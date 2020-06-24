Как стать лучше? Перестать воровать и захватывать власть

Сергей Лаврентьев: Для партии дискуссия на тему «Как стать лучше» — должна быть постоянной.Партия власти испытывает проблемы с авторитетом, таким мнением в эфире «Эха» поделился политолог Сергей Лаврентьев. Ярко это стало видно на Дальнем Востоке, где население проголосовало против кандидатов от «Единой России». Он напомнил, что башкирское отделение «ЕР» год назад запустило проект кадрового обновления «Обновление 2.0».— Это была очередная кампания, очень красиво выглядела, причем на кнопку нажал сам Радий (Хабиров – ред.) на каком-то там пленуме или конференции. Люди живо откликнулись, потому, что чувствуют необходимость обновления. «2.0» или не «2.0»: есть в какую сторону двигаться. Но все дело вылилось в пропагандистский шум. Пошумели. Потарахтели. И всё.Лаврентьев заметил, что нужно было доводить до логического завершения предложения, высказанные на партийных собраниях.— Они же прозвучали в воздух. Холостые выстрелы. И не легли в основу какой-то серьезной программы. Для партии дискуссия на тему «Как стать лучше» — должна быть постоянной. Она не должна быть кампанией. Это должно быть постоянным внутрипартийным делом. Где получилось плохо? Где сработали плохо? Где потеряли доверие? Людей зовите. Значит не тот человек. Значит ошиблись. Значит наобещали больше, чем могли сделать. Ошибки тоже надо признавать, — резюмировал экс-ректор БАГСУ.