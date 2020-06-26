ЦИРК Башкирии: Напёрсточники запустили фальшивых кандидатов

Как следует из материалов на сайте ЦИК Башкирии, помимо самого Руслана Нуртдинова, на пост депутата претендуют два его тезки — Руслан Рамилевич Нуртдинов и Руслан Венерович Нуртдинов. Первый проживает в Уфе и работает заведующим отделом в “Институте стратегических исследований Республики Башкортостан”. Второй живет в Дюртюлинском районе и, судя по данным регионального ЦИК, временно не работает.Оба значатся как выдвинутые кандидаты. По словам активиста, они представляют партии «Справедливая Россия» и «Патриоты России».Аналогичный механизм применялся и на выборах в Горсовет Уфы, когда в депутаты баллотировалась координатор штаба Навального Лилия Чанышева. В этом же округе тогда выдвинулись еще два кандидата с фамилией Чанышева.Напомним, в марте этого года общественнику Руслану Нуртдинову сожгли автомобиль. По его словам, поджог был умышленный, так как он активно критиковал главу района и сообщал о нецелевом использовании бюджетных средств.