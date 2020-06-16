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Трутень лживой вертикали

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Как только настал час выйти к народу в Хабаровском крае и напрямую с ним объясниться, начальство показало, кто такое оно есть на деле.

Трутень лживой вертикали


Доказало, что грош цена нарисованной «всенародной поддержке» поправок в Конституцию.

Показательна реакция путинского полпреда Трутнева.

В первый день протестов в Хабаровске и других городах края, он сидел на безопасном отдалении, а в воскресенье, наконец, как сообщает «Коммерсант», прибыл в Хабаровск с негласным (!) визитом.

С протестующими нелегал Трутнев не встречался, сидел в доме приемов. Там общался с «руководителями силовых структур», наглядно показав тем самым, как начальство собирается разрешать устроенный политический кризис, основа которого – уничтожение Путиным начатков федерализма.

Еще Трутнев совещался в закрытом режиме с региональными чиновниками, но к народу так и не вышел.

А в чем, собственно, проблема? Организовать встречу в одном из концертных залов, дать трансляцию по краевому телевидению, показать, что власти хотят услышать людей? Выходите к людям и защищайте арест Фургала. От чего такая боязнь народа? Который, якобы, в большинстве поддерживает Путина?

Явлинский на президентской кампании 2018 года провел много встреч с гражданами в таком формате – в залах, в ходе прямого общения. Стоял с микрофоном на сцене и отвечал на вопросы, в том числе и на «неудобные».

Да и Путину не мешало бы, наконец, приехать не к чиновникам, ряженным «под народ» охранникам и подобранной массовке, а к тем, кто недоволен происходящим в стране, не согласен с его – путинской политикой.

То, что происходит, говорит о двух вещах.

Поддержки у начальства нет, и оно это понимает. Обманывать людей, когда нужно давать прямые ответы, уже нет возможности. Доверие отсутствует.

Терпение тоже заканчивается. Массовые протесты в Хабаровске показали совершенный паралич властей. Они до сих пор в оцепенении.

Но главное в том, что интересы начальства радикально разошлись с интересами страны.

Сейчас необходимо срочная подготовка реформы отношений регионов и Москвы, цель которой – создание федерации.

Ключевое здесь – передача части налогов в регионы, возможность для людей самим выбирать себе власти, отказ от вмешательства Кремля в местные и региональные выборы.

Но это противоречит корыстным интересам правящей мафии. Как же так? В регионах люди будут избирать губернаторов для себя? А как же засунутые нами из Москвы «смотрящие», которые дают нам зарабатывать? Как же можно отдать деньги не своим?

Первый «звонок» к переменам был дан в Ненецком округе, второй – в Хабаровском крае. Что показательно – без всякой организующей и направляющей силы политической оппозиции. Это показывает – перемены идут снизу, они назрели. Их следует проводить срочно.

В стране – кризис власти.

Алексей Мельников, Эхо Москвы
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  • 1 | 15.07.2020, 08:36 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40211 | Рейтинг: +5143,7
Теперь же у нас множество чиновников различных уровней.
И всех их надо содержать. Сподвигло написать эту статью затраты депутатам Госдумы и Совета Федерации на питание.
пример, Валентине Матвиенко выделяется в год на питание 1 200 000 рублей.

Выходит по 4 500 рублей в день. При этом это финансируется за государственный счёт. Хочется спросить, почему они не тратят собственные деньги?
Зарплаты у них большие, могут питаться и за счёт своих зарплат. Ведь остальные работники как-то живут на свои 20 000-30 000 рублей. Питаются за эти же средства.
Надеюсь, что скоро произойдёт сокращение аппарата чиновников по стране. Столько их сейчас на таком этапе развития технологий просто не надо.
ание пусть за счёт их зарплаты будет. Тогда в бюджете будут деньги на реализацию более важных и значимых целей.



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  • 2 | 15.07.2020, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не защищая трутнева (с ним все понятно) замечу на полях:т.н. народ у нас хамоват, груб, демагогичен и диалога с ним не получится ни у кого. И выходить к нему - тоже пустое, в общем-то дело. Ну, если только оскорблений послушать.
А если говорить с конкретными представителями протестующих, то поди найди еще, этих представителей. Все ж понимают, что злопамятная власть их унасекомит поодиночки за короткий срок. Потому врядли кто захочет самоназначаться.
Что я хотел сказать своей амбиваленщиной? А то, что власть у нас - вышла из народа. Как бы это грустно не звучало.



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  • 3 | 15.07.2020, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понял, Явлинский с Мельниковым собираются в Хабаровск, как всегда по свойски , поговорить с народом? Ну чего Мельников сюда как обычно своего Босса Явлинского притулил?



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  • 4 | 15.07.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А.Мельников: Ключевое здесь – передача части налогов в регионы, возможность для людей самим выбирать себе власти, отказ от вмешательства Кремля в местные и региональные выборы...

Алексей Юрьевич, то что Григорий Алексеевич, который никогда никого не посадил в тюрьму, бесстрашно ходил на встречи со своими избирателями, ты сравниваешь с тем, чтобы В.Путин полетел сейчас в Хабаровск, жители которого возмущены тем что федеральные следователи задержали всенародно избранного авторитетного губернатора Серёгу Фургала и отвезли его в Москву? Ну ты деловой. Ты или Григорий Алексеевич пошли бы на такую встречу, как та комиссарша из "Оптимистической трагедии" (1963) бесстрашно встретила взбунтовавшихся матросов? А во-вторых, чем подстрекать хабаровчан, что Москва якобы проедает налоги Хабаровского края, покупая на них яхты, особняки и гранитные бордюры, ты бы, для начала, сравнил налоги Хабаровска с дотациями Хабаровскому краю от федерального центра.



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  • 5 | 15.07.2020, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что показательно – без всякой организующей и направляющей силы политической оппозиции.
----------------------------
Вот именно. А полезла бы жоппозиция ее бы вздернули на столбах сами протестующие. Если бы жоппозиция влезла, все дело бы завалила.



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  • 6 | 15.07.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Явлинский на президентской кампании 2018 года провел много встреч с гражданами в таком формате – в залах, в ходе прямого общения. Стоял с микрофоном на сцене и отвечал на вопросы, в том числе и на «неудобные».
=========================
Не надо свистеть. Твоего Явлинского днем с огнем не сыщешь, прячется где то по заграницам. Процент его поддержки народом показателен, в несколько раз меньше чем даже у Ксении Собчак. Только самые дибильные за него проголосовали, у которых с мозгами давно полный ахтунг.



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  • 7 | 15.07.2020, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Очередной бред яблонутого на всю голову!



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  • 8 | 15.07.2020, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Алексей Мельников
публицист

Народобоязнь
С протестующими Трутнев не встречался, сидел в доме приемов. Там общался с «руководителями силовых структур», наглядно показав тем самым, как начальство собирается разрешать устроенный политический кризис…
----
Ну чё брехать то,ублюдок ты поганый господин Мельников.
Ты же сам как взбешенная собака набросился на власти показав на своём поведении то,что происходит повседневно по всему миру.Слабых бьют и наживаются на мародёрстве ослабевших.Что ты погань помойная и демонстрируешь.
Так что надобно силовиков инструктировать как устранять проблемы с ослаблением власти на местах,которые деградировали в коррупционную зависимость.Ну естественно криминал потеряв кормушку при устранении коррупционного руководства проявляет недовольство всякими саботажными,а то и террористическими действиями,что приводит в ответ репрессивные действия против организованной преступности.
Так что это норма для любого общества где дураки требуют большего на основе террора.



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  • 9 | 15.07.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в чем, собственно, проблема? Организовать встречу в одном из концертных залов, дать трансляцию по краевому телевидению, показать, что власти хотят услышать людей? Выходите к людям и защищайте арест Фургала.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Ну вот он это написал! А как он представляет себе эту встречу, что на ней должно говориться? Может покойников выкопать и принести для дачи показаний или свидетелей привести, которые дали показания на Фургала? Там заведено уголовное дело и материалы его не разглашаются! Прокукарекал этот идиотик Мельников, а там хоть не рассветай, такова позиция всех либерастов - только погромче прокукарекать! Очень Опытный



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  • 10 | 15.07.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первый «звонок» к переменам был дан в Ненецком округе, второй – в Хабаровском крае. Что показательно – без всякой организующей и направляющей силы политической оппозиции. Это показывает – перемены идут снизу, они назрели. Их следует проводить срочно.
В стране – кризис власти.
-----------------------------
В стране кризис не власти, а народа.
Не бывает кризиса власти – бывает кризис только народа.
Власть отражает народ, и, как в любом отражении, перемены во власти отстают от перемен в народе – сначала перемены в народе, потом перемены во власти, другими словами, перемены назревают и происходят снизу, поэтому наивно захватить власть, хоть насильственным путём, хоть на выборах, а потом производить перемены в стране, потому что тот, кто на данный момент у власти, тот на данный момент всего лишь отражает состояние того народа, который в стране.
Власть не способна думать об улучшении жизни народа – власть способна думать только о том, как удержаться у власти, а для этого ей как раз и нужно отражать тот народ, который в стране на данный момент, поэтому если народ поменялся, то и меняется и власть, а если власть долго не меняется, то это значит, что долго не меняется по каким-то причинам народ.
Народ может использовать власть только в качестве обратной связи с собой, как человек зеркало в качестве обратной связи со своим внешним видом – человеку на зеркало нельзя пенять свой наряшливый вид, человеку нельзя зеркало хвалить за свой нарядный вид, а народу нельзя видеть во власти свои промахи и достижения.
Кризис во власти отражает кризис в народе.
Стабильность во власти отражает стабильность в народе.
Власть отражает народ – аксиома.



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  • 11 | 15.07.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и как, помогли эти пресловутые встречи твоему Явлинскому? Может он не с теми встречался?



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  • 12 | 15.07.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
комменты, свойственные этому региону



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  • 13 | 15.07.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 15.07.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0------------------------а у народа имперская каша в голове и власть этим успешно пользуется подогревая низменные инстинкты . Поэтому будет как в предыдущие два раза- тупик а потом развал . ps кстати вполне справедливо .



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  • 14 | 15.07.2020, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68695 | Рейтинг: +11882,4
комменты, свойственные этому региону
_____________________
Это платные гэбёшки - не обращай внимания.



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  • 15 | 15.07.2020, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 15.07.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первый «звонок» к переменам был дан в Ненецком округе, второй – в Хабаровском крае. Что показательно – без всякой организующей и направляющей силы политической оппозиции. Это показывает – перемены идут снизу, они назрели. Их следует проводить срочно.
В стране – кризис власти.
-----------------------------
В стране кризис не власти, а народа.
Не бывает кризиса власти – бывает кризис только народа...
..Кризис во власти отражает кризис в народе.
Стабильность во власти отражает стабильность в народе.
Власть отражает народ – аксиома
======================================
Для наступления революции, отмечал В. И. Ленин, «... обычно бывает недостаточно, чтобы “низы не хотели”, а требуется еще, чтобы “верхи не могли” жить по-старому". Система деградирует и трещит по швам!

И-2



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  • 16 | 15.07.2020, 14:19 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8494 | Рейтинг: +2087,2
В стране кризис не власти, а народа.
Не бывает кризиса власти – бывает кризис только народа...
________________________________________________
Это всё красивые слова и попытки оправдать преступления и ошибки власти...

На примере Хабаровска прекрасно видно, что революционную ситуацию и политический кризис в стране ВСЕГДА формирует сама власть.



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  • 17 | 15.07.2020, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ясенпень тупой считает что в Хабаровске революционная ситуация. В Хабаровске просто народ немного побузил. Тогда в США сейчас цветная революция в прямом и переносном.



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  • 18 | 15.07.2020, 15:49 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 445 | Рейтинг: +8
И всё же: выходить к народу, встречаться, разговаривать, слушать и слышать народ - это лучше, чем бояться народа. Иначе-TV...



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  • 19 | 15.07.2020, 15:49 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 445 | Рейтинг: +8
И всё же: выходить к народу, встречаться, разговаривать, слушать и слышать народ - это лучше, чем бояться народа. Иначе-TV...



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  • 20 | 15.07.2020, 18:43 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39542 | Рейтинг: +6522,8
В первый день протестов в Хабаровске и других городах края ...
===
И этих борцов за права паханов, органы хватали и складывали штабелями? )))

Неужто и социально близких комуняки закрывать будут? )))



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