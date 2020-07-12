«Не отдадим Куштау ворам, временщикам и ублюдкам»

На защиту Куштау в Башкортостане собралось более трех тысяч человек. "Живая цепь" ратянулась на четыре километра. Экоактивисты, правозащитники из Совета по правам человека при главе Башкортостана, активисты организации "Башкорт", которая была недавно признана "экстремистской", а также жители городов Сибай, Учалы, Нефтекамск, западных районов Башкортостана сегодня, 9 августа, участвовали во флешмобе "Живая цепь" у горы-шихана Куштау в Ишимбайском районе республики. Среди них были также известные ученые, артисты, кинорежиссеры, много уфимской интеллигенции, сообщает корреспондент "Idel.Реалии" с места события."Живая цепь" растянулась не менее, чем на 4 км вдоль горы. Наряду с лозунгами "Куштау яшә!" ("Живи, Куштау!" - башк.), "Куштау, мы с тобой", участники предъявили политические требования, выразив протест политике главы Башкортостана Радия Хабирова и солидарность с событиями в Хабаровске.В первых числах августа на Куштау началась валка леса и разметка участков для последующих буровых работ. Жители поселков вблизи Куштау и экоактивисты из других районов и городов Башкортостана начали собираться на защиту горы с понедельника 3 августа, когда стало известно, что содовая компания начала активную подготовку к проведению геоллогоразведочных работ. О том, что такие работы должны пройти летом, АО "Сырьевая компания", являющееся дочерней "Башкирской содовой компании" (БСК), уведомила местных жителей в начале июля. После этого местные жители и республиканские активисты провели у горы несколько массовых флешмобов, но это не остановило промышленников. Полиция в четверг задержала протестующих местных жителей и экоактивистов, приехавших защищать гору от разработки содовой компанией.Сегодня полиции не было, флешмоб длился чуть более часа, в конце которого было записано коллективное видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором участники попросили разобраться с ситуацией вокруг Куштау. "Гринпис" обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг подготовки к разработке шихана Куштау в Башкортостане. На этой территории живут более 40 видов редких животных и растений, занесённых в Красные книги России и Башкортостана.Руководство "Башкирской содовой компании" (БСК) продолжает заявлять, что разработка шихан не оказывает никакого влияния на экологию республики. Несмотря на активные протесты жителей республики, в августе 2019 года компания получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет. Хронологию развития событий вокруг промышленной разработки и ситуации вокруг нее можно прочитать здесь.