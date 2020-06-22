«Любой политик знает, что за своим языком надо следить»

В Самаре продолжается судебный процесс над известным башкирским политиком Айратом Дильмухаметовым, обвиняемым в призывах к нарушению территориальной целостности РФ, пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и ее финансированию.Дело рассматривает коллегия судей постоянного судебного присутствия Центрального окружного военного суда в Самаре в составе Юрия Клубкова, Дмитрия Сироты и Рустама Вагапова. Гособвинение поддерживает представитель прокуратуры Самарской области Анастасия Каганова. Пресса на заседание допускается, однако, фото- и видеосъемка запрещены.На очередном заседании по видеоконференцсвязи были допрошены свидетели обвинения и защиты, которые давали показания из Верховного суда Башкортостана.Айрату Дильмухаметову в ходе следствия были предъявлены обвинения по ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) — в вину политику по этой статье вменяются видеообращение к оппозиционному Форуму свободной России в Интернете с призывами "к созданию новой федерации" и его высказывания в передаче "Персонально ваш", прошедшей в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" в мае 2018 года. Дильмухаметову также предъявлены обвинения по т.н. "террористической" статье 205.2, ч.2 УК РФ — по ней ему вменяется его выступление в ноябре 2018 года в защиту обвиненных и осужденных в Уфе членов запрещенной в РФ религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир", и по т.н. "экстремистской" статье 280 ч.1 — по ней политику ставятся в вину его высказывания во время инцидента в Баймаке в октябре 2018 года, когда после столкновения группы местных жителей с чеченскими рабочими на стихийном сходе граждан возле Баймакского РОВД собравшиеся потребовали освобождения всех задержанных.В январе 2020 года УФСБ по Башкортостану возбудило в отношении Айрата Дильмухаметова еще одно уголовное дело, на этот раз — по обвинению в "финансировании экстремистской деятельности". В окончательной редакции обвинения эпизод по обвинению в "публичном оправдании терроризма" был переквалифицирован следствием в "пропаганду терроризма"."Это личные суждения свидетеля"Заседание 14 июля началось оглашения показаний матери подсудимого. После них перешли к допросу немногочисленных оставшихся свидетелей из Башкортостана, которых заявили представители обвинения и защиты.Первой на связь вышла Уфа, где показания готовилась давать свидетель защиты Альмира Жукова — член Совета по правам человека при главе республики Башкортостан.Отвечая на один из стандартных вопросов о факте знакомства с подсудимым, Жукова отметила, что знает не только Дильмухаметова, но и всех судей, так как уже общалась с ними в Татарстане (вероятно, речь идет о деле "Чистопольского джамаата", которое рассматривали под председательством Юрия Клубкова. Альмира Жукова участвовала в процессе в статусе защитника).Ответ на вопрос о том, как она может охарактеризовать Айрата Дильмухаметова, свидетель начала с того, что поприветствовала подсудимого.— Человек родился в республике и помогал в тех ситуациях, когда где-то возникали проблемы. Я думаю, судьи… Хотя на вашу беспристрастность я не рассчитываю и думаю, что Айрату не очень повезло с составом суда — ну, что делать?… Я считаю, что как человек он просто высказывал свое мнение, свою жизненную позицию. Он никогда никого ни к чему не призывал. И то, что ему пытаются в Темясово [приписать], якобы он призывал там убивать, а при этом конец фразы всегда исключают из обвинения…В этот же момент Жукову резко прервала гособвинитель. Она сделала замечание, что все высказывания о событиях в Темясово — лишь личные суждения, так как свидетель не наблюдала их лично.— Вы меня не перебивайте, — продолжила Альмира Жукова. — Я слышала эти записи. Я всё это выступление Айрата смотрела в Ютубе! Поэтому, гособвинитель, читайте обвинительное заключение, чтобы оно было законным! Вторая половина фразы Айрата — она не была озвучена в обвинительном заключении. Как свидетель и как общественный деятель я имею право говорить, и перебивать меня не надо. Если я что-то скажу не так — у прокурора есть право обратиться в установленном законом порядке в отношении меня. Я предлагаю вспомнить, как Жириновский говорил: "Убивать надо!", как президент говорил…Узнать, "как говорил президент", не удалось — свидетеля уже прервал один из судей, попросивший "говорить по существу дела".— Айрата я знаю как глубоко порядочного, честного человека. Я не знаю случая, чтобы он когда-нибудь кого-нибудь унизил. Он всегда был готов помочь. Я говорила и главе [Республики Башкортостан], что таких людей надо использовать в нужном русле, чтобы он был полезен обществу, а не делать из него изгоя. Мы знаем, что правосудие у нас только за действие, а не за слова. Ни к каким действиям слова, высказанные Айратом, не привели. Поэтому я считаю, что он сидит зря.Также правозащитница дала показания по видеороликам, которые инкриминируют Дильмухаметову.— Я все смотрела. Членов "Хизб-ут-Тахрир" все время защищала и буду защищать на основании закона. Я смотрела. Человек вправе высказывать свое мнение, и никто не вправе ему этого запретить. Айрат высказывал свое мнение на каналах, которые не являются террористическими или запрещенными. Если кому-то это мнение не нравится, это еще не говорит о том, что этот человек должен сидеть в тюрьме. Мне тоже очень многое не нравится, что делается в судах, в прокуратуре, в МВД, и я обращаюсь в установленном законом порядке. Ничего криминального — это его право — сказать то, что он думает. Даже если это кому-то не нравится, — резюмировала свидетель.На этом допрос Альмиры Жуковой закончился. "Всего доброго, Айрат!" — сказала на прощанье свидетель.Занял "на подарки женщинам"После десятиминутного перерыва суд приступил к допросу свидетеля Всеволода Лебединцева — адвоката, защищавшего Айрата Дильмухаметова по его прошлому уголовному делу. В показаниях он называл подсудимого своим другом.Свидетель пояснил представителю обвинения, что созданием группы "Четвертая Башкирская Республика" ВКонтакте занимался не сам Дильмухаметов, а его помощник — Ильнур Ильясов, так как подсудимый "не понимает в этих делах, даже не знает, как зарегистрировать аккаунт". Группа была создана с IP-адреса свидетеля, так как Лебединцев предоставлял свой компьютер, подходивший по мощности для работы над видеороликами. Он также уточнил, что часть роликов Айрата Дильмухаметова записывалась у него в квартире, другие были сняты в автомобиле и на улице. Иногда собственник жилья отдавал ключи подсудимому, чтобы он мог снимать ролики без его присутствия. Однако к самим съемкам и редактированию видео Лебединцев не имел отношения, а также не отсматривал материал до публикации.Напомним, ранее Лебединцев заявлял, что ФСБ воспользовалась тем фактом, что видео снимались в его квартире, привлекли его в качестве свидетеля, и в итоге он не смог стать адвокатом по делу.Подсудимого как политика и общественного деятеля свидетель охарактеризовал следующим образом:— Блестящая личность. Очень интеллигентный человек, честный человек. С очень огромным кругозором, человек, с которым интересно общаться. Личность, в которой очень много энергетики.На вопрос защиты о том, переводил ли он деньги подсудимому, Всеволод Лебединцев ответил утвердительно. Он уточнил, что в декабре 2017 года он занял денег Дильмухаметову "на подарки женщинам". Сумма составляла порядка 12-14 тысяч рублей. Деньги подсудимый позже вернул.Свидетель заявил, что утверждения о ненависти к русским в обвинительном заключении — "полнейшая глупость", так как свидетель сам по национальности русский, и это никак не мешает их дружбе. А самого Дильмухаметова знают многие люди, тоже считающие себя русскими, и никаких разногласий у них нет. Причем среди них — участники форума Свободной России.Говоря о межнациональном конфликте, фигурирующем в деле, Всеволод Лебединцев пояснил, что ездил в Баймак вместе с Дильмухаметовым в качестве адвоката — на случай, если понадобится помощь в общении с полицейскими. Он заявил, что именно благодаря подсудимому там "не пролилось ни капли крови".— Дильмухаметов, как и положено политику, ведет себя правильно. Он никогда не допускал каких-то [резких] выражений. Любой политик знает, что за своим языком надо следить. И Дильмухаметов делает это постоянно.По его словам, Айрат Дильмухаметов — "автор башкирской политики", и с людьми башкирской национальности "легко находит общий язык". Поэтому в результате переговоров с обеими сторонами конфликт и удалось погасить. В это же время сотрудники РОВД якобы "заперлись в райотделе всем личным составом, их там просто не было".Позже гособвинитель заявила ходатайство об оглашении части показаний, данных в ходе предварительного следствия в связи с несоответствием их тому, что заявил Лебединцев в суде.Мне известно, что Дильмухаметов А.А. в социальной сети Вконтакте создана группа "IV Республика", и в этой группе им размещаются видеоролики и текстовые материалы, автором которых он является сам лично. Основным модератором (техническим специалистом) данной группы насколько мне известно является парень по имени "Ильнур". Я также включен в качестве модератора данной группы, но данными правами никогда не пользовался и самостоятельно никогда не размещал какие-либо материалы в поддержку деятельности Дильмухаметова А.А. Фактическим администратором группы "IV Республика" является Дильмухаметов А.А., и именно по его указаниям в данную группы выкладывались публицистские и видео материалы.Я допускаю, что Дильмухаметов А.А. и его помощники могли воспользоваться моим аккаунтом в социальных сетях, электронной почтой, и от моего имени разместить что-либо в сети "Интернет". Это могло произойти по причине того, что я сохраняю свои пароли в Интернет-браузере, и при входе на сайт происходит автоматический вход под моими учетными записями.— Я тут не вижу никаких противоречий, — заявил свидетель. — Если мы возьмем пример редакции, то Дильмухаметов является редактором, а Ильясов — технический исполнитель. Ильясов ничего не делал без того, что скажет Дильмухаметов. Дильмухаметов, может, де-юре и являлся администратором, но он не разбирается в компьютерной технике. Технически — занимался Ильясов.После еще нескольких вопросов Всеволода Лебединцева отпустили. В зал пригласили последнего свидетеля из Уфы — корреспондента "Idel.Реалии" Артура Асафьева.О видеороликах, заявлении Горяева и записях прослушкиВ ходе допроса гособвинитель задала всего три вопроса свидетелю — о событиях в Баймаке, где Асафьева не было, о материале "Idel.Реалии", ​ который он не писал, и об обстоятельствах подготовки и публикации видео "Хизбы — террористы по разнарядке". По всем трем вопросам у Артура Асафьева не было никаких сведений.На этом вопросы гособвинителя закончились. Допрос продолжил адвокат Алексей Захаров:— Гособвинитель назвала видео и статьи, которые вы видели. Вас спросили о том, видели вы их или нет, и об обстоятельствах их размещения. У меня вопрос другой — о содержании этих видео. О вашем отношении к этим видео и статьям. Что-нибудь можете пояснить?— Если начать с обращения к форуму Свободной России — я это видео, конечно, видел. Насколько я помню, Айрат Дильмухаметов рассуждает там о том, что у нас фактически Россия сейчас не является федерацией. И федерация нуждается в переформатировании, чтобы она была создана на справедливых началах. Это самый обычный политический процесс, который проходит во всех государствах в ту или иную сторону. И Дильмухаметов свободно и уверенно рассуждает на эту тему, поскольку владеет ситуацией и материалом не только концептуально, но и на фактах. В том числе — на статистических данных.В передаче "Хизбы — террористы по разнарядке" Айрат Дильмухаметов высказывает сочувствие к семьям арестованных и осужденных членов этой запрещенной организации. Это его право как человека гуманных убеждений, потому что многие осужденные там действительно получили очень большие сроки. Также он обращается к молодежи, разбирает цели организации, характеризует их как мифические и даже вредные. И с этой точки зрения как раз предостерегает молодежь от вступления в нее. Говорит о том, что нужно идти политическим путем, который предусмотрен законодательством России, — пояснил Асафьев.Также он рассказал, что общался с Аркадием Горяевым, которого защита планировала привлечь как свидетеля. В день его приезда судебное заседание не состоялось, поэтому материалы своего обращения Горяев передал "Idel.Реалии". Свидетель коротко пересказал детали своего общения с ним, уточнив, что Аркадий Горяев развивает "те же идеи" о создании новой федерации, утверждает, что никакого экстремизма или иного преступления в словах и действиях подсудимого нет, и в целом поддерживает Дильмухаметова.— В конце он делает довольно важное заявление — что идеи Айрата Дильмухаметова известны не только в Башкортостане, они известны и в других регионах России. Он констатирует, что эти идеи становятся общей темой для дискуссии во многих регионах, для многих общественных организаций и национальных движений, — добавил журналист.После нескольких уточняющих вопросов судей допрос журналиста закончили.Обвинение отказывается от свидетелейПосле часового перерыва в судебном заседании технические специалисты установили связь с Баймакским районным судом. Вопреки ожиданиям гособвинителя, на допрос явились не трое, а лишь один свидетель — старший лейтенант полиции Равиль Хамитов, состоящий на службе в ОМВД России по Баймакскому району и городу Баймаку и записывавший речь Дильмухаметова на встрече с властями и общественниками там же. На некоторые вопросы он отвечал по-военному: "так точно", "никак нет" и "не могу знать", если контекст позволял.В начале допроса Хамитов заявил, что знаком с подсудимым. Однако при подтверждении характера отношений Айрат Дильмухаметов сказал, что свидетель ему не известен.— Свидетель, поясните, пожалуйста, что вам известно о конфликте, который произошел в селе Темясово с 29 по 30 сентября 2018 года? Что за конфликт, кто там был и каковы были его последствия? — начала допрос гособвинитель.Однако вместо ответа свидетель сразу обратился судьям:— Ваша честь, а можно огласить ранее данные мною показания, так как прошло продолжительное время?— Нет, — сразу же отреагировала представительница прокуратуры.В свою очередь, один из судей попросил свидетеля начать с того, что он помнит на настоящий момент "хотя бы в общих чертах". А если будет нужно, ранее данные показания огласят, пообещали свидетелю.Дальше допрос пошел, что называется, "со скрипом". Гособвинителю приходилось постоянно повторять вопросы, что-то уточнять у Хамитова, причем по многим моментам свидетель, похоже, даже не знал, что ему сказать.За первые десять минут допроса удалось выяснить немногое: по словам сотрудника полиции, случился конфликт с участием "выходцев из Чеченской республики" и жителей Темясова. Произошел он на участке возле карьера, принадлежащего ООО "Корунд". О причинах конфликта Хамитов ничего не сказал, так как не присутствовал ни там, ни у отделения полиции в тот момент, когда возле здания собрались сельчане. По словам свидетеля, разрешилась ситуация "путем переговоров, которые в последующем продолжились на следующий день в администрации Баймакского района".— В здании администрации кто был? Вы были лично? — уточнила обвинитель.— Я сам лично — да, присутствовал.— Кто еще присутствовал? И что это были за переговоры и с кем?— Глава района, получается, и представители "Башкорта" во главе с Дильмухаметовым (Айрат Дильмухаметов не является лидером этой организации — прим.ред.). И заместители там… — свидетель прервался.— А Дильмухаметов там что делал? В качестве кого он приходил в администрацию?— В качестве именно кого — я не могу сказать, просто… (пауза) был.— Ну вы ранее вообще его знали, до вот этого момента? — продолжала представительница прокуратуры.— Нет. Не знал.Гособвинитель вздохнула. Спросила, делал ли какие-то высказывания в тот день подсудимый? Хамитов подтвердил — да, делал. И вел переговоры с главой района Ильшатом Ситдиковым, однако о чем были эти "переговоры", полицейский не вспомнил.— Ну а смысл этих переговоров? Что он говорил? Смысл фраз? — пыталась выяснить обвинитель.Молчание.Гособвинитель уточнила, допрашивали ли свидетеля по этому делу вообще, оказывалось ли на него какое-либо давление правоохранительными органами, и добровольно ли он давал показания. Хамитов ответил, что показания давал добровольно и без давления. Что он их читал, и все было верно записано с его слов.Далее свидетель вспомнил (не без стараний обвинителя), что в ходе допроса ему предъявляли видеозапись, которую делал он сам, что он на ней узнал Дильмухаметова. И подсудимый на видео якобы призывал работников из Чечни уехать из Башкортостана.— Как его высказывания воспринимались окружающими, можете пояснить?— (Пауза) Нет, пояснить не могу, потому что как они воспринимают, я не могу пояснить. Каждый воспринимает по-своему.У представительницы прокуратуры пока больше не было вопросов. Со свидетелем начал беседу адвокат Айрата Дильмухаметова, Алексей Захаров. Хамитов подтвердил, что после конфликта заводили какие-то уголовные дела, но "до конца сказать не мог". Тот факт, что местные жители собирались у отделения полиции, он подтвердил.Вопросов на этом этапе больше ни у кого не возникало, поэтому обвинение ходатайствовало об оглашении показаний, взятых у Хамитова на этапе предварительного следствия. Возражений ни у кого не былоВ ночь с 29 на 30 сентября 2018 года случился межнациональный конфликт (произошла массовая драка) в селе Темясово между местными жителями и уроженцами Чеченской республики, которые работали на одном из местных карьеров. Чеченцев было 9 человек, они жили в рабочем вагончике, и ночью на них напало примерно 30-40 местных жителей. Произошла драка, были пострадавшие, вагончик сожгли. Сообщения об этом появились днем 30 сентября 2018 года в социальных сетях, а затем и в новостных лентах.В связи с этим, с целью урегулирования конфликта, 01 октября 2018 года в конференц-зале здания Администрации муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, г. Баймак, ул. Салавата Юлаева, д. 36 состоялось совещание на котором присутствовали представители Администрации муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан: Хисматуллин Д.Р., Аминев Х.Х., Ситдиков И.Х., Аминев Ф.Г., сотрудники полиции: я, Кунсуваков З.Ф., Муратов Ф.А. и представители общественных организаций: Иткуов Ильдар, Аккучуков Урал Сабирьянович, Алсынов Фаиль, Аралбаев Юлай, Буранбай Аскаров, Рахматов Рамиль и Дильмухаметов Айрат Ахнафович.В ходе совещания между присутствующими обсуждался вышеуказанный конфликт, способы его урегулирования и недопущения эскалации. Всем присутствующим давалось слово. Когда очередь дошла до Дильмухаметова А.А., последний начал высказываться в отношении уроженцев Чеченской республики и сказал следующую фразу «Это же что за поведение такое, в столице первой республики так вести себя по-хамски… их вообще убивать надо, раз так пошло», которая была воспринята присутствующими, как призыв к возбуждению национальной розни.Вопрос следователя: Вам предъявляется оптический диск с аудиозаписью "AUD 20181001-WA0000" и стенограмма данной аудиозаписи, что вы можете пояснить, ознакомившись с указанной записью?Ответ свидетеля: На предъявленной мне аудиозаписи зафиксирована встреча представителей башкирского национального движения с руководством Администрации Баймакского района РБ, состоявшаяся 01.10.2018 в конференц-зале Администрации Баймакского района РБ. На встрече присутствовали все вышеуказанные мной лица, голос Дильмухаметова А.А. я узнаю и подтверждаю высказанные им фразы.Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц: Хамитова Р.Р. заявления не поступали.Отвечая на вопросы стороны обвинения, свидетель подтвердил, что давал эти показания самостоятельно, и оглашены они верно. Их несоответствие тому, что было сказано на суде, Хамитов объяснил тем, что "продолжительное время прошло".— Сейчас огласили фразу, которую произнес Дильмухаметов и, как вы поясняете, она была воспринята присутствовавшими как призыв к межнациональной розни. Кем конкретно она была воспринята так? — спросил адвокат Алексей Захаров.Свидетель молчал.— Кто конкретно воспринял эту фразу так, как вы сказали — как призыв к межнациональной розни? Пофамильно. — не сдавалась защита.— Фамилии не могу сказать.— Хотя бы имя того человека, который это так воспринял, можете сказать?— Не могу. Я был занят. Производил видеозапись, — ответил Хамитов.— Хорошо. Из чего вы сделали такой вывод, что это было воспринято присутствующими именно так, а не как-то иначе?После паузы свидетель ответил:— Данные высказывания обсуждались, поэтому.— Кем обсуждались? — уточнил адвокат.— Непосредственно главой района… Он пытался успокоить и как-то урегулировать ситуацию.— То есть вам глава района сказал, что он это так воспринял? Ситдиков вам об этом сказал? Или кто-то еще?— Никто не говорил. Для себя такие выводы сделал. Это же мои слова. А конкретно фамилии я сказать не могу, — устало отреагировал свидетель.— Правильно ли я понял, что это ваши личные выводы, а не чьи-то слова?— Мои личные выводы, да.— Исходя из чего вы сделали такой вывод? Из каких конкретно слов, фраз, побуждений? Мотивируйте как-то свой вывод! — просил Захаров.— Мои показания оглашали, я их придерживаюсь… — начал было Хамитов.— Оглашение показаний — это не ваш мотив. Я спрашиваю о вашем мотиве. Чем вы мотивируете свой личный вывод? Мне не нужно оглашение показаний! — уже более эмоционально задал вопрос защитник.— Высказывания были высказаны с агрессией со стороны Дильмухаметова, поэтому… — свидетель замялся.— Агрессия, — кивнул Захаров. — В чем выражалась агрессия?— В чем выражалась агрессия? — почему-то повторил за адвокатом Хамитов.После повторного вопроса оказалось, что свидетель не может пояснить, в чем именно выражалась "агрессия".— Свидетель, это подсудимый, — обратился к Хамитову Дильмухаметов. — Вы лично производили эту съемку, правильно я понял?— Да, да.— Потом отсматривали ее, да? — продолжал подсудимый.— Да. И не один раз, — признался Хамитов.— В таком случае вы должны помнить все мое выступление. Вы можете сказать, о чем я говорил?Свидетель не смог. Не удалось ему и вспомнить полностью фразу, начинавшуюся со слов "Это что за поведение такое хамское…". Равно как и даты событий из его собственных, только что озвученных показаний.— У вас юридическое образование. Что такое "межнациональная рознь", можете пояснить квалифицированно? — уточнил подсудимый.Свидетель ответил что-то невнятное.Больше вопросов к нему ни у кого не возникло, и Равиль Хамитов покинул зал Баймакского райсуда. После этого гособвинитель отказалась от представления доказательств стороны обвинения в виде допроса двух оставшихся свидетелей из Баймака, сославшись на право сторон самостоятельно решать, какие доказательства предоставлять, а какие нет (основанное на принципе состязательности).Следующее заседание по делу Айрата Дильмухаметова назначено на 10 августа.