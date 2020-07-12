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«Не отдадим Куштау ворам, временщикам и ублюдкам»

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На защиту Куштау в Башкортостане собралось более трех тысяч человек. "Живая цепь" ратянулась на четыре километра. Экоактивисты, правозащитники из Совета по правам человека при главе Башкортостана, активисты организации "Башкорт", которая была недавно признана "экстремистской", а также жители городов Сибай, Учалы, Нефтекамск, западных районов Башкортостана сегодня, 9 августа, участвовали во флешмобе "Живая цепь" у горы-шихана Куштау в Ишимбайском районе республики. Среди них были также известные ученые, артисты, кинорежиссеры, много уфимской интеллигенции, сообщает корреспондент "Idel.Реалии" с места события.

«Не отдадим Куштау ворам, временщикам и ублюдкам»


"Живая цепь" растянулась не менее, чем на 4 км вдоль горы. Наряду с лозунгами "Куштау яшә!" ("Живи, Куштау!" - башк.), "Куштау, мы с тобой", участники предъявили политические требования, выразив протест политике главы Башкортостана Радия Хабирова и солидарность с событиями в Хабаровске.

В первых числах августа на Куштау началась валка леса и разметка участков для последующих буровых работ. Жители поселков вблизи Куштау и экоактивисты из других районов и городов Башкортостана начали собираться на защиту горы с понедельника 3 августа, когда стало известно, что содовая компания начала активную подготовку к проведению геоллогоразведочных работ. О том, что такие работы должны пройти летом, АО "Сырьевая компания", являющееся дочерней "Башкирской содовой компании" (БСК), уведомила местных жителей в начале июля. После этого местные жители и республиканские активисты провели у горы несколько массовых флешмобов, но это не остановило промышленников. Полиция в четверг задержала протестующих местных жителей и экоактивистов, приехавших защищать гору от разработки содовой компанией.

Сегодня полиции не было, флешмоб длился чуть более часа, в конце которого было записано коллективное видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором участники попросили разобраться с ситуацией вокруг Куштау. "Гринпис" обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг подготовки к разработке шихана Куштау в Башкортостане. На этой территории живут более 40 видов редких животных и растений, занесённых в Красные книги России и Башкортостана.

Руководство "Башкирской содовой компании" (БСК) продолжает заявлять, что разработка шихан не оказывает никакого влияния на экологию республики. Несмотря на активные протесты жителей республики, в августе 2019 года компания получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет. Хронологию развития событий вокруг промышленной разработки и ситуации вокруг нее можно прочитать здесь.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 10.08.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Не отдадим Куштау ворам, временщикам и ублюдкам»
======================================
А чего мелочится то, надо смотреть ширше:
- Не отдадит газ ворам, временщикам и ублюдкам
- Не отдадим нефть ворам, временщикам и ублюдкам
- Не отдадим заводы и фабрики ворам, временщикам и ублюдкам
- Не отдадим власть ворам, временщикам и ублюдкам
- и т.д. и т.п.
Кстати: Шиха́н — одиночный холм (сопка), хорошо выделяющийся в рельефе; останцовая возвышенность с правильными склонами и вершиной.
В Западном Приуралье шиханы представляют собой остатки рифов древних морей, сложенные из известняков. На Урале шиханами называют скалистые вершины гор. / см. ВикипедиЯ /
И судьба этой сопки, как и других соседних с ней давно предрешена,что лично меня ну совершенно не калышит....



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  • Участник
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  • 2 | 10.08.2020, 11:52 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1416 | Рейтинг: +91,3
“1 | 10.08.20 Не зарегистрирован …Куштау ворам, временщикам и ублюдкам»
======================================
… судьба этой сопки, как и других соседних с ней давно предрешена, что лично меня ну совершенно не калышит....”

Да уж видно, что “не КАЛЫШИТ”

Зато у одарителей БСК, с Шиханами впридачу, КАЛЫШИТСЯ, что аж ляжки трут.
И считают деньки, когда разрешат рвануть по Юрьичу маршруту, чтоб зажигать на 10 поколении вперёд от одной только сделки.

Тем более за подобное на госуровне только поощряется - тому же бабаю столько орденов понавручали, видимо с завершением сделок по стыбре за гроши башТЭК.
Тут уж только Алга, до дна, до дна…



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