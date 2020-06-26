Оба значатся как выдвинутые кандидаты. По словам активиста, они представляют партии «Справедливая Россия» и «Патриоты России».
Аналогичный механизм применялся и на выборах в Горсовет Уфы, когда в депутаты баллотировалась координатор штаба Навального Лилия Чанышева. В этом же округе тогда выдвинулись еще два кандидата с фамилией Чанышева.
Напомним, в марте этого года общественнику Руслану Нуртдинову сожгли автомобиль. По его словам, поджог был умышленный, так как он активно критиковал главу района и сообщал о нецелевом использовании бюджетных средств.
Эхо Москвы
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ЦИРК Башкирии: Напёрсточники запустили фальшивых кандидатов
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