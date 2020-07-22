Работники БСТ ушли с телеканала в знак солидарности с защитниками Куштау

На ленте агентства "Башинформ" в последние дни вышел ряд анонимных материалов, в которых, в частности, утверждается, что некие ваххабитские и салафитские лидеры "призвали мусульман выйти на защиту Куштау".Еще до этого на сайте был опубликован анонимный материал под названием "Я первый начал финансировать протестные движения на шиханах — ​мнение". Государственный телеканал БСТ освещает не ситуацию вокруг защиты шихан, а проблемы Башкирской содовой компании. На волне этих протестов диктор Тагир Вахитов ушел с телеканала, а известный башкирский кинорежиссер Айсуак Юмагулов был уволен. Об этом они рассказали в интервью Радио Азатлык.Вопрос об их восстановлении на работу был задан главе Башкортостана Радию Хабирову на встрече с некоторыми защитниками Куштау.Зрители государственного телеканала БСТ в новостях 15 и 16 августа не увидели кадров применения силы против защитников шихана, не видели, как ОМОН разгромил лагерь активистов, а также не увидели, как полиция забирала людей в автозаки. За событиями в режиме реального времени можно было наблюдать в Телеграм-каналах и Инстаграме активистов."Работать с такой #гавнокомандойхабирова — себя не уважать. Простите коллеги, но я ухожу!" (орфография сохранена — ред.) заявил в своем Инстаграме ведущий новостей БСТ Тагир Вахитов.— Что повлияло на ваше решение? Куштау?— Да, это связано только с Куштау. Я там родился и вырос. Из моего родного села Табылды в Стерлибашевском районе видны Шиханы. Там очень красиво. Я не могу себе представить, что шиханов когда-нибудь не будет. Уничтожение шиханов — это в 21 веке дикость. Наверняка есть альтернативные способы добычи соды. Я своими глазами видел, что произошло у горы Куштау, видел, как ОМОН бил народ. Я по-другому не смог бы, я захотел таким образом поддержать защитников Куштау.— Как отреагировали на канале?— Я даже не думал, что мой пост вызовет такой резонанс. У меня и подписчиков [в Инстаграме] не так много. Не знаю, как отреагировали на канале. Я сейчас в отпуске. Я не был на Куштау, но своим отказом работать я хотел выразить поддержку защитникам Куштау. Если бы в субботу [15 августа] я работал, я бы объявил это в эфире.— Что сказали ваша семья и коллеги?— Жена меня обняла. Мы с ней полностью поддерживаем друг друга, для меня это очень важно. Коллеги звонили, кто-то написал "браво". Мне никто не угрожал, на меня никто не давил. Это мое решение. Есть такие понятия, как честь и совесть.— Об активистах Куштау пишут много всего разного. На БСТ есть какая-то инструкция, как освещать события?— Канал БСТ контролируется властями. Как вы сами понимаете, там делают то, что говорят, надо делать. Много всего разного было, я не хочу сейчас об этом говорить. Также не знаю, какие именно были инструкции по Куштау. Не хочу давать оценку работе коллег.— Есть страх, что не найдете работу? И что будет с активистами?— Страха остаться безработным нет, не переживаю вообще. Про активистов не могу сказать, только надеюсь, что удастся сохранить Куштау.***Работавший на БСТ известный кинорежиссер Айсуак Юмагулов 10 августа узнал, что попал под сокращение. Юмагулов участвовал во флешмобе на Куштау 9 августа, а на следующий день он узнал о своем увольнении.— Ваш уход из БСТ связан с событиями на Куштау?— Мне так напрямую не сказали. Объявили, что я попал под сокращение. Но это было сделано неожиданно и сразу после флешмоба. В республике каждый знает, что если не хочешь остаться без работы — не стоит участвовать в таких флешмобах. Поэтому я считаю, что мое увольнение связано с моей активной гражданской позицией.— Проправительственные СМИ пишут об активистах как "экстремистах". Что вы думаете по этому поводу?— Они распространяют фейк. Я сам там был, это простые граждане. Все там были по зову сердца. На самом деле идет война, применяются разные методы. БСТ — государственный канал. Они работают так, как им велено, им дают указания, как и что освещать. Они работают на государственные деньги.— Среди общественности есть разногласия по поводу Куштау?— Бюджетники боятся об этом говорить. Боятся остаться без работы. Филармония, театры молчат, они тоже зависят от властей. Есть люди с независимым мнением, но их мало.— Что будет теперь с вашей карьерой? Не боитесь?— Конечно, неприятно. Но есть долг и честь. Надо жить так, чтобы не стыдно было смотреть детям в глаза. Я участвовал во флешмобе вместе с женой.Если мне не дадут работать в республике, уеду. Я работал в Москве, Петербурге, поеду туда.— Как, думаете, будут развиваться события вокруг Куштау?—​ Надеюсь и верю в победу народа! Иначе уже тяжело воспринимать несправедливость, злость народа растет.На встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым член СПЧ, правозащитник Кристина Абрамичева заявила о необходимости изменить риторику освещения событий вокруг Куштау на государственных СМИ и остановить репрессии против журналистов.— Риторику мы поменяем. Но поймите, если решением суда организация "Башкорт" признана экстремистской, "добропорядочными гражданами" я их назвать не смогу, и СМИ не сможет, — ответил Хабиров.Заслуженная артистка Башкортостана Фируза Аллаярова (сценический псевдоним — Фируза Париж) в выпуске проекта "Минемчә..." Татаро-башкирской редакции Радио Свободная Европа рассказала о том, что побудило её встать на защиту шихана Куштау.— Я тесно общаюсь с активистами в социальных сетях. Меня тоже вполне могут внести в некие "черные списки". Ну, кто ж любит активистов? Никто. Но я не боюсь. Все мы, народ устал жить в страхе. Мы устали от лжи, — заявила она в интервью.15 и 16 августа против активистов у подножия горы Куштау была применена сила — дубинки, слезоточивый газ. Лагерь активистов был полностью разрушен, а руководил этой операцией лично глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов.Было задержано 82 защитника Куштау, в последствии часть из них приговорили к штрафам, а большую часть приговорили к аресту от 3 до 15 суток.