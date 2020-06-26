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ЦИРК Башкирии: Напёрсточники запустили фальшивых кандидатов

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Как следует из материалов на сайте ЦИК Башкирии, помимо самого Руслана Нуртдинова, на пост депутата претендуют два его тезки — Руслан Рамилевич Нуртдинов и Руслан Венерович Нуртдинов. Первый проживает в Уфе и работает заведующим отделом в “Институте стратегических исследований Республики Башкортостан”. Второй живет в Дюртюлинском районе и, судя по данным регионального ЦИК, временно не работает.

ЦИРК Башкирии: Напёрсточники запустили фальшивых кандидатов


Оба значатся как выдвинутые кандидаты. По словам активиста, они представляют партии «Справедливая Россия» и «Патриоты России».

Аналогичный механизм применялся и на выборах в Горсовет Уфы, когда в депутаты баллотировалась координатор штаба Навального Лилия Чанышева. В этом же округе тогда выдвинулись еще два кандидата с фамилией Чанышева.

Напомним, в марте этого года общественнику Руслану Нуртдинову сожгли автомобиль. По его словам, поджог был умышленный, так как он активно критиковал главу района и сообщал о нецелевом использовании бюджетных средств.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 25.07.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо собирать подобные факты, со всеми подробностями и направлять в соответствующие органы и инстанции. Вода камень точит, иначе проблема сохранится, «продажи» будут только сохраняться и расширяться.



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  • Гость
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  • 2 | 25.07.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЦИРК Башкирии: Напёрсточники запустили фальшивых кандидатов
===============================
Святой Августин писал: «во что, как не в банду разбойников, превратится государство, если убрать из него идею справедливости и закона»



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3

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  • 3 | 25.07.2020, 10:00 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40246 | Рейтинг: +5137,1
Некоторые жители недовольны плохим уходом за памятником Салавату Юлаеву:

24 июля 13:57
Гость
Надо снести бульдозером в речку Белая памятник преступнику, который сжигал заживо сельчан в их же домах. Иначе так и будут воровать бюджетные деньги под видом ненадлежащего состояния.

Россия, Республика Башкортостан



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5

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  • Гость
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  • 4 | 25.07.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 25.07.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

ЦИРК Башкирии: Напёрсточники запустили фальшивых кандидатов
===============================
Святой Августин писал: «во что, как не в банду разбойников, превратится государство, если убрать из него идею справедливости и закона»
_________________________________________________________-
К сожалению, ни в одном государстве в истории, эти идеи никогда не восторжествовали. То же самое с выборами. Напишите, например как в великой свободной стране Америке выборы выйграл Альберт Гор, а президентам стал Дж.Буш младший. Вот потеха где была. Да что там выборы - как президентов и кандидатов в открытую расстреливали никакого закона не стесняясь. Наши нарушения просто детские шалости по сравнению с ними.



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  • 5 | 25.07.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 Юнг

Свою Москву бульдозером утюж! Она беженцев от Гитлера ближе 101 км не пустила за что и другие гадости стала градом героем!



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0

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  • Гость
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  • 6 | 25.07.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 25.07.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

3 Юнг

Свою Москву бульдозером утюж! Она беженцев от Гитлера ближе 101 км не пустила за что и другие гадости стала градом героем!
================
Только дебил не понимает, что с беженцами могут проникнуть шпионы и диверсанты.



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1

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  • Эксперт
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  • 7 | 25.07.2020, 12:29 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40246 | Рейтинг: +5137,1
А по сжиганию заживо сельчан в их же домах? Нет вопросов?



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  • Эксперт
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  • 8 | 25.07.2020, 12:55 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40246 | Рейтинг: +5137,1
68620 | 23.07.2020, 15:21 | Автор: Кухарка

кухарка как себя чествуешь?
_________________________

Про мой кишечник еще Жванецкий сказал - "организм в ответ на заботу работает как часы. Ровно в двенадцать пищу приму, ровно в четыре выйду и ,несмотря на метеоризм, вернусь вот с таким настроением."
===================================================
Замечательно.! Значит, Жванецкий знаком с твоим кишечником?



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  • 9 | 25.07.2020, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирия "продает" очередные 5 госпредприятий ... По мне лучше себя власть придержащие продали. Нашу кондитерскую фабрику ,швейную, ХБК.... продали и итог ? А там работало сколько народу!!! Заводы уже все кончали ... Вместо решения с/х проблем - одни форумы, конкурсы и "светские" мероприятия. ЗДравоохранение, образование угробили ... с несчастным вирусом бороться некому и не с чем, элементарной грамотной деловой организации по борье вести некому. А образование - вовсе стало пародией :по полкласса и по полгрупп ВУЗов медалистов и дипломов с отличием,на работу приходят один тупее другого , да и преподавателей уже достойных все меньше и меньше ... УГАТу -единственный достойный ВУЗ региона и то на глазах теряет свой уровень... А о юр и экономфаке БГУ , школе МВД ,ВЗФЭИ, технологическом ныне сервиса ... и УГНТУ испокон веков говорить не приходится - заведения, раздающие дипломы . БГМУ , Юрфак а теперь уж "институт права при БГУ" - за годы постперестройки превратились в кладезь взяточников - все в курсе,кроме тех,кто обязан пресекать . Зато все выпускники низкосортных ВУЗов - у власти и на руководящих должностях и с "дипломами о научных степенях"...так сказать "учёные"...



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