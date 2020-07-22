Работники БСТ ушли с телеканала в знак солидарности с защитниками Куштау

Еще до этого на сайте был опубликован анонимный материал под названием "Я первый начал финансировать протестные движения на шиханах — мнение". Государственный телеканал БСТ освещает не ситуацию вокруг защиты шихан, а проблемы Башкирской содовой компании. На волне этих протестов диктор Тагир Вахитов ушел с телеканала, а известный башкирский кинорежиссер Айсуак Юмагулов был уволен. Об этом они рассказали в интервью Радио Азатлык.
Вопрос об их восстановлении на работу был задан главе Башкортостана Радию Хабирову на встрече с некоторыми защитниками Куштау.
Зрители государственного телеканала БСТ в новостях 15 и 16 августа не увидели кадров применения силы против защитников шихана, не видели, как ОМОН разгромил лагерь активистов, а также не увидели, как полиция забирала людей в автозаки. За событиями в режиме реального времени можно было наблюдать в Телеграм-каналах и Инстаграме активистов.
"Работать с такой #гавнокомандойхабирова — себя не уважать. Простите коллеги, но я ухожу!" (орфография сохранена — ред.) заявил в своем Инстаграме ведущий новостей БСТ Тагир Вахитов.
— Что повлияло на ваше решение? Куштау?
— Да, это связано только с Куштау. Я там родился и вырос. Из моего родного села Табылды в Стерлибашевском районе видны Шиханы. Там очень красиво. Я не могу себе представить, что шиханов когда-нибудь не будет. Уничтожение шиханов — это в 21 веке дикость. Наверняка есть альтернативные способы добычи соды. Я своими глазами видел, что произошло у горы Куштау, видел, как ОМОН бил народ. Я по-другому не смог бы, я захотел таким образом поддержать защитников Куштау.
— Как отреагировали на канале?
— Я даже не думал, что мой пост вызовет такой резонанс. У меня и подписчиков [в Инстаграме] не так много. Не знаю, как отреагировали на канале. Я сейчас в отпуске. Я не был на Куштау, но своим отказом работать я хотел выразить поддержку защитникам Куштау. Если бы в субботу [15 августа] я работал, я бы объявил это в эфире.
— Что сказали ваша семья и коллеги?
— Жена меня обняла. Мы с ней полностью поддерживаем друг друга, для меня это очень важно. Коллеги звонили, кто-то написал "браво". Мне никто не угрожал, на меня никто не давил. Это мое решение. Есть такие понятия, как честь и совесть.
— Об активистах Куштау пишут много всего разного. На БСТ есть какая-то инструкция, как освещать события?
— Канал БСТ контролируется властями. Как вы сами понимаете, там делают то, что говорят, надо делать. Много всего разного было, я не хочу сейчас об этом говорить. Также не знаю, какие именно были инструкции по Куштау. Не хочу давать оценку работе коллег.
— Есть страх, что не найдете работу? И что будет с активистами?
— Страха остаться безработным нет, не переживаю вообще. Про активистов не могу сказать, только надеюсь, что удастся сохранить Куштау.
***
Работавший на БСТ известный кинорежиссер Айсуак Юмагулов 10 августа узнал, что попал под сокращение. Юмагулов участвовал во флешмобе на Куштау 9 августа, а на следующий день он узнал о своем увольнении.
— Ваш уход из БСТ связан с событиями на Куштау?
— Мне так напрямую не сказали. Объявили, что я попал под сокращение. Но это было сделано неожиданно и сразу после флешмоба. В республике каждый знает, что если не хочешь остаться без работы — не стоит участвовать в таких флешмобах. Поэтому я считаю, что мое увольнение связано с моей активной гражданской позицией.
— Проправительственные СМИ пишут об активистах как "экстремистах". Что вы думаете по этому поводу?
— Они распространяют фейк. Я сам там был, это простые граждане. Все там были по зову сердца. На самом деле идет война, применяются разные методы. БСТ — государственный канал. Они работают так, как им велено, им дают указания, как и что освещать. Они работают на государственные деньги.
— Среди общественности есть разногласия по поводу Куштау?
— Бюджетники боятся об этом говорить. Боятся остаться без работы. Филармония, театры молчат, они тоже зависят от властей. Есть люди с независимым мнением, но их мало.
— Что будет теперь с вашей карьерой? Не боитесь?
— Конечно, неприятно. Но есть долг и честь. Надо жить так, чтобы не стыдно было смотреть детям в глаза. Я участвовал во флешмобе вместе с женой.
Если мне не дадут работать в республике, уеду. Я работал в Москве, Петербурге, поеду туда.
— Как, думаете, будут развиваться события вокруг Куштау?
— Надеюсь и верю в победу народа! Иначе уже тяжело воспринимать несправедливость, злость народа растет.
На встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым член СПЧ, правозащитник Кристина Абрамичева заявила о необходимости изменить риторику освещения событий вокруг Куштау на государственных СМИ и остановить репрессии против журналистов.
— Риторику мы поменяем. Но поймите, если решением суда организация "Башкорт" признана экстремистской, "добропорядочными гражданами" я их назвать не смогу, и СМИ не сможет, — ответил Хабиров.
Заслуженная артистка Башкортостана Фируза Аллаярова (сценический псевдоним — Фируза Париж) в выпуске проекта "Минемчә..." Татаро-башкирской редакции Радио Свободная Европа рассказала о том, что побудило её встать на защиту шихана Куштау.
— Я тесно общаюсь с активистами в социальных сетях. Меня тоже вполне могут внести в некие "черные списки". Ну, кто ж любит активистов? Никто. Но я не боюсь. Все мы, народ устал жить в страхе. Мы устали от лжи, — заявила она в интервью.
15 и 16 августа против активистов у подножия горы Куштау была применена сила — дубинки, слезоточивый газ. Лагерь активистов был полностью разрушен, а руководил этой операцией лично глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов.
Было задержано 82 защитника Куштау, в последствии часть из них приговорили к штрафам, а большую часть приговорили к аресту от 3 до 15 суток.
Идель.Реалии
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Работники БСТ ушли с телеканала в знак солидарности с защитниками Куштау
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