно и судить какой у него рукамиводитель. Это означает что мы не народ, даже не народишко а населяющие территорию существа.
_____________________
"Это означает что мы не народ, даже не народишко а населяющие территорию существа".
Резус!
Вы действительно не народ, а стадо макак-либерастов.
А народ России в обезьяньих комментариях не нуждается.



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  • 10 | 11.07.2020, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 11.07.2020, 07:26 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1611 | Рейтинг: +369,4
Ну китаезы со своим дешевым и говенным товаром еще могут быть конкурентами США. А бензоколонка и сырьевый придаток ну никак. Так что не только пояса придется подтягивать, уже удавка на шее затягивается.
___________________
Ну почему все либерасты идиоты! Даже макака-либераст глупее своих сородичей!
Да, либерастия головного мозга страшнее короновируса.



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  • 11 | 11.07.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ипучее быдлоооооо
турк



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  • 12 | 11.07.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Действительно, без пальмового масла трудно будет сплотиться и поддержать Сафронова. Вот Парфёнов, Невзоров и Зыгарь уже навернули масла и плотно сплотились



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  • 13 | 11.07.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 11.07.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ипучее быдлоооооо
турк
________________
Ипучее быдлоооооо -
турк



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0

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  • Гость
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  • 14 | 11.07.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк недалеко от местной макаки ушел в плане интеллекта. Макака порой даже по разнообразнее выглядит.



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  • 15 | 11.07.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Граждане....
Теснее сплотимся вокруг Пунита!



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  • 16 | 11.07.2020, 12:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68617 | Рейтинг: +11889,3
Объёмы высокотехнологичного экспорта ($ млрд в год):
Китай - 731,8
Германия - 207
США - 156,3
Кореи Южная Корея - 153,5
Франция - 117,8
Япония - 104
Нидерланды - 85,6
Великобритания - 77,9
Чехия - 37,4
Польша - 20,3
Венгрия - 18,4

Федерации Россия - 10,1



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  • 17 | 11.07.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Затянем пояса, навернём пальмового масла, сплотимся на голодный желудок
----------------------------
Это кто же так живет, либерасты разве что, понятно чего они с ума сходят, с голодухи бесятся, забыли уже как мангал с маринованой свининкой выглядит.



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4

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  • 18 | 11.07.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 11.07.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Граждане....
Теснее сплотимся вокруг Пунита!
===
вы предлагаете удавить????????



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0

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  • 19 | 11.07.2020, 13:16 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1612 | Рейтинг: +369,6
А с пупккинистам ано нистами еще никто общаться не желал. Так что засуньте свои вонючие языки в опу и молчите. Пиз дуйте на кремлевские сайте и там облизывайте своего хозяина.



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  • Эксперт
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  • 20 | 11.07.2020, 13:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68617 | Рейтинг: +11889,3
с голодухи бесятся, забыли уже как мангал с маринованой свининкой выглядит.
____________________________________________
По себе судишь? У меня, либерастки - обе морзилки(в каждой по три ящика) битком забиты - перечислю:
По полкам
- свинина
- курятина, там же пельмени - от одного ИПэшника - мы уже у него несколько лет заказываем пельмени - потому что вкусные, без хрящиков и жил и дешево(130 за кило) - позавчера заказали 70 кило - друзья и знакомые Тимохи от 2 до 10 кг заказывают примерно раз в 2 месяца, там же -мороженки лежат
- говядина, 3 упаковки чевапчичей
во второй морозилке
- зелень - укроп, чеснок, петрушка, зеленый лук - почти полный ящик + жареные шампиньоны(без лука) из 4-х кг(ужарились раза в 4)
- фарш отдельно свиной и говяжий, несколько кг, нагетсы, еще пачка чевапчичей, овощная заморозка(магазинная -0 мексиканская смесь, любим добавлять в рисовый гарнир), полтотра кг теста
- почти полный ящик шампиньонов - половина целиком заморожена свежими, половина жареная с луком. Оставшееся место используем для замораживания специальных емкостей с водой - ребята их берут на пляж по вечерам после работы - кладут в термо-сумку с напитками, вчера увезли с собой на уик-энд.

У меня уже полтора года - проблема. Один холодильник нужно отключить на сутки-двое, а куда заморозку девать?! Зимой морозов-то практически не было, и на лоджии чуть не плюсовая температура была всю зиму, а в морозилке МИНУС 20, не хочется устраивать продуктам перепад температур - им это не полезно, ну то есть - нам)))).
Дело в том, что этот(второй) холодильник - точно такой же, как и первый, а первый выписывала в 2009 по интернету вместе со стиралкой - тоже Самсунг-Даймонд - оооочень хороший холодильник цена-качество просто супер!!! И стиралка тоже - отличная! И, кстти, техподдержка Самсунга - работает просто отично! Если возникают проблемы они по телефону дают советы, как устранить их, не вызывая мастеров - то есть БЕСПЛАТНО!!! - мы покупали с рук - новым, но видимо его владельцы перевозили его в горизонтальном положении и от этого (он но-фрост) трубка засорилась и конденсат поступает в поддон морозилки, из-за чего под нижним ящиком, куда стекает из-за засора трубки конденсат образуется лёд, который заполнив все пространство, выдавливает воду наружу - перед дверцей. Не критично, но нужно его разморозить полностью не менее чем на 24 часа - так сказали в тех поддержке Самсунга... один раз мы это проделали - помогло, но только на 1 год... нужно повторить уже тщательнЕЕ... а никак не получается из-за того, что морозилки все время забиты под завязку - обе...
Так что - голодухой у нас, либерастов - и не пахнет...



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