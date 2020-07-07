Главаря не посадили, отыгравшись на простых врачах

Октябрьский районный суд Уфы вынес обвинительное решение в отношении эпидемиолога Республиканской клинической больницы им. Куватова Светланы Рушановой за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в период пандемии. Ее обязали выплатить административный штраф в размере 25 тыс. рублей.Напомним, ранее сообщалось о назначении таких же штрафов двум сотрудникам городской клинической больницы № 21 Марату Шарафутдинову и Людмиле Кокиной.Ранее адвокат Юлии Латыповой, подавшей жалобу на бездействие следственного комитета по делу о вспышке COVID-19 в РКБ им. Куватова, обратил внимание на существование пяти самостоятельных судебных дел, которые, по его мнению, искусственно рассматривают отдельно от дела, фигурантом которого является экс-главврач РКБ им. Куватова Эльзы Сыртланова.На нее возбудили уголовное дело за халатность и нарушение санитарно-эпидемиологических правил.Судебное решение еще не вынесено, а проверка обстоятельств массового заражения в медучреждении продолжается на протяжении нескольких месяцев.