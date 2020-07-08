Азата Галина посадят за экстремизм? Или наградят орденом Салавата Юлаева?

Марат Гареев — журналист.
Из Facebook.
В связи с последними событиями знаете, о чём подумалось. Вот на Саитову за разжигание межнациональной розни заяву в полицию написали (кстати, кто в курсе, чем кончилось?)
А на «простого уфимца Азата» кто-нибудь напишет заяву? Там ведь ситуация стопроцентно аналогичная: «Уезжайте в свою Армению» = «Уезжай в своё Иваново».
Конечно, мы все всё понимаем и про двойные стандарты, и про аульность всеобщую. И про то, что в защиту «простого уфимского парня Азата» подключились не только друзья-блогеры, но и СПЧ (см. Гайсину).
Кстати, возникает вопрос: а чем так дорог «друг Азат», что ради него позорят и опускают не только Башинформ, но и целый СПЧ?
Вот такие размышления.
По моим данным, врубание за «простого уфимского парня Азата» Гайсиной — ее личная (уверен: попросили) инициатива, другие члены СПЧ не в курсе происходящего.
Марат Гареев, Эхо Москвы
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Артур Дмитриев: Добро пожаловать в республику нового тысячелетия. Добро пожаловать — если ты башкир, конечно же
Вообще в ситуации, когда начальник правового управления администрации главы Башкирии Хабирова предлагает русскому инспектору Рыбнадзора ехать в свое Иваново, потому что он башкир и тут хозяин впечатляет даже не то, что в администрации главы республик чуть менее, чем сплошь какие-то дегенераты, а то что администрация Хабирова с помощью госСМИ пытается не не просто обелить своего сотрудника, а еще и очернить инспектора.
Получается, что шовинизм Рахимова, когда, если ты не башкир, то никуда не попадешь, искореняемая Хамитовым, снова вернулся. Добро пожаловать в республику нового тысячелетия. Добро пожаловать — если ты башкир, конечно же. Интересно, а Хабиров отмечает победу над фашизмом девятого мая или не особенно, учитывая подобную позицию его администрации? Тут уже и шутки про гяуляйтера Башкортостана с крепкими борцовскими плечами уже не кажутся прям уж шутками.
Я, если честно, с трудом различаю националистов, нацистов и фашистов, впрочем это и не надо делать, в определении ур-фашизма Умберто Эко одним из пунктов как раз идет национализм. Мне не хочется копаться в оттенках коричневого, понятно только одно — человек, который гордится своей национальностью, просто не знает, чем гордиться еще. Национальность и то, что рацион зайца на треть состоит из собственных экскрементов — относятся к человеку одинаковым образом — он ничего не сделал для того, чтобы это произошло.
Артур Дмитриев, Эхо Москвы
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Клевое дело
Конфликт чиновника администрации главы Башкирии и инспектора рыбнадзора потянул на два протокола.
Двумя административными протоколами — за нарушение правил рыболовства и неповиновение законному распоряжению должностного лица — завершилась для начальника государственно-правового управления администрации главы Башкирии Азата Галина рыбалка на озере Чебаркуль в Абзелиловском районе. 31 июля он был задержан инспектором Средневолжского территориального управления Росрыболовства Константином Ламзутовым при вылове щуки, размером меньше разрешенной к вылову. Нарушение господин Галин не признал, пообещал, что инспектор больше не будет работать в этой должности, рекомендовал тому «ехать в свою Ивановскую область», так как сам он «башкир» и «находится на своей территории». Стороны настаивают на уголовном преследовании друг друга. Азат Галин обвиняет инспектора в вымогательстве 5 тыс. руб., а инспектор чиновника — в оскорблении представителя власти и возбуждении ненависти по национальному признаку.
На начальника государственно-правового управления администрации главы Башкирии Азата Галина составлены два административных протокола: за нарушение правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ).
31 июля чиновник был задержан сотрудниками рыбнадзора на озере Чебаркуль Абзелиловского района при вылове щуки длиной 29 см, что на 3 см меньше размера, разрешенного к вылову.
Протоколы на чиновника составил государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Башкортостан Средневолжского территориального управления Росыболовства Константин Ламзутов. Он зафиксировал нарушение во время рейда, арестовал орудия лова — лодку, спиннинг и лодочный мотор.
Господин Галин факт нарушения не признал. Как следует из распространенной в социальных сетях видеозаписи разговора с инспектором, чиновник отказался предоставить документы, подтверждающие личность, назвался депутатом, на замечание о нарушении заявил:
Сегодня инспектор, вечером не инспектор. Я тебе гарантирую.
Увидев служебное удостоверение сотрудника рыбнадзора, он спросил: «Это что за хрень такая? Ты мне сначала паспорт покажи, по какому праву требуешь документы».
В разгар разговора Азат Галин заявил:
«Слушай, ты вообще откуда взялся? Езжай в свою Ивановскую область!» и добавил: «Я — башкир, на своей территории нахожусь».
Ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ предусматривает штраф от 2 до 5 тыс. Так как ответчик вины не признал, административное дело передано на рассмотрение по месту его жительства — в Кировский районный суд Уфы.
Ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ предусматривает наказание от предупреждения до 1 тыс. руб. штрафа. Это дело передано на рассмотрение Абзелиловского районного суда — по месту совершения правонарушения.
Инспектор Ламзутов подготовил заявления в Следственный комитет, МВД и ФСБ, в котором просит проверить Азата Галина на признаки оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ) и возбуждения ненависти либо вражды по национальному признаку (ст. 282 УК РФ).
Азат Галин, в свою очередь, заявил в полицию, что инспектор вымогал у него 5 тыс. руб. взятки и якобы показывал пять пальцев, намекая на желаемую сумму.
В МВД по Башкирии сообщили “Ъ-Уфа“, что заявление госслужащего будет передано в Следственный комитет.
Кроме заявления о вымогательстве глава государственно-правового управления администрации республики подготовил заявление в Следственный комитет, в котором просит проверить инспектора на признаки превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), и еще одно заявление в полицию с требованием проверить Константина Ламзутова на признаки клеветы.
Инспектор написал в протоколе о неповиновении, что я был пьян, хотя приехавшие на место сотрудники ГИБДД зафиксировали ноль промилле»,— сообщил господин Галин.
Он также уверен, что после задержания сотрудники рыбнадзора подменили щуку, так как «та щука, которая лежала в садке, и которая замерялась, — две совершенно разные рыбы». «Это просто подстава. Та, которую замеряли, была уже высохшая и с запашком. Я (свой улов.— “Ъ-Уфа“) оценивал на глаз — большим и указательным пальцем, линейки не было. Явно было более 32 см»,— возмущен господин Галин.
Фразу с пожеланием инспектору «ехать в свою Ивановскую область» он объяснил “Ъ-Уфа“ тем, что Константин Ламзутов ему якобы сообщил, что он родом из этой области, когда они ждали приезда полиции.
Естественно, я его послал по месту жительства»,— сказал господин Галин.
Константин Ламзутов, между тем, сказал, что такую информацию чиновнику не давал, так как родился и живет в Башкирии.
Озеро Чебаркуль с 2016 года находится в аренде у компании «Абзелилрыба». Представители компании для комментариев пока недоступны.
В пресс-службе Росрыболовства заявили “Ъ-Уфа“, что ознакомились с видеоматериалами конфликта и считают «поведение товарища Галина неадекватным».
Заместитель председателя правления Ассоциации охотников и рыболовов Башкирии Борис Ковязин отмечает, что «есть общепринятые нормы к размеру рыбы, которые прописаны в федеральном законодательстве и правилами рыболовства». «Другой вопрос, что доходит до того, что рыбаки должны носить с собой на рыбалку рулетку и весы, чтобы измерять выловленную рыбу. Но это вопрос не к контролирующим органам, а к тем, кто такие законы у нас придумал»,— отметил он. Представитель ассоциации сомневается в том, что инспектор намекал на взятку за такую незначительное нарушение: «Зачем инспектору брать взятку за рыбку весом 300 граммов? Рыба всего одна, поэтому максимальный штраф, который грозил гражданину, — 2 тыс. руб. Какой смысл просить 5 тыс. руб.? Не вяжется одно с другим»,— отметил Борис Ковязин.
Председатель коллегии адвокатов «Валиуллин, Захаров и партнеры» Марат Валиуллин отмечает, что перспективы возбуждения уголовных дел, если стороны обратятся с этими заявлениями, будут зависеть от качества доказательной базы. «Теоретически любое должностное лицо можно обвинить в вымогательстве взятки, но попробуйте это доказать, — отмечает эксперт.— Что касается заявлений, которые планирует подавать инспектор, то они тоже должны быть подкреплены доказательствами. При необходимости следствие может заказать лингвистическую экспертизу высказываний чиновника»,— отметил эксперт.
Влада Шипилова, Коммерсант
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Азата Галина посадят за экстремизм? Или наградят орденом Салавата Юлаева?
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