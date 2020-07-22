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Работники БСТ ушли с телеканала в знак солидарности с защитниками Куштау

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На ленте агентства "Башинформ" в последние дни вышел ряд анонимных материалов, в которых, в частности, утверждается, что некие ваххабитские и салафитские лидеры "призвали мусульман выйти на защиту Куштау".

Работники БСТ ушли с телеканала в знак солидарности с защитниками Куштау


Еще до этого на сайте был опубликован анонимный материал под названием "Я первый начал финансировать протестные движения на шиханах — ​мнение". Государственный телеканал БСТ освещает не ситуацию вокруг защиты шихан, а проблемы Башкирской содовой компании. На волне этих протестов диктор Тагир Вахитов ушел с телеканала, а известный башкирский кинорежиссер Айсуак Юмагулов был уволен. Об этом они рассказали в интервью Радио Азатлык.

Вопрос об их восстановлении на работу был задан главе Башкортостана Радию Хабирову на встрече с некоторыми защитниками Куштау.

Зрители государственного телеканала БСТ в новостях 15 и 16 августа не увидели кадров применения силы против защитников шихана, не видели, как ОМОН разгромил лагерь активистов, а также не увидели, как полиция забирала людей в автозаки. За событиями в режиме реального времени можно было наблюдать в Телеграм-каналах и Инстаграме активистов.

"Работать с такой #гавнокомандойхабирова — себя не уважать. Простите коллеги, но я ухожу!" (орфография сохранена — ред.) заявил в своем Инстаграме ведущий новостей БСТ Тагир Вахитов.

— Что повлияло на ваше решение? Куштау?

— Да, это связано только с Куштау. Я там родился и вырос. Из моего родного села Табылды в Стерлибашевском районе видны Шиханы. Там очень красиво. Я не могу себе представить, что шиханов когда-нибудь не будет. Уничтожение шиханов — это в 21 веке дикость. Наверняка есть альтернативные способы добычи соды. Я своими глазами видел, что произошло у горы Куштау, видел, как ОМОН бил народ. Я по-другому не смог бы, я захотел таким образом поддержать защитников Куштау.

— Как отреагировали на канале?

— Я даже не думал, что мой пост вызовет такой резонанс. У меня и подписчиков [в Инстаграме] не так много. Не знаю, как отреагировали на канале. Я сейчас в отпуске. Я не был на Куштау, но своим отказом работать я хотел выразить поддержку защитникам Куштау. Если бы в субботу [15 августа] я работал, я бы объявил это в эфире.

— Что сказали ваша семья и коллеги?

— Жена меня обняла. Мы с ней полностью поддерживаем друг друга, для меня это очень важно. Коллеги звонили, кто-то написал "браво". Мне никто не угрожал, на меня никто не давил. Это мое решение. Есть такие понятия, как честь и совесть.

— Об активистах Куштау пишут много всего разного. На БСТ есть какая-то инструкция, как освещать события?

— Канал БСТ контролируется властями. Как вы сами понимаете, там делают то, что говорят, надо делать. Много всего разного было, я не хочу сейчас об этом говорить. Также не знаю, какие именно были инструкции по Куштау. Не хочу давать оценку работе коллег.

— Есть страх, что не найдете работу? И что будет с активистами?

— Страха остаться безработным нет, не переживаю вообще. Про активистов не могу сказать, только надеюсь, что удастся сохранить Куштау.

***

Работавший на БСТ известный кинорежиссер Айсуак Юмагулов 10 августа узнал, что попал под сокращение. Юмагулов участвовал во флешмобе на Куштау 9 августа, а на следующий день он узнал о своем увольнении.

— Ваш уход из БСТ связан с событиями на Куштау?

— Мне так напрямую не сказали. Объявили, что я попал под сокращение. Но это было сделано неожиданно и сразу после флешмоба. В республике каждый знает, что если не хочешь остаться без работы — не стоит участвовать в таких флешмобах. Поэтому я считаю, что мое увольнение связано с моей активной гражданской позицией.

— Проправительственные СМИ пишут об активистах как "экстремистах". Что вы думаете по этому поводу?

— Они распространяют фейк. Я сам там был, это простые граждане. Все там были по зову сердца. На самом деле идет война, применяются разные методы. БСТ — государственный канал. Они работают так, как им велено, им дают указания, как и что освещать. Они работают на государственные деньги.

— Среди общественности есть разногласия по поводу Куштау?

— Бюджетники боятся об этом говорить. Боятся остаться без работы. Филармония, театры молчат, они тоже зависят от властей. Есть люди с независимым мнением, но их мало.

— Что будет теперь с вашей карьерой? Не боитесь?

— Конечно, неприятно. Но есть долг и честь. Надо жить так, чтобы не стыдно было смотреть детям в глаза. Я участвовал во флешмобе вместе с женой.

Если мне не дадут работать в республике, уеду. Я работал в Москве, Петербурге, поеду туда.

— Как, думаете, будут развиваться события вокруг Куштау?

—​ Надеюсь и верю в победу народа! Иначе уже тяжело воспринимать несправедливость, злость народа растет.

На встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым член СПЧ, правозащитник Кристина Абрамичева заявила о необходимости изменить риторику освещения событий вокруг Куштау на государственных СМИ и остановить репрессии против журналистов.

— Риторику мы поменяем. Но поймите, если решением суда организация "Башкорт" признана экстремистской, "добропорядочными гражданами" я их назвать не смогу, и СМИ не сможет, — ответил Хабиров.

Заслуженная артистка Башкортостана Фируза Аллаярова (сценический псевдоним — Фируза Париж) в выпуске проекта "Минемчә..." Татаро-башкирской редакции Радио Свободная Европа рассказала о том, что побудило её встать на защиту шихана Куштау.

— Я тесно общаюсь с активистами в социальных сетях. Меня тоже вполне могут внести в некие "черные списки". Ну, кто ж любит активистов? Никто. Но я не боюсь. Все мы, народ устал жить в страхе. Мы устали от лжи, — заявила она в интервью.

15 и 16 августа против активистов у подножия горы Куштау была применена сила — дубинки, слезоточивый газ. Лагерь активистов был полностью разрушен, а руководил этой операцией лично глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов.

Было задержано 82 защитника Куштау, в последствии часть из них приговорили к штрафам, а большую часть приговорили к аресту от 3 до 15 суток.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 20.08.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Работники БСТ ушли с телеканала в знак солидарности с защитниками Куштау
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Ну закроют "соду", ну и хрен то с ней! Единственно что жаль работающих там людей, имеющих семьи, кредиты, ипотеки. Наверняка и сам Стерлитамак превратится в город призрак, зато сохраним "святыню" башкир.А соду будем покупать в Турции или Китае, мне без разницы, мне от этого ни прибыли не убытков....



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  • Эксперт
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  • 2 | 20.08.2020, 10:31 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31677 | Рейтинг: -714,4
Проханова НИКОГДА не уволят, какую бы ерунду не порол, за ПАТРИОТИЧНОСТЬ. Хотя защитники шиханов тоже патриоты, но дело попахивает регионализмом, дальше - национализмом, а дальше - не дай бог ваххабизмом, а главное - не дай бог сепаратизмом!

Александр ПРОХАНОВ. Я был и остаюсь государственником в очень широком смысле слова. Для меня государство — это, прежде всего, сохранение территории и народа, который на ней живёт. И тот социум, который увеличивает свои пространства, увеличивает своё число — развивающийся. Тот, что теряет то и другое — сворачивающийся социум. Россия после распада Советского Союза — это сворачивающийся социум. Если бы не Крым, если бы не Донбасс...

Эти две темы дали российскому государству возможность прожить ещё какое-то время. Но сегодня я чувствую, что опять начинается старение, что российское государство, как этакий стареющий комод, начинает давать трещины: много мелких, есть несколько покрупнее. И я считаю, что хабаровское стояние, хабаровское восстание — это одна из трещин, которая прошла через комод русской государственности.

(Понятно вам - хабаровское стояние - трещина в теле русской государственности. Вот кааак возьмется за куштауцев мэтр Проханов, кааак разнесет!)

Церковная распря в Екатеринбурге с отцом Сергием — она неистовая, но она как раз из той оперы, о которой Вы говорили, она от Аввакума. И это тоже большая трещина в теле церкви, в теле государства. И недавняя армяно-азербайджанская драка в центре Москвы — то есть Карабах оттуда, где он разрушил Советский Союз, переносится сюда, где он может разрушить Россию. И каждая пуля, которая пролетела там, в Карабахе, превращается в веер пуль, летящих здесь, в Москве.

То есть олигархизм, который преподносился как устойчивая, цементирующая нас формация, показывает, что он уничтожает Россию: уничтожает русскую природу, русскую реку, русского моржа, русского оленя, русский ягель, а также сибирские леса.

(понятно вам - русская природа и башкирская природа есть разные понятивные вещи, можно сказать - противоположные.
Русский ягель - это понятно, но чукотский - признак национализма и трещинности)

Фсе - РУССКОЕ, понятно вам, куштауцы? расие для рускех. И чтоб никаких трещин в русской государственности!



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  • Эксперт
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  • 3 | 20.08.2020, 11:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68961 | Рейтинг: +11854,5
1 | 20.08.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован

Ну закроют "соду", ну и хрен то с ней!
____________________________
Не нужно повторять и тиражировать враньё СОДОмитов! Никто Соду не закроет - и им - СОДОмитам - не выгодно это в любом случае! Будет на миллиард меньше, но остальные-то миллиарды останутся!



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