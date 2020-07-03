Шома с восторгом о националистах и об «обивателе порогов гитлеровского предбанника»

Шамиль Валеев: Миф об аресте Валиди «Красным пашой» опровергнут.Шамиль Валеев — руководитель Аппарата Общественной палаты Башкирии.Миф об аресте Валиди «Красным пашой» опровергнутВчера вечером, глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров опубликовал в своих социальных коммуникациях фото рабочего стола, где я заметил в раскрытом виде светло-зеленую книгу, которую сейчс штудирую тоже.Книга называется «Карим Хакимов: летопись жизни», она издана в июне 2020 года ограниченным тиражом в научном издательстве КМК.Она — очень важная для меня, моей семьи, моих бижбулякских родственников, для моего отца, для всей республики и для страны.Её написал Олег Борисович Озеров, посол по особым поручениям, высокопоставленный сотрудник МИД РФ, человек, который отвечает за взаимодействие нашей страны с африканскими странами. Это он — движущая сила и координатор не так давно прошедшего саммита «Россия-Африка».Олег Борисович проработал много лет послом России в Королевстве Саудовская Аравия. Седьмым по счету после нашего выдающегося земляка, дипломата Карима Габдрауфовича Хакимова, который заложил не только основу наших отношений с Саудовской Аравией, но и во многом повлиял на создание и становление самой этой страны.Образ советского дипломата, выходца из бедного села Карима Хакимова стал народным и популярным в 1980-е годы, благодаря пьесе Нажиба (Николая Васильевича) Асанбаева, (кстати, отца рок-музыканта рустэм асанбаева ) «Красный паша».Спектакль вышел из репертуара Башдрамтеатра по естественным причинам к 90-м. В республике Башкортостан было восстановлено имя тюрколога Ахмет-Заки Валиди в качестве основателя первой башкирской автономии, созданной в 1917 году. Будучи первокурсником студентом академика Нияза Мажитова я принимал участие в качестве волонтера в организации первых валидовских чтений.На все 1990-е, 2000-е годы имя Карима Хакимова выпало из общественно-политической, медийной повестки дня.Редкие случайные публикации, одна диссертация и три документальных фильма от энтузиастов (зур рахмат Рустему Мусаевичу Вахитову и студии «Уфимский тракт», Салавату Ишмухаметовичу Хамидуллину и БСТ, а также Радику Нажибовичу Кудоярову ). Имя и память Карима Хакимова поддерживались все это время на его родине в селе Дюсяново в музее его имени и его родственницей-уфимкой Заремой Гиндуллиной.В 2011 году во время ещё одной попытки возродить на новом этапе имя Карима Хакимова — на научной конференции его имени, в Конгресс-холле, из уст ещё одного моего дорого наставника и преподавателя профессора Марата Махмутовича Кульшарипова я услышал и впоследствии прочитал в научной статье предположение о том, что Карим Хакимов, будучи революционером-интернационалистом и членом Мусульманского военно-революционного комитета (МВРК) принимал решение и был причастен к аресту Валидова и других лидеров башкирского национального движения в феврале 1918 года в Оренбурге.Это предположение получило определенное распространение и было укреплено цитатами из воспоминаний самого Валидова. Там говорится, что Валидов ничего хорошего от возможных встреч с Хакимовым уже в 20-е годы не ждет, а напротив, ожидает подвоха.Эти цитаты и предположения ярко характеризуют идейные расхождения двух выдающихся деятелей того времени по важным вопросам — праву наций на самоопределение. Хакимов был коммунистом-интернационалистом, Валидов был ярким националистом.В лексике профессора Кульшарипова это звучит так:— К. Хакимов нигилистически относился к праву наций на самоопределение;— К. Хакимов подвергал острой критике так называемых «буржуазных националистов», которые, по его мнению, отрицали наличие в крае [в Туркестане] классового расслоения и классовой борьбы;Это действительно так и подтверждается многими источниками и всей его судьбой и деятельностью. Но только в той части, которая касается идеологии.Что касается эпизода с арестом Валиди и его сподвижников оренбургским МВРК, то в книге Озерова, который исследовал биографию Хакимова по неделям, мифическая причастность К.Хакимова к этим событиям не подтверждается. В органы советской власти Оренбурга Хакимов вошел лишь в апреле 1918 года. Валидов и правительство Малой Башкирии были арестованы 17 февраля на два месяца и к тому моменту были на свободе.Таким образом миф о том, что «Красный паша арестовывал основателя первой Башреспублики» опровергнут.Он его не арестовывал, решения такого не принимал, физически не участвовал. Озеров ответственно это утверждает, опираясь на исследование еще одного преподавателя нашего исторического факультета Нурислама Мирхайдаровича Калмантаева, который изучил подробности ареста и его акторов. Там другие люди, другие фамилии.