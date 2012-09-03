Штаб Навального в Уфе: Подайте Хабирову на новые шины, пока ждёте маршрутку

Знаете ли вы, что оплачиваете проезд чиновников, передвигаясь по городу? Только вот способы передвижения у вас с ними совсем разные.Координатор штаба Лилия Чанышева рассказывает, какие суммы идут на обслуживание таксопарка чиновников и сколько можно было бы сэкономить, не расходуя бюджет на содержание роскошных автомобилей.Мы написали обращение в Управление ГИБДД по Башкирии, в котором указываем на незаконность использования одного и того же номера на разных автомобилях.Интересно, что на это ответит Гильмутдинов Динар — начальник ГИБДД по республике.Видео: