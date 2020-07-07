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Выборы только для своих: Пыльные куклы из чемодана

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О решении комиссии стало известно сегодня. Как сообщает “Медиакорсеть”, регистрацию не прошли только независимые кандидаты. В их подписных листах ТИК нашел нарушения.

Выборы только для своих: Пыльные куклы из чемодана


Как рассказал “Эху” один из незарегистрированных кандидатов Андрей Басманов, комиссия посчитала нарушением, что в подписных листах некоторые избиратели не указывали город, а писали только название улицы. При этом, как утверждает Басманов, в законе не указано, что так делать нельзя.

Басманов — активист, организатор протестных акций. Он организовывал акцию против повышения пенсионного возраста и решение об отказе в регистрации он связывает со своей политической деятельностью.

Кандидаты, которым было отказано в регистрации, заявляют, что это решение ТИК незаконно. Они направили жалобы в администрацию президента страны, ЦИК России и Следком.

По данным на сайте регионального Центризбиркома, в Горсовет Стерлитамака по партийным спискам выдвигаются 73 кандидата, по избирательным округам — 72 человека.

В партийных списках значатся глава рескома КПРФ Юнир Кутлугужин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Госдумы от Башкирии Иван Сухарев.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 05.08.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выборы только для своих: Пыльные куклы из чемодана
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Нет, а Вы чего хотели?!
Один мужик сказал: "всякая власть лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться". Всякая власть, есть власть пока она находится у власти. Другими словами, легитимность власти подтверждается тем, что власть является властью. Любая власть, независимо какого она происхождения и каких измов и идеалов всегда будет бороться за своё сохранение, пока она является действительной властью. Таким образом, сохранение власти любым путём является адекватной с точки зрения сохранения власти.
"Вот такая, понимаешь, загогулина получается" /Б.Н.Ельцин/



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  • Гость
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  • 2 | 05.08.2020, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще-то выборы установлены цивилизацией для того, чтобы не было революций. За что убили Б.Е.Немцова, - он посмел Путину напомнить что в горячо любимой Америке тоже был бардак с выборами, потом пару председателей избиркомов отстрелили и навели порядок. У Путина дочка избиркома одну насмерть другую на инвалидность задавил а и ей Путин условно дал!
Кстати последняя путинская афера: строит в Польше американскую военную базу за 1,5 млрд$ ! Это в стране где дети умирают с диагнозом нехватка бюджетных средств!



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  • Эксперт
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  • 3 | 05.08.2020, 11:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68783 | Рейтинг: +11867,1
Они уже давно откровенно плюют на свои же законы - делают, как им выгодно. Бои местного значения в прошлом году в Москве и в Питере - это наглядно показали - тем, кто следил за ними.
Да и в Уфе - история с Лилией Чанышевой - была весьма показательна.
Этот год - отличается лишь еще большей наглостью и цинизмом.



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  • Гость
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  • 4 | 05.08.2020, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.08.2020, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
==============
.....У Путина дочка избиркома одну насмерть другую на инвалидность задавил а и ей Путин условно дал!
Кстати последняя путинская афера: строит в Польше американскую военную базу за 1,5 млрд$ ! Это в стране где дети умирают с диагнозом нехватка бюджетных средств!
=================
Что за бред????
Толи я выжил из ума, али автор с глубокого бодуна ?



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