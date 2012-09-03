Координатор штаба Лилия Чанышева рассказывает, какие суммы идут на обслуживание таксопарка чиновников и сколько можно было бы сэкономить, не расходуя бюджет на содержание роскошных автомобилей.
Мы написали обращение в Управление ГИБДД по Башкирии, в котором указываем на незаконность использования одного и того же номера на разных автомобилях.
Интересно, что на это ответит Гильмутдинов Динар — начальник ГИБДД по республике.
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Эхо Москвы
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Штаб Навального в Уфе: Подайте Хабирову на новые шины, пока ждёте маршрутку
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