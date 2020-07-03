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У пособника обнулежа проблем нет

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Ялалов: Я проблем в многодневном голосовании не вижу. Сенатор и экс-мэр Уфы Ирек Ялалов, комментируя в эфире «Эха» расширение срока голосования до трех дней, заметил, что электоральному новшеству, получившему в обществе неоднозначную реакцию, предшествовала широкая дискуссия с юристами, а само решение о трёхдневном голосовании – правильное.

У пособника обнулежа проблем нет


— Есть регионы, где эта процедура необходима: Артика, Крайний Север, Дальний Восток, где географически тяжело уложиться в одни сутки. И просто так, механически, применять на все уровни выборов (трехдневное голосование – ред.) я считаю будет не совсем правильно. Другое дело, что опыт голосования по конституционным поправкам показал, что в ряде регионов и в обществе все равно возникают вопросы, связанные с чистотой выборов: всех пугают три дня — растянутое время, на которое надо оставлять участки.

Это широко обсуждалось с ведущими юристами. И у нас в Совете Федерации дискуссия была. Здесь задача ЦИК России доказать, что эта процедура защищена и прозрачна. Я проблем в многодневном голосовании не вижу, тем более, что многие страны Европы практикуют его десятилетиями.

Он заметил, что ЦИКу нужно добиться защиты данных.

— Удалось же добиться на 99,9 процентов защиты данных в крупнейших банках, или в налоговой инспекции, или персональные данные в офисах «Мои документы». Такая же система гарантий и защиты должны быть создана, которая убедит общество в том, что мероприятие честное, и не надо делать далеко идущие выводы.

Дискуссии были серьёзные, и в партии, и на уровне площадок СФ, экспертов и юристов. Мы должны переходить к мировой практике.

Ялалов признался, что голосовал в парламенте за поправки в Конституцию. В качестве аргументов: социальные гарантии и незыблемость границ, ведь, по его словам, до последних дней границы государства можно было законодательно изменить. Теперь же, считает сенатор, даже зарубежные оппоненты отбросили какие-либо мысли о госграницах РФ.

— Почему-то все думают, что действующий руководитель государства будет непременно избираться на эти последующие сроки? Во-первых, это будут выборы. Во-вторых, с учетом развития гражданского общества, любому лидеру государства придется доказывать свое право на переизбрание. Это будут всенародные выборы. Взвесив все плюсы и минусы, я проголосовал «за». Никакого нажима и указаний, как голосовать – не было. За поправки голосовали даже сенаторы от оппозиционных парламентских партий.

Сенатор напомнил, что поправки приобрели народную легитимность после голосования. Хотя в нем не было необходимости после утверждения в парламенте, однако на этом настоял Владимир Путин.

Он заметил, что Конституция 1993 года была не в полной мере легитимной, и некоторые регионы ее не признавали.

— За кальку была взята конституция ряда западноевропейских государств, и, как говорят эксперты, было вмешательство иностранных консультантов в подготовку того документа. Сейчас, насколько это можно, быть в глобальном мире независимым, мы подготовили ее сами.

Эхо Москвы
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  • 1 | 31.07.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он заметил, что ЦИКу нужно добиться защиты данных.
====================================
Интересно, каким образом можно "ЦИКу добиться защиты данных"от самого ЦИКа?!
Каламбур понимаш какой то получается!
Хотя, может быть, для этого, надо цикнуть ЦЫКу на ЦЫК?



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  • 2 | 31.07.2020, 10:17 | Автор: юнг
    Публикации: 163 | Комментарии: 40257 | Рейтинг: +5136,3
Илона то наша как себя чувствует? Жопа не горит?



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  • 3 | 31.07.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Илона наша-с бронзовой медалью на шее-3 место по РФ из 85 регионов после дремучих по демократии Чечни и Тувы по общенародной явке !!!



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  • 4 | 31.07.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересно,есть ли хоть какие проблемы у этого попрыгунчика



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  • 5 | 31.07.2020, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Фотка классная , Ялалову надо на стену повесить .



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  • 6 | 31.07.2020, 18:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Поздравляю мусульман с праздником Курбан-байрам! Мира и счастья в Ваши дома! Очень Опытный



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  • 7 | 31.07.2020, 19:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К чему эти демократические телодвижения - "выборы".

Необходимо радикально изменить политическую систему РФ, а именно - провести многомесячный плебисцит на предмет: империя Россия с императором во главе и с правом передачи власти верховной наследнику или наследнице.

Демократические принципы правления все более игнорируются при молчаливом согласии большинства.



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  • 8 | 31.07.2020, 20:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Грибоедов А.С. "Горе от ума" -"Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?". Вот они сегодняшние образцы, но не отечества, а той власти которую они олицетворяют. Какие же черты характера и их качества сегодня востребованы? А востребованы сегодня "люди" с определённым набором качеств и черт характера такие как: лицемерие, трусость и тщеславие,гордыня, лживость, безответственность и алчность. Но придут люди с другими принципами и качествами характера и ошкурят под 0 всех этих мерзавцев.

И-2



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