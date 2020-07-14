В Башкирии орудует ОПГ ...

Родственника Урала Кильсенбаева подозревают в организации нападения на защитников Куштау.«Лигу молодежной политики» подозревают в привлечении подростков к подавлению протестов на Куштау.Ишимбайский район Башкирии сегодня представляет собой эпицентр конфликта. Проблемный вопрос разработки Куштау вовлек буквально всех жителей республики. На данный момент мнения по поводу шихана разделились на два противоборствующих лагеря: противников разработки и группа, поддерживающих сторону «Башкирской содовой компании».Сторонники последней группы представляют из себя провластно настроенную компанию, которая свою позицию находит экономически выгодной для всего региона. Однако, отстаивают они свои интересы очень неоднозначно.В ночь с 9 на 10 августа, сразу после флэшмоба «Живая цепь», к активистам нагрянули около 50 охранников БСК, сотрудники ЧОП и «титушки», в числе которых были и подростки в возрасте от 13 лет. Известно, что несовершеннолетние явились в лагерь активистов не просто так.Каждому заплатили от 1000 до 3000 рублей и сказали, что им придется противостоять против ОМОНа в защиту Куштау, рассказали экоактивисты. Однако на деле все оказалось совсем иначе.Кроме этого, по данным телеграмм-каналов, инициатива отправить на место конфликта провокаторов якобы исходит от провластной общественной организации «Лига молодежной политики» РБ.Как прокомментировали в «Лиге молодежной политики», члены их организации участие в данном мероприятии и различного рода провокациях не принимали. Также отметили, что лица, указанные в информационных каналах, как участники и организаторы провокации, никогда не являлись членами организации и не участвовали в ее деятельности.К слову, это не единственный случай, когда на организацию падает тень. В прошлом году на общественном собрании по вопросу Куштау, организованное БОО «Башкорт» (их деятельность позже была признана экстремистской), тоже были провокаторы. Еще совсем юные парни пытались дискредитировать защитников шихана и выставить их, как сепаратистов и экстремистов. Но ничего у них не вышло, поскольку ребят вывели из зала, а потом один из них показал переписку с тем, кто их направил. Один из ребят признался, что сорвать мероприятие их будто бы отправили из «Лиги молодежной политики».Отметим, возглавляет Региональную общественную организацию Вито Сабиров, который параллельно является членом Молодежной общественной палаты при Курултае РБ.Непосредственно же исполнительным комитетом организации руководит 25-летний Азат Кильсенбаев. По данным источников ProUfu.ru, он приходится близким родственником, предположительно, племянником заместителю руководителя Администрации Главы РБ по внутренней политике Уралу Кильсенбаеву.К слову, его подчиненный Азат Бадранов сегодня получил повышение. Теперь он занимает должность вице-премьера правительства Башкирии. Сейчас с интересом будем наблюдать, кто займет освободившееся кресло начальника общественно-политического развития? Не будет ли это опять чей-то молодой и перспективный родственник?Нападение на активистов бросило пятно на репутацию не только «Лиги молодежной политики», но и Министерства молодежной политики и спорта РБ.Сотрудницу ведомства Юлию Набиуллину подозревают в участии в этом мероприятии, в адрес которой также высказываются предположения о ее членстве в «Лиге молодежной политики». Но девушка отрицает свое участие в мероприятии.