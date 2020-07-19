Защитники Куштау обратили внимание на сходство человека в военной форме с маской на лице, который руководил избиением защитников Куштау с главой Ишимбайского района Азаматом Абдрахмановым.
Напомним, сегодня палаточный лагерь защитников шихана Куштау подвергся атаке – сперва охранников БСК и спортсменов, а затем – ОМОНа и Росгвардии, которые разгромили стоянку активистов, применяя спецсредства – газ, дубинки, светошумовые гранаты и технику. Несмотря на это, защитники еще держаться, к ним прибывают соратники со всей Башкирии.
Один из очевидцев избиения узнал главу района, несмотря на маску на его лице, и рассказал об этом корреспонденту ProUfu.ru Рамилю Рахматову, который также присутствовал сегодня на шихане. Очевидец рассказал, что совсем недавно Абдрахманов с детьми посещал горнолыжный курорт Куштау. Тогда он нахваливал шихан и говорил, что необходимо развивать туризм здесь. Также очевидец поделился некоторыми небезынтересными фактами из его общения с главой района.
На фотографии в начале материала - кадр из следующего видео. Звук из него пришлось убрать из-за обилия ненормативной лексики, которую использовал в том числе предположительный руководитель нападением на защитников Куштау.
ПроУфу
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Глава Ишимбайского района Башкирии избивал людей?
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