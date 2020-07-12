Нафталиновая кукла пытается расправиться с народными кандидатами

Кандидат был зарегистрирован 18 июля в одномандатном избирательном округе №17, он идет самовыдвижением.
Руслан Нуртдинов известен в своем муниципалитете как активный критик районной администрации. Он ездит на машине со слоганом «Я против Путина».
В заявлении, которое подписал глава башкирского отделения «Справедливой России», депутат Курултая Юрий Игнатьев, говорится, что кандидат самовольно изменил форму бланка подписных листов и вместо «проживающего» написал «проживающего по адресу». Таким образом, форма бланка подписных листов не соответствует требованиям приложения к ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав ...», считают представители «Справедливой России».
Кроме того, по мнению административного истца, кандидат указал неполные сведения об адресе своего проживания, не указав улицу и номер дома, «чем ввел в заблуждение подписавшихся в подписных листах лиц», отмечается в иске.
Помимо этого, считает истец, кандидат превысил максимально допустимое число подписей избирателей — 14, представив 15 подписей в поддержку своего выдвижения. Одна подпись в подписном листе зачеркнута, но исправление специальным образом не оговорено. Таким образом, полагает заявитель, все подписи в подписных листах должны быть признаны недейтствиельными.
Выборы депутатов районного совета назначены на 13 сентября.
Ранее ТИК Чекмагушевского района зарегистрировала в округе №17, где баллотируется Руслан Нуртдинов, двух кандидатов с такими же именем и фамилией, но проживающих в других муниципалитетах.
Влада Шипилова, Коммерсант
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