Вакцина от олигархов с распилом

Но если Путин задействовал даже такой ресурс, как семья, значит, для него очень важно, чтобы народ согласился, не боялся и даже восхитился смелостью президента и его близких. А теперь о моих сомнениях. Вакцина не прошла всех положенных испытаний. Это значит, что любой, кому ее вколют, сам станет подопытным. Особенно трогательно, что подопытными станут хрестоматийные учителя и врачи. Они в группе риска? Вот и пускай рискуют.
Прелестно, что прививки начнут с регионов, а Москву пока поберегут. Вы там, в деревнях и поселках, покочумайтесь, а мы пока за вами из столицы понаблюдаем, потихоньку доводя микстуру до ума на третьей стадии испытаний. Главное, на животных проверили. А русский человек – та же скотина.
Значит, можно! Я уважаю наших ученых, среди них есть очень талантливые люди. Но чудес не бывает. К сожалению, расходы на медицинские исследования в России и в развитых странах отличаются на порядок. Пока мы тратим миллиарды на разработку орудий убийства, фармацевтические гиганты и институты тратят миллиарды на высокотехнологичные препараты и методики. При таком гигантском разрыве мы, к сожалению, просто не можем быть первыми. Или можем – но вот так, с недоделанными вакцинами и не подтвержденными результатами. Есть и другая проблема. В России имеются аналоги зарубежных лекарств для лечения сложных болезней.
Но зачастую наши препараты дают адские побочные эффекты. Потому и закупается столько лекарств за границей, потому пациенты и предпочитают даже дорогие импортные препараты дешевым российским. А вот будут ли закупать нашу вакцину за рубежом, как думаете? Опасность еще и с том, что внедрение вакцины стало, видимо, вопросом личного престижа Путина. А это значит, что зарубежные вакцины мы закупать не станем, а будем всем неистово вводить свою. И это уже натуральный эксперимент над всей страной. И на месте конспирологов я бы опасался не Билла Гейтса и вышек 5G, а того, что массово начнут колоть нам уже через несколько недель.
Антон Орехъ, Эхо Москвы
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Вакцина от олигархов с распилом
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