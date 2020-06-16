АУЕ-Депутанам с семьями в Европе не даёт покоя чужая однополость

Проекты Мизулиной и Клишаса: новые поправки в Семейный и Гражданский кодексы. Российские законодатели решили внести поправки в Семейный и Гражданский кодекс, регулирующие процессы усыновления и воспитания детей. Речь идет как об ускоренном суде по лишению родительских прав, так и о запрете на усыновление для трансгендерных людей. "Idel.Реалии" узнали, что об этом думают общественные активисты, отстаивающие права и свободы как детей, так и их родителей вне зависимости от их пола.Группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной 14 июля внесла в Госдуму пакет законопроектов, в том числе запрещающих браки и усыновление детей трансгендерными парами, изъятие детей из семьи без решения суда, отказ в передаче ребенка родственникам из-за уровня дохода.Видео:Ранее, 10 июля, сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас предложили, в том числе, принимать судебное решение об изъятии детей из семьи в течение 24 часов.Все поправки предлагается внести в Семейный и Гражданский кодекс. Законопроекты от разных авторов опубликованы с разницей в несколько дней и, как говорится в пояснительных записках, призваны "укрепить институт семьи", "совершенствуют нормы защиты прав и интересов" детей.Екатерина Матвеева — координатор группы "Поборы в школах и детсадах":— Родители стоят на ушах из-за этих поправок. Идея вроде хорошая, а исполнение, как всегда, плохое. Слышу, что это больше ювенальный законопроект, хотя по названию так не кажется. Я полностью за семью, и считаю, что никакие органы опеки вмешиваться не должны, изымать детей, тем более. Говоря про возможность зайти в жилище без разрешения и согласия родителей, органы опеки и сейчас не могут этого делать по закону. К тому же сейчас братьев и сестер и так должны устраивать в детдома, семьи вместе. К примеру, нашумевшее дело Сафиной. Здесь органы опеки через суд изъяли детей и разделили их, хотя закон этого и так не позволяет. Мне кажется, предложенное по большей части дублирует все, что и так есть.Я все-таки настроена на сохранение и помощь семье. Органы опеки также должны работать в случаях, когда идет речь об угрозе здоровью и жизни ребенка. Чтобы не было насилия, педофилии и подобных моментов. Если ребенок живет в полной семье и его просто изымают, особенно у активистов, высказывающих свою позицию, то это больше походит на карательную систему.Кристина Абрамичева — руководитель башкирского отделения "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие", член Совета по правам человека в Башкортостане:— Я не знаю, что сказать, кроме того, что это очередной дискриминационный законопроект. Хотя и трудно исполнимый. После смены документов, как можно узнать, что человек скорректировал пол? Или будут отказы в смене документов, преследование людей, слежка, запрет на операции в нашей стране в конце концов? Чувствую, это не конец на самом деле. Завинчивать гайки будут по всем четырем буквам ЛГБТ.Ирина Волынец — член Общественной палаты РФ, председатель Национального родительского комитета:— Законопроект Мизулиной уже несколько лет разрабатывается целой группой сенаторов. Причем, они многократно обсуждались с общественностью, было больше десяти слушаний, в них принимали участие более тысячи человек из разных регионов страны. Законопроект предусматривает, что принудительное разлучение ребенка с родителями — отобрание — будет осуществляться только при вине родителей, которая доказана через лишение родительских прав судом. Только после решения суда детей могут отобрать. По проекту Мизулиной дети передаются родственникам. Сейчас участились случаи, что родственникам не отдают детей по причине их бедности. Мизулина выступает за то, чтобы даже в случаях сложной материальной ситуации в семье государство помогало им помогало.Законопроект Крашенинникова и Клишаса подразумевает, что детей могут забирать из семьи по решению суда, которое производится в течение 24 часов.Мы опасаемся, что за это время родители даже не успевают получить уведомление о том, что будет суд. Даже если родители узнали, они могут физически не успеть сориентироваться, найти адвоката. Более того, по законопроекту Крашенинникова и Клишаса присутствие родителей на этом суде необязательно.Родительская общественность очень озадачена этим фактом. Если речь не идет о срочном решении вопроса, то впоследствии могут возникнуть проблемы с обжалованием такого судебного решения. В случае крайней необходимости опека и полиция и сейчас имеют законную возможность отобрать детей. И в случае, если в дальнейшем выяснится, что эта необходимость не подтвердилась, оспорить этот акт намного проще, чем решение суда. Поэтому общественники считают этот законопроект Крашенинникова и Клишаса сомнительным и, возможно, опасным для наших российских семей.Предложение Мизулиной, на мой взгляд, скорее положительное, а предложение Клишаса вызывает вопросы. Эти поправки кардинально противоположны по своей сути. Если в первом случае они направлены на сохранение суверенитета российской семьи, на ее благо и защиту ее прав, то во втором, напротив, облегчают сотрудникам органов опеки изымать детей у родителей с помощью необъятных, резиновых формулировок, которые можно трактовать как угодно. Мы, родители, выступаем за конкретику.Эрика Аскарова — ЛГБТ-активистка, трансгендерная девушка:— Очень часто в обществе было беззаконие: и в древнем мире, и в средние века, и даже в начале-середине двадцатого века, и в Европе, и в США. Мы ничему не удивлены. Мы живем в такой ситуации, когда чьи-то права защищены, а какие-то люди унижены и оскорблены. Многие из наших знакомых представителей ЛГБТ думают переехать в другую страну. Наши лично отношения не зависят от брака. Это настоящая любовь, настоящие отношения. Нам еще полгода назад, после свадьбы угрожали предпринять попытки, чтобы признать наш брак недействительным. Мы тогда решили, что это никак не повлияет на наши отношения. Очень многие люди живут в однополых семьях. У многих девушек есть дети, которых они воспитывают в однополой семье. Это многим известно.Мы же уверены полностью, что все эти законы предлагаются, чтобы повысить популярность власти, показать контраст, что в России есть хотя бы что-то хорошее. В плане, это настолько большой плюс относительно США и Европы, что здесь наши дети не будут вынуждены приобщиться к ЛГБТ-сообществу. Но, конечно же, это не так. Лесбиянками, геями, бисексуалами, трансгендерами рождаются. Ими невозможно стать. Соответственно, это все просто пропаганда, дискриминация. Не знаю, как это комментировать.Скорее всего есть определенные планы, цели, механизмы, о которых мы не знаем и, возможно, в будущем права ЛГБТ-сообщества в России будут защищены, соблюдены не только посредством борьбы за них. [Возможно], это будет, например, как отмена статьи за мужеложество, когда Россия должна была принять Европейские соглашения. Это было условием Европы для того, чтобы Россия соответствовала правилам гуманности. Мы думаем, что в течение определенного времени существующая ситуация поменяется. Сейчас просто используют людей, их мнение для того, чтобы им управлять, а люди вокруг верят. Остается надеяться, что гетеросексуальные люди перестанут реагировать на такие новости и поймут, что есть другие важные вещи, а ЛГБТ-сообщество не является врагом.Анна Швабауэр — кандидат юридических наук, член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи​:— Законопроект Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса, на мой взгляд, приведет к резкому ухудшению ситуации с отобраниями детей из семей.Обращаю внимание на то, что отобрание ребенка – это санкция, это наказание, это мера ответственности. Законопроект предусматривает два способа отобрания ребенка: и административный, и судебный. Судебный включает в себя: неопределенность формулировок о непосредственной угрозе жизни или здоровью; необязательность участия родителей в судебном процессе; суточный срок для решения судом вопроса об отобрании ребенка; закрытое слушание дел. С учетом этих норм понятно, что суды, как правило, будут просто штамповать решения опек.Административный (внесудебный) порядок предусмотрен для отобрания детей в случаях, когда "есть основания полагать, что смерть ребенка может наступить в течение нескольких часов". Для отобрания ребенка достаточно составить акт об отобрании с описанием обстоятельств, свидетельствующих об указанной угрозе. Но что такое — "основание полагать, что смерть ребенка может наступить в течение нескольких часов"? Чем это отличается от "непосредственной угрозы жизни или здоровью", которая позволяет через отбирать детей через суд? Грань эту провести практически невозможно! В итоге детозащитные структуры просто получают разнообразие способов отобрания ребенка.Я поддерживаю законопроекты, подготовленные в рамках работы Временной комиссии по реформированию семейного законодательства под руководством сенатора Елены Мизулиной.Авторы законопроекта указывают, что лишение родительских прав — это крайняя мера семейно-правовой ответственности родителей. Согласно проекту она допускается только по двум основаниям. Один из них связан с уголовным посягательством родителя против ребенка и иных членов семьи, другой — с истечением срока на исправление после ограничения родительских прав. При этом проект, четко определяя основания для ограничения родительских прав, указывает, что данная мера также представляет собой семейно-правовую ответственность. То есть, она не должна распространяться на невиновных родителей, что допускается сейчас (случаи болезни родителей и т.п.).Проект уточняет также положения Закона об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях сокращения случаев вмешательства в семьи, в частности, ограничивая перечень оснований для признания детей находящимися в социально -опасном положении.Законопроект позволит оградить семьи от неоправданного вторжения чиновников и гарантировать конституционное право родителей на воспитание своих детей.