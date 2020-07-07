Выборы только для своих: Пыльные куклы из чемодана

О решении комиссии стало известно сегодня. Как сообщает “Медиакорсеть”, регистрацию не прошли только независимые кандидаты. В их подписных листах ТИК нашел нарушения.Как рассказал “Эху” один из незарегистрированных кандидатов Андрей Басманов, комиссия посчитала нарушением, что в подписных листах некоторые избиратели не указывали город, а писали только название улицы. При этом, как утверждает Басманов, в законе не указано, что так делать нельзя.Басманов — активист, организатор протестных акций. Он организовывал акцию против повышения пенсионного возраста и решение об отказе в регистрации он связывает со своей политической деятельностью.Кандидаты, которым было отказано в регистрации, заявляют, что это решение ТИК незаконно. Они направили жалобы в администрацию президента страны, ЦИК России и Следком.По данным на сайте регионального Центризбиркома, в Горсовет Стерлитамака по партийным спискам выдвигаются 73 кандидата, по избирательным округам — 72 человека.В партийных списках значатся глава рескома КПРФ Юнир Кутлугужин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Госдумы от Башкирии Иван Сухарев.