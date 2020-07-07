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Главаря не посадили, отыгравшись на простых врачах

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Октябрьский районный суд Уфы вынес обвинительное решение в отношении эпидемиолога Республиканской клинической больницы им. Куватова Светланы Рушановой за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в период пандемии. Ее обязали выплатить административный штраф в размере 25 тыс. рублей.

Главаря не посадили, отыгравшись на простых врачах


Напомним, ранее сообщалось о назначении таких же штрафов двум сотрудникам городской клинической больницы № 21 Марату Шарафутдинову и Людмиле Кокиной.

Ранее адвокат Юлии Латыповой, подавшей жалобу на бездействие следственного комитета по делу о вспышке COVID-19 в РКБ им. Куватова, обратил внимание на существование пяти самостоятельных судебных дел, которые, по его мнению, искусственно рассматривают отдельно от дела, фигурантом которого является экс-главврач РКБ им. Куватова Эльзы Сыртланова.

На нее возбудили уголовное дело за халатность и нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Судебное решение еще не вынесено, а проверка обстоятельств массового заражения в медучреждении продолжается на протяжении нескольких месяцев.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 05.08.2020, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главаря не посадили, отыгравшись на простых врачах
=================================
Такое решение может удивить только тех кто незнает, что Эльза Сыртланова блдизкая подруга Каринэ Аветисян,- второй жены гадия, которая младше своего супруга почти на двадцать лет.
Теперь, я надеюсь, Вам все понятно и в отношении гадия, и в отношении башкортосранских судей?!



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  • Эксперт
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  • 2 | 05.08.2020, 11:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68783 | Рейтинг: +11867,1
Эльза Сыртланова блдизкая подруга Каринэ Аветисян
______________________________
Это вранье. Им вообще негде было пересечься.
Сыртланова - любовница Пустовгарова - уже более 20 лет и ее младшая дочь - его дочь. И познакомились они в его бытность зам директора УМПО в то же время, как она работала с 1998г - заведующей Первым кардиологическим отделением ГКБ №13(больница УМПО) - а далее ее карьера поперла в гору...

В феврале 2015 года Сыртланова назначена заместителем министра здравоохранения Башкирии. Через два года Эльза Раифовна покинула министерство. - и это как раз совпало с вершиной карьеры Пустовгарова в правительстве Б-стана - а ее уход с поста замминистра - тоже удивительно совпадает с уходом Пустовгарова с высоких должностей - у конце 2015-го - потому-то Сыртланова в замминистрах и не засиделась - вернувшись в 13-ю больницу....

Вот цитата с ПроУфу:
Источник ProUfu сообщил, что Эльза Сыртланова, со скандалом уволенная из РКБ, пока нигде не работает. Она уже отказалась от руководства 38-й поликлиники.

Вероятный приезд Сердюкова в Уфу должен поставить все точки над i – высокопоставленный чиновник мог бы замолвить слово за нее. Пролоббировать Сыртланову могут вновь в 13-ю больницу, откуда ранее она перешла в РКБ. Но? По сообщению источника, в 13-й больнице видят главврачом Евгения Кустова, руководившего Белорецкой ЦРКБ.

Слухи о том, что Сыртланова могла стать замом по социальным вопросам в УМПО – там опровергают, утверждая, что такой должности у них нет и никогда не было.
______________________________
Сердюков на 90-летний юбилей УМПО(праздновали 17 июля) не приехал по каким-то причинам.... Но посмотрите - как ее карьера все время крутится возле 13-й больницы! Она уже дважды возвращалась в ее лоно, третья апопытка - не удалась по независящим от нее и Пустовгарова причинам - место ей не пожелали освобождать!
И даже САМ!!!! Сердюков привлечен к решению ее дальнейшей карьеры...
И где тут Каринэшечка, она хоть и стоматолог, но ее карьера стоматолога к Уфе и близко не приближалась, а работу свою она забросила сразу после удачного замужества - да и разница в возрасте у них существенная?!
Не нужно сочинять того, чего нет в природе)))) Нужно просто анализировать имеющуюся в сети информацию. Хабиров с Забелиным стоят за нее горой вовсе не из-за Каринэшечки, а из-за куда более влиятельных сил, которые сумели даже Сердюкова привлечь к решению ее судьбы.
Будем наблюдать, как говорит Веник...



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  • Гость
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  • 3 | 05.08.2020, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Показательно наказали стрелочника, чтобы показать видимость работы по расследованию заражения РКБ! Очень Опытный



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  • 4 | 05.08.2020, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.08.2020, 11:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68782 | Рейтинг: +11867,6
Эльза Сыртланова блдизкая подруга Каринэ Аветисян
______________________________
Это вранье. Им вообще негде было пересечься.
========================================
Прошу пардонов!
Это как это негде было пересечься?!
Пустовгаров работал заместителем премьер-министра РБ Раиля Сарбаева. Получившего высокопоставленную должность при гадие.
Эти две телки тусуются на одних и техже "мероприятиях" за казенный счет, так что возможностей для "пересечения" у них было до х..., ну вобщем предостаточно.



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  • Гость
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  • 5 | 05.08.2020, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 05.08.2020, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.08.2020, 11:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68782 | Рейтинг: +11867,6
Эльза Сыртланова блдизкая подруга Каринэ Аветисян
______________________________
Это вранье. Им вообще негде было пересечься.
========================================
Прошу пардонов!
Это как это негде было пересечься?!
Пустовгаров работал заместителем премьер-министра РБ Раиля Сарбаева. Получившего высокопоставленную должность при гадие.
Эти две телки тусуются на одних и техже "мероприятиях" за казенный счет, так что возможностей для "пересечения" у них было до х..., ну вобщем предостаточно.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Второй раз Хабиров женился уже в Москве! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 6 | 05.08.2020, 13:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68783 | Рейтинг: +11867,1
Эти две телки тусуются на одних и техже "мероприятиях" за казенный счет, так что возможностей для "пересечения" у них было до х..., ну вобщем предостаточно
_______________________________
Пересекаются? Возможно, но у нас нет достоверных сведений. Знакомы - вполне вероятно были представлены друг дружке, но скорее всего - это шапочное знакомство и никакая не дружба. И вовсе не до такой степени, чтобы протекционировать ей и чтобы СРАдий с Забелиным встали за нее грудью, раздражая электорат, МЕДИКОВ по всей республике и пациентов, в том числе родственников умерших от ковида или тяжело его перенесших в стенах РКБ и выписанных оттуда на долечивание в районные больницы и награждая ее грамотой под возмущенные возгласы просвещенной общественности и СМИ.
Клуша Каринэ - не имеет никакого влияния в данном случае - это не Гульшаточка! На минуточку - Гульшат работала врачом тут в Уфе - и да, у нее много оставалось здесь бывших коллег по цеху и она имела свою "скамейку" из 80-90-х...
Ни в какое сравнение с Пустовгаровым и его влиянием - она не идет.
Не фантазируйте.
Честно говоря - мне даже неловко, когда пытаются что-то свалить на эту женщину, чьей виной стало лишь то, что она девка красивая и удачно(для себя и своих детей) вышла замуж - в финансовом плане.
А уж когда указывают на ее национальность - то у меня всё кипит! Мне противен национализм и нацизм! Ибо нацики всех мастей - достали!
Идиотка Саитова уже на подростков-армян из-за того, что у Хабирова жена армянка - накинулась! Еще бы в детсад пришла с претензиями к дошколятам!
А они - родились здесь - в Уфе! Мне еще несколько лет назад подруга завуч в инорсовской школе говорила, что в школе полно армян... армяне давно строят в Уфе уже лет 30 - со времен бабая, с 90-х, начинали с коттеджей в том же поселке 8 марта...



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