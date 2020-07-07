Напомним, ранее сообщалось о назначении таких же штрафов двум сотрудникам городской клинической больницы № 21 Марату Шарафутдинову и Людмиле Кокиной.
Ранее адвокат Юлии Латыповой, подавшей жалобу на бездействие следственного комитета по делу о вспышке COVID-19 в РКБ им. Куватова, обратил внимание на существование пяти самостоятельных судебных дел, которые, по его мнению, искусственно рассматривают отдельно от дела, фигурантом которого является экс-главврач РКБ им. Куватова Эльзы Сыртланова.
На нее возбудили уголовное дело за халатность и нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Судебное решение еще не вынесено, а проверка обстоятельств массового заражения в медучреждении продолжается на протяжении нескольких месяцев.
Эхо Москвы
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Главаря не посадили, отыгравшись на простых врачах
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