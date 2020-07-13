Накопительный эффект Радия

Екатерина Телина: Почти каждый раз звучит одно и то же — конфликта нет, в Башкирии все прекрасно и спокойно. И недовольных на самом деле нет.Екатерина Телина – журналист.Накопительный эффектСибай, дельфинарий, ковид-статистика, РКБ, парады и «чума», оскорбления людей представителями власти Башкирии, шовинизм чиновника-рыбака, вырубка деревьев на Советской, Руставели, сирота на коленях перед домом правительства, штрафы врачей за «вспышки», противостояние у Куштау…Далеко не полный список публичных скандалов власть VS общество и связанных с ними проблем за короткий период.Почти каждый раз звучит одно и то же — конфликта нет, в Башкирии все прекрасно и спокойно. И недовольных на самом деле нет. Есть проплаченный организованный протест, проплачен он кем угодно нехорошим, и те, кто в нем участвует, тоже хотят плохого, в отличие от власти, которая хочет только хорошего.Казалось бы, какая замечательная штука — мгновенно обесценивает любые попытки гражданского общества восстановить справедливость или здравый смысл, попытки защитить свои ценности и ценное, идеи и действия.Ирония в том, что информационные архитекторы так часто повторяют «все куплены/о», что сами в это поверили. И находят подтверждающие «факты».Они уверены — значительная часть общества отстаивать горы или липы, права дельфинов и безопасную среду городского жителя, право на правдивую информацию, право не склонять голову перед оскорблениями от кого угодно без коммерческой подоплеки и без кукловодов в тени попросту не способна. Что общество не может и не будет делать все это только лишь по зову сердца. Из-за традиционного воспитания. Из-за общего культурного кода и обычных ценностей обычного человека.Чтобы ни было. Как бы ни складывалось. Затаптывать и увечить в прямом смысле слова пожилую женщину у Куштау — неприемлемо. Бить и толкать стариков, равно как и детей — неприемлемо. Штрафовать рядовых врачей за вспышку и награждать главврача за успешную борьбу — неприемлемо.Оправдывать высказывание про Иваново — неприемлемо. Организация ночных рейдов с попыткой навязать драку — неприемлемо. Сажать людей за мирное отстаивание своих ценностей — неприемлемо. Девальвировать правду — неприемлемо. Насилие — неприемлемо!Все, что происходит в общественно — политическом пространстве республики за последние полтора-два года имеет накопительный эффект. В том числе и благодаря ему интервалы между конфликтами будут сокращаться, а сами конфликты станут расширяться вглубь и вширь. Удельный вес несправедливости медленно, капля за каплей, подбирается к критической массе и по стране, и по Башкирии.Господа, вам кажется, что у вас все под контролем?Перекреститесь. Помогает.