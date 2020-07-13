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Накопительный эффект Радия

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Екатерина Телина: Почти каждый раз звучит одно и то же — конфликта нет, в Башкирии все прекрасно и спокойно. И недовольных на самом деле нет.

Накопительный эффект Радия


Екатерина Телина – журналист.

Накопительный эффект

Сибай, дельфинарий, ковид-статистика, РКБ, парады и «чума», оскорбления людей представителями власти Башкирии, шовинизм чиновника-рыбака, вырубка деревьев на Советской, Руставели, сирота на коленях перед домом правительства, штрафы врачей за «вспышки», противостояние у Куштау…

Далеко не полный список публичных скандалов власть VS общество и связанных с ними проблем за короткий период.

Почти каждый раз звучит одно и то же — конфликта нет, в Башкирии все прекрасно и спокойно. И недовольных на самом деле нет. Есть проплаченный организованный протест, проплачен он кем угодно нехорошим, и те, кто в нем участвует, тоже хотят плохого, в отличие от власти, которая хочет только хорошего.

Казалось бы, какая замечательная штука — мгновенно обесценивает любые попытки гражданского общества восстановить справедливость или здравый смысл, попытки защитить свои ценности и ценное, идеи и действия.

Ирония в том, что информационные архитекторы так часто повторяют «все куплены/о», что сами в это поверили. И находят подтверждающие «факты».

Они уверены — значительная часть общества отстаивать горы или липы, права дельфинов и безопасную среду городского жителя, право на правдивую информацию, право не склонять голову перед оскорблениями от кого угодно без коммерческой подоплеки и без кукловодов в тени попросту не способна. Что общество не может и не будет делать все это только лишь по зову сердца. Из-за традиционного воспитания. Из-за общего культурного кода и обычных ценностей обычного человека.

Чтобы ни было. Как бы ни складывалось. Затаптывать и увечить в прямом смысле слова пожилую женщину у Куштау — неприемлемо. Бить и толкать стариков, равно как и детей — неприемлемо. Штрафовать рядовых врачей за вспышку и награждать главврача за успешную борьбу — неприемлемо.

Оправдывать высказывание про Иваново — неприемлемо. Организация ночных рейдов с попыткой навязать драку — неприемлемо. Сажать людей за мирное отстаивание своих ценностей — неприемлемо. Девальвировать правду — неприемлемо. Насилие — неприемлемо!

Все, что происходит в общественно — политическом пространстве республики за последние полтора-два года имеет накопительный эффект. В том числе и благодаря ему интервалы между конфликтами будут сокращаться, а сами конфликты станут расширяться вглубь и вширь. Удельный вес несправедливости медленно, капля за каплей, подбирается к критической массе и по стране, и по Башкирии.

Господа, вам кажется, что у вас все под контролем?

Перекреститесь. Помогает.

Эхо Москвы
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  • 1 | 11.08.2020, 08:16 | Автор: Не зарегистрирован
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плюсанул однозначно. дайте суки диалог иначе наступит полный здец и хаос
турк



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  • 2 | 11.08.2020, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Список интересный, но далеко не полный. Очень много осталось с прошлого десятилетия, особенно выборная тематика, продажи госсобственности и коррупция.
Дальнейший рост негатива гарантированн, что при снижении уровня и условий жизни (при деградации инфраструктуры) могут в совокупности дать такой эффект, что сегодняшний цирк покажется простым развлечением.
Массы способны объединяться и консолидироваться в таких условиях с определенными целями, а свежее партийное строительство будет протекать быстрее в разы, вовлекая миллионы новых молодых членов под с новыми лидерами. История пишется на крови, спрятаться будет невозможно, нет таких мест на земле.



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  • 3 | 11.08.2020, 08:59 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40293 | Рейтинг: +5132,9
Дело не в соде. Дело в том, что Рустик, как женщина с пониженной социальной ответственностью за бабло ляжет под любого.
А что касается БСК- разогнать. Пора отказываться от древних технологий. В Бельгии, например, нет соды, они её за копейки покупают у китайцев, зато ВВП на человека 24 т.баксов.
Вместо нападений на мирных жителей, силовикам бы направить силы на возврат уворованных активов Башнефти и Уралсиба и вернуть Уральчика и Азатика Курманаева из Австрии и Канады на Родину -на скамью подсудимых.



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  • 4 | 11.08.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Накопительный эффект Радия
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Вот что я вам скажу:
Когда на должгость губернатора Хабаровска, назначили Дектярева, все это расценили как издевательство над населением Края. А теперь скажите мне чем наш гадий отличается от дегтярева?! Правильно,- НИЧЕМ. Разница лишь в том что Хаборавчане требуют его отставки, а Уфимская губерния молчит и терпит....



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  • 5 | 11.08.2020, 09:49 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40293 | Рейтинг: +5132,9
Так как мои материалы посвящены для граждан пенсионного возраста, я составила запрос в Департамент социальной защиты населения о введенных новых мерах поддержки пенсионеров с начала этого года. Полученный ответ меня удивил.

С 1 мая введена новая ежемесячная выплата для граждан старше 65 лет и одиноко-проживающих. Размер выплаты составляет 1000 рублей.

Новая мера социальной поддержки никак не связана с пандемией коронавируса и введена на постоянной основе. Оформление ее носит заявительный характер и в соцзащиту необходимо предоставить следующие документы: паспорт, справку о размере пенсии, документ о месте регистрации пенсионера и документ, подтверждающий отсутствие зарегистрированных лиц допенсионного возраста.

К сожалению, как выяснилось, пенсионеры не знают о введенной новой доплате, т.к. она принята на региональных уровнях, но во многих субъектах страны. Получается, что до получателей выплат вновь не донесли информацию о новых мерах поддержки. Экономят бюджет.

Также немало информации в открытых источниках, что в соцзащите имеются малоизвестные и другие выплаты. О них тоже не доносят информацию до пенсионеров. Подробнее с примерным перечнем малоизвестных выплат рекомендуется ознакомиться здесь.



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  • 6 | 11.08.2020, 10:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68819 | Рейтинг: +11860,1
Старый пидорас по кличке доцент тащит на УЖик как всегда непроверенную инфу от неизвестно кого... если она подмосковная пенсионерка, то получит эту тыщу беззаявительно - а остальным - БОЛТ!

С 1 мая 2020 года неработающие одиноко проживающие пенсионеры, достигшие возраста 65 лет и старше, будут получать ежемесячную доплату в размере 1 000 рублей
13 февраля в 15:35

Подмосковные одиноко проживающие пенсионеры старше 65 лет получат дополнительную ежемесячную выплату в размере одной тысячи рублей, сообщила министр социального развития Ирина Фаевская.
С 1 мая 2020 года неработающие одиноко проживающие пенсионеры, достигшие возраста 65 лет и старше, будут получать ежемесячную доплату в размере 1 000 рублей.
Такой мерой соцподержки в Московской области смогут воспользоваться порядка 217 тысяч человек.
Выплата будет назначаться беззаявительно, т.е. те кто имеются в базе Министерства социального развития Московской области и получают меры социальной поддержки – получат данную выплату автоматически без дополнительных заявлений. Кто в базе отсутствует по тем или иным причинам – нужно будет обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.



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  • 7 | 11.08.2020, 10:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68819 | Рейтинг: +11860,1
штрафы врачей за «вспышки»
__________________________________
- в том числе двум врачам РКБ им.Куватова - при том, что главврачиху Сыртланову перед этим НАГРАДИЛИ грамотой за доблестный труд в период с марта по апрель!!!

Это как такое возможно а отдельно взятом мед-учреждении?! Она доблестно трудилась, а в ее ведомстве в это время двое врачей-вредителей потворствовали распространению смертельной болезни?!
Это ли не пощечина всему коллективу РКБ лично от СРАДИЯ?!



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  • 8 | 11.08.2020, 10:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68819 | Рейтинг: +11860,1
5 | 11.08.2020, 09:49 | Автор: юнг

ААААААААА! Старый пидорас губу раскатал на тыщу))))))))))) Размечтался. Щабес! Такое скрыть не возможно - если бы в Б-стане это приняли, то давно бы об этом стало известно. И из СМИ, и от счастливчиков, получивших эту тыщу. Ну да - одиноко и обособленно(не общаясь с другими пенсами 65+ - то есть - единицы, о тех о ком собес не в курсе - могли бы и не знать, но только не те, кто торчит в соцсетях постоянно.

Тут один постоянно пишет про отнятые 600 р в этом году... я не в курсе, поскольку у меня РЕГИОНАЛЬНАЯ доплата - была 146 руб, с НГ стала ровно 200 - а до этого ни разу за 6 лет не индексировалась.
А вот какие доплаты у ФЕДЕРАЛЬНЫХ льготников были и есть я не особо в курсе.
Я региональный ветеран труда, т.е. 35/40 стаж и более для женщин и мужчин соответственно, у меня 42, а федеральные льготники, это те, кому в СССР давали медали "Ветеран труда", а их давали всем поголовно, у кого был стаж 25 лет и не было увольнений по статье, судимостей или уже после совка были награждены грамотами, даже республиканскими, но имеющие федеральное значение. Сама оформляла в цехе своих сотрудников в 80-е на эту медальку, поэтому в курсе. То есть - отдел кадров за этим следил и спускал в цех список тех, у кого стаж переваливает в текущем годы за 25 лет для оформления - формально - ходатайство и характеристика от цеха - начальника и профорга(у нас он назывался предцехком - председатель цехового комитета профсоюза)..
Моя приятельница, работница профсоюза ЖКХ себе такую грамотку от рескома(республиканского комитета профсоюзов РБ) "сделала" или как прежде говорили - выхлопотала, лет 10 назад и стала федеральным ветераном со всеми вытекающими. В общем - они там себя не забывают...
Вот учителя, медики, чиновники, госслужащие - такие грамоты получают, не все, конечно, но те, кто начальству близок. А вот остальным, не бюджетникам - х-уй на блюде, хоть 50 лет отработай!



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  • # 9 | 11.08.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 10 | 11.08.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
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А вот насчет финансирования буйнопомешанных подробнее бы.Не причастен ли наш известный Укралфонд к этим делам?



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  • 11 | 11.08.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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С 1 мая введена новая ежемесячная выплата для граждан старше 65 лет и одиноко-проживающих. Размер выплаты составляет 1000 рублей.
================
У меня и жены отняли по 600 руб с мая месяца. Изобретательность сволочной власти беспредельна, еще эти твари добавили плату за ЖКХ.



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  • 12 | 11.08.2020, 11:41 | Автор: Ирек
    Публикации: 117 | Комментарии: 10471 | Рейтинг: -830,9
6 августа в 20:34
Послесловие из Казани: русским есть чему поучиться у татар

В последнее время часто задаюсь вопросом: почему российская т. н. элита столь сильно презирает Россию?

Ответ сегодня, когда узнал о моей поездке в столицу Татарстана, дал один знакомый. Он сравнил родной для него Челябинск с соседями – Екатеринбургом, Пермью и Казанью, где он, как и я, лично побывал, посмотрел, проанализировал ситуацию - как живут люди? Что делает для них и для развития региона местная власть? Так вот, победила с большим отрывом Казань.

На мой вопрос, почему столица Татарстана стала лидером, визави сказал следующее: «Юрий, понимаете, элита Татарстана связывает свою дальнейшую судьбу со своим регионом. Они там родились, выучились, стали работать, поднялись на вершину власти, в т.ч. федеральную, но остались своими. Они не собираются никуда уезжать, они не выводят деньги из республики, они заинтересованы в одном — чтобы оставить потомкам процветающую республику. А что у нас в Челябинске, Перми или Екатеринбурге? Кому реально принадлежат предприятия, заводы, фабрики? Офшорам! Или москвичам, которые через офшоры выводят деньги из региона и страны. Где наш бывший губернатор Юревич? За пределами России. Где бывший пермский губернатор Чиркунов? Во Франции. Вот вам и ответ, почему Казань обошла крупнейшие промышленные центры России. Там элита думает о том, с какой буквы войдет в местную историю, наши об этом совсем не думают. Им главное урвать, сбежать, там, а не здесь жить».

Мой собеседник прав! Более 70% российской крупной промышленности принадлежит иностранным офшорам. Считайте, почти вся отечественная экономика управляется «из-за бугра». И в нынешнем федеральном правительстве этот факт считают нормальным. Иначе как можно объяснить принятое в свое время решение "комиссии Шувалова" о невозможности провести принудительную деофшоризацию, потому что она приведёт к системному кризису в российской экономике?! Действительно, та система, которую Шувалов и его собратья (Силуанов, Кудрин, Дворкович, Греф и т. д.) реализовали в России, в буквальном смысле обвалится. Посыплется система, которая заточена лишь на выкачивание и вывод денег из России. Им плевать на развитие экономики, на обнищание населения страны, им важно получать кэш здесь и отправлять его туда.

У казанской элиты, и в этом я убедился, когда провел там несколько дней, приоритеты, мягко говоря, иные. Не умоляю значимости простого народа, но, думаю, что многие согласятся, основные направления развития задает элита. Татарстан и его столица – это яркий пример того, как могут быть расставлены приоритеты. Русским есть чему поучиться у татар. Коллективная ответственность за свою единственную Родину - это фундамент развития личности, народа, страны. В этом я укрепился посетив Казань.

С Фэйса.



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  • # 13 | 11.08.2020, 11:48 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40293 | Рейтинг: +5132,9

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  • 14 | 11.08.2020, 11:48 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4240 | Рейтинг: -331,8
Ирек

иди в баню.



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  • 15 | 11.08.2020, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 11.08.2020, 11:41 | Автор: Ирек
Публикации: 117 | Комментарии: 10471 | Рейтинг: -830,9
===================
обкатанные приемы и там начнут применять.
венник по веточке ломается.



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  • 16 | 11.08.2020, 12:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68819 | Рейтинг: +11860,1
У меня и жены отняли по 600 руб с мая месяца. Изобретательность сволочной власти беспредельна, еще эти твари добавили плату за ЖКХ.
__________________________________
Поясните пожалуйста про эти 600 рублей - за что была доплата и что за "добавили за ЖКХ".
А то вы постоянно об этом твердите, а не возможно хоть как-то разобраться в этом вопросе, не зная исходных данных - за что доплата, из какого источника - регионального или федерального, и сколько добавили плату за ЖКХ - если 3-4% за воду, э/э, отопление - то это добавили ВСЕМ в стране больше или меньше. Еще и за газ добавят... и за мусор СРАдий грозится повысить и значительно... мол 70 руб(35 в сельской местности) это он дал маху - слишком мало им для разворовывания - всего-то за полтора года 4 миллиарда, нужно ак в других местах 130-140...



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  • 17 | 11.08.2020, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирик расшифруй что означает слово ТАИФ и расскажи где хранят свои деньги Шаймиев и Миниханов. Неужто в Акбарс банке в казани?



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  • 18 | 11.08.2020, 13:09 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1337 | Рейтинг: +530
Кухарка! Что касается льготников-пенсионеров Москвы и МО, то для льгот необходимо иметь московскую или МО прописку не менее 10 лет.Применительно ко мне практически невероятно,чтобы я дожила до этих льгот.Но и башкирских я тоже лишилась...



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