У пособника обнулежа проблем нет

Ялалов: Я проблем в многодневном голосовании не вижу. Сенатор и экс-мэр Уфы Ирек Ялалов, комментируя в эфире «Эха» расширение срока голосования до трех дней, заметил, что электоральному новшеству, получившему в обществе неоднозначную реакцию, предшествовала широкая дискуссия с юристами, а само решение о трёхдневном голосовании – правильное.— Есть регионы, где эта процедура необходима: Артика, Крайний Север, Дальний Восток, где географически тяжело уложиться в одни сутки. И просто так, механически, применять на все уровни выборов (трехдневное голосование – ред.) я считаю будет не совсем правильно. Другое дело, что опыт голосования по конституционным поправкам показал, что в ряде регионов и в обществе все равно возникают вопросы, связанные с чистотой выборов: всех пугают три дня — растянутое время, на которое надо оставлять участки.Это широко обсуждалось с ведущими юристами. И у нас в Совете Федерации дискуссия была. Здесь задача ЦИК России доказать, что эта процедура защищена и прозрачна. Я проблем в многодневном голосовании не вижу, тем более, что многие страны Европы практикуют его десятилетиями.Он заметил, что ЦИКу нужно добиться защиты данных.— Удалось же добиться на 99,9 процентов защиты данных в крупнейших банках, или в налоговой инспекции, или персональные данные в офисах «Мои документы». Такая же система гарантий и защиты должны быть создана, которая убедит общество в том, что мероприятие честное, и не надо делать далеко идущие выводы.Дискуссии были серьёзные, и в партии, и на уровне площадок СФ, экспертов и юристов. Мы должны переходить к мировой практике.Ялалов признался, что голосовал в парламенте за поправки в Конституцию. В качестве аргументов: социальные гарантии и незыблемость границ, ведь, по его словам, до последних дней границы государства можно было законодательно изменить. Теперь же, считает сенатор, даже зарубежные оппоненты отбросили какие-либо мысли о госграницах РФ.— Почему-то все думают, что действующий руководитель государства будет непременно избираться на эти последующие сроки? Во-первых, это будут выборы. Во-вторых, с учетом развития гражданского общества, любому лидеру государства придется доказывать свое право на переизбрание. Это будут всенародные выборы. Взвесив все плюсы и минусы, я проголосовал «за». Никакого нажима и указаний, как голосовать – не было. За поправки голосовали даже сенаторы от оппозиционных парламентских партий.Сенатор напомнил, что поправки приобрели народную легитимность после голосования. Хотя в нем не было необходимости после утверждения в парламенте, однако на этом настоял Владимир Путин.Он заметил, что Конституция 1993 года была не в полной мере легитимной, и некоторые регионы ее не признавали.— За кальку была взята конституция ряда западноевропейских государств, и, как говорят эксперты, было вмешательство иностранных консультантов в подготовку того документа. Сейчас, насколько это можно, быть в глобальном мире независимым, мы подготовили ее сами.