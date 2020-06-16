Трутень лживой вертикали ...

Как только настал час выйти к народу в Хабаровском крае и напрямую с ним объясниться, начальство показало, кто такое оно есть на деле.Доказало, что грош цена нарисованной «всенародной поддержке» поправок в Конституцию.Показательна реакция путинского полпреда Трутнева.В первый день протестов в Хабаровске и других городах края, он сидел на безопасном отдалении, а в воскресенье, наконец, как сообщает «Коммерсант», прибыл в Хабаровск с негласным (!) визитом.С протестующими нелегал Трутнев не встречался, сидел в доме приемов. Там общался с «руководителями силовых структур», наглядно показав тем самым, как начальство собирается разрешать устроенный политический кризис, основа которого – уничтожение Путиным начатков федерализма.Еще Трутнев совещался в закрытом режиме с региональными чиновниками, но к народу так и не вышел.А в чем, собственно, проблема? Организовать встречу в одном из концертных залов, дать трансляцию по краевому телевидению, показать, что власти хотят услышать людей? Выходите к людям и защищайте арест Фургала. От чего такая боязнь народа? Который, якобы, в большинстве поддерживает Путина?Явлинский на президентской кампании 2018 года провел много встреч с гражданами в таком формате – в залах, в ходе прямого общения. Стоял с микрофоном на сцене и отвечал на вопросы, в том числе и на «неудобные».Да и Путину не мешало бы, наконец, приехать не к чиновникам, ряженным «под народ» охранникам и подобранной массовке, а к тем, кто недоволен происходящим в стране, не согласен с его – путинской политикой.То, что происходит, говорит о двух вещах.Поддержки у начальства нет, и оно это понимает. Обманывать людей, когда нужно давать прямые ответы, уже нет возможности. Доверие отсутствует.Терпение тоже заканчивается. Массовые протесты в Хабаровске показали совершенный паралич властей. Они до сих пор в оцепенении.Но главное в том, что интересы начальства радикально разошлись с интересами страны.Сейчас необходимо срочная подготовка реформы отношений регионов и Москвы, цель которой – создание федерации.Ключевое здесь – передача части налогов в регионы, возможность для людей самим выбирать себе власти, отказ от вмешательства Кремля в местные и региональные выборы.Но это противоречит корыстным интересам правящей мафии. Как же так? В регионах люди будут избирать губернаторов для себя? А как же засунутые нами из Москвы «смотрящие», которые дают нам зарабатывать? Как же можно отдать деньги не своим?Первый «звонок» к переменам был дан в Ненецком округе, второй – в Хабаровском крае. Что показательно – без всякой организующей и направляющей силы политической оппозиции. Это показывает – перемены идут снизу, они назрели. Их следует проводить срочно.В стране – кризис власти.