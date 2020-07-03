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Шома с восторгом о националистах и об «обивателе порогов гитлеровского предбанника»

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Шамиль Валеев: Миф об аресте Валиди «Красным пашой» опровергнут.

Шома с восторгом о националистах и об «обивателе порогов гитлеровского предбанника»


Шамиль Валеев — руководитель Аппарата Общественной палаты Башкирии.

Миф об аресте Валиди «Красным пашой» опровергнут

Вчера вечером, глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров опубликовал в своих социальных коммуникациях фото рабочего стола, где я заметил в раскрытом виде светло-зеленую книгу, которую сейчс штудирую тоже.

Книга называется «Карим Хакимов: летопись жизни», она издана в июне 2020 года ограниченным тиражом в научном издательстве КМК.

Она — очень важная для меня, моей семьи, моих бижбулякских родственников, для моего отца, для всей республики и для страны.

Её написал Олег Борисович Озеров, посол по особым поручениям, высокопоставленный сотрудник МИД РФ, человек, который отвечает за взаимодействие нашей страны с африканскими странами. Это он — движущая сила и координатор не так давно прошедшего саммита «Россия-Африка».

Олег Борисович проработал много лет послом России в Королевстве Саудовская Аравия. Седьмым по счету после нашего выдающегося земляка, дипломата Карима Габдрауфовича Хакимова, который заложил не только основу наших отношений с Саудовской Аравией, но и во многом повлиял на создание и становление самой этой страны.

Образ советского дипломата, выходца из бедного села Карима Хакимова стал народным и популярным в 1980-е годы, благодаря пьесе Нажиба (Николая Васильевича) Асанбаева, (кстати, отца рок-музыканта рустэм асанбаева ) «Красный паша».

Спектакль вышел из репертуара Башдрамтеатра по естественным причинам к 90-м. В республике Башкортостан было восстановлено имя тюрколога Ахмет-Заки Валиди в качестве основателя первой башкирской автономии, созданной в 1917 году. Будучи первокурсником студентом академика Нияза Мажитова я принимал участие в качестве волонтера в организации первых валидовских чтений.

На все 1990-е, 2000-е годы имя Карима Хакимова выпало из общественно-политической, медийной повестки дня.

Редкие случайные публикации, одна диссертация и три документальных фильма от энтузиастов (зур рахмат Рустему Мусаевичу Вахитову и студии «Уфимский тракт», Салавату Ишмухаметовичу Хамидуллину и БСТ, а также Радику Нажибовичу Кудоярову ). Имя и память Карима Хакимова поддерживались все это время на его родине в селе Дюсяново в музее его имени и его родственницей-уфимкой Заремой Гиндуллиной.

В 2011 году во время ещё одной попытки возродить на новом этапе имя Карима Хакимова — на научной конференции его имени, в Конгресс-холле, из уст ещё одного моего дорого наставника и преподавателя профессора Марата Махмутовича Кульшарипова я услышал и впоследствии прочитал в научной статье предположение о том, что Карим Хакимов, будучи революционером-интернационалистом и членом Мусульманского военно-революционного комитета (МВРК) принимал решение и был причастен к аресту Валидова и других лидеров башкирского национального движения в феврале 1918 года в Оренбурге.

Это предположение получило определенное распространение и было укреплено цитатами из воспоминаний самого Валидова. Там говорится, что Валидов ничего хорошего от возможных встреч с Хакимовым уже в 20-е годы не ждет, а напротив, ожидает подвоха.

Эти цитаты и предположения ярко характеризуют идейные расхождения двух выдающихся деятелей того времени по важным вопросам — праву наций на самоопределение. Хакимов был коммунистом-интернационалистом, Валидов был ярким националистом.

В лексике профессора Кульшарипова это звучит так:

— К. Хакимов нигилистически относился к праву наций на самоопределение;

— К. Хакимов подвергал острой критике так называемых «буржуазных националистов», которые, по его мнению, отрицали наличие в крае [в Туркестане] классового расслоения и классовой борьбы;

Это действительно так и подтверждается многими источниками и всей его судьбой и деятельностью. Но только в той части, которая касается идеологии.

Что касается эпизода с арестом Валиди и его сподвижников оренбургским МВРК, то в книге Озерова, который исследовал биографию Хакимова по неделям, мифическая причастность К.Хакимова к этим событиям не подтверждается. В органы советской власти Оренбурга Хакимов вошел лишь в апреле 1918 года. Валидов и правительство Малой Башкирии были арестованы 17 февраля на два месяца и к тому моменту были на свободе.

Таким образом миф о том, что «Красный паша арестовывал основателя первой Башреспублики» опровергнут.

Он его не арестовывал, решения такого не принимал, физически не участвовал. Озеров ответственно это утверждает, опираясь на исследование еще одного преподавателя нашего исторического факультета Нурислама Мирхайдаровича Калмантаева, который изучил подробности ареста и его акторов. Там другие люди, другие фамилии.

Эхо Москвы
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  • 1 | 01.08.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бухой что ли текст писал
турк



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  • 2 | 01.08.2020, 09:51 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40260 | Рейтинг: +5135,9
.....после нашего выдающегося земляка, дипломата Карима Габдрауфовича Хакимова, который заложил не только основу наших отношений с Саудовской Аравией, но и во многом повлиял на создание и становление самой этой страны....

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Однако! На поездку к саудитам Шома , похоже, заработал.



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  • 3 | 01.08.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пиар бывает разный, чёрный пиар-то же пиар. Шамиль не чувствует земли под ногами и хочет все большего. В итоге придётся ответить за деяния, а опусы он пишет отвратительные. Пусть кто нибудь объяснит ему, что его время вышло, причём и в прямом и переносном смысле. Пора здоровьем заниматься, а не провинциальным жульничеством.



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  • 4 | 01.08.2020, 10:40 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40260 | Рейтинг: +5135,9
Как поработали народные избранники в прошедшую сессию, и кто из них может рассчитывать на новый срок ?

Под занавес последней сессии Госдумы РФ народные избранники без лишнего внимания фактически похоронили процесс контроля в день голосования. Растянув его на три дня, они свели на ноль работу наблюдателей. Доминанта поправок в Конституцию РФ, диктат Администрации Президента РФ уже откровенно превращают парламент в обслугу исполнительной власти.

В этом свете личная работа и вклад законотворцев от Башкирии становится все более скромным. Мы традиционно подведем итоги работы башкирских думцев на основе разработанных за сезон ими законов, сопоставим их с некоторыми рейтингами, и рискнем предсказать их перспективы по переизбранию. Кстати, наши две попытки ранее опросить депутатов на предмет привлеченных ими в республику инвестиций завершились безрезультатно. Главный посыл от Радия Хабирова они так и не услышали.

Для начала отметим, что все наши депутаты, кроме представителя КПРФ Александра Ющенко, проголосовали за все те законы, которые ведут страну к авторитаризму. При этом активно выступавшие за поправки в Конституцию РФ единороссы говорили словно с единой методички и не употребляли выражение про обнуление сроков Владимира Путина. Например, все они написали, какой важный законопроект по борьбе со снюсами.
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Получив за это по три лимона! -А ведь ни за что не отдадут назад!



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  • 5 | 01.08.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шамиль Валеев — руководитель Аппарата Общественной палаты Башкирии.
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Такой убогий, и на такой должности !
Гадий под свой уровень интелекта себе команду набирает...



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  • 6 | 01.08.2020, 11:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68755 | Рейтинг: +11870,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Там другие люди, другие фамилии.
_______________________
Ну так арест был - а есть разница - кем именно? Для Валидова, а не для Красного паши(Карима Хакимова), который меня лично вовсе не интересует.

Вынесла лишь одно из заметки - Кульшарипов пи-здобол, а не историк. В чем меня как раз и убедил сам Шома)))))



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  • 7 | 01.08.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем больше пишут различные опусы о Валиди, тем более его очерняют. Желание сделать лидером нации во времена когда он был у власти и основателем Башкирской республики, выливается в совершенно иное русло.

Нет никакой необходимости "размахивать" именем Валиди и обращать это имя в некий жупел. Надо помнить: "Благими намерениями вымощена дорога в ад". "Предоставь мертвым погребать своих мертвецов".

Почему бы не обсудить в этом случае "Пакт Молотова - Риббентропа". Это более интересная тема, нежели частный случай с Валиди.



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  • 8 | 01.08.2020, 12:52 | Автор: natall
    Публикации: 595 | Комментарии: 361 | Рейтинг: +112,7
Сволота про сволоту, о сволоте за сволоту



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  • 9 | 01.08.2020, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А мог и принять участие , главное в этой жизни намерения . Так что Шома садись двойка . Не получится их Хакимова слепить башкирина .



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  • 10 | 01.08.2020, 13:59 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31626 | Рейтинг: -712,6
"Хакимов был коммунистом-интернационалистом, Валидов был ярким националистом.

В лексике профессора Кульшарипова это звучит так:

— К. Хакимов нигилистически относился к праву наций на самоопределение;"
--------------------------------
Интернационалисты поддерживают право наций на самоопределение, ленинская национальная политика на этой идее и базировалась.
Отвергают же имперцы, придерживающиеся шовинистических взглядов
Впрочем, русские славянофилы изо всех сил поддерживали сепаратистские движения братушек-славян, единоверцев или армян, изнывающих под турецким игом.

Как-нибудь определились бы с эпитетами, что есть национализм и что есть интернационализм



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  • 11 | 01.08.2020, 14:03 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31626 | Рейтинг: -712,6
8 | 01.08.2020, 12:52 | Автор: natall

Сволота про сволоту, о сволоте за сволоту
-------------------
Маленькая наша разоблачительница между сволоты торчит одна посредине белая и пушистая



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  • 12 | 01.08.2020, 16:11 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1330 | Рейтинг: +530,4
Зулия! natall не "Маленькая наша разоблачительница", а большОЙ СВОЛОТА.



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  • 13 | 01.08.2020, 17:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.08.2020, 12:52 | Автор: natall

Сволота про сволоту, о сволоте за сволоту
-------------------
Маленькая наша разоблачительница между сволоты торчит одна посредине белая и пушистая
_________________________________________________________
Апа, пасли и ели.



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  • 14 | 01.08.2020, 22:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.08.2020, 12:52 | Автор: natal
Публикации: 595 | Комментарии: 361 | Рейтинг: +112,7
Сволота про сволоту, о сволоте за сволоту
_____________________
Ну, зачем вы, natall, так про своих друзей!



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  • 15 | 02.08.2020, 00:01 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31626 | Рейтинг: -712,6
13 | 01.08.2020, 17:47 |
Автор: Не зарегистрирован

Апа, пасли и ели.
----------------

25 | 28.07.2020, 23:21 |
Автор: Не зарегистрирован

Рамилю Саитову запросто вылечил бы большой черный член с Зимбабве.
-----------------------------------
Во кому надо ставить памятник. Птица-дятел как символ русской Уфы.

У которого не получилось с его маленьким - беленьким. Выписал с Зимбабве большого черного для рамили, а тот вместо рамили почему-то оторвался на самом уфимеце



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