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АУЕ-Депутанам с семьями в Европе не даёт покоя чужая однополость

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Проекты Мизулиной и Клишаса: новые поправки в Семейный и Гражданский кодексы. Российские законодатели решили внести поправки в Семейный и Гражданский кодекс, регулирующие процессы усыновления и воспитания детей. Речь идет как об ускоренном суде по лишению родительских прав, так и о запрете на усыновление для трансгендерных людей. "Idel.Реалии" узнали, что об этом думают общественные активисты, отстаивающие права и свободы как детей, так и их родителей вне зависимости от их пола.

АУЕ-Депутанам с семьями в Европе не даёт покоя чужая однополость


Группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной 14 июля внесла в Госдуму пакет законопроектов, в том числе запрещающих браки и усыновление детей трансгендерными парами, изъятие детей из семьи без решения суда, отказ в передаче ребенка родственникам из-за уровня дохода.

Видео:



Ранее, 10 июля, сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас предложили, в том числе, принимать судебное решение об изъятии детей из семьи в течение 24 часов.

Все поправки предлагается внести в Семейный и Гражданский кодекс. Законопроекты от разных авторов опубликованы с разницей в несколько дней и, как говорится в пояснительных записках, призваны "укрепить институт семьи", "совершенствуют нормы защиты прав и интересов" детей.

Екатерина Матвеева — координатор группы "Поборы в школах и детсадах":

— Родители стоят на ушах из-за этих поправок. Идея вроде хорошая, а исполнение, как всегда, плохое. Слышу, что это больше ювенальный законопроект, хотя по названию так не кажется. Я полностью за семью, и считаю, что никакие органы опеки вмешиваться не должны, изымать детей, тем более. Говоря про возможность зайти в жилище без разрешения и согласия родителей, органы опеки и сейчас не могут этого делать по закону. К тому же сейчас братьев и сестер и так должны устраивать в детдома, семьи вместе. К примеру, нашумевшее дело Сафиной. Здесь органы опеки через суд изъяли детей и разделили их, хотя закон этого и так не позволяет. Мне кажется, предложенное по большей части дублирует все, что и так есть.

Я все-таки настроена на сохранение и помощь семье. Органы опеки также должны работать в случаях, когда идет речь об угрозе здоровью и жизни ребенка. Чтобы не было насилия, педофилии и подобных моментов. Если ребенок живет в полной семье и его просто изымают, особенно у активистов, высказывающих свою позицию, то это больше походит на карательную систему.

Кристина Абрамичева — руководитель башкирского отделения "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие", член Совета по правам человека в Башкортостане:

— Я не знаю, что сказать, кроме того, что это очередной дискриминационный законопроект. Хотя и трудно исполнимый. После смены документов, как можно узнать, что человек скорректировал пол? Или будут отказы в смене документов, преследование людей, слежка, запрет на операции в нашей стране в конце концов? Чувствую, это не конец на самом деле. Завинчивать гайки будут по всем четырем буквам ЛГБТ.

Ирина Волынец — член Общественной палаты РФ, председатель Национального родительского комитета:

— Законопроект Мизулиной уже несколько лет разрабатывается целой группой сенаторов. Причем, они многократно обсуждались с общественностью, было больше десяти слушаний, в них принимали участие более тысячи человек из разных регионов страны. Законопроект предусматривает, что принудительное разлучение ребенка с родителями — отобрание — будет осуществляться только при вине родителей, которая доказана через лишение родительских прав судом. Только после решения суда детей могут отобрать. По проекту Мизулиной дети передаются родственникам. Сейчас участились случаи, что родственникам не отдают детей по причине их бедности. Мизулина выступает за то, чтобы даже в случаях сложной материальной ситуации в семье государство помогало им помогало.

Законопроект Крашенинникова и Клишаса подразумевает, что детей могут забирать из семьи по решению суда, которое производится в течение 24 часов.

Мы опасаемся, что за это время родители даже не успевают получить уведомление о том, что будет суд. Даже если родители узнали, они могут физически не успеть сориентироваться, найти адвоката. Более того, по законопроекту Крашенинникова и Клишаса присутствие родителей на этом суде необязательно.

Родительская общественность очень озадачена этим фактом. Если речь не идет о срочном решении вопроса, то впоследствии могут возникнуть проблемы с обжалованием такого судебного решения. В случае крайней необходимости опека и полиция и сейчас имеют законную возможность отобрать детей. И в случае, если в дальнейшем выяснится, что эта необходимость не подтвердилась, оспорить этот акт намного проще, чем решение суда. Поэтому общественники считают этот законопроект Крашенинникова и Клишаса сомнительным и, возможно, опасным для наших российских семей.

Предложение Мизулиной, на мой взгляд, скорее положительное, а предложение Клишаса вызывает вопросы. Эти поправки кардинально противоположны по своей сути. Если в первом случае они направлены на сохранение суверенитета российской семьи, на ее благо и защиту ее прав, то во втором, напротив, облегчают сотрудникам органов опеки изымать детей у родителей с помощью необъятных, резиновых формулировок, которые можно трактовать как угодно. Мы, родители, выступаем за конкретику.

Эрика Аскарова — ЛГБТ-активистка, трансгендерная девушка:

— Очень часто в обществе было беззаконие: и в древнем мире, и в средние века, и даже в начале-середине двадцатого века, и в Европе, и в США. Мы ничему не удивлены. Мы живем в такой ситуации, когда чьи-то права защищены, а какие-то люди унижены и оскорблены. Многие из наших знакомых представителей ЛГБТ думают переехать в другую страну. Наши лично отношения не зависят от брака. Это настоящая любовь, настоящие отношения. Нам еще полгода назад, после свадьбы угрожали предпринять попытки, чтобы признать наш брак недействительным. Мы тогда решили, что это никак не повлияет на наши отношения. Очень многие люди живут в однополых семьях. У многих девушек есть дети, которых они воспитывают в однополой семье. Это многим известно.

Мы же уверены полностью, что все эти законы предлагаются, чтобы повысить популярность власти, показать контраст, что в России есть хотя бы что-то хорошее. В плане, это настолько большой плюс относительно США и Европы, что здесь наши дети не будут вынуждены приобщиться к ЛГБТ-сообществу. Но, конечно же, это не так. Лесбиянками, геями, бисексуалами, трансгендерами рождаются. Ими невозможно стать. Соответственно, это все просто пропаганда, дискриминация. Не знаю, как это комментировать.

Скорее всего есть определенные планы, цели, механизмы, о которых мы не знаем и, возможно, в будущем права ЛГБТ-сообщества в России будут защищены, соблюдены не только посредством борьбы за них. [Возможно], это будет, например, как отмена статьи за мужеложество, когда Россия должна была принять Европейские соглашения. Это было условием Европы для того, чтобы Россия соответствовала правилам гуманности. Мы думаем, что в течение определенного времени существующая ситуация поменяется. Сейчас просто используют людей, их мнение для того, чтобы им управлять, а люди вокруг верят. Остается надеяться, что гетеросексуальные люди перестанут реагировать на такие новости и поймут, что есть другие важные вещи, а ЛГБТ-сообщество не является врагом.

Анна Швабауэр — кандидат юридических наук, член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи​:

— Законопроект Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса, на мой взгляд, приведет к резкому ухудшению ситуации с отобраниями детей из семей.

Обращаю внимание на то, что отобрание ребенка – это санкция, это наказание, это мера ответственности. Законопроект предусматривает два способа отобрания ребенка: и административный, и судебный. Судебный включает в себя: неопределенность формулировок о непосредственной угрозе жизни или здоровью; необязательность участия родителей в судебном процессе; суточный срок для решения судом вопроса об отобрании ребенка; закрытое слушание дел. С учетом этих норм понятно, что суды, как правило, будут просто штамповать решения опек.

Административный (внесудебный) порядок предусмотрен для отобрания детей в случаях, когда "есть основания полагать, что смерть ребенка может наступить в течение нескольких часов". Для отобрания ребенка достаточно составить акт об отобрании с описанием обстоятельств, свидетельствующих об указанной угрозе. Но что такое — "основание полагать, что смерть ребенка может наступить в течение нескольких часов"? Чем это отличается от "непосредственной угрозы жизни или здоровью", которая позволяет через отбирать детей через суд? Грань эту провести практически невозможно! В итоге детозащитные структуры просто получают разнообразие способов отобрания ребенка.

Я поддерживаю законопроекты, подготовленные в рамках работы Временной комиссии по реформированию семейного законодательства под руководством сенатора Елены Мизулиной.

Авторы законопроекта указывают, что лишение родительских прав — это крайняя мера семейно-правовой ответственности родителей. Согласно проекту она допускается только по двум основаниям. Один из них связан с уголовным посягательством родителя против ребенка и иных членов семьи, другой — с истечением срока на исправление после ограничения родительских прав. При этом проект, четко определяя основания для ограничения родительских прав, указывает, что данная мера также представляет собой семейно-правовую ответственность. То есть, она не должна распространяться на невиновных родителей, что допускается сейчас (случаи болезни родителей и т.п.).

Проект уточняет также положения Закона об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях сокращения случаев вмешательства в семьи, в частности, ограничивая перечень оснований для признания детей находящимися в социально -опасном положении.

Законопроект позволит оградить семьи от неоправданного вторжения чиновников и гарантировать конституционное право родителей на воспитание своих детей.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 15.07.2020, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кстати в СП/б путин руками судебных приставов отобрал трехмесячного Умарали и вернул мертвым, -типа так и було!
Это вы, бравые россияне, руками путина расправились с трехмесячным младенцем! Это вы избрали путь когда убивать трехмесячных младенцев это норма. Это норма потому что не посадили судью, прокурора отдавшим команду, которая повлекла смерть младенца. Виноваты депутаты СП/б-эшные и прочая челядь вплоть до обычного гражданина голосовавшего за путина.



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  • Гость
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  • 2 | 15.07.2020, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Секс тогда был, но говорить о нём было запрещено, как о буржуазной морали. Но суть то - секс был, начиная с пионерских лагерей и школьных вечеринок. А уж что творилось в общагах меда и педа... а в деревнях?...
турк

===========

Заруби себе на носу: секса в СССР не было. Такого слова даже не знали.

Были межполовые интимные связи согласно врождённого инстинкта. Как
правило, влечение сопровождалось взаимной симпатией, если уж не любовью.

А секс - это у буржуев. Всякие там бордели, дома терпимости за деньги, где не до высоких эмоций - лишь бы поскорее наброситься; всякие там элгэбэтэ, когда в ж...пу. Вот это их секс. Именно это имелось ввиду, когда отрицалось наличие подобного разврата в СССР. А ты - как хошь. Теперь кругом буржуи.



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  • Гость
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  • 3 | 15.07.2020, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной 14 июля внесла в Госдуму пакет законопроектов, в том числе запрещающих браки и усыновление детей трансгендерными парами, изъятие детей из семьи без решения суда
--------------------------
Это хороший проект. Мизулина молодец. А Клишас с Крашенинниковым нехорошие люди. Им надо вступить в альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие. Вместе с Кристиной Абрамичевой работать. Это их уровень.



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  • Гость
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  • 4 | 15.07.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заруби себе на носу: секса в СССР не было. Такого слова даже не знали.

Были межполовые интимные связи согласно врождённого инстинкта. Как
правило, влечение сопровождалось взаимной симпатией, если уж не любовью.

А секс - это у буржуев. Всякие там бордели, дома терпимости за деньги, где не до высоких эмоций - лишь бы поскорее наброситься; всякие там элгэбэтэ, когда в ж...пу. Вот это их секс. Именно это имелось ввиду, когда отрицалось наличие подобного разврата в СССР. А ты - как хошь. Теперь кругом буржуи.
____________________________________-
ты на )(ера мне передовицы из "правды" и "труда" рассказываешь? рассказать тебе про бордели в СССР? блять как вы задолбали совкодрочеры, всё это было , тока нам об этом не рассказывали. Но щас то блять чё надо? Всё есть в открытом доступе, ищи , читай, познавай... При этом вроде взрослые даже шептались об этом на кухнях , как шептались о равенстве - неравенстве, о том как за..ал КПСС с Лёней, о том , что купить них... невозможно... Но тока шептались, боясь что "кляузник сосед" (ОО) донесёт куда следует и пойдут разборки по парт блять линии...
А в это время на страницах "труда" "правды" "известий" - бравурные марши - догоним и перегоним ...Ничего не напоминает?
Но мы то дети , чётко улавливали фальшь оф пропаганды и видели жизнь изнутри, из кухонных разговоров, которые никак не соответствовали тому, чему учили в школах. нам было не хорошо от того , что взрослые постоянно врут, врут себе (днем одни и ЗА, а вечером втихаря против), врут нам, что дядя Петю с зинаидой ивановной надо обязательно хорошо принять в гостях, ведь через них можно достать унитаз с крышкой, а когда дядя Петя уйдет из гостей - зажрались суки. вишь каку харю наел на должности , расхититель соц собственности... при этом от унитаза с крышкой не отказывались.
Фальшь, ложь - движитель развала СССР!!!!!
для тупых Серёг-свистков , анонимов и Стукачей - текст собирательный
турк



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1

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  • Наблюдатель
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  • 5 | 15.07.2020, 10:36 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11995 | Рейтинг: -1952,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
для тупых Серёг-свистков , анонимов и Стукачей - текст собирательный
турк
-------------

За что люблю таких придурков, им даже отвечать не нужно.

Процитировал с любого места, и сидишь ржешь над дураком.



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5

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  • Участник
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  • 6 | 15.07.2020, 10:40 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4217 | Рейтинг: -331,3
рассказать тебе про бордели в СССР? блять как вы задолбали
_____
Давай Турка расскажи про бордели в СССР.
Пи.здабол



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4

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  • Наблюдатель
  •  
  • 7 | 15.07.2020, 10:40 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11995 | Рейтинг: -1952,8
Петю с зинаидой ивановной надо обязательно хорошо принять в гостях, ведь через них можно достать унитаз с крышкой, а когда дядя Петя уйдет из гостей - зажрались суки. вишь каку харю наел на должности , расхититель соц собственности... при этом от унитаза с крышкой не отказывались.
--------------

Не, ты правда так жил?

Мало того - так все и чувствовал?

Пиз+ец..



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  • Гость
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  • 8 | 15.07.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Процитировал с любого места, и сидишь ржешь над дураком.
__________________________________--
как дурак ответить нечем . остается тока тока ржать...
Свисток, ты знаешь . что смех - это форма ухода от ответа
турк



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  • 9 | 15.07.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мизулина давно пациент психиатрии ... но видимо "избранники" не проходят медосвидетельствование . Хотя, стоит ли лечить у нас, поскольку давно заслужила билет к своему отпрыску при чем в один конец.



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  • 10 | 15.07.2020, 10:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68696 | Рейтинг: +11882,4
Ну... начнем просвещать идиотов одноклеточных, верящих всему, что говорят по телеку:

Сексуальная революция в СССР

А. М. Коллонтай — государственный и революционный деятель СССР. Идеолог сексуальной революции. Автор концепции «новой женщины», переосмысливающей роль женщин в социалистическом обществе
Советская Россия стала одним из первых государств, где было отменено уголовное преследование за гомосексуальность

Среди молодёжи в первые годы Советской власти была популярна теория стакана воды, заключавшаяся в отрицании любви и сведении отношений между мужчиной и женщиной к инстинктивной сексуальной потребности, которая должна находить удовлетворение без всяких «условностей», так же просто, как утоление жажды.

Начало сексуальной революции в России отразилось в первых декретах советской власти. Согласно декрету о расторжении брака от 16 (29) декабря 1917 года расторгнуть брак можно было без обоснования причин. Согласно декрету о гражданском браке, о детях и введении книг-актов состояния 18(31) декабря 1917 года «Российская Республика впредь признает лишь гражданские браки…», что обозначало в те годы сожительство мужчины и женщины, а церковный брак, наряду с обязательным гражданским, стал считаться частным делом брачующихся.

В 1920-х годах действовало общество «Долой стыд». В 1922 году его члены проводили в Москве вечера Обнажённого тела. Позднее они проводили шествия в Москве и Харькове, участники данных шествий ходили по улицам совершенно нагими или с лентой с надписью «Долой стыд». Однако в 1925 году деятельность общества стала пресекаться милицией.

С началом НЭПа начался новый всплеск проституции, она практиковалась практически открыто представительницами всех слоёв общества. По данным опросов, услугами проституток пользовалось от 40 % до 60 % взрослого мужского населения.



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  • Эксперт
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  • 11 | 15.07.2020, 10:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68696 | Рейтинг: +11882,4
Давай Турка расскажи про бордели в СССР.
___________________________
Ты куда-то выходил, Хрюша? Например в 70-е 80-е?

Улица Тверская в Москве, гостиницы - всех мастей, начиная с Интуриста, плечевые вдоль трасс - это поздний СССР, в Уфе - проспект Октября... потом их уже в 90-е на Менделеева вытолкали - вдоль лесного массива шароё-бились...



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  • 12 | 15.07.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Впрочем, комплексные меры по борьбе с проституцией действительно принесли результаты. По крайней мере исчезли организованные формы проституции. Зато с индивидуальными формами все по-прежнему было в порядке. К середине пятидесятых годов проблема проституции попала под пристальное внимание сотрудников правопорядка. Только в Ленинграде удалось выявить около 600 ночных бабочек. Выяснилось, и где расположены основные места дислокации проституток. Ими оказались Гостиный двор, Екатерининский сад и окрестности Московского вокзала, а также рестораны «Метрополь», «Северный», «Москва» и «Балтика». Примерно две трети из числа выявленных проституток занимались своим ремеслом профессионально. То есть жили только продажей собственного тела. К примеру, в июле 1956 года оперативники поймали проститутку Елизавету Плехнович. Официально она не работала, зато неофициальная работа кипела. Женщина находила клиентов в Гостином дворе и приводила в свою квартиру. Одним из попавшихся в сети опытной жрицы любви оказался Виктор Адамович Гузовский. Добропорядочный с виду советский гражданин — член КПСС и инженер в институте усовершенствования врачей — уплатил за совершение полового акта 50 рублей. Впрочем, это была не единственная цена, которую пришлось заплатить Виктору Адамовичу. Выяснилось, что Елизавета Плехнович была больна гонореей. Любопытно, что были и те дамы, которые окунались в лоно порока и разврата только время от времени. В качестве подработки. И таких было примерно треть. К примеру, в начале июня 1956 года милиционеры проследили за двумя девушками, которые встретились с двумя мужчинами. Вся компания зашла в один из домов по улице Дзержинского, а через сорок минут девицы уже вышли на улицу. Их задержали. Выяснилось, что обе — двадцатилетняя Екатерина Баталова и двадцатидвухлетняя Надежда Карнаухова — работают на первом молокозаводе. Они поведали, что познакомились с мужчинами с целью сожительства. Правда, тот факт, что сожительство оказалось столь недолгим, пояснить не смогли. Поэтому девушкам пришлось сознаться в совершении полового акта за вознаграждение. Тридцать рублей каждой. Кстати, читателя наверняка интересует, а сколько это было в пересчете на сегодняшние деньги? Разумно привести данные по средней зарплате. Так вот. В 1955 году средний заработок рабочих и служащих составлял 711 рублей. Помимо собственных квартир, проститутки работали в нелегальных притонах. Часто такие бордели устраивались у какой-нибудь престарелой бабули, которой девицы приплачивали за предоставляемые площади. К примеру, Ольга Андреевна, инвалид второй группы, брала с пары по 15 рублей. Нередко местом разврата служил автомобиль такси. Клиенты вместе с девицами приезжали на городскую окраину, таксист деликатно выходил из машины, а пассажиры приступали к любовным утехам. Правда, зачастую такие вояжи оказывались небезопасными.
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Хруль , вот к примеру.
Про "разведку" не говорю , подкладывание баб был у всех разведок мира и путаны в "интуристах" крышевались ГБистами
турк



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  • 13 | 15.07.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и ваще , объяснять тупым бесполезное и неблагодарное занятие, они услышат тока то, что захотят
всё есть в открытом доступе , читайте сами
турк



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  • 14 | 15.07.2020, 11:08 | Автор: Кухарка
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Главные идеологи страны, Троцкий и Ленин, осознали силу нового течения еще в далеком 1911 году. Как писал Троцкий, «любовное угнетение — главное средство порабощения человека. Пока угнетают, речи о свободе быть не может. Семья, как институт, себя изжила». Подпитывали популярность публичного обнажения и иностранные журналисты, которые хлынули в новую Россию освещать доселе постыдные аспекты человеческого существования.

Общество Долой стыд
К середине 1920-х советское представительство нудистов было самым крупным на большинстве международных форумов. Даже невинный журнал «Мурзилка» в те годы изображал голых детей на своей обложке, популяризируя главный пионерский лагерь страны — «Артек». Заклятые враги большевиков, белогвардейцы, косвенно также продвигали необычное советское явление, выпустив несколько сатирических плакатов в таком духе: «Вздорожание мужского костюма в Совдепии», «В большевистском раю можно ходить голыми, прикрываясь газеткой Коммунист».



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  • 15 | 15.07.2020, 11:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68696 | Рейтинг: +11882,4
Главные идеологи страны, Троцкий и Ленин, осознали силу нового течения еще в далеком 1911 году. Как писал Троцкий, «любовное угнетение — главное средство порабощения человека. Пока угнетают, речи о свободе быть не может. Семья, как институт, себя изжила». Подпитывали популярность публичного обнажения и иностранные журналисты, которые хлынули в новую Россию освещать доселе постыдные аспекты человеческого существования.

Общество Долой стыд
К середине 1920-х советское представительство нудистов было самым крупным на большинстве международных форумов. Даже невинный журнал «Мурзилка» в те годы изображал голых детей на своей обложке, популяризируя главный пионерский лагерь страны — «Артек». Заклятые враги большевиков, белогвардейцы, косвенно также продвигали необычное советское явление, выпустив несколько сатирических плакатов в таком духе: «Вздорожание мужского костюма в Совдепии», «В большевистском раю можно ходить голыми, прикрываясь газеткой Коммунист».

Нельзя не упомянуть одного из главных идеологов движения «Долой стыд» — Карла Радека, который вслед за австрийскими и германскими художниками разделял воззрения «натуристов» (так называли нудистов тогда), призывавших к естественному природному началу для поддержания здорового образа жизни. Радек часто возглавлял колонны обнаженных людей, в том числе и в ходе демонстраций на Красной площади. Активную поддержку революционеру оказывала Александра Коллонтай. Мероприятия проходили под яркими и остроумными лозунгами: «Мы уничтожили чувство стыда! Посмотрите на нас, и увидите свободных мужчин и женщин, истинных пролетариев, сбросивших оковы символов буржуазных предрассудков!».

Неожиданно зародившись на заре революции, движение так же стремительно кануло в лету в конце 20-х годов. Вместо одной крайности пришла другая — социалистическое пуританство. Постепенно громкое и яркое движение стало вытесняться с обложек советских газет и нивелироваться в уличных акциях и мероприятиях. Смена курса власти с новой экономической политики на милитаризированный индустриальный большевизм привела к полному искоренению «долойстыдистов». Так внезапно закончилась одна из самых радикальных инициатив того времени. Несколько десятков сохранившихся фотографий обнаженных демонстраций были либо вывезены за рубеж, либо спрятаны в архивах спецслужб. Наверное, поэтому это необычное явление практически не отразилось в культурной памяти России.



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  • 16 | 15.07.2020, 11:13 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11995 | Рейтинг: -1952,8
Где Кухарка, и где секс?

Вот за что уважаю уфимский журнал.



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  • 17 | 15.07.2020, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Свисток, переход на личности в обсуждении общей темы... ни )(ера тебе клизма впрок не идет , мож объём надо увеличить? спроси у лечащего, он подскажет
турк



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  • 18 | 15.07.2020, 11:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68696 | Рейтинг: +11882,4
Это про тебя сложил народ поговорку: рождённый пить - е-бать не может))))

А лежать-то я - даже в гробу смогу))))))))))



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  • 19 | 15.07.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну дык что , Хрулевич, кто тут мирдверьмяч? ты или я?
турк



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  • 20 | 15.07.2020, 11:26 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4217 | Рейтинг: -331,3
Кухарка
твои влажные фантазии происходили после крушения СССР.



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