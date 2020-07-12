Нафталиновая кукла пытается расправиться с народными кандидатами

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Башкирии направило в суд заявление к территориальной избирательной комиссии Чекмагушевского района, в котором просит отменить регистрацию кандидата в депутаты районного совета местного активиста Руслана Нуртдинова.Кандидат был зарегистрирован 18 июля в одномандатном избирательном округе №17, он идет самовыдвижением.Руслан Нуртдинов известен в своем муниципалитете как активный критик районной администрации. Он ездит на машине со слоганом «Я против Путина».В заявлении, которое подписал глава башкирского отделения «Справедливой России», депутат Курултая Юрий Игнатьев, говорится, что кандидат самовольно изменил форму бланка подписных листов и вместо «проживающего» написал «проживающего по адресу». Таким образом, форма бланка подписных листов не соответствует требованиям приложения к ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав ...», считают представители «Справедливой России».Кроме того, по мнению административного истца, кандидат указал неполные сведения об адресе своего проживания, не указав улицу и номер дома, «чем ввел в заблуждение подписавшихся в подписных листах лиц», отмечается в иске.Помимо этого, считает истец, кандидат превысил максимально допустимое число подписей избирателей — 14, представив 15 подписей в поддержку своего выдвижения. Одна подпись в подписном листе зачеркнута, но исправление специальным образом не оговорено. Таким образом, полагает заявитель, все подписи в подписных листах должны быть признаны недейтствиельными.Выборы депутатов районного совета назначены на 13 сентября.Ранее ТИК Чекмагушевского района зарегистрировала в округе №17, где баллотируется Руслан Нуртдинов, двух кандидатов с такими же именем и фамилией, но проживающих в других муниципалитетах.