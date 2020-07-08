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Азата Галина посадят за экстремизм? Или наградят орденом Салавата Юлаева?

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Марат Гареев: Там ведь ситуация стопроцентно аналогичная: «Уезжайте в свою Армению» = «Уезжай в своё Иваново».

Азата Галина посадят за экстремизм? Или наградят орденом Салавата Юлаева?


Марат Гареев — журналист.

Из Facebook.

В связи с последними событиями знаете, о чём подумалось. Вот на Саитову за разжигание межнациональной розни заяву в полицию написали (кстати, кто в курсе, чем кончилось?)

А на «простого уфимца Азата» кто-нибудь напишет заяву? Там ведь ситуация стопроцентно аналогичная: «Уезжайте в свою Армению» = «Уезжай в своё Иваново».

Конечно, мы все всё понимаем и про двойные стандарты, и про аульность всеобщую. И про то, что в защиту «простого уфимского парня Азата» подключились не только друзья-блогеры, но и СПЧ (см. Гайсину).

Кстати, возникает вопрос: а чем так дорог «друг Азат», что ради него позорят и опускают не только Башинформ, но и целый СПЧ?

Вот такие размышления.

По моим данным, врубание за «простого уфимского парня Азата» Гайсиной — ее личная (уверен: попросили) инициатива, другие члены СПЧ не в курсе происходящего.

Марат Гареев, Эхо Москвы
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***

Артур Дмитриев: Добро пожаловать в республику нового тысячелетия. Добро пожаловать — если ты башкир, конечно же

Вообще в ситуации, когда начальник правового управления администрации главы Башкирии Хабирова предлагает русскому инспектору Рыбнадзора ехать в свое Иваново, потому что он башкир и тут хозяин впечатляет даже не то, что в администрации главы республик чуть менее, чем сплошь какие-то дегенераты, а то что администрация Хабирова с помощью госСМИ пытается не не просто обелить своего сотрудника, а еще и очернить инспектора.

Получается, что шовинизм Рахимова, когда, если ты не башкир, то никуда не попадешь, искореняемая Хамитовым, снова вернулся. Добро пожаловать в республику нового тысячелетия. Добро пожаловать — если ты башкир, конечно же. Интересно, а Хабиров отмечает победу над фашизмом девятого мая или не особенно, учитывая подобную позицию его администрации? Тут уже и шутки про гяуляйтера Башкортостана с крепкими борцовскими плечами уже не кажутся прям уж шутками.

Я, если честно, с трудом различаю националистов, нацистов и фашистов, впрочем это и не надо делать, в определении ур-фашизма Умберто Эко одним из пунктов как раз идет национализм. Мне не хочется копаться в оттенках коричневого, понятно только одно — человек, который гордится своей национальностью, просто не знает, чем гордиться еще. Национальность и то, что рацион зайца на треть состоит из собственных экскрементов — относятся к человеку одинаковым образом — он ничего не сделал для того, чтобы это произошло.

Артур Дмитриев, Эхо Москвы
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***

Клевое дело

Конфликт чиновника администрации главы Башкирии и инспектора рыбнадзора потянул на два протокола.

Двумя административными протоколами — за нарушение правил рыболовства и неповиновение законному распоряжению должностного лица — завершилась для начальника государственно-правового управления администрации главы Башкирии Азата Галина рыбалка на озере Чебаркуль в Абзелиловском районе. 31 июля он был задержан инспектором Средневолжского территориального управления Росрыболовства Константином Ламзутовым при вылове щуки, размером меньше разрешенной к вылову. Нарушение господин Галин не признал, пообещал, что инспектор больше не будет работать в этой должности, рекомендовал тому «ехать в свою Ивановскую область», так как сам он «башкир» и «находится на своей территории». Стороны настаивают на уголовном преследовании друг друга. Азат Галин обвиняет инспектора в вымогательстве 5 тыс. руб., а инспектор чиновника — в оскорблении представителя власти и возбуждении ненависти по национальному признаку.

На начальника государственно-правового управления администрации главы Башкирии Азата Галина составлены два административных протокола: за нарушение правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ).

31 июля чиновник был задержан сотрудниками рыбнадзора на озере Чебаркуль Абзелиловского района при вылове щуки длиной 29 см, что на 3 см меньше размера, разрешенного к вылову.

Протоколы на чиновника составил государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Башкортостан Средневолжского территориального управления Росыболовства Константин Ламзутов. Он зафиксировал нарушение во время рейда, арестовал орудия лова — лодку, спиннинг и лодочный мотор.

Господин Галин факт нарушения не признал. Как следует из распространенной в социальных сетях видеозаписи разговора с инспектором, чиновник отказался предоставить документы, подтверждающие личность, назвался депутатом, на замечание о нарушении заявил:

Сегодня инспектор, вечером не инспектор. Я тебе гарантирую.

Увидев служебное удостоверение сотрудника рыбнадзора, он спросил: «Это что за хрень такая? Ты мне сначала паспорт покажи, по какому праву требуешь документы».

В разгар разговора Азат Галин заявил:

«Слушай, ты вообще откуда взялся? Езжай в свою Ивановскую область!» и добавил: «Я — башкир, на своей территории нахожусь».

Ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ предусматривает штраф от 2 до 5 тыс. Так как ответчик вины не признал, административное дело передано на рассмотрение по месту его жительства — в Кировский районный суд Уфы.

Ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ предусматривает наказание от предупреждения до 1 тыс. руб. штрафа. Это дело передано на рассмотрение Абзелиловского районного суда — по месту совершения правонарушения.

Инспектор Ламзутов подготовил заявления в Следственный комитет, МВД и ФСБ, в котором просит проверить Азата Галина на признаки оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ) и возбуждения ненависти либо вражды по национальному признаку (ст. 282 УК РФ).

Азат Галин, в свою очередь, заявил в полицию, что инспектор вымогал у него 5 тыс. руб. взятки и якобы показывал пять пальцев, намекая на желаемую сумму.

В МВД по Башкирии сообщили “Ъ-Уфа“, что заявление госслужащего будет передано в Следственный комитет.

Кроме заявления о вымогательстве глава государственно-правового управления администрации республики подготовил заявление в Следственный комитет, в котором просит проверить инспектора на признаки превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), и еще одно заявление в полицию с требованием проверить Константина Ламзутова на признаки клеветы.

Инспектор написал в протоколе о неповиновении, что я был пьян, хотя приехавшие на место сотрудники ГИБДД зафиксировали ноль промилле»,— сообщил господин Галин.

Он также уверен, что после задержания сотрудники рыбнадзора подменили щуку, так как «та щука, которая лежала в садке, и которая замерялась, — две совершенно разные рыбы». «Это просто подстава. Та, которую замеряли, была уже высохшая и с запашком. Я (свой улов.— “Ъ-Уфа“) оценивал на глаз — большим и указательным пальцем, линейки не было. Явно было более 32 см»,— возмущен господин Галин.

Фразу с пожеланием инспектору «ехать в свою Ивановскую область» он объяснил “Ъ-Уфа“ тем, что Константин Ламзутов ему якобы сообщил, что он родом из этой области, когда они ждали приезда полиции.

Естественно, я его послал по месту жительства»,— сказал господин Галин.

Константин Ламзутов, между тем, сказал, что такую информацию чиновнику не давал, так как родился и живет в Башкирии.

Озеро Чебаркуль с 2016 года находится в аренде у компании «Абзелилрыба». Представители компании для комментариев пока недоступны.

В пресс-службе Росрыболовства заявили “Ъ-Уфа“, что ознакомились с видеоматериалами конфликта и считают «поведение товарища Галина неадекватным».

Заместитель председателя правления Ассоциации охотников и рыболовов Башкирии Борис Ковязин отмечает, что «есть общепринятые нормы к размеру рыбы, которые прописаны в федеральном законодательстве и правилами рыболовства». «Другой вопрос, что доходит до того, что рыбаки должны носить с собой на рыбалку рулетку и весы, чтобы измерять выловленную рыбу. Но это вопрос не к контролирующим органам, а к тем, кто такие законы у нас придумал»,— отметил он. Представитель ассоциации сомневается в том, что инспектор намекал на взятку за такую незначительное нарушение: «Зачем инспектору брать взятку за рыбку весом 300 граммов? Рыба всего одна, поэтому максимальный штраф, который грозил гражданину, — 2 тыс. руб. Какой смысл просить 5 тыс. руб.? Не вяжется одно с другим»,— отметил Борис Ковязин.

Председатель коллегии адвокатов «Валиуллин, Захаров и партнеры» Марат Валиуллин отмечает, что перспективы возбуждения уголовных дел, если стороны обратятся с этими заявлениями, будут зависеть от качества доказательной базы. «Теоретически любое должностное лицо можно обвинить в вымогательстве взятки, но попробуйте это доказать, — отмечает эксперт.— Что касается заявлений, которые планирует подавать инспектор, то они тоже должны быть подкреплены доказательствами. При необходимости следствие может заказать лингвистическую экспертизу высказываний чиновника»,— отметил эксперт.

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • 1 | 06.08.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отец национализма среди башкир-шайка муртазела,их главаря и надо судить.



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  • 2 | 06.08.2020, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Азата Галина посадят за экстремизм? Или наградят орденом Салавата Юлаева?
=====================================
Посадят его или отмажут, в любом случае он достоин ордена салаватки,- этого националиста и бандита.
А вообще то надо смотреть в корень: обратите внимание муртазинские времена возвращаются благодаря гадию, и чтобы он там не говорил, он как был выкормышем муртазла, так им и остался!
Незнаю, надолго ли хватит терпения у небошкирского населения Уфимской губернии....



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  • 3 | 06.08.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чуваки из Германии пишут - давно уже с линейкой на рыбалку ходят, штрафы там офуенные. А тут и рыбку съесть и на ..сесть
Не ребята , рыбалка (не промысловая) - это удовольствие , а за удовольствие всегда надо платить . Могу конечно согласиться, что безработному (да и работяге иногда) жрать дома нечего и тут подножий корм - подспорье в хозяйстве, но вот регионального чиновника в должности голодающего представить не могу.
Да и хрен бы сым , попался и попался, как тупая из астрахАни пишет - проступок то яйца выеденного не стОит, но ссцука ПОВЕДЕНИЕ то, как у БЫДЛАААА. Тут Сткач местный пишет , если тебя остановили правоохранители - нех выёживаться, разговаривай вежливо. Интересно он для всех это пишет или отдельным личностям разрешено?
турк



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  • 4 | 06.08.2020, 10:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68793 | Рейтинг: +11862,9
Суть претензий, турк, в том, что щуренок-карандаш не достиг возраста "полового созревания" - то есть меньше 32 см в длину. Был бы больше - никто бы не стал придираться, как не стал придираться к той мелочевке, что еще была в судке.

И вот этот мудила колхозный - заявляет, что инспектор унес его судок, где была щучка в 33 см, а когда вернулся - то там был щуренок в 29см и стал показывать ему пятерню - мол с тебя 5 тыщ.
Далее - он сам признался, что выпил банку пива(ну да, ну да - верим, но дело не в этом, пить за рулем нельзя, а на рыбалке никто не запрещает) - так вот, приехавшие на вызов дэперы, которым он ДВАЖДЫ подул в трубочку, второй раз они для этого увели его за свою машину - заявили, что тестер не показал содержание алкоголя в парах... здОрово! Пиво безалкогольное штоли было?
Просто дэперам Галин показал корочки - да и, похоже, за 20 лет, что Галин рыбачет на Чебаркуле - местные дэперы его уже знают...



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  • 5 | 06.08.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чиновник чиновником, а нечто человеческое осталось - не выдержал ляпнул - не забудь незваный, здесь не твой огород



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  • 6 | 06.08.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 06.08.2020, 10:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68788 | Рейтинг: +11865,6
Суть претензий, турк, в том, что щуренок-карандаш не достиг возраста "полового созревания" - то есть меньше 32 см в длину. Был бы больше - никто бы не стал придираться, как не стал придираться к той мелочевке, что еще была в судке.

И вот этот мудила колхозный - заявляет, что инспектор унес его судок, где была щучка в 33 см, а когда вернулся - то там был щуренок в 29см и стал показывать ему пятерню - мол с тебя 5 тыщ.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Для сведения: не судок, а садок! Очень Опытный



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  • 7 | 06.08.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 06.08.2020, 10:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68788 | Рейтинг: +11865,6
Суть претензий, турк, в том, что щуренок-карандаш не достиг возраста "полового созревания" - то есть меньше 32 см в длину. Был бы больше - никто бы не стал придираться, как не стал придираться к той мелочевке, что еще была в судке....
_____________________________-
да так то я в понятках... чё мне мякиш то разжевывать? это астраханской нацистке отрыгивать из зоба надо, чтоб проглотить могла
турк



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  • 8 | 06.08.2020, 11:36 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31639 | Рейтинг: -712,2
чё мне мякиш то разжевывать? это астраханской нацистке отрыгивать из зоба надо, чтоб проглотить могла
турк
-----------------------
Ты жуешь мякиш и прочую пищу для чего - чтобы производить экскременты. А экскременты производишь для чего - чтобы закидывать какашками башкирят-нациков, и вопще все башкирское.
То есть жуешь, чтобы жить, а живёшь, чтоб кидаться какашками.



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  • 9 | 06.08.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Астраханская, скока повторять, что прочитав кучу литературы, ты умнее не становишься.
Где ты видишь, что я против Башкир? Для меня омерзителен допустим Дегтярев в равной степени, как и условный галин.
турк



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  • 10 | 06.08.2020, 11:43 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31639 | Рейтинг: -712,2
4 | 06.08.2020, 10:08 | Автор: Кухарка
"рыбачет"
-------------------
Похоже, у тебя спеллер дурацкий, как ты сама, не заметил ашыпку в слове "рыбачЕт"

А у меня автозаменщик дурацкий, заменил слово рыбачет на "рыбачки".



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  • 11 | 06.08.2020, 11:46 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31639 | Рейтинг: -712,2
условный галин.
турк
----------------
Ты есть условный интернацик, слова не скажи - тут тебе нацик, нацист, а также антисоветчик и враг народа.



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  • 12 | 06.08.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если башлык не сдаст Галина, то все в порядке, коррупционное составляющее республики продолжает развиваться, если снимет и не дай бог посадит, значить испугался участи Фургала. Короче, как не поступит, для общественности он проиграл в очередной раз как и с Шиханами. Стоит обратить внимание на кадровую политику, набираем убогих шовинистов и недалеких дельцов. Случаи будут множиться, приемственности нет, ещё немного и все побегут на поклон к будущему атаману. Кстати, многие уже там побывали.



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  • 13 | 06.08.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 06.08.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отец национализма среди башкир-шайка муртазела,их главаря и надо судить.
==============================
таких как ты фашистов надо судить.



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4

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  • 14 | 06.08.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наказать по полной программе Галина и ему подобных !! Министра культуры Шафикову которая является оголтелой националисткой !!! Сволочи достали своей политикой башкиризации .. Когда этих негодяев уберут ? Вот еще одного гомосека, бывшего министра культуры Абдразакова посадили в оперный театр якобы руководить . Толку как от козла молока . Развалил министерство попал под суд при Хамитове, сейчас разваливает оперный театр . Зарплату 300 тысяч получает, а на работе месяцами нет, потому -что живет в Москве, но башкир и друг Хабирова !!!

Да и Радий как оказалось руководитель никакой обыкновенный ,болтун !!!



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5

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  • 15 | 06.08.2020, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 06.08.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наказать по полной программе Галина и ему подобных !! Министра культуры Шафикову которая является оголтелой националисткой !!! Сволочи достали своей политикой башкиризации .. Когда этих негодяев уберут ? Вот еще одного гомосека, бывшего министра культуры Абдразакова посадили в оперный театр якобы руководить . Толку как от козла молока . Развалил министерство попал под суд при Хамитове, сейчас разваливает оперный театр . Зарплату 300 тысяч получает, а на работе месяцами нет, потому -что живет в Москве, но башкир и друг Хабирова !!!

Да и Радий как оказалось руководитель никакой обыкновенный ,болтун !!!

==================================
фашисты заерзали



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2

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  • 16 | 06.08.2020, 12:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68793 | Рейтинг: +11862,9
Надо понимать, что Галин не только бросил нацистскую фразу - он еще угрожал уволить инспектора - "сегодня ты инспектор, вечером не инспектор". То есть - регионал угрожал федералу, что его влияние распространяется на федеральные надзорные органы.
Ну и вел себя вообще неподобающе, по-гопнически, если кто видел съемку от машины третьим лицом его и инспектора - тот поймет о чем я говорю.
Для тех, кто не видел: в какой-то момент Галин лезет в карман за телефоном и начинает вести съемку сам - просит показать удостоверение, и на реплику, что я уже показывал, продолжает настаивать - инспектор достает из кармана удостоверение, разворачивает его и предъявляет в камеру - НО! Тут Галин - резко убирает свой телефон вниз, отворачивает его, и когда инспектор удостоверение складывает и держит его в опущенной руке он снова начинает снимать и требовать предъявить удостоверение - на протяжении еще пары минут... Вот как это назвать?! Очень позорно выглядит, натуральная подростковая гопота!



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  • 17 | 06.08.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 06.08.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Астраханская, скока повторять, что прочитав кучу литературы, ты умнее не становишься.
Где ты видишь, что я против Башкир? Для меня омерзителен допустим Дегтярев в равной степени, как и условный галин.
турк
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К сожалению они этого понять не могут. Не важно за какие поступки идёт накат на щиновника, важно что он соплеменник и высказывания против отдельного националиста воспринимается как высказывания против всех башкир. Ну, что тут скажешь - минталитЭт.

И-2



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  • # 18 | 06.08.2020, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 19 | 06.08.2020, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
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При Хабирове в Белом доме сменилось около 80 % чиновников. Даже в правовом управлении убрал грамотных, умных, совестливых специалистов. И набрал вот таких галиных. Каждый берет устраивающих его людей. Стало быть Главу вполне устраивают безграмотные, хамоватые националисты.



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6

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  • 20 | 06.08.2020, 12:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68793 | Рейтинг: +11862,9
# 18 | 06.08.2020, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован

я предупреждала, что ложь буду модерить. Зря старалась, ананья.



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