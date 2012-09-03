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Штаб Навального в Уфе: Подайте Хабирову на новые шины, пока ждёте маршрутку

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Знаете ли вы, что оплачиваете проезд чиновников, передвигаясь по городу? Только вот способы передвижения у вас с ними совсем разные.

Штаб Навального в Уфе: Подайте Хабирову на новые шины, пока ждёте маршрутку


Координатор штаба Лилия Чанышева рассказывает, какие суммы идут на обслуживание таксопарка чиновников и сколько можно было бы сэкономить, не расходуя бюджет на содержание роскошных автомобилей.

Мы написали обращение в Управление ГИБДД по Башкирии, в котором указываем на незаконность использования одного и того же номера на разных автомобилях.

Интересно, что на это ответит Гильмутдинов Динар — начальник ГИБДД по республике.

Видео:



Эхо Москвы
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  • 1 | 14.07.2020, 06:54 | Автор: Не зарегистрирован
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и ... сэкономить, не расходуя бюджет на содержание роскошных автомобилей.

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Хватит уже стрелять по воробьям. Не это главное. Не это! А что? Мерекуйте.



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  • 2 | 14.07.2020, 07:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Знаете ли вы, что оплачиваете проезд чиновников, передвигаясь по городу?
===============================================
Эка невидаль!
Да мы им до последних трусов оплачиваем, так как платим им из бюджета, а осттальное сколько наваруют из того же бюджета, но это уже другая история как говорит один из ведущих .



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  • 3 | 14.07.2020, 07:43 | Автор: Не зарегистрирован
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"Команда В.Путина не имеет никакого плана вывода страны из экономического кризиса, что означает потерю управляемости государства." ФОРУМ. мск

--------------

Зато нос задирают. Напросилась аналогия: командир воздушного судна
слишком задрал нос и скорость упала до точки сваливания... Что нужно сделать мгновенно? Правильно, опустить нос, набрать скорость. А наш КВС продолжает задирать.Он же знает, как надо. Последствия не заставят ждать.



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  • 4 | 14.07.2020, 07:58 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40188 | Рейтинг: +5146,1
А ст.41 Конституции РФ "О равной и доступной медицинской помощи для ВСЕХ граждан России"?
Попробуйте дойти до ворот спецполиклиники или спецбольницы на ул. Пушкина! Там вас не только не примут и не вылечат, но ещё и руки-ноги выломают!



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  • 5 | 14.07.2020, 08:19 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40188 | Рейтинг: +5146,1
. Путин говорит, что у нас есть «исторический шанс» обеспечить россиян жильем. И я буквально вижу способ, как это сделать. Если людей запихивать в полицейские автобусы, как патиссоны, а потом пихать в камеры по сто человек, где они будут спать по очереди и месяцами ждать допросов и судов, то квартирный вопрос решится сам собою. Казенного жилья в СИЗО, на Севере и в лагерях Мордовии хватит еще на несколько миллионов человек. А если сажать с конфискацией, то и гражданская жилплощадь будет быстро освобождаться.
У нас уже решили вопрос с жильем для ветеранов войны. Решили успешно – просто дождавшись, когда геройские деды все поумирают и им понадобятся уже не квартиры, а гробы и ячейки в колумбарии.
Советская власть обещала каждую семью обеспечить отдельной квартирой к 2000 году. Выполнить свое обещание власть не сумела, потому что сама до миллениума не дотянула. А люди в хибарах живут до сих пор. И вот на двадцатом году правления президент сообщает, что у нас появился шанс решить квартирный вопрос. Нет, вопрос не решился, и сроков нет и способы неизвестны – появился только шанс.

Но шанс – это такое дело, что может, повезет, а может, и нет. Можно выиграть в лотерею миллион, а можно получить по башке кирпичом, упавшем со свежепостроенного дома. (А.О.-Э.М.).



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  • 6 | 14.07.2020, 08:25 | Автор: юнг
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Чаще всего верующие люди ценят в людях доброту, щедрость, скромность и еще другие качества в человека. Сегодня мы остановимся на последнем и узнаем на чем передвигается патриарх всея Руси - Кирилл.

Крёмлевский гараж специального назначения выделяет очень даже серьезные автомобили для Патриарха Кирилла. Начнем с Cadillac Escalade, причём у главы РПЦ их сразу 2. Это американские, большие и роскошные автомобили на которых Кирилл не стесняется разъезжать и за границей. Стоп! Неужели патриарх всё это длительное время едет в машине по трассе? Не совсем. Для него заказывается специальный вагон поезда, который доставляет автомобиль как можно ближе к пункту назначения.

Вторым автомобилем является Гелендваген. Немного сложно представить священника в салоне "Гелика", но это действительно так.

Вышеназванные автомобили являются всё же собственностью государства, теперь же пора переходить именно к личным авто патриарха.

Как заявлял сам Кирилл, он очень любит и ценит свою "Чайку". Если кто не знает, то это представительское авто, выпускаемое еще на территории СССР.



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  • 7 | 14.07.2020, 08:42 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40188 | Рейтинг: +5146,1
Интересно, что на это ответит Гильмутдинов Динар — начальник ГИБДД по республике.?
=================================
Ст.326 УК РФ= подделка номера транспортного средства группой лиц по предварительному сговору-до 4-х лет.
Скорее солнце встанет с Запада, чем СК возбудит дело!



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  • 8 | 14.07.2020, 09:03 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40188 | Рейтинг: +5146,1
Андрей К.
13 ч

Пусть нам голову не морочат- если появился разговор о деноминации, значит будет! Уже столько таких ситуаций было. Про повышение пенсионного возраста: тоже себя в грудь пинали, а в результате? И т.д и т.п. Так что готовтесь!. Выплаты халявные были, из за этого на руках много денег, и поэтому надо эти деньги вернуть(кредиты стали меньше брать). Налогами уже задавили, осталась деноминация.



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  • 9 | 14.07.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С приходом Хабирова сразу же сменили директора казенного учреждения Транспортное управление, которое обслуживает чиновников Белого дома. Новым директором стал Георгий Иванов. Естественно он москвич. По другому и быть не может. Видимо, в республике нет человека на должность завгара.



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  • 10 | 14.07.2020, 10:43 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4926 | Рейтинг: -746,7
Есть здравый смысл в использовании одних и тех номеров для лиц, которые находятся под охраной. Это затрудняет злоумышленникам определить место нахождения данного лица в кортеже. Так что ни гильмутдинов, тем более чанышева не могут правомерность использования госномеров.



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  • 11 | 14.07.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Несколько удивлён узнав из статьи, что на разные машины вешают одни и те же номера! Это странно и мне несколько не понятен смысл! Никогда не следил за тем, на чём ездит Глава РБ и с какими номерами! Прекрасно знаю, что на авто оперативных служб ФСБ, на авто УСБ МВД выдано по несколько номеров на одно авто, так же на каждый номер у них своё свидетельство о регистрации ТС! Вот это понятно зачем! Очень Опытный



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  • 12 | 14.07.2020, 11:04 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4210 | Рейтинг: -330,6
Надо убрать все персональные авто чиновников. У них есть свои машины, пусть и ездят. Оставить только Башлыку УАЗ Патриот с водителем и всё.



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  • 13 | 14.07.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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для не компетентных это нормальная реакция



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  • 14 | 14.07.2020, 11:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68661 | Рейтинг: +11885,2
Это затрудняет злоумышленникам определить место нахождения данного лица в кортеже.
______________________________________________
Городок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий, и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из пистолетов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному:
— Билл?
— Да, Гарри?
— Что это было, Билл?
— Это был Неуловимый Джо, Гарри.
— А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл?
— Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
— А почему его никто ещё не поймал, Билл?
— Потому что он нах-уй никому не нужен, Гарри.


Шины,, б-лядь, на 5 миллионов!!!!



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  • 15 | 14.07.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 14.07.2020, 10:43 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4926 | Рейтинг: -746,6
Есть здравый смысл в использовании одних и тех номеров для лиц, которые находятся под охраной. Это затрудняет злоумышленникам определить место нахождения данного лица в кортеже. Так что ни гильмутдинов, тем более чанышева не могут правомерность использования госномеров.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Дед! Ты Москву с Уфой не путай! Какой кортеж у Главы РБ? Машина ГИБДД, авто Главы, Гелендваген с охраной, машина ГИБДД - вот и весь кортеж! Это если высокие гости с Москвы не приехали! Тут не глядя на номера всё понятно! Очень Опытный



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  • 16 | 14.07.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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дед, вот ты идиоооотина
турк



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  • 17 | 14.07.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 14.07.2020, 11:06 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68653 | Рейтинг: +11884,2

....
— Потому что он нах-уй никому не нужен, Гарри.
++++++++++++
а вот работнику общепита в рожу плюнуть очередь выстроится.



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  • 18 | 14.07.2020, 12:28 | Автор: Кухарка
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Сергей Макаров
@mak62621

До 1917 года ежегодно публиковались списки чинов I–IV-го класса, где было расписано получаемое чиновниками содержание и подробные сведения о том, какое за ним лично и какое за женой имущество, причем раздельно указывалось родовое и приобретенное, до таких высот в РФ не рискуют.
_________________________________
В подтверждение этих слов - размещу статью - обращаю внимание, что она опубликована в 2012 году.



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  • 19 | 14.07.2020, 12:28 | Автор: Кухарка
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03 сентября 2012
Коррупция: расходы и доходы чиновников и их семей контролировались… до 1917 года
АВТОР
Борис Романов
писатель
О системной коррупции в РФ в последние годы сказано и написано столько, что нет смысла просто повторять всё это, особенно после публикаций Б. Немцова и А. Навального. Я хочу обратить внимание здесь на два мифа о коррупции: в истории царской России (мол, была повальная коррупция) и в сталинском СССР (мол, коррупция была искоренена), которые бытуют до сих пор. Но сначала всё же напомню о проблеме контроля расходов чиновников и членов их семей в современной РФ.

Все, кто хоть немного интересуется проблемой коррупции в современной России, знают, с каким трудом лишь недавно (в 2009-2010 годы) были введены декларации о доходах чиновников. Но до сих пор не существует деклараций о расходах чиновников и их ближайших родственников. Между тем, декларации о расходах предусмотрены и свято выполняются во всех современных западных странах, что подтверждено международными соглашениями по борьбе с коррупцией (Конвенция ООН против коррупции 2003 года). В. Путин подписал эти соглашения, но… с оговоркой о том, что пункт 20 этой Конвенции (декларации о расходах чиновников) в Российской Федерации применяться не будет.

Россия подписала Конвенцию 9 декабря 2003, ратифицировала ее в 2006 году. Решением президента Российской Федерации Путина еще в ноябре 2003 года был образован Совет при президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией, основной задачей которого являлось определение приоритетных направлений государственной политики в сфере противодействия коррупции. Однако до сих пор (!) Россия не ратифицировала пункт 20 Конвенции ООН против коррупции, который дает определение понятию «незаконное обогащение». Незаконное обогащение — это как раз и есть разница между задекларированными доходами и расходами.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В ЦАРСКОЙ РОССИИ

Конечно, известно, что примерно до 1870-х годов взяточничество и мздоимство были почти повсеместными — хотя, заметим, даже и тогда, начиная с правления Александра I, коррупция среди высших чиновников была относительно невелика, и была распространена в основном среди среднего и особенно низшего чиновничества, и в низших звеньях полиции. Серьёзная борьба с коррупцией в царской России началась с правления Александра II.

Расходы и доходы чиновников жёстко контролировались

Важным фактором борьбы с воровством на государственной службе стала начавшаяся в правление Александра II система публикации имущественного положения чиновников империи. Периодически (как правило — раз в год) выходили книги, которые так и назывались: «Список гражданским чинам такого-то ведомства». В этих книгах, доступных для широкой публики, были приведены сведения о службе чиновника, его наградах, поощрениях и, что не менее важно, взысканиях, а также о размере получаемого им жалования и наличии имущества. Причем имущество указывалось не только личное, но и «состоящее за женой», как наследственное, так и приобретенное. Имея на руках такой «Список», каждый мог сравнить декларируемое положение чиновника и реальное.

Вот и сравните это с упорным нежеланием нынешней власти ратифицировать статью 20 Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, в которой как раз и говорится о контроле не только за доходами, но и за расходами чиновников и членов их семей.

Но продолжу о борьбе с коррупции в царской России.



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  • 20 | 14.07.2020, 12:29 | Автор: Кухарка
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ПРИ НИКОЛАЕ II

В 1903 году было введено Уголовное уложение, которое в части борьбы с коррупцией было гораздо более проработано, чем действовавшее до этого (с 1845 г.) Уложение о наказаниях. После 1903 года в России, как и во всем мире, имел место рост коррупции (в России, в отличие от Европы и США — только низовой коррупции, высшие чиновники в России взяток по прежнему не брали). Царское правительство быстро реагировало на всплеск коррупции в самом начале Русско-японской войны и ужесточило отношение к ней. Об этом свидетельствует, в частности, и тот факт, что на лиц, осуждённых за коррупцию, не были распространены милости (амнистия), даруемые Всемилостивейшим Манифестом от 11 августа 1904 года.

По подсчетам историков в 1910 году на каждого служащего, занятого в государственном и общественном управлении, приходилось: в России — 270 человек, в Англии — 137, США — 88, Германии — 79 и Франции — 57 человек, или, в пересчете на тысячу жителей: в России – 3.7 (занятых только в гос. управлении, т.е. гос. чиновников — 1.63), в Англии – 7.3, США – 11.3, Германии – 12.6, Франции – 17.5.

Как видно, в царской России чиновников в пересчёте на душу населения было в 2 раза меньше чем в Англии, в 3 раза меньше чем в США и в Германии, и в 5 раз меньше чем во Франции – а ведь чиновничество и есть главный рассадник коррупции. И действительно, в то время коррупция, например, в США была гораздо сильнее, чем в России. Замечу здесь же, что число чиновников резко (в разы) возросло сразу после захвата власти большевиками, и с тех пор непрерывно увеличивалось в СССР. Ну а сейчас чиновников в РФ гораздо больше, чем в СССР, и их число с каждым годом быстро растёт.

Вернёмся в царскую Россию. Конечно, с началом Первой мировой войны коррупция возросла – но ужесточилась и борьба с ней. Была выявлена крупная коррупция во влиятельнейшем Земгоре и военно-промышленных комитетах (руководимых Гучковым), которые (Земгор и ВПК) уже в 1915 году занимались не только своими прямыми делами всесторонней помощи и снабжения армии, но и превратились в отлаженную и отлично мобилизованную оппозиционную политическую организацию. Именно эта оппозиция и стала затем валить всё с больной головы на здоровую --— обвиняя правительство в повальной коррупции.

Многочисленные обвинения в коррупции членов царского правительства в дальнейшем не нашли никакого документального подтверждения, хотя Временное правительство приложило немало усилий для поиска доказательств, и именно этим занималась Чрезвычайная следственная комиссия (ЧСК) Временного правительства. К лету 1917 года члены комиссии констатировали, что не находят в действиях подследственных никакого состава преступления, а когда председатель комиссии (Муравьев) пытался их заставить изменить свое мнение, некоторые из них – в частности, Руднев – подали в отставку. Летом 1917 года Керенский был вынужден признать, что «в действиях Николая II и его супруги не нашлось состава преступления». То же самое Керенский подтвердил английскому послу Бьюкенену. Не смогла ЧСК предъявить обвинений в коррупции и бывшим царским министрам, главноуправляющим и прочим высшим должностным лицам как гражданского, так и военного и морского ведомств. Кстати, о царской полиции, которую так ненавидели после 1917 года: в 1913 году в Швейцарии состоялся Международный съезд криминалистов – так вот, российская (московская) сыскная полиция заняла первое место по раскрываемости преступлений и была признана лучшей в мире.

Современные исследователи А. Г. Звягинцев и Ю. Г. Орлов, изучив и описав биографии всех генерал-прокуроров Российской империи в период от создания этой должности в 1722 году до февраля 1917 года (более 30 генерал-прокуроров), нашли только одного человека на этом посту, подверженного коррупции. Один корыстолюбивый чиновник во главе ведомства, отвечающего за законность империи, за триста лет!

Таким образом, бытующие до сих пор представления о повальной (сверху донизу) коррупции в царской России накануне 1917 года — это злоумышленная ложь, начатая оппозицией того времени в борьбе за власть, и затем «канонизированная» большевиками – и дожившая как миф до нашего времени.

Повторю еще раз: конечно, никто не спорит, что взяточничество и коррупция были распространены среди чиновничества и в XIX веке, и в правление Николая II, но примерно после 1861 года и до 1917 года это было в основном низовое взяточничество, в среде мелкого и отчасти среднего чиновничества, низших полицейских чинов и армейских интендантов — в то время как в СССР с самого начала и до конца коррупция пронизывала общество уже снизу доверху, а к концу существования государства отчасти приобрела системный характер — хотя по объему взяток, конечно, это время несравнимо с нынешним, с положением в Российской Федерации ныне.

еще не все



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