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Глава Ишимбайского района Башкирии избивал людей?

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Человек в военной форме, похожий на главу Ишимбайского района, руководил нападением на защитников Куштау и сам принимал участие в избиении людей.

Глава Ишимбайского района Башкирии избивал людей?


Защитники Куштау обратили внимание на сходство человека в военной форме с маской на лице, который руководил избиением защитников Куштау с главой Ишимбайского района Азаматом Абдрахмановым.

Напомним, сегодня палаточный лагерь защитников шихана Куштау подвергся атаке – сперва охранников БСК и спортсменов, а затем – ОМОНа и Росгвардии, которые разгромили стоянку активистов, применяя спецсредства – газ, дубинки, светошумовые гранаты и технику. Несмотря на это, защитники еще держаться, к ним прибывают соратники со всей Башкирии.

Один из очевидцев избиения узнал главу района, несмотря на маску на его лице, и рассказал об этом корреспонденту ProUfu.ru Рамилю Рахматову, который также присутствовал сегодня на шихане. Очевидец рассказал, что совсем недавно Абдрахманов с детьми посещал горнолыжный курорт Куштау. Тогда он нахваливал шихан и говорил, что необходимо развивать туризм здесь. Также очевидец поделился некоторыми небезынтересными фактами из его общения с главой района.

На фотографии в начале материала - кадр из следующего видео. Звук из него пришлось убрать из-за обилия ненормативной лексики, которую использовал в том числе предположительный руководитель нападением на защитников Куштау.

ПроУфу
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 17.08.2020, 11:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68951 | Рейтинг: +11855,8
Да - избивал, и крушил палатки - сам - лично!
На проУфу позавчера Рахматов выложил свою беседу с чловеком, которы хорошо знает Абдрахманова на протяжении 11 лет, как минимум - и штрихи, о которых он рассказал в биографии и общении с ним - весьма показательны.

Вот ссылка:
https://clck.ru/QKRtm



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  • Гость
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  • 2 | 17.08.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
гнать такого деятеля из гос. службы!
а все что заимел выше декларированного дохода конфисковать



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4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 17.08.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тупорылая .ЛОТМЫТАЯ РУССКИМИ ,ТЮБЕТЕЙКА



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0

  • # 4 | 17.08.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Эксперт
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  • 5 | 17.08.2020, 12:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68951 | Рейтинг: +11855,8
Мне интересно - а кто ЭТО модерирует?

954749 | 17.08.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава Ишимбайского района Башкирии избивал людей?
Мочи этого гада!!
______________________________
Точно - не я.

И еще вчерашние штуки 4 комента в самом конце дня, и еще один сегодняшний - свежайший:

# 954752 | 17.08.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Комментарий скрыт модератором
_____________________________
Админ эти комменты пропустил, я не видела в них ни лжи, ни экстремизма(последний не успела прочесть - так что не в курсе, что там было)... но кто-то с правами модератора - что-то в них узрел недопустимое?
Что?

Так ты и мои комменты начнешь модерировать?!



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  • Гость
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  • 6 | 17.08.2020, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.08.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

гнать такого деятеля из гос. службы!
а все что заимел выше декларированного дохода конфисковать
===================
Этого мало, при нормальной, надеюсь, посадят лет на ...надцать.



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0

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  • Начинающий
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  • 7 | 17.08.2020, 14:21 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 453 | Рейтинг: +7,9
"Свои" Хабирова из Сибая, Ишимбая и все раз...



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  • Участник
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бровястый.....как Хамидуллин,из какого интересно племени,не из киргиз ли?



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